Sertab Erener’den Önce Single, Sonra Albüm Geliyor!

Yüreğimi hoplatan bir haber Sertab Erener yakasından geldi. Önce yeni single daha sonra da çok yakın bir zamanda yeni bir albüm geliyor.
En son 2016’da yayınladığı nefis albümü ‘Kırık Kalpler Albümü’nün üzerinden 4 sene geçmişken, Sertab Erener’den yeni bir albüm haberi benim için bu haftanın en güzel olayı. Yeni albüm sanatçının 13. stüdyo albümü olacak. Yeni albüm ‘Ben Yaşarım’a ulaşmamız için biraz daha var ancak hemen öncesinde albümün çıkış şarkısı ‘Bu Dünya’ 15 Mayıs’ta yayınlanıyor.
‘Bu Dünya’nın sözleri Sertab Erener’e, müziği ise Emre Kula’ya ait. Özellikle yeni şarkının çıkışı için bu zor dönemlerin geçmesini beklemeden yayınlanacak olması bence çok kıymetli. Şarkının hem müzik sektörüne, hem de tüm müzikseverlere umut aşılayacağına inanıyorum. ‘Bu Dünya’nın kapak görseli illüstratör Sadi Güran’a ait.
Sertab Erener, şarkının lansmanı için bu hafta Perşembe günü özel bir tanıtım planlıyor. 14 Mayıs günü sanatçının Instagram hesabında saat 21:30’da hem şarkıyı ilk defa dinleme fırsatı olacak, hem de yayına katılanlarla mini bir söyleşi imkanı olacak. Yeni albüme dair detayları ilk defa bu canlı yayında Sertab Erener’in kendisinden öğrenme şansı beni sabırsızlandırıyor.
Son 3 senedir sürekli kapalı gişe olan ‘Sertab’ın Müzikali’ne şu sıralar yaşadığımız salgından ötürü ara verilmiş olsa da, bu dönemi verimli kullanan Sertab Erener yeni albümün kayıtlarını tamamlanmış. Özellikle bu albümde Sertab Erener’in sözleri ve Emre Kula’nın bestelerinin ağırlıklı olarak yer alacağı bilgisi çok kıymetli. Yeni albüme dair bu haber bile içimde merak ve heyecan fırtınası yaratmaya yeterli oldu. Yeni albümde ayrıca Ersel Serdarlı, Can Bonomo, Doğan Duru ve Sezen Aksu imzalı şarkıları da yer alıyormuş. Daha önce yayınlanan ‘Belki De Dönerim’ ve Sezen Aksu’nun yazdığı ‘Kız Leyla’ da ‘Ben Yaşarım’da yerini almış. Hepsi ve daha fazlası için bu Perşembe Sertab Erener’in Instagram canlı yayınında izleyip, detayları sanatçının kendisinden öğrenmek en iyisi.
Onurr’dan Yeni Şarkılar!
Senenin başlarında All Access Youtube kanalımda ilk Onurr’u konuk olarak ağırlamıştım. Elbette konu Sakin’den başlayıp sohbetin devamında Onurr’un yakın gelecekte yapmayı planladıklarıyla daha da renkli bir hale gelmişti. Kendi Youtube kanalını açmak üzere olduğunu belirten sanatçı, bundan sonra şarkılarını bu yolla paylaşacağını söylediğinde çok mutlu olmuştum. Videomuz yayınlandı, üzerinden birkaç ay geçti Onurr Youtube kanalını söylediği gibi açtı ve bizi resmen bir gizli bir hazineyle buluşturdu. Şarkılarının demoları, Sakin grubundan yayınlanmayan şarkılar, konser kayıtlarıyla Onurr’un Youtube kanalı resmen senelerin birikimini bir anda bizlere sunan bir geçit gibi oldu.
