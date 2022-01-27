Sizlere covid pozitif karantinamın son günlerinden bildiriyorum. 3 doz aşımı da olduğum için hastalığı orta kademe bir grip gibi geçirdim, bu sebeple de kendimi şanslı hissediyorum. Nasıl aldım hastalığı onu gerçekten de anlamadım çünkü çoğunlukla evde olduğum bir haftada bu durum başıma geldi. Hasta olunca herkesin önerisi, yemek listesi, vitamin karışımı bambaşkaymış bunu da bu 1 hafta içinde öğrendim. Hepsi de çok faydalı oldu binlerce kez teşekkürler. Dilerim kimse hasta olmasın, ama olur da oluyorsa da umarım herkes benim geçirdiğim gibi sakin ve hafif bir şekilde atlatır bu süreci.

Beni karantinamda Kalben bir dakika olsun yalnız bırakmadı. Yeni yayımladığı albümü ve ilk romanı: Eski Dünyanın Yangını gerçekten sürekli benimle birlikte evin içinde gezindi. Geçtiğimiz Pazartesi günü yayımlanan albüm ve kitap henüz daha çok taze. Pazartesi günkü basın lansmanına karantinada olduğumdan ötürü gidemediğimden gerçekten de içimde kaldı o buluşma. Sektörden uzun zamandır göremediğim dostlarımı görüp, Kalben’in yeni albüm ve ilk romanın mutluluğunu onunla birlikte kutlayamadığım için biraz üzgün olduğumu belirtmeliyim.

Pazartesi ben de kendi kendime evde şarkıları dinleyip, kitabını da Storytel’den dinleyerek bu özel çıkışı kutladım. Online satışla aldığım kitap hafta ortasında teslim edileceği için Storytel gerçekten tam aradığım çözüm oldu. Öncelikle sesli kitap konusunu hemen belirtmek istiyorum, bu teknoloji benim için ‘Eski Dünyanın Yangını’ ile başladı. Ben kitabı fiziksel olarak alıp okumayı sevenlerdenim, hatta birçok kişi daha önceleri önerse de sesli kitap uygulamalarına hiç ısınamamıştım. Beni buna ısındıran biraz da Kalben’in sesi oldu sanırım. Bir yazarın sesinden kitabını dinlemek gerçekten muhteşem bir deneyimmiş. Genelde yazılı bir metini ancak kendim okuyunca anlayan bir insan olsam da Kalben’in adeta yaşar gibi anlatımıyla seslendirdiği ‘Eski Dünyanın Yangını’nı mutlaka sesli kitap olarak da bir dinleyin derim. Dünden beri artık elimde fiziksel olarak kitabı da olduğu için merak ettiğim kısımları açıp tekrar kitaptan da okuyorum. Kitabın yeri her zaman başka ondan vazgeçmem imkânsız.

Kalben’in kitap macerasını birkaç senedir yakından takip edenlerdenim. Onun için bu kitabın ne kadar büyük bir adım olduğunu çok iyi biliyorum. Yapmak isteyip bunu nihayet başarmış olmasının ona bundan sonraki hayatında ve kariyerinde çok daha özel ve güzel anlara ilham olacağını da eminim. Kitaba dair çok detay verip havasını kaçırmak istemiyorum, ama şu kadarını söyleyeyim bence Kalben kendisiyle yapılacak tüm röportajlara bu kitap aracılığıyla toplu bir yanıt vermiş. Onu sevip takip eden, dilini, anlatımını merakla okuyan tüm hayranlarının kitap ile bambaşka bir deneyime ve mutluluğa ulaşacağını düşünüyorum. Çok özel bir hikâye anlatımı var Kalben’in ve buna tanık olduğumuz için çok şanslıyız.

Eski Dünyanın Yangını ile Kalben Türkiye’de bir ilki yaptı. Dünyada bunun başka bir örneği var mı emin değilim ama bir kitabın ayrıca bir albümünün de olması gerçekten de özel bir durum. Bu sanatın kendisine yepyeni bir boyut daha katıyor. Özellikle kitabı okurken şarkıları o arada dinlediğimde resim daha da bir net hale geliyor. Her şeyden önce Kalben yine yepyeni bir yolda ilerleme cesareti gösterdiği için, bir önceki yaptığına benzer bir şey yapmadan yepyeni bir iş yapmasından ötürü çok mutluyum.

