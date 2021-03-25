SXSW 2021â€™den notlar

Mabel Matiz – Kahrettim
Son yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±sÄ± ‘Toy’ ve onun en az ÅŸarkÄ±sÄ± kadar nefis klibinden sonra Mabel Matiz yeni ne çÄ±karacak diye merakla bekleyenlerden biriydim. Özellikle ‘Maya’ albümüyle birlikte Mabel Matiz’in klipleri bence müzik sektörüne yepyeni bir boyut kattÄ±. Her klibi film gibi özenle çekilen iÅŸler olduÄŸu için ister istemez, yeni ÅŸarkÄ±sÄ± yayÄ±mlanÄ±nca klibi de en az ÅŸarkÄ± kadar merak eder olduÄŸumu itiraf etmeliyim.
‘Kahrettim’i yayÄ±mlanmasÄ±ndan bir süre önce dinleyip ÅŸarkÄ±nÄ±n altyapÄ±sÄ±na bayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±m. Evde kendi kendime dinledikçe ÅŸarkÄ±ya aÅŸÄ±rÄ± baÄŸlandÄ±m. Sözü ve müziÄŸi Mabel Matiz’a ait ÅŸarkÄ±yÄ± sanatçÄ± 1.5 sene önce yazmÄ±ÅŸ. ÅžarkÄ± hazÄ±rlÄ±k aÅŸamasÄ±nda birçok prodüktör gezmiÅŸ sonunda da Flytones’un düzenlemesiyle dinlediÄŸimiz güncel halini almÄ±ÅŸ. Kerem AkdaÄŸ ve Harun Ä°yicil’den oluÅŸan Flytones’un prodüksiyonuna, Da Poet’in de katkÄ±sÄ± eklenerek ‘Kahrettim’ tamamlanmÄ±ÅŸ. ÅžarkÄ±nÄ±n kapak çalÄ±ÅŸmasÄ±nda Ä°spanyol sanatçÄ± Joan Manel Pérez imzasÄ± yer alÄ±yor. ‘Kahrettim’ kÄ±rÄ±lgan deneyimlerinin altÄ±nda yatan, güçlü, dönüÅŸtürücü potansiyele dikkat çeken çok özel bir ÅŸarkÄ±.
ÅžarkÄ±nÄ±n dönüÅŸtürücü gücü aslen klibinde gizli. Pandemi ÅŸartlarÄ±ndan ötürü ‘Kahrettim’in bir bölümü Berlin’de ve bir bölümü de Ä°stanbul’da çekilmiÅŸ. YönetmenliÄŸini Mirza OdabaÅŸÄ±’nÄ±n üstlendiÄŸi klibin art direktörlüÄŸünü ve nefis styling’i Nes Kapucu üstlenmiÅŸ. ÅžarkÄ±nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ± iyileÅŸme havasÄ±na klipteki dansçÄ±larÄ±n da katkÄ±sÄ± çok büyük. ‘Kahrettim’i sözleri, müziÄŸi, klibi, styling’i ve danslarÄ±yla bir bütün olarak dinleyip izlemek ÅŸarkÄ±nÄ±n deneyimini kesinlikle çok daha yukarÄ± bir noktaya taÅŸÄ±yor. Pose Records etiketiyle yayÄ±mlanan ‘Kahrettim’ Mabel Matiz’in henüz üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 5. stüdyo albümünden çÄ±kan ve devamÄ±nda bizi nelerin beklediÄŸine dair merak ve heyecan aÅŸÄ±layan yenilikçi, modern, özgür nefis bir çalÄ±ÅŸma.
Kalben – Robot Kozmonot
Kalben ile ara sÄ±ra müziÄŸi ve yeni planlarÄ± üzerine heyecanla konuÅŸuyoruz. Enerjisi o kadar yüksek bir sanatçÄ± ki, her zaman yeni müzik, yeni üretim ona ayrÄ± bir yaÅŸam sevinci aÅŸÄ±lÄ±yor. Teoman ile bir ÅŸarkÄ± üzerine çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyordum ama zamanlamasÄ± hakkÄ±nda bir fikrim yoktu. Birkaç hafta önce Kalben sürpriz bir ÅŸekilde ÅŸarkÄ±yÄ± hem de videosuyla birlikte izlemem için gönderdi. ÅžarkÄ±yÄ± klibiyle birlikte ilk seferde izlemek kesinlikle çok farklÄ± bir deneyimdi.
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Ceza ile bir araya gelince elbette son senelerde Türkiye’de yükselen Rap / hip & hop dünyasÄ±nÄ± konuÅŸmamak olmazdÄ±. Rap müzikte 15 senedir çok iyi iÅŸlerin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten sanatçÄ±, internetin esas devrimi yaratan mecra olduÄŸunu söyledi. 15 sene önce internet, sosyal medya, dijital müzik platformlarÄ± hayatÄ±mÄ±zda bu denli olmadÄ±ÄŸÄ± için bu zenginliÄŸe eriÅŸmek de dolaylÄ± olarak kÄ±sÄ±tlÄ± olduÄŸunu ekledi. Günümüzde Rap müziÄŸin dinlemelerine bakÄ±nca Türkiye’deki kitlenin neredeyse dünya standartlarÄ±na yakÄ±n dinlemelerde olduÄŸunu belirten Ceza, Rap türünün de kendi içinde zenginleÅŸtiÄŸini, farklÄ± tür ve tarzlarda üreten sanatçÄ±larÄ±n olmasÄ±nÄ±n önemli payÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±. Ceza bu konuda dinleyicinin de bilinçli olmasÄ± gerektiÄŸini, rap müzik yapan kiÅŸilerin kendi dinlediÄŸi sanatçÄ±lar haricinde de var olan rapçileri desteklemesinin gerektiÄŸini belirtti. SaygÄ±nÄ±n her daim bu kültürde var olmasÄ±nÄ±n en önemli kurallardan biri olduÄŸunu söyleyip, önümüzdeki dönemin ÅŸimdikinden de daha iyi olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸünü belirtirken, bir ÅŸarkÄ±yÄ± dinlerken ya da bir rapçiyle ilgili konuÅŸurken sanatçÄ±nÄ±n magazinsel yönüne deÄŸil, flowlarÄ±na, flexlerine, ritimlerine bakan dinleyicinin bu oyunu daha da deÄŸiÅŸtireceÄŸini belirtti.
Hepimiz gibi Ceza da pandemi döneminde zorlanmÄ±ÅŸ ve sÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ. Adapte olmak ona da herkes gibi zor gelmiÅŸ. BelirsizliÄŸin genel anlamda plan yapma ve ileriye dair bir ÅŸeyler söylemek için durumu zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ruhsal anlamda hepimizin bu dönemden etkilendiÄŸini söyleyen Ceza, bu süreçte üretkenliÄŸinin devam ettiÄŸini, yeni ÅŸarkÄ±larÄ±n yolda olduÄŸunun müjdesini verdi.
Geçen yÄ±l yayÄ±mlanan ‘Yeni Mesaj’ ÅŸarkÄ±sÄ± üzerine konuÅŸmadan edemezdim. Melih Kibar’Ä±n bestesi ‘Mesaj’Ä±n üzerine yazdÄ±ÄŸÄ± sözlerle ÅŸarkÄ±nÄ±n yeni yapÄ±sÄ±yla ilgili duygularÄ±nÄ± kendisinden duymak istedim. Bu projede yer aldÄ±ÄŸÄ± için onur ve ÅŸeref duyduÄŸunu belirten Ceza, ÅŸarkÄ±yÄ± 2016-2017 yÄ±lÄ±nda kaydettiÄŸini söyledi. Projeyi duyduÄŸunda, ‘Mesaj’ ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± bildiÄŸini, özellikle Körfez SavaÅŸÄ±, Ä°kiz Kuleler zamanÄ±ndaki kullanÄ±mlarÄ±nÄ±n onu nasÄ±l etkilediÄŸinden bahsetti. Bunu düÅŸünerek o duyguyla sözleri Melih Kibar’a ithafen yazmÄ±ÅŸ. ÅžarkÄ±da bahsettiÄŸi üstadÄ±n Melih Kibar olduÄŸunu söylerken özellikle genç dinleyiciler için gelecekte barÄ±ÅŸÄ±n hakim olmasÄ±nÄ± ve geleceÄŸe ekilecek iyi tohumlardan bahsetmek istediÄŸini söyledi.
Konu konuyu açtÄ± tabi ki, tüm merak ettiklerimi Ceza’yÄ± bulmuÅŸken sormak istedim. Sezen Aksu ile 15 sene önce yaptÄ±ÄŸÄ± düet çalÄ±ÅŸmasÄ± ‘Gelsin Hayat BildiÄŸi Kadar’Ä± da bu söyleÅŸide konuÅŸtuk. Müzik kariyerinde yaptÄ±ÄŸÄ± en önemli iÅŸlerden biri olarak gördüÄŸü bu ÅŸarkÄ±nÄ±n kendisinde de yeri çok özel. ÅžarkÄ±nÄ±n sözlerini yazdÄ±ÄŸÄ± dönem aynÄ± zamanda annesini de kaybettiÄŸi hayatÄ±nÄ±n çok zor zamanlarÄ± olduÄŸunu söyledi. Sezen Aksu’ya ÅŸarkÄ± için düet teklifi gittikten sonra hiç düÅŸünmeden kabul etmiÅŸ olmasÄ±nÄ±n kendisi için inanÄ±lmaz bir sevinç olduÄŸunu, haberi aldÄ±ktan sonra uyuyamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. ÅžarkÄ±nÄ±n stüdyo sürecinde Sezen Aksu ile geçirdiÄŸi zamanlarÄ±n, yapÄ±m aÅŸamasÄ±nda, onun duygularÄ±na dokunabilmiÅŸ olmasÄ±nÄ±n ve kendisine verdiÄŸi yorumlarÄ±n hala çok özel olduÄŸunu belirtti.
GeçmiÅŸteki baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n müziÄŸindeki geliÅŸimine katkÄ±sÄ±ndan da bahsetmek istedim. Her zaman özel iÅŸler ve projeler yapmak istediÄŸini söyledi Ceza. MTV ödülü almÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n hem bireysel olarak, hem bir müzisyen olarak, hem de Türkiye için, Türkçe rap müziÄŸinin arÅŸa deÄŸdiÄŸi noktalardan biri olarak gördüÄŸünü söyledi. ‘Worldwide Choppers’ ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n kendisi için Türkçe rap müziÄŸinin geldiÄŸi en yüksek noktalardan birisi olduÄŸunun da altÄ±nÄ± çizdi. Kendi çocukluÄŸundan, gençliÄŸinden beri dinlediÄŸi isimlerle bir ÅŸarkÄ± yapmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n ve bu ÅŸarkÄ±nÄ±n Guiness Dünya rekorlarÄ±na girmesi, dünya çapÄ±nda platin almÄ±ÅŸ olmasÄ±, Sziget Festival’de European Stage’de Headliner olarak sahne almasÄ±nÄ± Türkçe rap müziÄŸinin baÅŸarÄ±sÄ± olarak gördüÄŸünü aktardÄ±. Bu baÅŸarÄ±larÄ±n kendisine vesile olmasÄ±nÄ±n elbette onun için de gurur verici olduÄŸunu söyledi. Åžu anda birçok yeni nesil rap sanatçÄ±sÄ±nÄ±n dünya çapÄ±nda iÅŸler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, önemli isimlerle çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve dünya listelerine girdiklerini gördüÄŸünü, bunun da Türkçe rap müziÄŸinin geldiÄŸi son nokta olarak önemli olduÄŸunu belirtti.
TanÄ±tÄ±m filmlerinden nasÄ±l bir film ile karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±mÄ± az çok kafamda kurmuÅŸtum ama izlediÄŸim yapÄ±m tahminlerimin ötesinde çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemeliyim. Her ÅŸeyden önce film 2 saat 20 dakika uzunluÄŸunda. Yani gerçek bir Billie Eilish hayranÄ±ysanÄ±z, film sonunda sanatçÄ±nÄ±n hayatÄ±na dair birçok detay hakkÄ±nda bilgi edineceÄŸinizi garanti edebilirim. R.J. Cutler’Ä±n yönetmenliÄŸini üstlendiÄŸi Billie belgeseli filmin baÅŸÄ±ndan sonuna aslÄ±nda bize bildiÄŸimizin ya da tahmin ettiÄŸimizin ötesinde bir Billie Eilish izletiyor.
Eilish’in ailesi aÄŸabeyi ile birlikte kendisini evde eÄŸitim ile büyütmüÅŸler. Yani okula gitmeden evde anne ve babasÄ±nÄ±n desteÄŸiyle eÄŸitimlerini tamamlayan kardeÅŸler, özellikle de sanatçÄ± anne babanÄ±n yönlendirmesiyle, ama hiçbir zorlamasÄ± olmadan, doÄŸal bir ÅŸekilde sanat içinde yetiÅŸmiÅŸler.
Her ÅŸeyin temelinde Billie Eilish’in müzik ve sanatla harmanlanmÄ±ÅŸ organik bir hayata doÄŸmasÄ± filmin ana karakteri olarak karÅŸÄ±mÄ±zda. AÄŸabeyi Finneas evin esas müzik dehasÄ± bence. Haliyle yaÅŸça büyük olmasÄ± ve daha aklÄ± baÅŸÄ±nda hali Billie için de iyi bir rol model olmuÅŸ. AÄŸabeyinin müzik aÅŸkÄ±, seneler içinde Billie için de vazgeçilmez bir durum olmuÅŸ. Dans sevdalÄ±sÄ± olan Billie’nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±k sonrasÄ± bu çok sevdiÄŸi hobisini bÄ±rakmasÄ± ve müziÄŸe daha büyük bir hevesle sarÄ±lmasÄ± birbirini takip ediyor.