Derken Onurr yakın zamanda yaptığı yeni şarkısı ‘Erken Final’i yine Youtube kanalından yayınladı. Şarkıya çektiği klip de şarkı kadar yoğun ilgi gördü ve Onurr şarkıyı geçtiğimiz hafta dijital platformlarda da yayınladı. Şarkı yerinde duramayan, enerjisiyle ve yenilikçi yanıyla dinleyeni ilk saniyesinden kendisin e bağlıyor. Erken Final’in mutluluğuyla böylesine havaya girmişken, bu hafta Onurr’dan yepyeni bir şarkı daha geliyor: Son Gecemiz Gibi.
Şarkı Corona günlerinde doğmuş bir şarkı. Onurr’un yurt dışından Türkiye’ye dönmek üzere olduğu ve salgının hızla yayıldığı, ülkelerin sınırların kapattığı o ilk günlerde ortaya çıkmış bir çalışma. Cuma günü dijital platformlarda yerini alacak yeni şarkının klibi için de aynı gün gözler sanatçının Youtube kanalında olacak.
Gonca Vuslateri – Hep Bi’şey Eksik
Geçen haftanın en önemli çıkışlarından biri de Gonca Vuslateri’nin ilk single çalışmasıydı. ‘Hep Bi’Şey Eksik’ söz ve müziği Sezen Aksu imzalı bir şarkı. Şarkıyı 2 yıl önce alan Gonca Vuslateri hemen o an yayınlamaktansa kendisini hazır hissetmeyi beklemiş.
Bu süre zarfında yaptığı sahne performanslarıyla kendisini alıştırdığını ve hatta kendi sesine alıştığını belirten Gonca Vuslateri aslında adım adım büyük bir prensiple kendisini bu şarkıyı yayınlamaya hazırlamış. Oyunculuğun verdiği disiplindir belki de, Gonca Vuslateri şarkıda bir hikâye anlattığını belirtirken, bu hikâyeyi ne zaman doğru şekilde aktardığını hissederse o zaman da şarkıyı yayınlamak istemiş ve o doğru vakit de işte bu zamanlara denk gelmiş. Şarkıyı Redd grubunun vokali Doğan Duru’nun düzenlemesiyle yapan Vuslateri’ye şarkının mastering aşamasında Aykut Gürel’den de destek gelmiş. Şarkının naifliği Gonca Vuslateri’nin vokaliyle birleşince ortaya müthiş bir çalışma çıkmış. Bu şarkı aslında devamında gelecek olan bir albümün de ilk ayak sesleri. Dilerim yeni şarkılarının arkası hiç hız kesmeden arka arkaya gelsin.
Bedük’ten Yeni Albüm: Intergalactic
Her yeni albümünde çalışkanlığıyla, önceki işlerinden ayrışan, modu ve altyapısıyla her daim yeni işler sunarak beni kendisine hayran bırakan bir müzisyen Bedük. Uzun süredir yeni albüm üzerinde çalıştığını biliyordum. Geçtiğimiz hafta nihayet bu albümün ilk meyvesi geldi: Push The Button. Yeni albüm ‘Intergalactic’ten elektronik dans müziği temasıyla yayınlanan ilk şarkı ‘Push The Button’ enerjisi hiç inmeyen bir çalışma. Dinlediğiniz anda içinizde dans ritimleri çarpışmaya başlıyor.
‘Intergalactic’ hem Türkç, hem de İngilizce şarkıların yer aldığı bir albüm olarak sanatçının 2007’de yayınladığı ilk albümü ‘Even Better’dan beri bu tarzda yaptığı ilk çalışma. 12 Haziran’da yayınlanacak olan albümün tamamını Londra’daki stüdyosunda tamamlayan Bedük, albümün kapak tasarımı dahil tüm prodüksiyon süreci uçtan uca yine kendi imzasını taşıyor.
