Can Güngör’ün uzun zamandır beklenen albümü ‘Sular Dar’ geçtiğimiz hafta yayınlandı. Sanatçının ilk albümü ‘Silik Düşler’ eminim benim gibi birçok kişinin hala aklındadır. Bu güzelim albüm ardından yayınladığı ‘Yalnız Ölmek’ ve ‘Dışarıda Kış’ teklileri sonrasında ikinci stüdyo albümü için çalışmalarını hızlandıran Can Güngör, ‘Sular Dar’ı nihayet bizimle paylaştı.
Sular Dar’ın öncüleri ‘Bahçeden Çocuk Sesi Gelmiyor’ ve ‘Aslanın Ağzı’ geçtiğimiz haftalarda yayınlandığında albüm için sabırsızlığım bir kat daha artmıştı. 15 şarkılık albüm dolu dolu albüm dinleme keyfini net bir şekilde başta sonra sunuyor. İlk albümde olduğu gibi ‘Sular Dar’ albümün prodüktörlüğünü de Can Güngör kendisi üstlenmiş.
Albümün hazırlık süreci yaklaşık 3 yıllık bir zamana yayılmış. Söz ve bestelerin tamamlanması, düzenleme çalışmaları derken, stüdyo süreciyle birlikte bu seneye kadar gelmiş çalışmalar. Sular Dar’daki enstrümanların büyük çoğunluğunu kendisi çalan Can Güngör’e, yaylılar ve nefesli çalgılarda müzisyen dostları da katılmış. Tekrar tekrar dinlemeye doyamadığım ‘Aslan Ağzı’nda Can Güngör’e 5 koristin oluşturduğu bir çocuk korosu da eşlik etmiş.
Albümdeki ‘Güneşsiz /Sular Dar’ şarkısı dışındaki tüm söz, beste ve düzenlemeler Can Güngör’e ait. Albüme adını da veren ‘Güneşsiz / Sular Dar’ şarkısında sanatçıya sözlerde Büyük Ev Ablukada’nın Canavar Banavar’ı da eşlik etmiş. Ayrıca bununla da kalmıyor şarkıda Can Güngör’e Canavar Banavar ve Nilipek de eşlik etmiş. Diğer yandan albümdeki ‘Dışarıda Kış’ta da Melike Şahin vokaliyle şarkıya dahil olmuş.
Müzikal zenginliklerle dolu ‘Sular Dar’ın mikslerini Emre Malikler, Baran Göksu, Umut Çetin ve Can Güngör tamamlamış. Şen Bakkal Stüdyoları’nda kayıtları tamamlanan bu arşivlik çalışmanın mastering’I Hollandalı ses mühendisi Christopher Leary imzası taşıyor. Albüm fotoğrafları ise Zeynep Özkanca tarafından çekilmiş.
Albümün yayınlandığı gün ilk klip çalışması da eş zamanlı şekilde paylaşıldı. İlk video klip çalışması ‘Sesi Ver’ şarkısına geldi. Hikâyesi yine Can Güngör’e ait stop-motion formatlı çekilen klibi müthiş olmuş. Animasyon sanatçısı Zeynep Aslanoba karantina döneminde atölyesinde stop motion ‘Sesi Ver’ klibini hazırlamış. iki hayvan figürü üzerinden aşkı anlatan stop motion klip tamamı el yapımı bir çalışma.
Can Güngör’ün naif ve her şarkısında ayrı bir hazine saklı ‘Sular Dar’ı enine boyuna uzun uzun dinlemek, detaylara dalmak için başa alıp albümü tekrarlamak gerek. Albümdeki ince detaylar, her dinlediğim tekrarda bir başka şarkıda beni yakaladı. Bazen bir albümü dinleyip bitirdiğimde yol üzerinde dikkatimi çeken şarkılara tekrar döner birkaç kere daha dinlerim. ‘Sular Dar’ bu anlamda tüm albümü dinleyip bitirdiğimde resmen ‘beni şimdi bir kere daha dinle, bak bu sefer nasıl farklı şeyler göreceksin’ diyen bir yapıda. ‘Sular Dar’ın özellikle bu dönemde hepimize pozitif, umut dolu enerjiler aşılayacağına eminim.
Yıldızlar: Sesini Ver, Bahçeden Çocuk Sesi Gelmiyor, Güneşsiz / Sular Dar, Ağustosta Akşamüstü, Kasımda Açan, Teselli, Revolte
Oscar’ımı Verdim Gitti: Dışarıda Kış, Aslanın Ağzı, Canım Bir Ses Arıyor, HOGDY
Editors’tan Sürpriz!
Ne zaman Editors haberi görsem hemen Rock’n Coke’daki performanslarına ışınlanıyorum elimde değil. Grup 34 şarkılık ‘You Are Fading’ özel koleksiyon albümlerini dijital olarak yayınlamaya hazırlanıyor. 2 bölüm halinde yayınlanacak olan bu özel albüm 2011 senesinde sınırlı sayıda üretilen boxset olarak yayınlanmıştı.
You Are Fading, Volume IV (Bonus Tracks 2005 - 2010)’ ve ‘You Are Fading, Volume III (Bonus Tracks 2005 - 2010)’ olarak bu özel koleksiyonun ilk bölümü önceki gün dijital olarak yayınlandı. Vol 3’te 10 şarkı, Vol 4’te 8 şarkı olmak üzere 18 şarkılık müzik ziyafetinden oluşan ilk bölüm iki gündür evde durmadan çalıyor. Devamında gelecek olan iki bölümün ise muhtemelen Mayıs ayında yayınlanması bekleniyor.