‘The World’s a Little Blurry’ esasen de Eilish’in müzik yolculuÄŸunun ilk günlerinden çekilen videolarla harmanlanarak bizi ilk albümü olan ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’nun üretim günlerine götürüyor. AÄŸabeyi Finneas ile evlerindeki yatak odalarÄ±nda yaptÄ±klarÄ± ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n ortaya çÄ±kÄ±ÅŸÄ±, o andaki naif halleri gerçekten de filmin belki de en etkileyici anlarÄ±. Enteresan bir ÅŸekilde o naif halleri iki kardeÅŸten de hiç gitmemiÅŸ. Åžöhret büyük bir hÄ±zla hayatlarÄ±na girse de, Coachella festivalinde Katy Perry ve niÅŸanlÄ±sÄ±yla tanÄ±ÅŸan Billie, o tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kiÅŸinin Orlando Bloom olduÄŸunu kendisine söylediklerinde ÅŸok olacak kadar naif kalabilmiÅŸ.
Justin Bieber hayranlÄ±ÄŸÄ±, küçük yaÅŸlarda ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± dinleyip aÄŸlayan bir kÄ±z iken, artÄ±k ünlü Billie olduktan sonra kendisiyle ilk karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±ndaki duygu patlamasÄ±na da tüm doÄŸallÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±k oluyoruz. Yetmiyor üzerine Eilish’in ilk albümündeki ‘Bad Guy’a Justin Bieber ile remix yapacak bir rüyaya eriÅŸmesini yine benzer bir duygu seliyle karÅŸÄ±lÄ±yoruz.
The World’s a Little Blurry’ bize bir baÅŸka gerçeÄŸi daha gösteriyor o da Billie’nin etrafÄ±nda inanÄ±lmaz bir sevgi ve koruma çemberi var. Åžöhreti devleÅŸtikçe, herkes ondan bir parça isterken, o çoÄŸu zaman bu sevgi karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸÄ±rÄ±p kalsa da, doÄŸallÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaybetmiyor. Tüm bu doÄŸallÄ±k konusu, daha doÄŸrusu mütevazÄ± olma halinin temelinde ise annesi, babasÄ± ve aÄŸabeyi duruyor. Billie’nin psikolojik sorunlarÄ±na göÄŸüs geren, yakaladÄ±ÄŸÄ± bu büyük ÅŸöhretin onu ÅŸaÅŸÄ±rtmasÄ±ndan ve hatta yoldan çÄ±kartmasÄ±ndan aÅŸÄ±rÄ± endiÅŸe duyan, onu sürekli koruyup kollayan annesinin varlÄ±ÄŸÄ± filmin birçok yerinde yüreÄŸimize su serpiyor.
Grammy ödüllerini birer ikiÅŸer alan iki kardeÅŸin kÄ±sa süre içinde yakaladÄ±klarÄ±, evlerinde yaptÄ±klarÄ± bir albümün tüm dünyada bir numara olmasÄ±nÄ±n hikayesi çok güzel iÅŸlenmiÅŸ. Film bittiÄŸinde genç yaÅŸta bütün bu baÅŸarÄ± ve ÅŸöhretin omuzlarÄ±na yüklenmiÅŸ küçük bir kÄ±zÄ±n bundan sonrasÄ±nÄ± nasÄ±l kaldÄ±racaÄŸÄ± endiÅŸesi ÅŸu an bende net olarak duruyor. Billie Eilish mutlu mu? 2.5 saatin sonunda buna çok emin olamÄ±yorum ama ailesi yanÄ±nda olduÄŸu sürece daha büyük baÅŸarÄ±lara koÅŸacaÄŸÄ±na eminim.
Yeni ÇÄ±kÄ±ÅŸ
Albümü sizlerden birkaç gün önce dinleme ÅŸansÄ±m vardÄ±, tabi ki bu fÄ±rsatÄ± kaçÄ±rmadÄ±m. 10 ÅŸarkÄ±lÄ±k albüm gerçekten uzun zamandÄ±r yaÅŸanan albüm heyecanÄ±nÄ± sonuna kadar hakeden derinlikte ve zenginlikte olduÄŸunu söyleyerek sözlerime baÅŸlamak isterim.
Merhem’in açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± ‘Serim’ yapÄ±yor. Sözleri ve bestesi Melike Åžahin’e ait ÅŸarkÄ±nÄ±n düzenlemesi Sabi Saltiel, Elif Dikeç, Emre Malikler ve Can Güngör’ün imzasÄ±yla resmen yÄ±ldÄ±zlar karmasÄ± gibi. ‘Serim’i o kadar çok sevdim ki, albümün geneline eriÅŸmeden önce çok sefer dinleyerek daha ilk ÅŸarkÄ±da takÄ±ldÄ±m. ‘Hepsi Geçti’ sözleri Melike Åžahin, bestesi Can Kandaz ve Melike Åžahin’in ortak imzasÄ± olan, düzenlemesi Sabi Saltiel’den çÄ±kan bir çalÄ±ÅŸma. PerÅŸembe gecesini Cuma’ya baÄŸlayan ilk dakikalarda ‘Merhem’in ilk klipleri geliyor. Bir deÄŸil iki ÅŸarkÄ±ya birden hem de. Melih Kun yönetmenliÄŸinde ‘Serim’ ve ‘Hepsi Geçti’ klipleri bizleri yeni albüme taÅŸÄ±yacak. 3. ÅŸarkÄ± ‘NasÄ±r’ Mabel Matiz ve Melike Åžahin’in birlikte sözlerini yazdÄ±ÄŸÄ±, bestesi Mabel Matiz’e ait albümün bir baÅŸka incisi. ÅžarkÄ±nÄ±n öyle güzel bir introsu var ki, sar baÅŸa dinle dur. Düzenleme de ise yine Sabi Saltiel var. Ä°lk 3 ÅŸarkÄ±yla yükseklere çÄ±kan dinleyici ‘Gönlüm Durur Orda’nÄ±n sakin akustik kollarÄ±na bÄ±rakÄ±yor kendisini. Sözleri ve bestesi Melike Åžahin’e ait bu ÅŸarkÄ±nÄ±n düzenlemesi Melike Åžahin ve Emre Malikler’in ellerinden çÄ±kmÄ±ÅŸ. ‘Samatya’da Ä°lk RakÄ±’ ile albümü yarÄ±lÄ±yoruz. FasÄ±la göz kÄ±rpan bu nefis ÅŸarkÄ±nÄ±n söz ve bestesi Melike Åžahin’e, düzenlemesi ise Uri Brauner Kinrot’a ait. ÅžarkÄ±da Ahmet Ali Arslan, Alican Ä°pek, Atacan Aksoy, Emre Malikler ve Ozan Sarohan’dan oluÅŸan koro Melike Åžahin’e eÅŸlik etmiÅŸ. ‘Öpmem LazÄ±m’ ile sakinleyen nabÄ±zlar yine hareketleniyor. Sözleri Melike Åžahin’e, bestesi Melike Åžahin ve Can Güngör’e, düzenlemesi Can Güngör ve Emre Malikler’e ait ÅŸarkÄ± tam bir neÅŸe bombasÄ±. Muhtemelen bu yaz bu ÅŸarkÄ± ile hop oturup hop kalkÄ±lacak, hatta bence yazÄ± beklemeden ÅŸimdiden evde provasÄ± yapÄ±lacaktÄ±r. SÄ±ra geliyor albümün yedinci ÅŸarkÄ±sÄ± ‘Uykumun Boynunu Bükme’ye. Kendisi albümün çÄ±kÄ±ÅŸ ÅŸarkÄ±sÄ±, mesaj elçisi, son bir aydÄ±r kulaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n küpesi oldu. Hemen sonra gelen sözleri Melike Åžahin, bestesi ve düzenlemesi Emre Malikler’e ait ‘Sardunya KÄ±rmÄ±zÄ±sÄ±’ albümün kapanÄ±ÅŸÄ±na doÄŸru buram buram melankoliye yatÄ±rÄ±yor sizi. Son iki ÅŸarkÄ± albümü öyle kuvvetli kapatÄ±yor ki ‘Merhem’in ÅŸifasÄ± belli ki kapanÄ±ÅŸa doÄŸru etkisini gösteriyor. Dokuzuncu ÅŸarkÄ± ‘Hançer’ sözleri Melike Åžahin’e, bestesi ise Dijf Sanders ve Melike Åžahin’in ortak çalÄ±ÅŸmasÄ±ndan ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ. Düzenleme ise yine Dijf Sanders’e ait. ‘Hançer’de Gülinler de ÅŸarkÄ±ya back vokal yapmÄ±ÅŸ ve bu nefisliÄŸe o da katkÄ±da bulunmuÅŸ. KapanÄ±ÅŸ belki de albümün en sevdiÄŸim ÅŸarkÄ±sÄ± olabilir. ‘Bedelini Ödedim’ in sözleri, düzenlemesi çok hoÅŸuma gitti. Zaten albümün kapanÄ±ÅŸ ÅŸarkÄ±sÄ± olduÄŸu için ek bir önem vermek gerekiyor. Sözleri Melike Åžahin’e, bestesi Melike Åžahin ve Elif Dikeç’e ait olan ÅŸarkÄ±nÄ±n düzenlemesi de Elif Dikeç imzasÄ±yla bize ulaÅŸÄ±yor.
‘Merhem’ dinledikçe katlarÄ±nÄ± açan, derinleÅŸtikçe bir önceki favorinizi baÅŸka bir favoriyle yarÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rken bulacaÄŸÄ±nÄ±z çok baÅŸka bir albüm olmuÅŸ. Hikayesi adÄ±ndan belli, dinledikçe hepimize, geçirdiÄŸimiz bu zor günlere merhem olsun dilerim.
YÄ±ldÄ±zlar: Öpmem LazÄ±m, Hançer, Uykumun Boynumun Bükme
Oscar’Ä±mÄ± Verdim Gitti: Serim, Hepsi Geçti, NasÄ±r, Bedelini Ödedim
Daft Punk’Ä±n Son sözü
28 yÄ±llÄ±k birliktelik sona erdi. Daft Punk geçtiÄŸimiz gün ‘Epilogue’ adÄ±yla yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± videoyla daÄŸÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±lar. Videonun sakinliÄŸi ve ÅŸok ediciliÄŸi o kadar iç içe ki, grubun daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ± yüzünüze tek bir kareyle vuruyor. Dans müziÄŸine kendilerine has dokunuÅŸlarÄ±yla ÅŸekillendiren ikili ayrÄ±lÄ±klarÄ±na dair herhangi bir açÄ±klama yapmazlarken haliyle tüm dünya bu sona hiç de mutlu olmadÄ±.
Thomas Bangelter ve Guy-Maneul de Homem-Christo’nun 1993 senesinde kurduklarÄ± Daft Punk ilk albümleri ‘Homework’ten yakÄ±n geleceÄŸe kadar yaptÄ±klarÄ± her iÅŸle hep özel bir yerde kalmayÄ± baÅŸardÄ±lar. Daft Punk, birçok müzisyenin ilham kaynaÄŸÄ±, milyonlarca müzikseverin daha önce keÅŸfetmediÄŸi dünyalarÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± aralayan büyülü ve çok özel bir gruptu. YaptÄ±klarÄ± her iÅŸ gibi grubun son söz olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bitiÅŸi de kendilerine yakÄ±ÅŸÄ±r bir efsane olarak akÄ±llarda yer edecek.
Mart ayÄ±nda dünyada artan Covid-19 vakalarÄ± sonrasÄ±nda turnelerinin tümden iptal olmasÄ±, aynÄ± dönemde üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ikinci albümün stüdyo çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da etkilemiÅŸ. Grubun bir kÄ±smÄ± Los Angles’ta kalÄ±rken, bir kÄ±smÄ± evlerine Manchester’a dönmüÅŸ. Grubun vokali Barton Gracie ilk albümleri ‘My Mind Makes Noises’u yazarken daha çok 80’ler temasÄ±ndan beslendiklerini, yeni albümün ise daha çok 90’lar rock ve punk havasÄ±na yakÄ±n olduÄŸunu belirtmiÅŸ. Özellikle bu albüme Alanis Morissette’nin ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n ve ÅŸarkÄ±cÄ± kimliÄŸinin büyük ilham olduÄŸunu belirten Barton Gracie, tÄ±pkÄ± onun albümleri gibi etkileyici bir iÅŸ yapmak istediklerini belirtmiÅŸ.
Albümden yayÄ±nlanan ilk single ‘Change’i ‘Who Am I?’Ä±n en iddialÄ± ÅŸarkÄ±larÄ±ndan biri olan ‘She is My Religion’ ikinci single olarak takip etmiÅŸti. GeçtiÄŸimiz Ocak ayÄ±nda ‘Easy’ albümden çÄ±kan üçüncü single olurken, albümün yayÄ±nlanmasÄ±na kÄ±sa bir süre kala son single olarak ‘You Don’t Own Me’ çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Grubu SXSW’da 3 sene önce canlÄ± izlediÄŸimden beri enerjileri, performanslarÄ± aklÄ±mdan çÄ±kmÄ±yor. Ä°lk albümlerindeki yakaladÄ±klarÄ± baÅŸarÄ±, ‘Who Am I?’ ile katlanarak artacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Özellikle ilk albümde duygularÄ±nÄ± ve hayata bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± daha dolaylÄ± aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Barton Gracie, yeni ÅŸarkÄ±larda çok daha samimi bir dille kendisini anlatmÄ±ÅŸ.
