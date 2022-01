Senenin o sancılı dönemleri geldi. Takvimler Aralık ayını gösterdiği zaman kafam direkt iki yazıya odaklanıyor. Tüm seneyi gözden geçirip, neler çıkmıştı, hangi albümler ve tekliler hayatımızda yer etti derleyip yazmak için geçen seneyi tekrar hızlı bir şekilde dinleyip bir öz çıkartmaya çalışıyorum.

İlk yazı 2021’in yabancı albümleri üzerine olacak, haftaya da yerli çıkışları yazacağım. Ben bu dönemde bulabildiğim kadar her mecrada yıl sonu listelerini takip ediyorum. Bazen gerçekten gözden kaçırdığım bir albüm ya da yeni bir isime denk geliyorum o sebeple çok faydası oluyor. Dilerim bu yazı da sizler için aynı kıymette olur.

Billie Eilish - Happier Than Ever

20. yaşını geçtiğimiz günlerde kutlayan Billie Eilish ilk albümüyle kendi koyduğu rekorlarını yeni albümüyle kırmaya devam ediyor. Pandemi sebebiyle yayımlanması bir sene ertelenen ‘Happier Than Ever’ yine ağabeyi Finneas ile birlikte yaptığı nefis bir albüm olarak karşımızda. Genç yaşta ünlü olmak ve bunun stresi üzerine satır aralarında çok net mesajlar verdiği yeni şarkılarında kendi tarzından ödün vermeyen kardeşler Billie Eilish’in ikinci albümünde de dinleyenlerini mest ediyor. Albümün turnesi satışa çıktığı gün birçok ülkedeki biletleri tükenirken Billie yeni albümünde klipleriyle yine kendinden söz ettirecek videolar çekmeyi de ihmal etmiyor. Billie’yi canlı SXSW’da seneler önce izlemiştim ama o akustik hali başkaydı. O yüzden 2022 bana bir Billie Eilish konseri versin diye şimdiden diliyorum.

Kilit Şarkılar: My Future, Your Power, Male Fantasy, Happier Than Ever, Therefore I Am

Adele – 30

Adele seneler sonra yüzleri güldürdü. Önceki albümlerinden çok da farklı olmayan, hatta bu sefer belki de biraz daha sansürsüz bir şekilde kendi hayatını anlattığı şarkılarla dolu bir albüm yayımladı. 30’un yapımcı koltuğunda Greg Kurstin, Max Martin, Shellback, Tobias Jesso Jr, Inflo ve Ludwig Göransson gibi isimleri görüyoruz. Soul, pop, caz türlerinde sevenlerini ziyadesiyle memnun edecek özel bir albüm.

Kilit Şarkılar: Easy On Me, Oh My God, My Little Love, Can I Get It, Hold On, I Drink Wine

Turnstile - Glow On