Sular Dar
Can Güngör’ün uzun zamandır beklenen albümü ‘Sular Dar’ geçtiğimiz hafta yayınlandı. Sanatçının ilk albümü ‘Silik Düşler’ eminim benim gibi birçok kişinin hala aklındadır. Bu güzelim albüm ardından yayınladığı ‘Yalnız Ölmek’ ve ‘Dışarıda Kış’ teklileri sonrasında ikinci stüdyo albümü için çalışmalarını hızlandıran Can Güngör, ‘Sular Dar’ı nihayet bizimle paylaştı.
Sular Dar’ın öncüleri ‘Bahçeden Çocuk Sesi Gelmiyor’ ve ‘Aslanın Ağzı’ geçtiğimiz haftalarda yayınlandığında albüm için sabırsızlığım bir kat daha artmıştı. 15 şarkılık albüm dolu dolu albüm dinleme keyfini net bir şekilde başta sonra sunuyor. İlk albümde olduğu gibi ‘Sular Dar’ albümün prodüktörlüğünü de Can Güngör kendisi üstlenmiş.
Albümün hazırlık süreci yaklaşık 3 yıllık bir zamana yayılmış. Söz ve bestelerin tamamlanması, düzenleme çalışmaları derken, stüdyo süreciyle birlikte bu seneye kadar gelmiş çalışmalar. Sular Dar’daki enstrümanların büyük çoğunluğunu kendisi çalan Can Güngör’e, yaylılar ve nefesli çalgılarda müzisyen dostları da katılmış. Tekrar tekrar dinlemeye doyamadığım ‘Aslan Ağzı’nda Can Güngör’e 5 koristin oluşturduğu bir çocuk korosu da eşlik etmiş.
Albümdeki ‘Güneşsiz /Sular Dar’ şarkısı dışındaki tüm söz, beste ve düzenlemeler Can Güngör’e ait. Albüme adını da veren ‘Güneşsiz / Sular Dar’ şarkısında sanatçıya sözlerde Büyük Ev Ablukada’nın Canavar Banavar’ı da eşlik etmiş. Ayrıca bununla da kalmıyor şarkıda Can Güngör’e Canavar Banavar ve Nilipek de eşlik etmiş. Diğer yandan albümdeki ‘Dışarıda Kış’ta da Melike Şahin vokaliyle şarkıya dahil olmuş.
Müzikal zenginliklerle dolu ‘Sular Dar’ın mikslerini Emre Malikler, Baran Göksu, Umut Çetin ve Can Güngör tamamlamış. Şen Bakkal Stüdyoları’nda kayıtları tamamlanan bu arşivlik çalışmanın mastering’I Hollandalı ses mühendisi Christopher Leary imzası taşıyor. Albüm fotoğrafları ise Zeynep Özkanca tarafından çekilmiş.
Albümün yayınlandığı gün ilk klip çalışması da eş zamanlı şekilde paylaşıldı. İlk video klip çalışması ‘Sesi Ver’ şarkısına geldi. Hikâyesi yine Can Güngör’e ait stop-motion formatlı çekilen klibi müthiş olmuş. Animasyon sanatçısı Zeynep Aslanoba karantina döneminde atölyesinde stop motion ‘Sesi Ver’ klibini hazırlamış. iki hayvan figürü üzerinden aşkı anlatan stop motion klip tamamı el yapımı bir çalışma.
Can Güngör’ün naif ve her şarkısında ayrı bir hazine saklı ‘Sular Dar’ı enine boyuna uzun uzun dinlemek, detaylara dalmak için başa alıp albümü tekrarlamak gerek. Albümdeki ince detaylar, her dinlediğim tekrarda bir başka şarkıda beni yakaladı. Bazen bir albümü dinleyip bitirdiğimde yol üzerinde dikkatimi çeken şarkılara tekrar döner birkaç kere daha dinlerim. ‘Sular Dar’ bu anlamda tüm albümü dinleyip bitirdiğimde resmen ‘beni şimdi bir kere daha dinle, bak bu sefer nasıl farklı şeyler göreceksin’ diyen bir yapıda. ‘Sular Dar’ın özellikle bu dönemde hepimize pozitif, umut dolu enerjiler aşılayacağına eminim.
Yıldızlar: Sesini Ver, Bahçeden Çocuk Sesi Gelmiyor, Güneşsiz / Sular Dar, Ağustosta Akşamüstü, Kasımda Açan, Teselli, Revolte
Oscar’ımı Verdim Gitti: Dışarıda Kış, Aslanın Ağzı, Canım Bir Ses Arıyor, HOGDY
Editors’tan Sürpriz!
Ne zaman Editors haberi görsem hemen Rock’n Coke’daki performanslarına ışınlanıyorum elimde değil. Grup 34 şarkılık ‘You Are Fading’ özel koleksiyon albümlerini dijital olarak yayınlamaya hazırlanıyor. 2 bölüm halinde yayınlanacak olan bu özel albüm 2011 senesinde sınırlı sayıda üretilen boxset olarak yayınlanmıştı.
You Are Fading, Volume IV (Bonus Tracks 2005 - 2010)’ ve ‘You Are Fading, Volume III (Bonus Tracks 2005 - 2010)’ olarak bu özel koleksiyonun ilk bölümü önceki gün dijital olarak yayınlandı. Vol 3’te 10 şarkı, Vol 4’te 8 şarkı olmak üzere 18 şarkılık müzik ziyafetinden oluşan ilk bölüm iki gündür evde durmadan çalıyor. Devamında gelecek olan iki bölümün ise muhtemelen Mayıs ayında yayınlanması bekleniyor.