YÄ±ldÄ±zlar: Change, Easy, Who Am I?, Fall To Pieces, You Don’t Own Me
Oscar’Ä±mÄ± Verdim Gitti: She’s My Religion
Ruhu besleyen besteler: Hania Rani
19 Åžubat’ta PSM Online’da Hania Rani dinleyici karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor.
Genç sanatçÄ± ile bu özel konser öncesi bir araya geldik. Yeni dönemde online konserlerin hayatÄ±mÄ±za girmesiyle, bu durumun etkinlik sektörüne yansÄ±masÄ±nÄ± sorduÄŸumda, daha önceleri kimi dinleyicinin konserlere mesafeler sebebiyle katÄ±lamamasÄ±nÄ±n bu sayede ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±na sevindiÄŸini belirtti. Covid’in hayatÄ±mÄ±za kattÄ±ÄŸÄ± bu yeni durum, tüm bu zor koÅŸullar bittiÄŸinde de hayatÄ±mÄ±zda kalacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸünü belirtirken, hayatÄ±n özellikle de eÄŸlence sektörünün bu deÄŸiÅŸimi net bir ÅŸekilde iÅŸleyiÅŸine katacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸünü söyledi.
Hania Rani, 7 yaÅŸÄ±nda piyano çalarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bu yolculukta ailesinin her zaman desteÄŸini yanÄ±nda hissetmiÅŸ. Her ne kadar ailesi müzik okulundaki bu hevesinin geçici olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünse de, o hayatÄ±nÄ±n en temeline yerleÅŸmiÅŸ bir tutkuyu çok küçük yaÅŸtan keÅŸfetmiÅŸ.
Covid önlemleri sebebiyle ÅŸovun birçok kÄ±sÄ±tlamaya tabi olduÄŸunu geçtiÄŸimiz haftalarda belirtilmiÅŸti. Büyük ihtimal ile bu önlemler sebebiyle The Weeknd’in ÅŸovunun büyük bölümü sahne üzerindeydi. Bu da maalesef gösteriyi bir konser sahnesinden öteye götürmedi. Sahnede The Weeknd’in yanÄ±nda konuk baÅŸka bir sanatçÄ±nÄ±n olamamasÄ± da önlemler sebebiyle olduÄŸu söylentiler arasÄ±nda. SanÄ±rÄ±m benim en çok da beklentim konuk performanslar üzerineydi.
PerformansÄ±n büyük bölümü sahnede olan ÅŸovda, The Weeknd’in arkasÄ±ndaki dekor ve üzerindeki koro ve müzisyenler ara ara ekrana gelse de, bence bu dekor ÅŸovun genel konseptinden biraz kopuktu. SanatçÄ±nÄ±n 8 ÅŸarkÄ± seslendirdiÄŸi bu performansta, saha üzerindeki ‘After Hours’ temalÄ± yüzü sargÄ±lÄ± dansçÄ±larla olan bölümde ilk albümünden ‘House Of Balloons’un bir kuplesini seslendirmesi benim için bu gecenin en güzel anÄ±ydÄ± diyebilirim. KapanÄ±ÅŸ tahmin edileceÄŸi gibi ‘Blinding Lights’ ile havai fiÅŸekleri eÅŸliÄŸinde dev bir coÅŸkuyla oldu. Normal prodüksiyon maliyetlerine ek olarak Weeknd’in kendi cebinden de 7 Milyon dolar para harcamasÄ± bu senenin ÅŸovu açÄ±sÄ±ndan bir diÄŸer enteresan detaydÄ±.
Yeni ÇÄ±kÄ±ÅŸ
Perdenin ArdÄ±ndakiler – Uzaklara SavrulalÄ±m
YaklaÅŸÄ±k 1 ay önce Perdenin ArdÄ±ndakiler ile All Access Youtube kanalÄ±mda detaylÄ± nefis bir söyleÅŸi yapmÄ±ÅŸtÄ±k. O söyleÅŸide grup yeni albümlerinin hazÄ±r olduÄŸunu yakÄ±n zaman içinde yayÄ±nlamak için heyecanlÄ± olduklarÄ±nÄ± belirtmiÅŸlerdi.
Albümden önce birkaç hafta içinde yeni bir single yayÄ±mlayacaklarÄ±nÄ± ve bu ÅŸarkÄ±da kendilerine bir baÅŸka sanatçÄ±nÄ±n da eÅŸlik edeceÄŸini belirtmiÅŸlerdi. Geçen hafta grubun yeni ÅŸarkÄ±sÄ± ‘Uzaklara SavrulalÄ±m’ yayÄ±mlandÄ± ve ÅŸarkÄ±da gruba Mark Eliyahu’nÄ±n eÅŸlik ettiÄŸini öÄŸrenmiÅŸ olduk. SöyleÅŸide bu düet hakkÄ±nda neden bu kadar heyecanlÄ± olduklarÄ±nÄ± ÅŸarkÄ± yayÄ±mlandÄ±ktan sonra daha iyi anladÄ±m. ‘Uzaklara SavrulalÄ±m’ da Perdenin ArdÄ±ndakiler’in güçlü sözlerine Mark Eliyahu’nun kemençe performansÄ± çok yakÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. Grubun kendilerine has tarzlarÄ±nda ortaya koyduklarÄ± güçlü melankoli yeni ÅŸarkÄ±larÄ±nda Mark Eliyahu’nun da eÅŸlik etmesiyle daha da etkisini hissettiriyor. ÅžarkÄ±nÄ±n sözleri Doruk EreÅŸter’e, müziÄŸi Direnç’e düzenlemesi ise Mark Eliyahu ile Doruk EreÅŸter’e ait ÅŸarkÄ±nÄ±n nefis kapak tasarÄ±mÄ± da Ece Gauer imzasÄ± taÅŸÄ±yor.
Güliz Ayla – Evdekilere Söyle
Yeni bir ÅŸarkÄ± yayÄ±mlasÄ±n diye merakla beklediÄŸim sanatçÄ±lardan biri de
9 yaÅŸÄ±nda babasÄ±nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± org ile baÅŸlayan müzik yolculuÄŸu, yaklaÅŸÄ±k 10 sene büyük bir azimle ve ailesinin desteÄŸiyle devam etmiÅŸ. Piyano dersleri için bol bol klasik müzik dinlese de, discman’inde Cranberries-Everybody Else Is Doing, So Why Can’t We?, No Doubt- Tragic Kingdom ve RHCP – By The Way albümleri tekrar tekrar döner dururmuÅŸ.
MimarlÄ±k fakültesinden mezun olduktan sonra müzik ile profesyonel bir buluÅŸma yaÅŸayan KayÄ±kçÄ±, klasik repertuarÄ± çalarken onu esas heyecanlandÄ±ranÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± müziÄŸi modifiye ederken yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor. Mikrofonlara yaptÄ±ÄŸÄ± manipülasyonlar, tasarladÄ±ÄŸÄ± yeni sesler giderek baÅŸka bir ilgi odaÄŸÄ± olmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ. Müzik geçmiÅŸiyle tasarÄ±mcÄ± kimliÄŸinin birleÅŸtiÄŸi alanda yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±larla yeniden doÄŸmuÅŸ.
‘DoÄŸum/Birth’ sanatçÄ±nÄ±n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ilk ÅŸarkÄ± olarak kariyerinde özel bir yere sahip. HayatÄ±ndaki kÄ±rÄ±lma noktasÄ±na tanÄ±klÄ±k eden bu ÅŸarkÄ±, tüm rutinlerinin ve dinamiklerinin baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± deÄŸiÅŸtiÄŸi bir döneme ayna tutuyormuÅŸ. Bu deÄŸiÅŸim sanatçÄ±nÄ±n zihninde ve ruhunda kendini yeniden doÄŸurma olarak yankÄ± bulduÄŸu için eserine ‘DoÄŸum’ adÄ±nÄ± vermiÅŸ. ‘DoÄŸumlar sancÄ±sÄ±z olmaz’ diyen sanatçÄ±, parçanÄ±n giriÅŸinde sancÄ±ya dair bir tarif olduÄŸunu ve devamÄ±nda doÄŸum mucizesiyle gelen bir rahatlama olduÄŸunu belirtiyor.
BüÅŸra KayÄ±kçÄ±’nÄ±n müziÄŸinde ve yaptÄ±ÄŸÄ± resimlerinde esasen hayatÄ±ndaki sadelik baÅŸrolde. Sade olmaya bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± sorduÄŸumda ‘fazlalÄ±k olarak algÄ±ladÄ±ÄŸÄ±m hiçbir ÅŸeye tahammülüm yok’ diyor. Kendisini sadeliÄŸe götüren esas kanalÄ±n bu olduÄŸunu belirten sanatçÄ±, iÅŸlevi yoksa veya onsuz da hayat devam ediyorsa, hemen görsel ve iÅŸitsel alanÄ±ndan çÄ±karttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Sadece sanat özelinde deÄŸil, evinde, iliÅŸkilerinde, yiyip içtiÄŸinde, giydiÄŸinde yani kÄ±sacasÄ± her anÄ±nda onunla olan bir refleks olduÄŸunun altÄ±nÄ± çiziyor.
SadeliÄŸe olan vurguyu düÅŸünce ilk albümü ‘Eskizler’deki ÅŸarkÄ±larÄ±n hikayelerini merak ediyorum. Son derece sÄ±radan, günlük rutinlerden, baktÄ±ÄŸÄ± her ÅŸeyden beslenerek ortaya çÄ±kan eserler olduÄŸunu belirtiyor. ÖrneÄŸin ‘Melez Lavanta’ aromaterapik yaÄŸÄ±n onda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± etkiyi, ‘YeÅŸil’ piyanosunun yanÄ±ndaki pencereden izlediÄŸi çÄ±nar aÄŸacÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. ‘Gölgeler’, her gün akÅŸam güneÅŸinde ofisine vuran Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n ve gölgelerin duvardaki eÅŸsiz dansÄ±nÄ±, ‘Bir Rüya Gördüm’ ise her sabah bambaÅŸka bir senaryoyla uyandÄ±ÄŸÄ± uzun rüyalarÄ±nÄ±, ‘Polaroid’ kÄ±zÄ±yla lunaparkta çok eÄŸlendikleri bir gün çektirdikleri ilk polaroid fotoÄŸrafÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktarÄ±yor.
Çalarken onu mutlu eden, hüzünlendiren, motive eden eserleri sorduÄŸumda, kendisinin genelde ritmik ve bol tekrarlÄ± motifler çalmaktan keyif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Bir modern sanat müzesinde sürekli aynÄ± yönde dönen bir objeyi izlerken, tekrar eden ÅŸeylerin verdiÄŸi güven duygusunu fark ettiÄŸini, aynÄ± ÅŸeyi tekrar ettiÄŸi için bir sonraki adÄ±mÄ± bilmenin, hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na veya ÅŸüpheye yer olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu durumun müzikteki karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu kadar benimsemiÅŸ olmanÄ±n altÄ±nda benzer hisler yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. Neredeyse tüm çalÄ±ÅŸmalarÄ± bu stilde olduÄŸu için hepsinden aynÄ± keyfi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekliyor.
Film müziÄŸi yapmayÄ± çok istediÄŸini belirten BüÅŸra KayÄ±kçÄ±, genelde Alexandre Desplat’Ä±n tüm çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± çok beÄŸendiÄŸini, ‘Atonement’ filminin giriÅŸ sahnesindeki müzikten çok etkilendiÄŸini söylüyor. Bu sahnenin kendisinin bizzat müziÄŸin öÄŸelerini oluÅŸturduÄŸunu, daktilo sesiyle baÅŸlayan müziÄŸin sonrasÄ±nda Marianelli’nin çarÅŸaf serme, kapÄ± çarpma seslerini kullanmasÄ±nÄ±n kendisinin müzik dÄ±ÅŸÄ±nda özel olarak dinlediÄŸi sesler olduÄŸunu söylerken, belki de bu yüzden çok etkilendiÄŸini ekliyor.
BüÅŸra KayÄ±kçÄ±’nÄ±n TEDX konuÅŸmasÄ±nÄ± belki izleyenleriniz olmuÅŸtur. Müzisyen bir anne olarak çocuklarÄ±n müziÄŸe ilgisi hakkÄ±nda düÅŸüncelerini sorduÄŸumda, kendi kÄ±zÄ±na eÄŸitim vermek için özel bir program takip etmediÄŸini belirtiyor. Günün çoÄŸunluÄŸunda kendisi çalÄ±ÅŸÄ±rken onun yanÄ±nda olduÄŸu için zaten birçok ÅŸeyi duyduÄŸunu ve zihnine kazÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Esas talebin çocuÄŸun kendisinden gelmesinin her ÅŸeyden daha önemli olduÄŸunu belirtirken, müziÄŸin özünde sezgisel bir mesele olmasÄ±nÄ±n da altÄ±nÄ± çiziyor.