Böylesine zengin bir albümün künye bilgisini elimden geldiğince yazmak istiyorum, çünkü böyle albümler bu detaylarıyla daha da özel oluyor. 13 şarkılık ‘Eski Dünyanın Yangını’nda tüm sözler ve müzikler Kalben’e ait. Albümden ilk duyduğumuz ve nefis klibini Dilan Bozyel’in çektiği düzenlemesi Can Güngör’e ait ‘Kaybolmuş’ Kalben’in 5. albümünün bize kapısını açan ilk şarkıydı. ‘Kedi’, ‘Karasinek Senfonisi’ ve ‘Bugün Bana Tatil’in yaylı düzenlemesi Güneş Özgeç’in elinden çıkmış. ‘Taksi’nin düzenlemesi Gurur Gelen’in, ‘Pişmaniye’nin düzenlemesi ise Hasan Özer Özbay ve İlker Deliceoğlu’nun imzasını taşıyor. ‘Düşünürüm’deki melodika ve ‘İçinden Ben Çıktım’daki mızıkayı Kalben kendisi çalmış. ‘Kuş Gözü’nün düzenlemesi Kalben ve İlker Deliceoğlu’na ait. ‘Yasak’ ve ‘Eski Dünyanın Yangını’nın düzenlemeleri yine İlker Deliceoğlu’nun elinden çıkmış. Kalben’in sahne performanslarında da birlikte çaldığı Nihal Saruhanlı, Tuğrul Bafra, Berkay Küçükbaşlar ve İlker Deliceoğlu ile birlikte pandemide yoğun bir çalışma sonrasında bu albümü tamamlamışlar. Mikslerde Gurur Gelen, Baran Göksu ve Alp Turaç emek harcamış. Mastering ise Ahmet Gökhan Coşkun’un imzasıyla bize ulaşıyor. Albümün ve kitabın kapak fotoğrafı Dilan Bozyel’e, albümün kapak tasarımı Volkan Ölmez’e, kitabın kapak tasarımı ise Barış Şehri’ye ait.

Kalben albümdeki şarkı sıralamasını kitabın akışına uyumlu yaptığı için şarkıları sırayla dinlemenin daha özel bir ahenk yarattığının altını çiziyor. Kendi favorilerimde ‘Taksi’, ‘Kedi’, ‘Kaybolmuş’, ‘Bugün Bana Tatil’, ‘Düşünürüm’, ‘İçinden Ben Çıktım’, ‘Eski Dünyanın Yangını’, ‘Bi’Şeyler’ sürekli yer değiştiriyor. Her birinde büyülendiğim sözler, bestelerdeki hayran olduğum yerler bambaşka. Kalben bu denli çok yönlü ve renkli bir albüm ortaya çıkarttığı için bir dinleyicisi olarak bu hazineye dalmak beni çok heyecanlandırıyor.

Albüm çıktığı an ilk önce son şarkı ‘Taksi’yi dinledim. Hakkında hiçbir bilgi öğrenmeden ilk olarak son şarkıya tıkladım, çünkü albümlerin son şarkıları benim için hep çok özeldir. Ve ‘Taksi’ beni inanılmaz etkiledi, henüz daha o sırada okumadığım romanın sonuna dair kafamda hayaller ürettirdi, dev bir enerji akımı yarattı bünyemde. Kalben albümlerindeki detayları paylaşmayı seven bir sanatçı, bence bu dinleyicisi ve hayranları için nefis bir imkân. ‘Eski Dünyanın Yangını’ plak formatında da yayımlanacakmış. Albüme dair çok özel notların plak formatında yer alacağını Kalben Instagram’daki canlı yayınında söylediği için şu an itibariyle plağın çıkacağı güne kitlenmiş durumdayım.

Yıldızlar: