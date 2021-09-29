Sonar İstanbul Zamanı!

Bir ay önce bir sabah Kalben ile bir kahvaltı yaptık. Pandemi döneminde çok kez mesajlaşsak da, insan gerçekten de yan yana gelmek, arada bir ekran olmadan konuşmak istiyor. Bu buluşma o anlamda bana çok iyi geldi. Hatta konuşmaktan yemek yemeyi unuttuk diyebilirim. Son 1.5 yıl nasıl geçti hızlandırılmış bir özetle birbirimize anlattıktan sonra Kalben üzerinde çalıştığı şarkılarından bahsetti ve bir ikisini bana o gün dinletti.

‘Bilmiyor İçim’i o sabah dinlediğim incilerden biriydi. Şarkı geçtiğimiz hafta tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözü ve bestesi Kalben’e ait bu ılık yaz şarkısının düzenlemesi Umut Çetin’e ait. Şarkının bir iç yüzleşme anından ortaya çıktığını belirten Kalben şarkının düzenlemesinde de, kayıt sürecinde de her şeyin su gibi aktığını söylüyor. ‘Bilmiyor İçim’in bence bu su gibi akma hali şarkının tamamına da sirayet etmiş, o sakinlik tonu dinlerken havayı ılık bir hale getiriyor, dinleyeni dinlendiriyor.

Şarkıdaki elektrik ve akustik gitar Özgür Çıtır’a, davul ve perküsyon Berkay Küçükbaşlar’a, synth, akustik gitar ve o nefis bas kayıtları ise Umut Çetin imzasıyla bize ulaşıyor. Bu birbirinden başarılı isimlerin oluşturduğu künye ile ortaya çıkan ‘Bilmiyor İçim’in nefis klibinin yönetmen koltuğunda ise işlerine hayran olduğum Dilan Bozyel oturuyor. Kadir Kılıç kostümüyle klibe ayrı bir renk katan Kalben’e, dansıyla eşlik eden balet Erhan Güzel’in performansı da ‘Bilmiyor İçim’e bir başka güzellik eklemiş. Bu şarkının Kalben’e ne kadar iyi geldiğini, ona nasıl bir güç kattığını o gün gözlerinden gördüm. Kendi hikayesini, kendi dilediği şekilde ve hatta en yaratıcı şekilde ortaya çıkartmanın ona verdiği huzur bundan sonraki işlerinde de bize işleyeceğine adım gibi eminim.

Barış Orkestrası ile ‘Yalnız Değilsin’

Farkı ülkelerden bir araya gelen 30 müzisyenden oluşan Barış Orkestrası tüm dünyada kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için bir şarkı hazırladı. Türkçe sözlerini Linet’in seslendirdiği ‘Yalnız Değilsin’ şiddetle karşı karşıya kalan kadınlara üç dilde (Türkçe, İbranice, Arapça) mesaj veriyor. Barış Orkestrası şefi olan ve birçok başarılı projeye imza atam Tom Cohen ile bu özel şarkı için kısa bir söyleşi yaptık.

Bu projenin ortaya çıkışıyla ilgili hissettiklerini sorduğumda Cohen, bu şarkı aracılığıyla, kimliği ne olursa olsun herkesin üzerinde hemfikir olması ve sürekli olarak gelişmesi gerektiğine inandığı bir konuyu gündeme getirmenin kendisi için büyük önem taşıdığını belirtti. Şarkının hazırlık sürecinin ve farklı dillerde söylenmesi üzerine gelen yorumları merak ettim. Tom Cohen hem Türkçe hem de İbranice olarak söylenen şarkının aynı şeyleri ne kadar sevdiğimizi ve birlikte ne kadar güzel şeyler yaratabileceğimizi göstermek adına güzel bir iş birliği olduğunun altını çizdi. Şarkıya dünya çapında gelen olumlu tepkilerin onları çok mutlu ettiğini belirtirken, basının hem Türkiye’de hem de dünyada bu çalışmaya yer vermesinden ötürü büyük mutluluk duyduklarını da ekledi.

Şarkıya hayat veren Linet’in bu projeye ayrı bir değer kattığının altını çizen Tom Cohen, böylesine ağır bir aranjmanı, bu kadar usta bir şekilde akıcı olarak birçok dilde söyleyebilmesinin müthiş bir yetenek olduğunu aktardı. Hem stüdyoda hem de klip setindeki çalışma süreçlerinde Linet’in profesyonelliğine hayran olduğunu belirten Tom Cohen, ortaya çıkan çalışmadan çok memnun olduğunu belirtti. Şarkının video klibinin usta yönetmen Or Ben Zrihen tarafından Akka şehrinde Fatih Akın’ın filmlerine bir saygı duruşu olarak çekildiğini belirten Tom Cohen, şarkı ve kliple sadece kadının toplumumuzdaki yerini tartışmayı değil, aynı zamanda kimlik ve aidiyetle ilgili soruları da gündeme getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Barış Orkestrası haricinde kendi konser takvimi de çok yoğun olan Tom Cohen bu yıl Fas, Kanada, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde performanslarının olacağını belirtirken, Covid sebebiyle bu sene Türkiye’de verecekleri iki konserin iptal olmasından ötürü üzüntüsünü dile getirdi. 2022’de koşullar izin verirse bu konseri yapmak için tüm şartları zorlayacaklarını sözlerine ekledi.

Gökhan Türkmen’den ‘Heyecan’