Söz ve bestesi Melike Åžahin’e ait ‘Uykumun Boynunu Bükme’nin düzenlemesi Boom Pam’in kurucusu Uri Brauner Kintor’a ait. Özellikle ÅŸarkÄ±nÄ±n 2:25 ile baÅŸlayan bölümüne öyle bir sardÄ±m ki, bir tur dinliyorum bitiyor. Sonra ÅŸarkÄ±yÄ± o bölüme sarÄ±yorum o kÄ±smÄ± tekrar tekrar dinleyip daha da bir mutlu oluyorum.
Son üç yÄ±ldÄ±r yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± single çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla dinleyicisini adÄ±m adÄ±m ilk albümüne hazÄ±rlayan Melike Åžahin, herkesten daha da heyecanla ‘Merhem’in çÄ±kÄ±ÅŸÄ±na kitlenmiÅŸ durumda. Ah! Kosmos ile birlikte yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ‘Ukde’ için geçtiÄŸimiz sene yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z All Access Youtube söyleÅŸisinde, Melike pandemi döneminde albümünü tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸindeki heyecanÄ±nÄ± ÅŸimdi çok daha iyi anlÄ±yorum. ‘Merhem’den yayÄ±mlanan ilk ÅŸarkÄ±nÄ±n etkisi böyle olunca, devamÄ±nÄ± merakla beklemek insanda sabÄ±rsÄ±zlÄ±k damarlarÄ±nÄ± daha da çok çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Bunda elbette ÅŸarkÄ±nÄ±n klibinin de payÄ± büyük. Melih Kun’un yönetmenliÄŸini üstlendiÄŸi ‘Uykumun Boynunu Bükme’nin video klibinde Melike Åžahin’in hem bu ÅŸarkÄ±nÄ±n stüdyo kayÄ±tlarÄ±ndan görüntüler var, hem de ‘Merhem’in diÄŸer ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na ve vokal kayÄ±tlarÄ±na dair çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ekip arkadaÅŸlarÄ±yla görüntüleri yer alÄ±yor. Klibi izleyip de daha neler var bu albümde diye merak etmemek gerçekten de çok zor.
Sosyal medyada Melike Åžahin severler ‘Uykumun Boynunu Bükme’ yarÄ±ÅŸmasÄ±yla viral olma yolundalar. ÅžarkÄ±daki özellikle adÄ±nÄ±n geçtiÄŸi ‘Uykumun Boynunu Bükme’ bölümünün söylemesi biraz beceri gerektiriyor. Hal böyle olunca hayranlarÄ± ÅŸu sÄ±ralar sosyal medyada bu bölümü özellikle story’lerinde söyleyerek hem kendi seslerinin gücünü gösteriyorlar, hem de ÅŸarkÄ±ya her seferinde ayrÄ± bir anlam katÄ±yorlar. 26 Åžubat’ta Diva Bebe Records ve Gülbaba Record etiketiyle ‘Merhem’ yayÄ±mlanÄ±yor. O zamana kadar ÅŸimdilik ‘Uykumun Boynunu Bükme’nin duygu seliyle akÄ±p gideceÄŸiz.
Yeni ÇÄ±kÄ±ÅŸ
Erkin Arslan – YarÄ±m Kalan
Erkin Arslan söz ve bestesi kendisine ait ‘YarÄ±m Kalan’ ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± geçtiÄŸimiz hafta yayÄ±mladÄ±. Düzenlemesi Sarp ÖzdemiroÄŸlu’na ait olan ‘YarÄ±m Kalan’ yeni bir aÅŸk ÅŸarkÄ±sÄ±. YarÄ±m kalan aÅŸklara adanmÄ±ÅŸ ÅŸarkÄ±da Erkin Arslan aslÄ±nda herkese aÅŸk diliyor. ÅžarkÄ±nÄ±n aÅŸk dolu hikayesinin yanÄ± sÄ±ra klibi bir baÅŸka özel. Olgu Baran’Ä±n yönetmenliÄŸinde Erkin Arslan bu sefer ‘YarÄ±m Kalan’Ä±n videosundaki hikâye ile herkese empati kurdurmayÄ± baÅŸarmak istemiÅŸ.
Åžile civarÄ±ndaki yapÄ±lan çekimler nefis görüntülerle dolu. DoÄŸa ve hava harika, ancak esas olay ÅŸarkÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± andan itibaren Erkin kadar klipte rol alan iki iÅŸitme engelli tercümanÄ±n ÅŸarkÄ±yÄ± iÅŸaret diliyle anlatmasÄ±nda gizli. Klibin saÄŸ alt köÅŸesinde baÅŸlayan iÅŸaret dili anlatÄ±mÄ±, video klibin ilerleyen dakikalarÄ±nda tüm ekrana yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nda o küçük karenin aslÄ±nda ne kadar çok ÅŸey anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha iyi anlÄ±yorsunuz. ÅžarkÄ±nÄ±n sözleriyle aktardÄ±ÄŸÄ± olumlu duygulara ek olarak, klibinin bu denli önemli bir sosyal mesajÄ± aktarmasÄ±nÄ±n, hepimizin hayatÄ±ndaki farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ± arttÄ±rmak adÄ±na çok deÄŸerli olduÄŸunu düÅŸünüyorum.
KÄ±sa KÄ±sa
Canozan ile pandemi döneminde All Access Youtube söyleÅŸisi yaparken, evde müzik üretirken sesi açÄ±p daha rahat çalÄ±ÅŸmak istiyorum ama ÅŸehir içindeki yaÅŸamda bu konu o kadar da kolay olmuyor dediÄŸini çok iyi hatÄ±rlÄ±yorum. ‘Evde’ albümünün fikir tohumlarÄ± bu konudan ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ. Ses sorunu yaÅŸamadan, aklÄ±na uyan, birlikte müzik yapabileceÄŸi müzisyenlerle bir eve kapanÄ±p rahat rahat müzik yapmak fikri giderek daha da güçlenmiÅŸ. Pandeminin konserlere imkân vermemesi, bu zamanÄ± en azÄ±ndan daha yaratÄ±cÄ± bir ÅŸekilde deÄŸerlendirme fikri bir eve kapanÄ±p albüm yapma fikrine evrilmiÅŸ. Nova Norda, Birkan NasuhoÄŸlu ve Sedef Sebüktekin ile 21 gün Sapanca’da bir evde ortak bir albüm yapma fikri hepsine büyük bir heyecan aÅŸÄ±lamÄ±ÅŸ ve sonunda hedeflerine ulaÅŸmÄ±ÅŸlar.
21 gün sonunda ortaya çÄ±kan 8 ÅŸarkÄ±lÄ±k bu albüm benim için tür anlamÄ±nda büyük bir ters köÅŸe oldu. Daha akustik temalÄ± bir albüm beklerken, ekibin ortaya çÄ±karttÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±lar hem çok yenilikçi, hem de tahminimden daha enerjik ÅŸarkÄ±lardan oluÅŸuyor. Pandemi gündemi, karamsarlÄ±k, bilinmezlik bir yana, Nova Norda, Birkan NasuhoÄŸlu, Canozan, Sedef Sebüktekin karanlÄ±k ve negatif duygularÄ± bu albüme hiç yaklaÅŸtÄ±rmamÄ±ÅŸlar. Chill, upbeat, elektro akustik türlerin etrafÄ±nda ama en önemlisi dinleyeni iyi hissettirecek modlarÄ±n temelde olduÄŸu nefis bir albüm olmuÅŸ.
Albümün çÄ±kÄ±ÅŸ ÅŸarkÄ±sÄ± benim de favorilerimden olan ‘Bir Yol Buldum’ ile oldu. ÅžarkÄ±nÄ±n Can Özen yönetimindeki klibi de nefis olmuÅŸ. Dilerim devamÄ±nda albümden bir sürü klip gelmeye devam eder. En çok da ‘Vazgeçtim’in de bir video ile taçlanmasÄ±nÄ± çok istiyorum.
YÄ±ldÄ±zlar: Keyfim Yerinde, Bize Göre DeÄŸil, Olacak Elbet
Oscar’Ä±mÄ± Verdim Gitti: Åžehrin IÅŸÄ±klarÄ±, Vazgeçtim, Bir Yol Buldum, Keyfim Yerinde
2021’in Ä°lk Festivali: Milyonfest Online
14-18 Ocak tarihleri arasÄ±nda online etkinlik ve gösteri platform Sosyo’da yÄ±lÄ±n ilk festivali Milyonfest Online gerçekleÅŸti. 5 günlük canlÄ± yayÄ±n maratonunda 15 sanatçÄ± sahne aldÄ±. Pandemi döneminde konser ve festivaller eski normal düzenine gelene kadar online etkinlikler tek çÄ±kÄ±ÅŸ noktamÄ±z.
Sertab Erener, Ceza, Can Bonomo
15 Ocak’ta Zorlu PSM’nin online konserinde sahne alacak sanatçÄ± ile gündemi, canlÄ± ama dijital konserleri, yani ÅŸu anki yeni hayatÄ± konuÅŸtuk.
CanlÄ± konserlerin her zaman yerinin baÅŸka olduÄŸunu belirten sanatçÄ±, izleyiciyle göz göze o kalabalÄ±kta performans vermenin bir sanatçÄ± için paha biçilmez bir ÅŸans olduÄŸunu belirtse de, online konserlerin de kendisi için yeni ve güzel bir deneyim olduÄŸunu söyledi. Konserlerinin seyahat edebildiÄŸi ÅŸehirlerle sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸunu düÅŸününce, istediÄŸi ses kalitesinde bir performansÄ± dijital olarak sevenlerine sunabilmenin muazzam bir ÅŸans olduÄŸunu belirten Eliyahu bu anlamda çok ÅŸanslÄ± olduÄŸunu belirtiyor. Pandeminin baÅŸlarÄ±nda sadece kendi telefonu üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± yayÄ±nlardan, ÅŸimdi daha profesyonel bir ekip ile Ä±ÅŸÄ±k, ses ve çekim kalitesinin geldiÄŸi noktadan hem mutluluk duyuyor, hem de bu geliÅŸimin bir anlamda da büyük bir tecrübe olduÄŸunu düÅŸünüyor.
Pandemi dönemi üretim anlamÄ±nda Mark Eliyahu’ya yaramÄ±ÅŸ. Bu zor günlere raÄŸmen çalÄ±ÅŸarak vakit geçiren sanatçÄ± yepyeni ÅŸarkÄ±lar yapmÄ±ÅŸ. Muhtemelen yakÄ±n gelecekte bu ÅŸarkÄ±larÄ± hep birlikte dinleyeceÄŸimizin müjdesini veren sanatçÄ±, hayat bizi bu dönemde her ne kadar zorlasa da sanatÄ±n her koÅŸulda ayakta duracaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtmeden geçmiyor. Performans sanatlarÄ± açÄ±sÄ±ndan çok zor bir dönemden geçtiÄŸimizin herkes gibi kendisini de farkÄ±nda olduÄŸunu söylerken, bu günler geçtiÄŸinde yine de konserlerin hayatÄ±mÄ±zÄ±n bir parçasÄ± olmaya devam edeceÄŸine emin olduÄŸunu belirtiyor.
YakÄ±n zaman önce yayÄ±mlanan ‘Always Now’ ÅŸarkÄ±sÄ± sanatçÄ±nÄ±n pandemi zamanÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸarkÄ±. ÅžarkÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ± her ÅŸey aslÄ±nda akÄ±ÅŸta kalmayÄ±, yarÄ±n, sonraki gün ne olacak kaygÄ±sÄ±ndan ziyade hep bu anda kalmayÄ± anlatÄ±yor. AÅŸk ve sadelik üzerine hislerini kaleme aldÄ±ÄŸÄ±nda ortaya ‘Always Now’un çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Eliyahu, ÅŸarkÄ±nÄ±n ona hissettirdiklerinden ötürü çok mutlu olduÄŸunun altÄ±nÄ± çiziyor.
4 sene önceki söyleÅŸimizde kariyerinde ilk günlerine kÄ±yasla nelerin deÄŸiÅŸtiÄŸini sorduÄŸumda, Mark Eliyahu o zamanlar daha geleneksel bir rüzgârla müzik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun yerini artÄ±k daha hissettiÄŸi gibi müzik yapmaya bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi neler hissettiÄŸini sorduÄŸumda, insanÄ±n zamanla kendisini bulmasÄ±nÄ±n keyfinden bahsetti. Kendini bulmanÄ±n detaylarÄ±nÄ± verirken, bunun müziÄŸine de yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendini daha iyi ifade eden bir üretime dönüÅŸtüÄŸünü söyledi. Geleneksel anlamda bir müzik yapmanÄ±n az ya da çok ifade edilecek bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aslen müziÄŸinde tam anlamÄ±yla kendini anlatabildiÄŸini hissettiÄŸini söyledi. MüziÄŸin uçsuz buçaksÄ±z bir okyanus olduÄŸunu söyleyen Eliyahu, baÅŸlarda okyanusun kÄ±yÄ±sÄ±nda yüzerken, seneler içinde yüzmeyi daha iyi öÄŸrendiÄŸi için müziÄŸinde daha da derinleÅŸtiÄŸini belirtiyor. Bu okyanusta birlikte gezinmenin en güzel yanÄ± da kendisini 15 Ocak’ta Zorlu Psm online konserinde izlemekten geçiyor!
Yeni ÇÄ±kÄ±ÅŸ
Son bir haftadÄ±r telefonu elimden düÅŸürmeden ne kadar içerik varsa nerdeyse hepsini izledim. Logosuyla Banksy’e selam eden yeni yayÄ±n platformu Gain’de müzikten, belgesele, diziden, eÄŸlence programlarÄ±na oldukça zengin bir içerik havuzu var.
