SXSW 2021â€™den notlar

Yeni müzik her zaman beni heyecanlandÄ±rÄ±yor ve canlÄ± hissettiriyor. Nerdeyse ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± yayÄ±mlamak için zaman sayan sanatçÄ±lar kadar ben de Cuma günlerini iple çekiyorum. Geçen hafta da böyle heyecan yüklü bir haftaydÄ±, birbirinden özel yeni çÄ±kÄ±ÅŸlar vardÄ±. Bu yazÄ±da onlara bir pencere açarak detaylarÄ±yla sizlere ulaÅŸmak istedim.

Mabel Matiz – Kahrettim

Son yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±sÄ± ‘Toy’ ve onun en az ÅŸarkÄ±sÄ± kadar nefis klibinden sonra Mabel Matiz yeni ne çÄ±karacak diye merakla bekleyenlerden biriydim. Özellikle ‘Maya’ albümüyle birlikte Mabel Matiz’in klipleri bence müzik sektörüne yepyeni bir boyut kattÄ±. Her klibi film gibi özenle çekilen iÅŸler olduÄŸu için ister istemez, yeni ÅŸarkÄ±sÄ± yayÄ±mlanÄ±nca klibi de en az ÅŸarkÄ± kadar merak eder olduÄŸumu itiraf etmeliyim.

‘Kahrettim’i yayÄ±mlanmasÄ±ndan bir süre önce dinleyip ÅŸarkÄ±nÄ±n altyapÄ±sÄ±na bayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±m. Evde kendi kendime dinledikçe ÅŸarkÄ±ya aÅŸÄ±rÄ± baÄŸlandÄ±m. Sözü ve müziÄŸi Mabel Matiz’a ait ÅŸarkÄ±yÄ± sanatçÄ± 1.5 sene önce yazmÄ±ÅŸ. ÅžarkÄ± hazÄ±rlÄ±k aÅŸamasÄ±nda birçok prodüktör gezmiÅŸ sonunda da Flytones’un düzenlemesiyle dinlediÄŸimiz güncel halini almÄ±ÅŸ. Kerem AkdaÄŸ ve Harun Ä°yicil’den oluÅŸan Flytones’un prodüksiyonuna, Da Poet’in de katkÄ±sÄ± eklenerek ‘Kahrettim’ tamamlanmÄ±ÅŸ. ÅžarkÄ±nÄ±n kapak çalÄ±ÅŸmasÄ±nda Ä°spanyol sanatçÄ± Joan Manel Pérez imzasÄ± yer alÄ±yor. ‘Kahrettim’ kÄ±rÄ±lgan deneyimlerinin altÄ±nda yatan, güçlü, dönüÅŸtürücü potansiyele dikkat çeken çok özel bir ÅŸarkÄ±.

ÅžarkÄ±nÄ±n dönüÅŸtürücü gücü aslen klibinde gizli. Pandemi ÅŸartlarÄ±ndan ötürü ‘Kahrettim’in bir bölümü Berlin’de ve bir bölümü de Ä°stanbul’da çekilmiÅŸ. YönetmenliÄŸini Mirza OdabaÅŸÄ±’nÄ±n üstlendiÄŸi klibin art direktörlüÄŸünü ve nefis styling’i Nes Kapucu üstlenmiÅŸ. ÅžarkÄ±nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ± iyileÅŸme havasÄ±na klipteki dansçÄ±larÄ±n da katkÄ±sÄ± çok büyük. ‘Kahrettim’i sözleri, müziÄŸi, klibi, styling’i ve danslarÄ±yla bir bütün olarak dinleyip izlemek ÅŸarkÄ±nÄ±n deneyimini kesinlikle çok daha yukarÄ± bir noktaya taÅŸÄ±yor. Pose Records etiketiyle yayÄ±mlanan ‘Kahrettim’ Mabel Matiz’in henüz üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 5. stüdyo albümünden çÄ±kan ve devamÄ±nda bizi nelerin beklediÄŸine dair merak ve heyecan aÅŸÄ±layan yenilikçi, modern, özgür nefis bir çalÄ±ÅŸma.

Kalben – Robot Kozmonot

Kalben ile ara sÄ±ra müziÄŸi ve yeni planlarÄ± üzerine heyecanla konuÅŸuyoruz. Enerjisi o kadar yüksek bir sanatçÄ± ki, her zaman yeni müzik, yeni üretim ona ayrÄ± bir yaÅŸam sevinci aÅŸÄ±lÄ±yor. Teoman ile bir ÅŸarkÄ± üzerine çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyordum ama zamanlamasÄ± hakkÄ±nda bir fikrim yoktu. Birkaç hafta önce Kalben sürpriz bir ÅŸekilde ÅŸarkÄ±yÄ± hem de videosuyla birlikte izlemem için gönderdi. ÅžarkÄ±yÄ± klibiyle birlikte ilk seferde izlemek kesinlikle çok farklÄ± bir deneyimdi.

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