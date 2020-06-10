Benim için farklı bir nostaljisi olan bir ses Dilara Sakpınar. Yeni albümü ‘Sudaki Çığlık’ı yazmadan önce birkaç hafta albümü dinleyip iyice sindirmek istedim. Albüme dair satırları doldururken 123’e değinmeden bu yazıyı yazmam imkânsızdı.
Sene 2009 Aralık ayı ve ben askere gittim. Askerdeyken müziğe dair neler yayınlandı, gündemde ne var diye atlamamak adına her hafta not aldığım bir defterim vardı. O deftere yeni çıkan ve merak ettiğim tüm yeni albümleri/şarkıları kaydediyordum. Terhis olduğumda o şarkılar ve albümler gündemde olmasa bile atlamamak için bu notlar benim için çok önemliydi. 123 o notlardan altını çok kez çizdiğim bir gruptu. Ilk albümleri ‘Aksel’i o kadar çok okudum ki, resmen artık o albüme bir an önce kavuşmak istemiştim. Albümün yayınladıkları özel formatlı kitaplı halini alıp eve dönüp dinleme hayali hala aklımda.
123 ve haliyle Dilara’nın vokali beni her zaman geçmişe götürüyor, merak ettiğim bir müziği dinleme heyecanımı her seferinde bana yeniden hatırlatıyor. 123 sayesinde Dilara Sakpınar’ın etkileyici vokaliyle tanıştım. Yayınladıkları her albümde müziklerine daha da hayran olduğum 123’ü şanslıyım ki birkaç kere canlı canlı da izleyebilmiştim.
En son 2014 senesinde yayınladıkları 4. Albümleri ‘Anja’dan sonra grup üyeleri kendi yollarında müzik ile akmaya devam ederken, Lara Di Lara da Dilara Sakpınar’ın solo projesi olarak hayata geçti. İlk mahsül 2015 senesinde ‘Oraya Doğru’ ile geldi. Lara Di Lara 2 sene sonra ‘Hazineler İçindesin’i yayınladığında yarattığı zengin dünyaya yine hayran kalmıştım.
Şimdi esas hazinesi ‘Sudaki Çığlık’ı keşfetmenin zamanı. Dilara Sakpınar’ın yani Lara Di Lara’nın ikinci albümü ‘Sudaki Çığlık’ her şarkısında bir başka sürpriz içeren 19 şarkılık nefis bir albüm ile karşımızda. Bu albümde Lara Di Lara önceki çalışmalarına ve hatta 123’teki şarkılara göre özellikle şarkı sözlerinde daha net bir şekilde duygusunu aktardığını düşünüyorum. Sözlerde daha keskin ve içten bir iletişim var ‘Sudaki Çığlık’ta. Türler arasında dans eden şarkılarla dolu ‘Sudaki Çığlık’ Lara Di Lara karantinayı daha yaşabilir bir döneme dönüştürdü benim için.
‘Sudaki Çığlık’ prodüksiyonu ve miksleri Aras Levni Seyhan imzası taşıyor. Albümün kayıtları Levni’nin Viyana’daki stüdyosunda gerçekleştirilmiş. Üstelik kayıtlarda Viyana’nın bilinen sanatçıları olan Willi Rosner, Herbert Pirker, Fabian Rucker, Oliver T. Johnson kayıtlarda yer almışlar. Sudaki Çığlık’ın içeriği kadar kapağı da bir o kadar ilgi çekici. Valerija Ilchuka’nın tasarımı olan kapağın fotoğrafıysa Kıvılcım Güngörün’e ait. Hikâyelerini kendi duru anlatımıyla ve zengin müziğiyle ‘Sudaki Çığlık’ta derleyen Lara Di Lara bu sıralar beni dinledikçe yükselten en güzel şey oldu.
Yıldızlar: Yelpaze, Yap, Karanlık, Tuzak, Yaklaştıkça, Yanıyorum, Sudaki Çığlık
Oscar’ımı Verdim Gitti: Nereye, Albatros, Gülüşünde
Evde Metallica Konseri
Evde konser izlemeye herhalde artık herkes alıştı bu süreçte. Elbette canlısıyla, o kalabalıkta o büyük enerjiyle izlemekle kıyaslanmayan bir deneyim ama bu dönemde tek çare bu kayıtlar. Hayat bu anlamda eski normaline dönene kadar bu şekilde devam etmek durumundayız. Radiohead’in Youtube kanalından yayınladığı konserleri gibi Metallica da geçmiş senelerdeki konserlerinden örnekleri son iki aydır benzer şekilde Youtube kanallarından yayınlıyormuş. Önceki gün bu seriye grubun 2019 senesinde Manchester’daki verdikleri konser videoları da eklendi. 18 şarkılık Hardwired turnesinin Manchester ayağında konser sırasında bastıran sağanak yağmura rağmen Metallica durmadan konsere devam etmesi, evde izlerken bile tüylerimi diken diken etmeye yetti. Aynı kanalda yer alan Salt Lake City, Peru, Chicago, Avusturya ve Michigan konserlerinin yanına eklenen sağanak yağmur altındaki efsane Metallica konserini mümkünse televizyonunuzda biraz da sesini açarak izleyin derim.