Beni en çok etkileyen özelliÄŸi nerdeyse her içeriÄŸin hap gibi kÄ±sa ama yeterli uzunlukta olmasÄ±. Misal dizilerin her bölümü maksimum 15 dakikalarda olmasÄ± harika. Belgesel ve haber içerikleri ise detaylarda deÄŸil daha çok kÄ±sa anlatÄ±mlarla tam hedefe koÅŸmuÅŸ.
Gelelim iÅŸtahÄ±mÄ± en çok kabartan müzik içeriklerine. Teoman’Ä±n Gain’e özel yaptÄ±ÄŸÄ± performansÄ±na hayran kaldÄ±m. Performans mekânÄ±n tasarÄ±mÄ±nÄ±n güzelliÄŸi, performansÄ±n sadeliÄŸi ve etkileyiciliÄŸi bu sefer performans bitince neden daha çok yok diye hayÄ±flandÄ±rdÄ±. Mirgün Cabas ile Teoman söyleÅŸisi ise en çok beÄŸendiÄŸim iÅŸlerden biri oldu. SöyleÅŸi bir çÄ±rpÄ±da izleniyor ve fakat biraz küt diye bitiyor. Söylemeden geçemeyeceÄŸim bitiÅŸ kÄ±smÄ± böyle aniden olunca, acaba devamÄ± mÄ± var diye baya arandÄ±m ama bulamadÄ±m, sonra bu kadarmÄ±ÅŸ diyerek ikna oldum.
Nükhet Duru’nun ‘Uzunlar’ performansÄ±, Can Güngör’ün ‘Gündüz Tarifesi’, Ceylan Ertem’in ‘Namus’ yorumu Gain’i aklÄ±ma kazÄ±yacak nefis iÅŸler oldu. Bütün bunlarÄ±n üzerine yÄ±lbaÅŸÄ± gecesinin en orijinal programlarÄ±ndan biri olan Mücbir Sebepler’in Gain’de canlÄ± yayÄ±nla sürprizden sürprize 1991 yÄ±lÄ±na geri sayÄ±m yapmasÄ± da ayrÄ±ca çok eÄŸlenceliydi.
Konserler JoJo’da!
Pandemi henüz bitmediÄŸi gibi, koÅŸullar biraz rahatlasa da kapalÄ± alanlarda konser konusu hala bir muamma. Bu sene içinde uzunca süre kapalÄ± alanlarda konserlerin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n zor olduÄŸunu düÅŸülünce bu dev ihtiyaç ‘JoJo’yu doÄŸurmuÅŸ oldu.
MüziÄŸin herkese ulaÅŸmasÄ±nÄ± hedefleyen JoJo ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸin kalitesini Cem Adrian konserini izleyerek yakÄ±ndan takip ettim. Genelde dijital platform üzerinden yapÄ±lan konser veya performans iÅŸlerinde ses kalitesi dinleyicinin olduÄŸu kadar sanatçÄ±larÄ±n da en çok üstünde durduÄŸu konudur. Bu açÄ±dan JoJo’daki performans kalitesinin net olarak sÄ±nÄ±fÄ± geçtiÄŸini söyleyebilirim. Konseri hem kulaklÄ±ÄŸÄ±mla, hem de kulaklÄ±k olmadan dinlediÄŸimde ziyadesiyle tatmin edici olduÄŸunu söylemem gerekiyor. UygulamanÄ±n bir diÄŸer güzel yanÄ± da, konseri tek baÅŸÄ±nÄ±za izleyebileceÄŸiniz gibi, size özel açÄ±lan bir odada 5 arkadaÅŸÄ±nÄ±zla birlikte izleme imkânÄ±nÄ±z mevcut.
Birkan NasuhoÄŸlu’ndan GEL!
2020’nin iniÅŸleri ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±na raÄŸmen birbirinden nefis albümler bu seneye renk, dans ve bir o kadar da anÄ± kattÄ±. Ä°çinden geçtiÄŸimiz ve hala da devam eden enteresan pandemi günleri ile bu sene sona eriyor. Dilerim 2021 bizi saÄŸlÄ±klÄ± ve mutluluk dolu günleriyle ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±r, geçtiÄŸimiz bu zor seneyi neÅŸesiyle geride bÄ±rakÄ±r. Hepinizin yeni yÄ±lÄ± kutlu olsun, müzik dolu olsun.
OCAK
Halsey senenin baÅŸÄ±nda Ocak ayÄ±nda nefis bir baÅŸlangÄ±ç yaptÄ±. SanatçÄ± 3. albümü ‘Manic’ yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n kendisi için en cesur hareket olduÄŸunu belirtirken bu albümde Alanis Morissette ile bir ÅŸarkÄ± yapmasÄ± benim için fevkalade bir durumdu. KÄ±rÄ±lganlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve samimiyetini sonuna kadar ÅŸarkÄ±larÄ±nda yansÄ±tan sanatçÄ±, Grammy’de bu nefis albümle bir adet adaylÄ±k bile alamayÄ±nca haliyle açtÄ± aÄŸzÄ±nÄ± yumdu gözünü. Kimseden çekinmediÄŸini, onu geldiÄŸi bu noktaya hayranlarÄ±nÄ±n getirdiÄŸini, ödüllerin kendisi için bir anlamÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten açÄ±klamalarla seneyi kapattÄ±.
ÅžUBAT
Takvimler Åžubat ayÄ±nÄ± gösterdiÄŸinde, belki de bu senenin en iyi albümlerinden biri olan Tame Impala’nÄ±n ‘The Slow Rush’ yayÄ±mlandÄ±. Merakla beklenen bu albüm eminim çaldÄ±ÄŸÄ± her yerde disko topunu otomatik olarak tepeden inip içimize neÅŸeyi bÄ±raktÄ±. 2020’nin doÄŸal fonda çalan müziÄŸi olan bu nefis albüm, hem birçok sanatçÄ±ya ilham oldu, hem de bu zor seneyi bir nebze kolay atlatmamÄ±za imkan verdi. ‘Borderline’, ‘Breathe Deeper’, ‘Lost In Yesterday’ ve ‘Is It True’ albümden inciler olarak hafÄ±zalarÄ±mÄ±zda yer etti.
Caribou’nun ‘Suddenly’ albümü senenin en sepmatik ve sÄ±cak dans albümlerinden biri olarak hayatÄ±mÄ±za Åžubat ayÄ±nda adÄ±m attÄ±. Bir önceki albümünden sonra araya 5 sene gibi geniÅŸ bir zaman alan Dan Snaith, ‘Suddenly’ ile en kiÅŸisel çalÄ±ÅŸmasÄ±na imza atmÄ±ÅŸ. ‘Never Come Back’, ‘Home’, ‘You And I’, ‘Sun’ albümün öne çÄ±kan ÅŸarkÄ±larÄ± olsa da, bir bütün olarak albümü dinlediÄŸinizde pozitif bir meltem size koÅŸuveriyor.
Nashville’in gözbebeÄŸi Soccer Mommy, nam-Ä± diÄŸer Sophie Allison’un ikinci stüdyo albümü ‘Color Theory’ Åžubat ayÄ±na bir güneÅŸ gibi doÄŸmuÅŸtu. Genç sanatçÄ± hem kiÅŸisel hayatÄ±nÄ±, hem de duygusal ve ruhsal hayatÄ±na büyüteç tuttuÄŸu yeni ÅŸarkÄ±larÄ±yla, senenin en çok dinlenen albümlerinden birine imza attÄ±.
Åžubat ayÄ±nÄ±n kapanÄ±ÅŸÄ±nÄ±
Ekonomik anlamda birçok sektör bu salgÄ±ndan ötürü yara alÄ±rken, dünyada en büyük zarar alan iÅŸ kollarÄ± performans sanatlarÄ± ve müzik sektörü oldu. Bu duruma raÄŸmen yayÄ±mlanan albümleri ve teklileri derleyip yÄ±lsonu yazÄ±sÄ± yazmak için masa baÅŸÄ±na oturunca aslÄ±nda üretim anlamÄ±nda son senelerin en verimli denebilecek senelerinden birini geçirmiÅŸiz diye düÅŸündüm.
Her ay aldÄ±ÄŸÄ±m albüm ve teklilerin notlarÄ±nÄ± ÅŸu ÅŸekilde:
OCAK
Ocak ayÄ±nÄ±n ilk haftalarÄ± genel anlamda 2019’Ä±n rehavetiyle geçti galiba. AyÄ±n ortasÄ±na geldiÄŸimizde, bir süredir merakla takip ettiÄŸim Minas Ceylin’in ‘Kaybolursam ÅžarkÄ± Söyle’ adlÄ± albümü yayÄ±mlandÄ±. Otobiyografik albüm sanatçÄ±nÄ±n kendi köklerini aramak için yollara düÅŸtüÄŸü seyahatinde aldÄ±ÄŸÄ± notlar ÅŸarkÄ±lara dönüÅŸüp albümle son noktaya ulaÅŸmÄ±ÅŸ. ‘MütevazÄ± Bir AÅŸk Hikâyesi’ ve ‘Tüm Çiçekli Åžiirler Sana’ albümden aklÄ±ma not ettiÄŸim ÅŸarkÄ±lardÄ±.
Ocak ayÄ±nda piyasaya çÄ±kan Ceylan Ertem’in ‘Cahille Sohbeti Kestim’ albümü de listemde yer alan bir diÄŸer albümdü. Albümdeki ‘YaktÄ±n YandÄ±rdÄ±n Beni’ ve Can Güngör ile birlikte seslendirdiÄŸi Fikret KÄ±zÄ±lok’un ‘Farketmeden’ yorumu muhteÅŸem.
ÅžUBAT
NotlarÄ±mda Åžubat ayÄ±na gelince, henüz önümüzdeki aylar baÅŸÄ±mÄ±za neler geleceÄŸini bilmeden hemen önceki zamanlar, Ufuk Beydemir ikinci stüdyo albümü ‘Kristal Oda’yÄ± yayÄ±mladÄ±. SanatçÄ±nÄ±n ikinci stüdyo albümü tam bir rock ÅŸöleni olduÄŸu için canlÄ± performanslarÄ±nÄ±n çok keyifli olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüÅŸtüm. ‘Ä°ÅŸte Bir Anda’ , Dünya Gibi’ ve ‘Gerçek Nerede’ albümün yÄ±ldÄ±zlarÄ± olarak iÅŸaretlemiÅŸim. Dilerim bu ÅŸarkÄ±larÄ± ve daha fazlasÄ±nÄ± 2021’de canlÄ± canlÄ± konserlerde dinleriz.
Åžubat ayÄ±nda
GeçtiÄŸimiz Temmuz ayÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± indie esintili ‘folklore’ albümü 2020’nin en çok dinlenen çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndan olurken ve hatta etkileri daha çok tazeyken Taylor Swift tÄ±pkÄ± ‘folklore’ gibi yine ansÄ±zÄ±n bir albüm daha yayÄ±mladÄ±.
Ä°lk albüm yayÄ±mlandÄ±ktan sonra rahatlayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen sanatçÄ±, ÅŸarkÄ±larÄ±n devamÄ±nÄ±n geldiÄŸini hissettiÄŸi için çalÄ±ÅŸmayÄ± kesmemiÅŸ. Kendisinin de deyimiyle ‘folklore’a kÄ±z kardeÅŸ olarak gelen ‘evermore’ sonrasÄ±nda aslÄ±nda bir bütünlenme hissi oluÅŸmuÅŸ. Folklore’da birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Aaron Dessner, Jack Antonoff’a ek olarak The National’dan Bryce Dessner da ekibe dahil olmuÅŸ.
Taylor Swift, 2019 senesinde çÄ±karttÄ±ÄŸÄ± ‘Lover’ albümünden beri daha farklÄ± bir yolda ilerliyor. Önceki yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± altÄ± albümüyle ilgili yapÄ±mcÄ±sÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlardan ötürü artÄ±k kendi baÅŸÄ±na ilerleyen Taylor Swift bu konuda aldÄ±ÄŸÄ± yaradan mÄ±dÄ±r bilinmez, son 1.5 yÄ±lda önceki albümlerinin yarÄ±sÄ± kadar albüm yayÄ±nladÄ± bile. Gerçekten bu hÄ±zla giderse geçmiÅŸteki albümlerinden daha çok albüm yayÄ±mlayarak bu yarÄ±ÅŸÄ± önde bitirebilir.
‘folklore’ ve ‘evermore’un yanÄ± sÄ±ra Taylor Swift pandemi süresinde önceki albümlerini yeniden kaydettiÄŸini de duyurdu. Taylor Swift adeta yemiyor, içmiyor sürekli ÅŸarkÄ±larÄ± üzerine çalÄ±ÅŸÄ±yor, sanki onlarla besleniyor. Eski yapÄ±mcÄ±sÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu savaÅŸÄ±n ikinci perdesi muhtemelen önümüzdeki sene eski albümlerinin yeniden kaydedilmiÅŸ halleri yayÄ±mlanÄ±nca yaÅŸanacak. O zamana kadar bu konuda heyecan dalgasÄ± bu bilgi düzeyinde aklÄ±mÄ±zda yerini koruyacak.