Bedük yeni albümündeki her şarkının bambaşka kimlik ve tarzlarda olmasını sanki 10 farklı sanatçının en iyi albümlerinden alınmış şarkılar olarak nitelendirmiş. Özellikle bu dönemde kendisini yüksek bir üretim noktasında gördüğünü belirten sanatçı bu sebeple tek bir format içinde kendisini sıkıştırmak istememiş. Her albümde olduğu gibi yine enerjisi yüksek nefis şarkıların yolda olduğunu tahminlemek çok zor değil. Haziran’da ‘Intergalactic’ ile ‘Bedük Müziği’ ile hız kesmeden devam edecek.
Kulağımdaki Şarkılar
Bu haftanın kulağımdaki şarkılar listesi karşınızda:
- Bedük – Push The Button
- Gonca Vuslateri – Hep Bi’şey Eksik
- - Küçük Bir an
- Demir Demirkan – Deli Hayaller
- Sena Şener- Kapkaranlık Her Günüm
- Onurr feat. INS- Erken Final
- Jabbar – Ne Olursun
- Canozan – Armut Ağacı
- Melike Şahin, Hakan Taşıyan – Kilitli Kapılar Açılsa
- Gelini Öpebilirsin – Boş Hayaller
- Rhye – Beautiful
- Somegirlnamedanna – kitchen table
- Hayley Williams – Dead Horse
- Charli XCX – I finally understand
- Saint Laurent – NAV
- Ben Platt – So Will I
- Jessie Ware – Save A Kiss
- Kim Petras – Malibu
Sertab Erener’den Önce Single, Sonra Albüm Geliyor!
Yüreğimi hoplatan bir haber Sertab Erener yakasından geldi. Önce yeni single daha sonra da çok yakın bir zamanda yeni bir albüm geliyor.
En son 2016’da yayınladığı nefis albümü ‘Kırık Kalpler Albümü’nün üzerinden 4 sene geçmişken, Sertab Erener’den yeni bir albüm haberi benim için bu haftanın en güzel olayı. Yeni albüm sanatçının 13. stüdyo albümü olacak. Yeni albüm ‘Ben Yaşarım’a ulaşmamız için biraz daha var ancak hemen öncesinde albümün çıkış şarkısı ‘Bu Dünya’ 15 Mayıs’ta yayınlanıyor.
‘Bu Dünya’nın sözleri Sertab Erener’e, müziği ise Emre Kula’ya ait. Özellikle yeni şarkının çıkışı için bu zor dönemlerin geçmesini beklemeden yayınlanacak olması bence çok kıymetli. Şarkının hem müzik sektörüne, hem de tüm müzikseverlere umut aşılayacağına inanıyorum. ‘Bu Dünya’nın kapak görseli illüstratör Sadi Güran’a ait.
Sertab Erener, şarkının lansmanı için bu hafta Perşembe günü özel bir tanıtım planlıyor. 14 Mayıs günü sanatçının Instagram hesabında saat 21:30’da hem şarkıyı ilk defa dinleme fırsatı olacak, hem de yayına katılanlarla mini bir söyleşi imkanı olacak. Yeni albüme dair detayları ilk defa bu canlı yayında Sertab Erener’in kendisinden öğrenme şansı beni sabırsızlandırıyor.
Son 3 senedir sürekli kapalı gişe olan ‘Sertab’ın Müzikali’ne şu sıralar yaşadığımız salgından ötürü ara verilmiş olsa da, bu dönemi verimli kullanan Sertab Erener yeni albümün kayıtlarını tamamlanmış. Özellikle bu albümde Sertab Erener’in sözleri ve Emre Kula’nın bestelerinin ağırlıklı olarak yer alacağı bilgisi çok kıymetli. Yeni albüme dair bu haber bile içimde merak ve heyecan fırtınası yaratmaya yeterli oldu. Yeni albümde ayrıca Ersel Serdarlı, Can Bonomo, Doğan Duru ve Sezen Aksu imzalı şarkıları da yer alıyormuş. Daha önce yayınlanan ‘Belki De Dönerim’ ve Sezen Aksu’nun yazdığı ‘Kız Leyla’ da ‘Ben Yaşarım’da yerini almış. Hepsi ve daha fazlası için bu Perşembe Sertab Erener’in Instagram canlı yayınında izleyip, detayları sanatçının kendisinden öğrenmek en iyisi.