Billie Eilish’ten İtiraf!
Grammy’lere ve ödüllere doymayan genç sanatçı yakın zamanda GQ dergisine verdiği bir röportajla gündemde. Söyleşide kendisiyle ilgili bilinmeyen detaylara yer veren sanatçı giydiği kıyafetlerden ötürü çok eleştiri aldığı için bu konuda bir açıklamada bulunmak istemiş. Çoğu zaman özellikle de bol kıyafetlerle görüntülenen genç sanatçı, kendisinin hiçbir şekilde çekici bulunmadığını ve bu yüzden böyle kıyafetler giyerek bu duruma kendince bu şekilde bir çözüm bulduğunu belirtmiş.
Kendisinin şu an tam anlamıyla internette tıklanma sebebi olmasından ötürü rahatsızlık duyduğunu belirten sanatçı, bu sebeple Instagram’da kimsenin storylerine bakmadığını, sosyal medyadan özellikle de twitter’dan son birkaç senedir uzak durduğunu belirtmiş. Yaptığı ya da söylediği herhangi bir şeyin kendisi aleyhinde bir duruma dönüşmesinden oldukça rahatsız olduğunu belirten Eilish özellikle Amerika’da şu sıralar yaşanan Black Lives Matter protestolarıyla ilgili fikirlerini yine de tüm şeffaflığıyla paylaşmaya devam ediyor. Birçok sanatçıya kıyasla ve hatta yakaladığı bu büyük şöhrete rağmen hala kendisi gibi duran ve bu halini korumaya özen göstermesinden ötürü Billie Eilish’in müzik sektöründe yarattığı bu devrim önümüzdeki senelerde de etkisini sürdürmeye devam edeceğini düşünüyorum.
Kulağımdaki Şarkılar:
Bu haftanın listesiyle sizler başbaşa bırakıyorum:
Lara Di Lara – Albatros
Emir Taha – 7 Cigs
Kaan – Morning Light
Tendertwin - Triangles
Astrid S – Dance Dance Dance
Omg, Ezhel -Jealous & Greedy
Mert Demir – GİTTİLER
Güneş – Kayboldum
DVBBS – Tinted Eyes
Travis – A ghost
II aey – Kızıl Çimen
Can Kazaz – Bir Delinin Kaç Cehennemi Olmalı
Jabbar – Ağlaya Ağlaya
Boiler, NBLM – I wanna Love You
SilverLiners – Standing There
Two Door Cinema Club - Tiptoes
Sudaki Çığlık
Benim için farklı bir nostaljisi olan bir ses Dilara Sakpınar. Yeni albümü ‘Sudaki Çığlık’ı yazmadan önce birkaç hafta albümü dinleyip iyice sindirmek istedim. Albüme dair satırları doldururken 123’e değinmeden bu yazıyı yazmam imkânsızdı.
Sene 2009 Aralık ayı ve ben askere gittim. Askerdeyken müziğe dair neler yayınlandı, gündemde ne var diye atlamamak adına her hafta not aldığım bir defterim vardı. O deftere yeni çıkan ve merak ettiğim tüm yeni albümleri/şarkıları kaydediyordum. Terhis olduğumda o şarkılar ve albümler gündemde olmasa bile atlamamak için bu notlar benim için çok önemliydi. 123 o notlardan altını çok kez çizdiğim bir gruptu. Ilk albümleri ‘Aksel’i o kadar çok okudum ki, resmen artık o albüme bir an önce kavuşmak istemiştim. Albümün yayınladıkları özel formatlı kitaplı halini alıp eve dönüp dinleme hayali hala aklımda.
123 ve haliyle Dilara’nın vokali beni her zaman geçmişe götürüyor, merak ettiğim bir müziği dinleme heyecanımı her seferinde bana yeniden hatırlatıyor. 123 sayesinde Dilara Sakpınar’ın etkileyici vokaliyle tanıştım. Yayınladıkları her albümde müziklerine daha da hayran olduğum 123’ü şanslıyım ki birkaç kere canlı canlı da izleyebilmiştim.
En son 2014 senesinde yayınladıkları 4. Albümleri ‘Anja’dan sonra grup üyeleri kendi yollarında müzik ile akmaya devam ederken, Lara Di Lara da Dilara Sakpınar’ın solo projesi olarak hayata geçti. İlk mahsül 2015 senesinde ‘Oraya Doğru’ ile geldi. Lara Di Lara 2 sene sonra ‘Hazineler İçindesin’i yayınladığında yarattığı zengin dünyaya yine hayran kalmıştım.
Şimdi esas hazinesi ‘Sudaki Çığlık’ı keşfetmenin zamanı. Dilara Sakpınar’ın yani Lara Di Lara’nın ikinci albümü ‘Sudaki Çığlık’ her şarkısında bir başka sürpriz içeren 19 şarkılık nefis bir albüm ile karşımızda. Bu albümde Lara Di Lara önceki çalışmalarına ve hatta 123’teki şarkılara göre özellikle şarkı sözlerinde daha net bir şekilde duygusunu aktardığını düşünüyorum. Sözlerde daha keskin ve içten bir iletişim var ‘Sudaki Çığlık’ta. Türler arasında dans eden şarkılarla dolu ‘Sudaki Çığlık’ Lara Di Lara karantinayı daha yaşabilir bir döneme dönüştürdü benim için.