‘evermore’a geri dönersek, albümün ‘folklore’a yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± sanatçÄ±nÄ±n kendisinin de ifadesi olsa da, tek dinlemeyle içine girilecek ve yorum yapÄ±lacak bir çalÄ±ÅŸma deÄŸil. ‘folklore’u daha yeni yeni sindirmeye baÅŸlamÄ±ÅŸken 4.5 ay sonra ‘evermore’ bir gecede ortaya çÄ±kÄ±nca ben de herkes gibi çok heyecanlandÄ±m. GözlemlediÄŸim kadarÄ±yla Taylor Swift hayranÄ± olmayan birçok kiÅŸi ‘folklore’ sonrasÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸoku ‘evermore’un ortaya çÄ±kmasÄ±yla bir kere daha yaÅŸÄ±yor. Daha önceden Taylor Swift dinlemeyen birçok müziksever ‘folklore’ ile baÅŸlayan bu yolda ‘evermore’ ile devam ediyorlar.
‘evermore’ yine hikâye anlatÄ±mÄ± üzerine kurulu, sözlerin daha önde olduÄŸu, prodüksiyonun tÄ±pkÄ± ‘folklore’ gibi sade ve akÄ±cÄ± bir düzende hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ. ‘folklore’ da Bon Iver düeti ‘Exile’ herkesi ÅŸoklayÄ±p, hayran bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. ‘Evermore’da Taylor cömert davranmÄ±ÅŸ tek deÄŸil 3 düet yapmÄ±ÅŸ. Üstelik sadece Bon Iver’Ä±n yanÄ± sÄ±ra bu albüme The National ve HAIM de Taylor’a eÅŸlik ediyorlar. En iyi bildiÄŸi ÅŸey olan müziÄŸi, çalÄ±ÅŸmayÄ± hiç kesmeden sürekli üretmeye kendini adamÄ±ÅŸ bir müzik insanÄ± Taylor Swift. Özellikle böyle enteresan bir senede iki tane güçlü albümü bu kadar hÄ±zlÄ± bir sürede hazÄ±rlayÄ±p yayÄ±mlamasÄ± akÄ±l almaz bir durum. Bu albümler Taylor Swift’in hem kendi kariyeri için bir dönüm noktasÄ±, hem de geçmiÅŸse dönüp baktÄ±ÄŸÄ±nda tarihe bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± unutulmaz bir iz olacak.
YÄ±ldÄ±zlar:
Onur Özdemir’in Sakin 2. albüm demolarÄ±ndan oluÅŸan ‘Hayata’ albümü hepimizi 12 sene öncesine Ä±ÅŸÄ±nladÄ±. Kimle konuÅŸsam herkes dev bir nostalji treninde geziniyor. Kimisi üniversite anÄ±larÄ±nda, kimisi bahar ÅŸenliklerin gerçekten ÅŸenlik gibi olduÄŸu dönemlerdeydi. AslÄ±nda sanÄ±rÄ±m hepimiz müziÄŸin büyülü yükseliÅŸ trendinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± o tatlÄ± günleri geri dönmeyi, bunu da Sakin ile yapmayÄ± çok özel bulduk diye düÅŸünüyorum.
Onur Özdemir senenin sonuna doÄŸru bize nefis bir yeni yÄ±l hediyesi verdi. Sakin 2. albüm demolarÄ± öncesinde bu heyecanÄ± daha da katmerli bir hale getiren yepyeni bir ÅŸarkÄ± daha var o da ‘Haydut’. Onur Özdemir, yepyeni ÅŸarkÄ±sÄ± ‘Haydut’ u yayÄ±mlayarak hem eski ‘Sakin’ günlerine bir selam verdi, hem de Onurr projesine ek olarak kendi adÄ±yla çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bu yeni bir yolu da resmi bir hale getirdi diye yorumluyorum.
Gelelim ‘Hayata’ albümüne ve hissettirdiklerine. ‘Yasak Rüya’ ile baÅŸlayan albüm senelerdir akÄ±llarda saklÄ± kalan, Sakin sevgisini perçinleyen ama bir bütün olarak tek albümde taçlanamayan ÅŸarkÄ±larÄ±n birbiri arkasÄ±na geldiÄŸi 10 ÅŸarkÄ±lÄ±k nefis bir albüm. ‘Ä°lk Yara’, ‘Semender Dürtüsü’, ‘Eksik ÅžarkÄ±’, ‘Kurtlu Kuyu’ dinledikçe tekrar tekrar baÅŸa döndüren ÅŸarkÄ±lar. Beni özellikle bu albümde en çok etkileyen ÅŸarkÄ± ‘Hangi Ä°z’ ve ‘Lhasa’ oldu. Özellikle ‘Hangi Ä°z’i bu sene mart ayÄ±nda Onur’un sosyal medyada canlÄ± yayÄ±nda söylerken yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± duygusallÄ±ÄŸÄ±, ÅŸarkÄ±yÄ± her dinleyiÅŸimde aklÄ±mdan çÄ±kartamÄ±yorum. Albümün yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan Onur ile bir All Access Youtube çekimi daha yaptÄ±k. YakÄ±n zamanda yayÄ±nda olacak bu bölümde yine sürpriz ve aÅŸÄ±rÄ± mutlu haberler var!
MoÄŸollar’dan 11 YÄ±l Sonra Albüm
Dile kolay 52 yÄ±llÄ±k bir grup MoÄŸollar. 11 yÄ±l aradan sonra yeni bir albümle geri dönüyorlar. ‘Anatolian Sun Part 1 & Part 2’ adlÄ± albümleriyle doÄŸrudan plaÄŸa kayÄ±t yöntemiyle, dünyaca ünlü Artone Studio’larÄ±nda kaydedilen bir müzik ÅŸöleni bizleri bekliyor.
11 yÄ±l sonra gelen iki albümlük plak formatÄ±ndaki bu çalÄ±ÅŸma grubun konserlerdeki performanslarÄ±na en yakÄ±n kayÄ±t olma özelliÄŸini taÅŸÄ±yor. Gülbaba Records & Night Dreamer Records etiketiyle 11 AralÄ±k’ta yayÄ±mlanacak olan albüm, tek seferde ve canlÄ± kaydedilmiÅŸ. ProdüktörlüÄŸünü Murat Erel’in üstlendiÄŸi ‘Anatolian Sun’ün büyük sürprizi ise Cem Karaca ve MoÄŸollar’Ä±n 1973’te yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ‘Gel Gel’ grup tarafÄ±ndan 47 yÄ±l sonra yeniden kaydedilmiÅŸ.
Mariah Carey Rekoru Geliyor!
YÄ±lÄ±n Mariah Carey dinlemelerinde rekorlarÄ± altüst eden o dönemine geldik yine.
AçÄ±klanan adaylÄ±klardan sonra The Weeknd, ödül töreninin ÅŸaibeli olduÄŸunu, hem kendisine hem de tüm hayranlarÄ±na bir dalda bile aday gösterilmemesinin nedeninin açÄ±klanmasÄ± gerektiÄŸini sosyal medya profilinden dile getirdi. Bununla kalmayÄ±p Super Bowl’da yapacaÄŸÄ± performanstan ötürü Grammy’deki performansÄ±nÄ±n sorun olmasÄ±yla ilgili yorumlar yapan sanatçÄ±nÄ±n, ‘adaylÄ±k yoksa performans da mÄ± olmuyor?’ diyerek sitemini dile getirdi.
Ä°lk etapta sessiz kalan akademinin baÅŸkanÄ± ve Ceo’su Harvey Mason, daha sonrasÄ±nda The Weeknd’in üzüntüsünü makul ve anlaÅŸÄ±labilir karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu sene yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± dinleme rekorlarÄ± kÄ±ran albümü ‘After Hours’un ve performanslarÄ±nÄ±n dünya çapÄ±nda büyük ilgi gördüÄŸünü, bütün bunlarÄ± takdir ettiÄŸini belirten bir açÄ±klamada bulundu. Adaylar listesinin oylamasÄ±nÄ±n The Weeknd’in Super Bowl’daki performansÄ±nÄ±n duyurusundan daha önce netleÅŸtiÄŸini, Grammy’deki aday olmamasÄ±nÄ±n bu durumla hiçbir alakasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Mason, her iki etkinlikte de performans yapabileceÄŸini kendisine belirttiklerini açÄ±kladÄ±.
Her ne kadar bu açÄ±klamalar yüreklere su serpmeye niyetlense de, The Weeknd’in baÅŸarÄ±sÄ±na karÅŸÄ±n hiçbir dalda aday olmamasÄ± sanatçÄ± dostlarÄ± tarafÄ±ndan da protesto edildi. Protesto edenlerin baÅŸÄ±nda kendisiyle aynÄ± kaderi paylaÅŸan Halsey yer alÄ±yor. SanatçÄ±nÄ±n bu sene yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ve dinleme rakamlarÄ±nda yüksek trendler yakalayan ‘Manic’ albümüyle nasÄ±l olur da bir tane bile adaylÄ±k alamaz ben de gerçekten anlam veremiyorum. Drake, Elton John’un da aralarÄ±nda yer alan birçok sanatçÄ± The Weeknd’in aday olmamasÄ±na karÅŸÄ± akademiyi protesto ederken, özellikle kategorilerle ilgili Grammy’nin senelerdir yaptÄ±ÄŸÄ± haksÄ±zlÄ±klarla ilgili tartÄ±ÅŸma bir baÅŸka boyuta dönüÅŸmeye baÅŸladÄ±. Ocak ayÄ±nÄ±n sonunda gerçekleÅŸecek olan ödül törenine kadar bu konunun sakinleÅŸeceÄŸine pek ihtimal vermiyorum. BakalÄ±m ödül gecesi bizi nasÄ±l sürprizler bekliyor, bekleyip göreceÄŸiz.
Dua Lipa’nÄ±n Online Konser Rekoru
GeçtiÄŸimiz hafta Cuma gecesi Dua Lipa için fevkalade önemli bir geceydi.
SanatçÄ±nÄ±n pandemi sürecinde yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ikinci stüdyo albümü ‘Future Nostalgia’ ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± da seslendireceÄŸi, haftalardÄ±r duyurularÄ± yapÄ±lan ilk dijital konseri olan ‘Studio2054’ yayÄ±mlandÄ±. Türkiye saatiyle 23:00 gibi baÅŸlayan konserde, Dua Lipa dans dolu bir ÅŸov hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±. Uzun zamandÄ±r konsere hasret biri olarak gerçekten evde televizyona baka baka resmen konser havasÄ±na girdim.
70 dakikalÄ±k durmadan dönen bu diskoda, Dua Lipa’ya FKA Twigs, Elton John, Kylie Minogue, Bad Bunny, J Balvin gibi isimlerin de katÄ±lÄ±mÄ± elbette etkinliÄŸi daha da büyük bir geceye dönüÅŸtürdü. Benim için gecenin tek hüsranÄ± yakÄ±n zaman önce Miley Cyrus ile düet yaptÄ±ÄŸÄ± ‘Prisoner’Ä±n video klip gibi izlememizdi. KeÅŸke bu bölümünde Miley Cyrus da Dua Lipa ile birlikte bu çekimde yer almÄ±ÅŸ olsaydÄ± diye içimden geçirdiÄŸimi itiraf etmeliyim. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda her anÄ± ince bir titizlikle iÅŸlenmiÅŸ, nefis bir konser izledik. Dua Lipa’nÄ±n Studio2054 performansÄ± dijital konserlerin prodüksiyonu anlamÄ±nda bence büyük bir örnek olarak hem tarihte yerini almÄ±ÅŸ oldu hem de çÄ±tayÄ± oldukça yukarÄ± taÅŸÄ±dÄ±.
Bu özel gecenin izlenme rakamlarÄ± geçtiÄŸimiz gün açÄ±klandÄ± ve büyük bir rekora da imza attÄ±. Dua Lipa’nÄ±n Studio2054 konseri, dünya genelinde Cuma gecesi yaklaÅŸÄ±k 5 milyon kiÅŸi tarafÄ±ndan izlenmiÅŸ. RakamlarÄ±n coÅŸkusuyla tüm sevenlerine teÅŸekkür demetlerini sosyal medya profilinden sunan Dua Lipa’nÄ±n bu özel konseri Pazar gününe kadar devam indirimli fiyat ile izlenebilir durumda. Hafta sonu sokaÄŸa çÄ±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nda bence kaçÄ±rÄ±lmayacak bir etkinlik olduÄŸunu düÅŸünüyorum.
SanatçÄ±nÄ±n 2019 senesinde hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ‘Romantik’ albüm projesi 10 ÅŸarkÄ±dan oluÅŸuyor. GeçtiÄŸimiz yÄ±ldan itibaren her ay yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± single çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla adÄ±m adÄ±m bizi albüme yakÄ±nlaÅŸtÄ±ran Gökhan Türkmen, bu süra zarfÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±lara 4 yeni daha ÅŸarkÄ± ekleyerek ‘Romantik’i müzikseverlere sundu.
‘Romantik’in prodüktörlüÄŸünü Tunç ÇakÄ±r üstlenirken, albümün kapak fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Hakan Adil çekmiÅŸ. Her yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmada mutlaka bir yeniliÄŸi de hayatÄ±na katan Gökhan Türkmen, ‘Romantik’ albümünde akustik temalara hem modern bir dokunuÅŸ getirmiÅŸ. Albümün enstrüman reçetesi de oldukça zengin. Akustik gitar, rock ve caz davullar, ukulele, harmonika, yaylÄ±larÄ±n da ekisiyle hem rock hem de country duygularÄ±nÄ± bir bütün olarak barÄ±ndÄ±ran ‘Romantik’in çÄ±kÄ±ÅŸ ÅŸarkÄ±sÄ± albümün de açÄ±lÄ±ÅŸ ÅŸarkÄ±sÄ± olan ‘Derdim’ oldu.
Sözü ve müziÄŸi Gökhan Türkmen’e ait ‘Derdim’ ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n düzenlemesi AtÄ±l Aksoy tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ. ‘Romantik’ albümünün yayÄ±mlanmasÄ±yla birlikte ‘Derdim’ ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n da klibini aynÄ± anda yayÄ±nlayan sanatçÄ± bu video klip çalÄ±ÅŸmasÄ±nda Murat Joker ile çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. Dikkat çekici ve büyük prodüksiyona sahip ‘Derdim’ video klibi yaklaÅŸÄ±k 4 dakikalÄ±k bir kÄ±sa film hissi veriyor. Gökhan Türkmen’e bu duygusal klipte YaÄŸmur Damla AydÄ±n eÅŸlik ediyor.
YÄ±ldÄ±zlar: Gökyüzünden, AÅŸkÄ±n EnkazÄ±, Gülmedi Kader, KaÄŸÄ±t, AlÄ±ÅŸamadÄ±m Masallara
Oscar’Ä±mÄ± Verdim Gitti: Derdim , YalnÄ±zÄ±m Ulan
Yeni ÇÄ±kÄ±ÅŸ
Kalben – PeriÅŸahÄ±’nÄ±n KÄ±zÄ±
Kalben geçtiÄŸimiz hafta yepyeni bir ÅŸarkÄ± yayÄ±mladÄ±.
Duyduk duymadÄ±k demeyin! Sakin 2. Albüm DemolarÄ± 4 AralÄ±k’ta yayÄ±mlanÄ±yor.
Muhtemelen birçoÄŸunuz biliyorsunuz, sene baÅŸÄ±nda All Access adÄ±yla bir Youtube kanalÄ± açtÄ±m. KanalÄ±n ilk konuÄŸu da Onur Özdemir olmuÅŸtu. Sakin’den baÅŸladÄ±k konuÅŸmaya, kendi solo kariyerine, Sezen Aksu’ya ÅŸarkÄ± vermesine kadar her ÅŸeyi en ince ayrÄ±ntÄ±sÄ±na kadar konuÅŸmuÅŸtuk. Üstüne Onur nefis akustik performanslar da yapmÄ±ÅŸtÄ±. Bu söyleÅŸiden akÄ±llara düÅŸen en önemli haber Sakin’in 2. Albüm demolarÄ±nÄ± yayÄ±mlama planÄ± ve devamÄ±nda da tribute band olarak konserlerle birçok ÅŸehri gezmekti. Biz bu çekimi yaptÄ±k, 2 ay sonra Corona diye beklenmedik bir konu gündemimize girdi. CanlÄ± performanslar, etkinlikler malumunuz ne zaman eski rutinine dönecek hala bir muamma. Ancak Onur Özdemir bu süre zarfÄ±nda ince ince çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ve Sakin’in 2. albüm kayÄ±tlarÄ±nÄ±n olduÄŸu albümü yayÄ±na hazÄ±rlamÄ±ÅŸ.
GeçtiÄŸimiz hafta Onur beni arayÄ±p bana iki tane müjde verdi. Birincisi yukarÄ±da okuduÄŸunuz Sakin 2. Albüm DemolarÄ±’nÄ±n 4 AralÄ±k’ta çÄ±kÄ±yor olmasÄ±, yazdÄ±kça heyecanlanÄ±yorum. DiÄŸeri de yepyeni bir ÅŸarkÄ±! ÅžarkÄ±nÄ±n adÄ± ‘Haydut’ ve 1 AralÄ±k’ta yayÄ±mlanÄ±yor. Onur, ÅŸarkÄ±yÄ± önden dinleyip heyecanÄ±mÄ± daha da katlayayÄ±m diye gönderdi. Hep diyorum, bu iÅŸi yapmanÄ±n en güzel yanÄ± da bu zaten. ÅžarkÄ±larÄ±, albümleri yayÄ±nlanmadan önce dinlemek gerçekten de paha biçilmez bir heyecan.
Sakin günlerine nefis bir selam çakan ‘Haydut’u yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nda ve sizler de dinlediÄŸiniz eminim benim gibi hissedeceksiniz. Onur Özdemir önce yeni ÅŸarkÄ±sÄ± ‘Haydut’ ile bizleri mest edecek, ardÄ±ndan da senelerin beklentisi Sakin’in 2. Albüm DemolarÄ± yayÄ±mlanacak. Bu sebeptendir ki AralÄ±k bu senenin en güzel ayÄ± olacak.
Covid’in bu sene getirdiÄŸi tüm o olumsuz havayÄ± Onur’un AralÄ±k baÅŸÄ±nda yayÄ±mlayacaÄŸÄ± ÅŸarkÄ±lar ortadan kaldÄ±racak. Ben kendimi buna inandÄ±rÄ±yorum ve her gün ‘Haydut’u dinliyorum, sizler de bir an önce dinleyin diye sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum. Bu zor seneyi, her ÅŸeye raÄŸmen yine de üretmekle geçiren Onur Özdemir’i de ayakta alkÄ±ÅŸlÄ±yorum.
Yeni ÇÄ±kÄ±ÅŸ
Ceren GündoÄŸdu – Dünyada Ä°kimiz
Ceren GündoÄŸdu masal gibi bir ÅŸarkÄ± yapmÄ±ÅŸ. ‘Dünyada Ä°kimiz’ adlÄ± yeni ÅŸarkÄ± Ceren’in duru sesine o kadar yakÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ki geçen hafta yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ±ndan beri ÅŸarkÄ±yÄ± tekrar tekrar dinliyorum. Söz ve müziÄŸi Ceren GündoÄŸdu’ya ait ÅŸarkÄ±nÄ±n prodüktörlüÄŸü ve düzenlemesi Cihan MürtezaoÄŸlu’na ait.
Gerçekten enteresan bir sene 2020. YÄ±lÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸu ÅŸu ana kadar evlerde, konserlerden ve kulüplerden uzak bir ÅŸekilde geçerken en nefis dans albümlerinin de yayÄ±mlanmasÄ± bu zamana denk geldi. Seneyi bu anlamda Ä±sÄ±tan ilk albüm Dua Lipa’nÄ±n ‘Future Nostalgia’sÄ± oldu, ardÄ±ndan Lady Gaga acaba yayÄ±mlamaz mÄ± derken ‘Chromatica’yÄ± çÄ±karttÄ± ve ÅŸimdi Kylie hepsinin üzerine diskonun ruhuna uygun nefis bir albümle karÅŸÄ±mÄ±zda.
Bundan 12 sene önce, ben henüz Ankara’da master öÄŸrenciliÄŸimi yaÅŸarken, final döneminde buhrandan buhrana koÅŸarken, Kylie Minogue turnesi kapsamÄ±nda Ä°stanbul’a gelmiÅŸti. Tabi ki o konseri kaçÄ±rmadÄ±m! Yolda ders çalÄ±ÅŸarak günü birlik Ä°stanbul’a gelip KuruçeÅŸme Arena’da Kylie Minogue’u boÄŸaza nazÄ±r izlemiÅŸtim. Bu yazÄ±yÄ± yazarken ve özellikle konu da disko temalÄ± olunca o konserin havasÄ± hep gözümün önündeydi.
‘DISCO’, Kylie Minogue’un belki de en iyi bildiÄŸi müziÄŸi icra ettiÄŸi albümlerden biri olmuÅŸ. Yeni albümünde dans müziÄŸinin temellerine sadÄ±k kalan sanatçÄ±, içinden geçtiÄŸimiz bu karanlÄ±k, belki de biraz umutsuzluÄŸun yükseldiÄŸi dönemde adeta ilaç gibi geldi. SanatçÄ± 15. albümünün hazÄ±rlÄ±klarÄ± için 2019’un sonbaharÄ±nda stüdyoya girmiÅŸ. AslÄ±nda ilk baÅŸlarda bir konsept belirtmeksizin yeni ÅŸarkÄ±lar üzerinde çalÄ±ÅŸÄ±rken konu kendi kendiliÄŸinden diskoya gelmiÅŸ. Bir önceki turnesi sÄ±rasÄ±nda içlerindeki Studio 54 havasÄ±nÄ±n yeÅŸermesi, turnesinin setlist’ini bu temaya uygun hazÄ±rlamalarÄ± aslÄ±nda ‘DISCO’nun tohumlarÄ±nÄ± da o günlerde atmÄ±ÅŸ.
Covid gölgesinde geçen bu yaz ortasÄ±nda ‘DISCO’dan ilk single olarak ‘ Say Something’ yayÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±. Eylül ayÄ±nda ‘Magic’ i ikinci single olarak yayÄ±mlayan Kylie, albümün çÄ±kÄ±ÅŸÄ±yla birlikte özel bir konser düzenledi. KulaÄŸa ne güzel geliyor konser kelimesi ve fakat bu konser de günümüz koÅŸullarÄ±na uygun dijital bir albüm lansmanÄ±ydÄ±.
Ekim ortasÄ±nda duyurularÄ± yapÄ±lan ‘Infinite Disco’ konseri 7 KasÄ±m Cumartesi günü bilet alan hayranlarÄ± tarafÄ±ndan izlenebildi. YaklaÅŸÄ±k 30 bin adet bilet satÄ±lan konserde sanatçÄ± hem yeni albümü ‘DISCO’dan ÅŸarkÄ±lara yer verirken, hem de önceki albümlerinden en sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±na da yer verdi. 14 ÅŸarkÄ±lÄ±k konserden ‘Real Groove’ ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n performansÄ± geçtiÄŸimiz günlerde yayÄ±mlandÄ±. Nerdeyse tüm müzik eleÅŸtirmenleri Kylie Minogue’un böylesi bir dönemde disko albümü yayÄ±mlamasÄ±ndan ve yaydÄ±ÄŸÄ± pozitif enerjiden ötürü ayakta alkÄ±ÅŸlamakta haklÄ±lar. Kylie sayesinde yepyeni, enerjik ve dans dolu ÅŸarkÄ±larÄ±yla pandemi döneminde her ev birer dans pistine dönüÅŸecek.
YÄ±ldÄ±zlar: Magic, Say Something, Last Chance, Monday Blues, Supernova, Celebrate You
Oscar’Ä±mÄ± Verdim Gitti: Miss a Thing, Real Groove,
Sam Smith’in Duygular Treni: ‘Love Goes’
SXSW 2021â€™den notlar
South by Southwest (SXSW) 1986 senesinden bu yana Texasâ€™Ä±n Austin ÅŸehrinde düzenlenen müzik, ve film sektörünün baÅŸta olduÄŸu yaratÄ±cÄ± tüm endüstrilerin bir araya geldiÄŸi çok özel bir festival.
Ã–zellikle dijital dÃ¼nyanÄ±n nerdeyse tÃ¼m iletiÅŸim dÃ¼nyasÄ±na dokunmasÄ±yla festivalin etkisi ve katÄ±lÄ±mcÄ± sayÄ±sÄ± her sene daha da artÄ±yordu. GeÃ§en seneye kadar son 3 senedir bu etkinliÄŸi yerinde deneyimleyip sizlere de gÃ¶rdÃ¼klerimi, Ã¶ÄŸrendiklerimi bu satÄ±rlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla aktarmÄ±ÅŸtÄ±m. GeÃ§en yÄ±l Covid-19â€™un tam yÃ¼kseliÅŸ trendine geÃ§tiÄŸi zamanlar, kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n ve kapanmalarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nem maalesef festivalin dÃ¼zenlendiÄŸi zamana denk geldiÄŸi iÃ§in ilk defa SXSW iptal edilmiÅŸti. Bu sene pandemi maalesef hala devam ettiÄŸi iÃ§in etkinlik online olarak 16-20 Mart tarihlerinde dÃ¼zenlendi. Austinâ€™de olmadan SXSW elbette aynÄ± etkinlik deÄŸil onu baÅŸta sÃ¶ylemeliyim. Ama yine de festivalin akÄ±ÅŸÄ± o kadar planlÄ± ve sorunsuzdu ki, evden Ã§Ä±kmadan tÃ¼m festivali izlemek de gerÃ§ekten bÃ¼yÃ¼k rahatlÄ±ktÄ±.
Ä°lk baÅŸta web ve mobilden takip etmesi zor olur diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken, Apple Tv Ã¼zerinden etkinliÄŸin izlenebildiÄŸini Ã¶ÄŸrenince resmen festival keyfim katlandÄ±. OturumlarÄ± 5 kanalda yayÄ±nlayan etkinlikte program canlÄ± olarak izlenebildiÄŸi gibi kaÃ§Ä±rsanÄ±z da sorun olmadan daha sonra ilgili bÃ¶lÃ¼mler altÄ±nda tÃ¼m oturumlarÄ± izleme olanaÄŸÄ± veriyordu.
Austinâ€™de SXSWâ€™e katÄ±ldÄ±ysanÄ±z, olayÄ±n oturumlar veya etkinlikler iÃ§in mutlaka kapÄ±larda dakikalar hatta bazen saatler Ã¶ncesinde sÄ±ra beklemek ve sabretmek olduÄŸunu ilk gÃ¼nden Ã¶ÄŸreniyorsunuz. SXSW 2021â€™de Ã§evrimiÃ§i deneyimle bu konu ortadan kalkmÄ±ÅŸ durumda. Bir oturumu kaÃ§Ä±rdÄ±ysanÄ±z, ya da aynÄ± anda baÅŸka bir oturumu izlemek istiyorsanÄ±z hiÃ§ sorun yok, birini o an izlersiniz diÄŸerini de daha sonra tÃ¼m oturumlarÄ±n eklendiÄŸi alandan seÃ§erek izleyebilme ÅŸansÄ±na sahipsiniz.