‘Sudaki Çığlık’ prodüksiyonu ve miksleri Aras Levni Seyhan imzası taşıyor. Albümün kayıtları Levni’nin Viyana’daki stüdyosunda gerçekleştirilmiş. Üstelik kayıtlarda Viyana’nın bilinen sanatçıları olan Willi Rosner, Herbert Pirker, Fabian Rucker, Oliver T. Johnson kayıtlarda yer almışlar. Sudaki Çığlık’ın içeriği kadar kapağı da bir o kadar ilgi çekici. Valerija Ilchuka’nın tasarımı olan kapağın fotoğrafıysa Kıvılcım Güngörün’e ait. Hikâyelerini kendi duru anlatımıyla ve zengin müziğiyle ‘Sudaki Çığlık’ta derleyen Lara Di Lara bu sıralar beni dinledikçe yükselten en güzel şey oldu.
Yıldızlar: Yelpaze, Yap, Karanlık, Tuzak, Yaklaştıkça, Yanıyorum, Sudaki Çığlık
Oscar’ımı Verdim Gitti: Nereye, Albatros, Gülüşünde
Evde Metallica Konseri
Evde konser izlemeye herhalde artık herkes alıştı bu süreçte. Elbette canlısıyla, o kalabalıkta o büyük enerjiyle izlemekle kıyaslanmayan bir deneyim ama bu dönemde tek çare bu kayıtlar. Hayat bu anlamda eski normaline dönene kadar bu şekilde devam etmek durumundayız. Radiohead’in Youtube kanalından yayınladığı konserleri gibi Metallica da geçmiş senelerdeki konserlerinden örnekleri son iki aydır benzer şekilde Youtube kanallarından yayınlıyormuş. Önceki gün bu seriye grubun 2019 senesinde Manchester’daki verdikleri konser videoları da eklendi. 18 şarkılık Hardwired turnesinin Manchester ayağında konser sırasında bastıran sağanak yağmura rağmen Metallica durmadan konsere devam etmesi, evde izlerken bile tüylerimi diken diken etmeye yetti. Aynı kanalda yer alan Salt Lake City, Peru, Chicago, Avusturya ve Michigan konserlerinin yanına eklenen sağanak yağmur altındaki efsane Metallica konserini mümkünse televizyonunuzda biraz da sesini açarak izleyin derim.
Billie Eilish’ten İtiraf!
Grammy’lere ve ödüllere doymayan genç sanatçı yakın zamanda GQ dergisine verdiği bir röportajla gündemde. Söyleşide kendisiyle ilgili bilinmeyen detaylara yer veren sanatçı giydiği kıyafetlerden ötürü çok eleştiri aldığı için bu konuda bir açıklamada bulunmak istemiş. Çoğu zaman özellikle de bol kıyafetlerle görüntülenen genç sanatçı, kendisinin hiçbir şekilde çekici bulunmadığını ve bu yüzden böyle kıyafetler giyerek bu duruma kendince bu şekilde bir çözüm bulduğunu belirtmiş.
Kendisinin şu an tam anlamıyla internette tıklanma sebebi olmasından ötürü rahatsızlık duyduğunu belirten sanatçı, bu sebeple Instagram’da kimsenin storylerine bakmadığını, sosyal medyadan özellikle de twitter’dan son birkaç senedir uzak durduğunu belirtmiş. Yaptığı ya da söylediği herhangi bir şeyin kendisi aleyhinde bir duruma dönüşmesinden oldukça rahatsız olduğunu belirten Eilish özellikle Amerika’da şu sıralar yaşanan Black Lives Matter protestolarıyla ilgili fikirlerini yine de tüm şeffaflığıyla paylaşmaya devam ediyor. Birçok sanatçıya kıyasla ve hatta yakaladığı bu büyük şöhrete rağmen hala kendisi gibi duran ve bu halini korumaya özen göstermesinden ötürü Billie Eilish’in müzik sektöründe yarattığı bu devrim önümüzdeki senelerde de etkisini sürdürmeye devam edeceğini düşünüyorum.
Kulağımdaki Şarkılar:
Bu haftanın listesiyle sizler başbaşa bırakıyorum:
Lara Di Lara – Albatros
Emir Taha – 7 Cigs
Kaan – Morning Light
Tendertwin - Triangles
Astrid S – Dance Dance Dance
Omg, Ezhel -Jealous & Greedy
Mert Demir – GİTTİLER
Güneş – Kayboldum
DVBBS – Tinted Eyes
Travis – A ghost
II aey – Kızıl Çimen
Can Kazaz – Bir Delinin Kaç Cehennemi Olmalı
Jabbar – Ağlaya Ağlaya
Boiler, NBLM – I wanna Love You
SilverLiners – Standing There
Two Door Cinema Club - Tiptoes