Bence bu senenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmacÄ±larÄ± diÄŸer senelere gÃ¶re biraz zayÄ±ftÄ±. DiÄŸer yandan tÃ¼m oturumlarÄ± istediÄŸim zaman izleme ÅŸansÄ±na sahip olmak bana daha Ã§ok oturuma katÄ±lma imkanÄ± verdi. SXSWâ€™da bu sene Ã¶ne Ã§Ä±kan konular iklim krizi, yapay zeka ve buna baÄŸlÄ± teknolojiler, Z kuÅŸaÄŸÄ± ve trendleri, yeni Ã¼rÃ¼n pazarlama stratejileri, covid-19 sonrasÄ± etkinlik sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n yaÅŸayacaÄŸÄ± sorunlar ve Ã¶neriler, influencer iÅŸbirlikleri dikkatimi Ã§eken konulardÄ±. Amy Webbâ€™in her sene bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶ren Teknoloji Trend Raporu bu sene de oldukÃ§a detaylÄ± ve aydÄ±nlatÄ±cÄ± bir sunumdu. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemin odaÄŸÄ±nda nesnelerin interneti (IOT) ve insanlarÄ±n vÃ¼cutlarÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± Ã¼rÃ¼nlerin (YOT) olacaÄŸÄ±nÄ± anlatan Webb, kiÅŸisel veri gÃ¼venliÄŸinin ve bu verilerin korunmasÄ± konusunun daha da Ã¶nemli olacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Festivalin film ve mÃ¼zik bÃ¶lÃ¼mÃ¼ her sene olduÄŸu gibi bu sene de muhteÅŸem bir zenginlikteydi. Yine de bu iki bÃ¶lÃ¼mÃ¼n Austinâ€™deki halini kesinlikle evde izlediÄŸim haline tercih ederim onu da eklemeden geÃ§emeyeceÄŸim. 4 sene Ã¶nce Billie Eilishâ€™i henÃ¼z ÅŸu anki dev ÅŸÃ¶hretine ulaÅŸmamÄ±ÅŸken canlÄ± izlediÄŸim 100-150 kiÅŸilik konser ortamÄ± SXSWâ€™in gerÃ§ek ruhunu yansÄ±tÄ±yor. Austinâ€™in etkinlik mekanlarÄ±nda, sokaklarda, hatta kiliselerde mÃ¼zik performansÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± festivalde bu sene Ã§evrimiÃ§i olarak dÃ¼zenlenen mÃ¼zik etkinlikleri Ã¶nceden kaydedilmiÅŸ performanslar olarak akÄ±ÅŸÄ± belli bir ÅŸekilde izlenebilir ÅŸekildeydi. British Music Embassy etkinlikleri Ã¶nceki senelerde olduÄŸu gibi bu sene de benim iÃ§in en Ã¶ncelikli performanslardÄ±. Bu sene kendime not ettiÄŸim ve bundan sonra da takip edeceÄŸim isimler; The Goa Express, Porij, Toya Sound, Phobe Green, Ann B Savage, Katy J Pearson, Beauty Sleep oldu. Ã‡evrimiÃ§i SXSWâ€™un bir diÄŸer kolaylÄ±ÄŸÄ± da film festivali bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde kendini gÃ¶sterdi. Normal koÅŸullarda Austinâ€™de SXSWâ€™a katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda oturumlar arasÄ±nda eÄŸer kaÃ§Ä±rmak istemediÄŸimiz bir film varsa mutlaka gidip o mekan Ã¶nÃ¼nde sÄ±ra beklemeniz gerekiyordu, bu sene Ã§evrimiÃ§i deneyim sayesinde filmleri dilediÄŸiniz zamanda izleme ÅŸansÄ±nÄ±z olduÄŸu gibi, sadece bazÄ± iÃ§eriklerde Ã¶nceden kayÄ±t yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda size Ã¶zel izleme imkÃ¢nÄ± veren bir format da dÃ¼zenlenmiÅŸti.
16-20 Mart arasÄ±nda dÃ¼zenlenen SXSW 2021 Ã§evrimiÃ§i etkinliÄŸi bitti ama deneyimi yaÅŸamaya devam etme imkanÄ± hala mevcut. Festival katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± 18 Nisanâ€™a kadar SXSW 2021 Ã§evrimiÃ§i etkinliÄŸinin kayÄ±tlarÄ±na eriÅŸebiliyorlar. Diledikleri performanslarÄ±, belli sayÄ±da filmi ve mÃ¼zik performansÄ±nÄ± ve tÃ¼m oturumlarÄ± hala izleyebiliyorlar. DileÄŸim SXSW 2022 yine Ã¶nceki senelerde olduÄŸu gibi fiziksel olarak katÄ±lÄ±mÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu bir dÃ¼zende olmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde, umarÄ±m pandemi ve onun getirdikleri kÄ±sa sÃ¼rede biter ve eski dÃ¼zenimize geri dÃ¶neriz.Â
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PSM Radyo
Zorlu PSM Vestel sponsorluÄŸunda Karnaval Medya Grubu iÅŸ birliÄŸiyle Vestel PSM Radyo yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±. Ä°stanbulâ€™un Ã¶nemli performans sahnelerinden olan Zorlu PSM online radyosu ile mÃ¼ziÄŸe, kÃ¼ltÃ¼r sanata destek vermeye devam ediyor.
Vestel PSM Radyoâ€™da;Â caz davulcularÄ± Ã¼zerine programÄ±yla Ferit Odman, sosyal medyada bayÄ±larak takip ettiÄŸimÂmÃ¼zik seÃ§kileri ile Nordik Simit, keÅŸif temalÄ± mÃ¼zik programÄ± ileÂ Merve Evirgen, yine sosyal medya iÃ§erikleriyle baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸum gÃ¼ndem ve popÃ¼ler kÃ¼ltÃ¼r iÃ§eriÄŸiyle Play TuÅŸu, muhtemelen birÃ§oÄŸunuzun Youtube iÃ§eriklerinden bildiÄŸi â€˜Kutsal Motorâ€™ ve lokal sahneden isimlerle â€˜Lokal Terapiâ€™ programÄ±yla Zeynep GÃ¼ray, kÃ¼ltÃ¼r sanat gÃ¼ndeminden haberlerin yer alacaÄŸÄ± Bloknot dinleyicilerle buluÅŸacak.Â
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Yeni Ã‡Ä±kÄ±ÅŸlar
Merve Ã‡alkan â€“ AÅŸkÄ± Bana Getir
Benim iÃ§in geÃ§en haftanÄ±n en gÃ¼zel olayÄ± Merve Ã‡alkanâ€™Ä±n yeni ÅŸarkÄ±sÄ± â€˜AÅŸkÄ± Bana Getirâ€™ oldu. BirkaÃ§ aydÄ±r yayÄ±nlanmayÄ± usulca bekleyen bu nefis ÅŸarkÄ± nihayet artÄ±k bizlerle ve ÅŸimdiden favorilerime hÄ±zlÄ± giriÅŸini yaptÄ±.
SÃ¶zÃ¼ ve mÃ¼ziÄŸi Mabel Matizâ€™a ait bu harika ÅŸarkÄ±nÄ±n dÃ¼zenlemesi Volkan Karaman imzasÄ± taÅŸÄ±yor. ÅžarkÄ±nÄ±n enerjisi, Merveâ€™nin harika vokaliyle birleÅŸince esas patlama burada oluyor. HenÃ¼z havalar bahar modunda olmasa da â€˜AÅŸkÄ± Bana Getirâ€™ ile yaz mevsiminin neÅŸesini yaÅŸatÄ±yor. Merve Ã‡alkanâ€™Ä±n sesiyle yÃ¼kselen, Mabel Matizâ€™in kaleminden Ã§Ä±kan bu harika ÅŸarkÄ± yaydÄ±ÄŸÄ± pozitif hava her dinlediÄŸimde kendisini hissettiriyor. Pose Records etiketiyle yayÄ±mlanan â€˜AÅŸkÄ± Bana Getirâ€™i Merveâ€™nin sesinden daha Ã§ok ve sÄ±k aralÄ±klarla yepyeni ÅŸarkÄ±lar dinleme isteÄŸi uyandÄ±rÄ±yor.
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Can Baydar â€“ AteÅŸ
Gece grubundan sonra solo kariyerinde emin adÄ±mlarla ilerleyen Can Baydar yeni ÅŸarkÄ±sÄ± â€˜AteÅŸâ€™i geÃ§tiÄŸimiz hafta yayÄ±mladÄ±. Avrupa MÃ¼zik etiketiyle yayÄ±mlanan sÃ¶zÃ¼, mÃ¼ziÄŸi kendisine, dÃ¼zenlemesini ise Cem Åžahin ile birlikte yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ± sanatÃ§Ä±nÄ±n ilk solo albÃ¼mÃ¼nÃ¼n de habercisi oldu. ÅžarkÄ±da arkada duyduÄŸumuz vokal ise Fatma Turgutâ€™un nefis sesi.
ÅžarkÄ±yÄ± dinlediÄŸim ilk anda bende uyandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Muse hissi veren gitar dokunuÅŸlarÄ± ve nabzÄ± yÃ¼kselten ritmi Can Baydarâ€™a da Ã§ok yakÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ.
ÅžarkÄ±nÄ±n Can Baydarâ€™Ä±n performansÄ±nÄ±n odakta olduÄŸu buram buram rock kokan klibinin yÃ¶netmenliÄŸini Ecem GÃ¼ndoÄŸdu Ã¼stlenirken, klibin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yÃ¶netmeni ise Veli Kuzlu olmuÅŸ. Can Baydarâ€™Ä±n bu sene yayÄ±mlanmasÄ± beklenen ilk solo albÃ¼mÃ¼ iÃ§in â€˜AteÅŸ harika bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ ÅŸarkÄ±sÄ± olarak karÅŸÄ±mÄ±zda, devamÄ±nda bizi neler bekliyor meraklanmamak imkÃ¢nsÄ±z.
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Ekin Beril â€“ KÃ¶rkÃ¼tÃ¼k
GeÃ§en haftanÄ±n bir diÄŸer harika olayÄ± ise Ekin Berilâ€™in yeni ÅŸarkÄ±sÄ± â€˜KÃ¶rkÃ¼tÃ¼kâ€™tÃ¼. SÃ¶z ve mÃ¼ziÄŸi kendisine ait dÃ¼zenlemesini ise Playjoy ile birlikte yaptÄ±ÄŸÄ± â€˜KÃ¶rkÃ¼tÃ¼kâ€™ elektronik sularda gezinen Ã§ok gÃ¼zel bir ÅŸarkÄ± olmuÅŸ. Universal Music TÃ¼rkiye etiketiyle yayÄ±mlanan ÅŸarkÄ± benim de gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m kadarÄ±yla sosyal medyada geÃ§tiÄŸimiz Cuma gÃ¼nÃ¼nden beri Ã§ok ciddi bir ilgi gÃ¶rdÃ¼. Ä°lk albÃ¼mÃ¼ â€˜Dualiteâ€™nin yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en sene Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ± â€˜FÄ±rtÄ±naâ€™ ÅŸarkÄ±sÄ± ile takipÃ§ilerini heyecanlandÄ±ran Ekin Beril, Ã¶zellikle â€˜KÃ¶rkÃ¼tÃ¼kâ€™ ile sade ama mÃ¼zikal aÃ§Ä±dan daha zengin bir dile ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. ÅžarkÄ±nÄ±n 1:05 ile baÅŸlayan deÄŸiÅŸim yaÅŸayan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ o kadar seviyorum ki durup durup baÅŸa alÄ±p tekrar tekrar dinliyorum. Â
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Efza â€“ Gen
Efzaâ€™nÄ±n yeni ÅŸarkÄ±sÄ± â€˜Genâ€™ geÃ§tiÄŸimiz hafta yayÄ±mlandÄ±. Efza yine Ã¶nceki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndaki gibi iÃ§eriÄŸinde derin bir hikaye ve felsefeyle bizlere sesleniyor. VaroluÅŸun hikayesini anlatan â€˜Genâ€™ iyiler ya da kÃ¶tÃ¼ler altÄ±nda insanlÄ±ÄŸÄ±n bÃ¶lÃ¼nmesini, bu durumu gen aktarÄ±mÄ± Ã¼zerinden sorguluyor.
ÅžarkÄ±da elektronik altyapÄ±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra canlÄ± enstrÃ¼manlarÄ±n da yer almasÄ± yine Efzaâ€™nÄ±n kendine has mÃ¼zik temelini yansÄ±tÄ±yor. ÅžarkÄ±nÄ±n sÃ¶z, mÃ¼zik , dÃ¼zenleme ve miksi Efzaâ€™ya ait. ÅžarkÄ±daki gitarlarda Hakan Grey, bas gitarda Onur Atar, bendir ve Ebowda ise Ali Saran eÅŸlik etmiÅŸ. â€˜Genâ€™de Efzaâ€™ya vokallerde Can Bora Tanzer de eÅŸlik etmiÅŸ. ÅžarkÄ±nÄ±n klibini Meltem ÅžentÃ¼rk yÃ¶netirken, gÃ¶rsel efektler ise YaÄŸÄ±z Mehdiabbas imzasÄ± taÅŸÄ±yor.
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