Onurr’dan Yeni Şarkılar!
Senenin başlarında All Access Youtube kanalımda ilk Onurr’u konuk olarak ağırlamıştım. Elbette konu Sakin’den başlayıp sohbetin devamında Onurr’un yakın gelecekte yapmayı planladıklarıyla daha da renkli bir hale gelmişti. Kendi Youtube kanalını açmak üzere olduğunu belirten sanatçı, bundan sonra şarkılarını bu yolla paylaşacağını söylediğinde çok mutlu olmuştum. Videomuz yayınlandı, üzerinden birkaç ay geçti Onurr Youtube kanalını söylediği gibi açtı ve bizi resmen bir gizli bir hazineyle buluşturdu. Şarkılarının demoları, Sakin grubundan yayınlanmayan şarkılar, konser kayıtlarıyla Onurr’un Youtube kanalı resmen senelerin birikimini bir anda bizlere sunan bir geçit gibi oldu.
Derken Onurr yakın zamanda yaptığı yeni şarkısı ‘Erken Final’i yine Youtube kanalından yayınladı. Şarkıya çektiği klip de şarkı kadar yoğun ilgi gördü ve Onurr şarkıyı geçtiğimiz hafta dijital platformlarda da yayınladı. Şarkı yerinde duramayan, enerjisiyle ve yenilikçi yanıyla dinleyeni ilk saniyesinden kendisin e bağlıyor. Erken Final’in mutluluğuyla böylesine havaya girmişken, bu hafta Onurr’dan yepyeni bir şarkı daha geliyor: Son Gecemiz Gibi.
Şarkı Corona günlerinde doğmuş bir şarkı. Onurr’un yurt dışından Türkiye’ye dönmek üzere olduğu ve salgının hızla yayıldığı, ülkelerin sınırların kapattığı o ilk günlerde ortaya çıkmış bir çalışma. Cuma günü dijital platformlarda yerini alacak yeni şarkının klibi için de aynı gün gözler sanatçının Youtube kanalında olacak.
Gonca Vuslateri – Hep Bi’şey Eksik
Geçen haftanın en önemli çıkışlarından biri de Gonca Vuslateri’nin ilk single çalışmasıydı. ‘Hep Bi’Şey Eksik’ söz ve müziği Sezen Aksu imzalı bir şarkı. Şarkıyı 2 yıl önce alan Gonca Vuslateri hemen o an yayınlamaktansa kendisini hazır hissetmeyi beklemiş.
Bu süre zarfında yaptığı sahne performanslarıyla kendisini alıştırdığını ve hatta kendi sesine alıştığını belirten Gonca Vuslateri aslında adım adım büyük bir prensiple kendisini bu şarkıyı yayınlamaya hazırlamış. Oyunculuğun verdiği disiplindir belki de, Gonca Vuslateri şarkıda bir hikâye anlattığını belirtirken, bu hikâyeyi ne zaman doğru şekilde aktardığını hissederse o zaman da şarkıyı yayınlamak istemiş ve o doğru vakit de işte bu zamanlara denk gelmiş. Şarkıyı Redd grubunun vokali Doğan Duru’nun düzenlemesiyle yapan Vuslateri’ye şarkının mastering aşamasında Aykut Gürel’den de destek gelmiş. Şarkının naifliği Gonca Vuslateri’nin vokaliyle birleşince ortaya müthiş bir çalışma çıkmış. Bu şarkı aslında devamında gelecek olan bir albümün de ilk ayak sesleri. Dilerim yeni şarkılarının arkası hiç hız kesmeden arka arkaya gelsin.
Bedük’ten Yeni Albüm: Intergalactic
Her yeni albümünde çalışkanlığıyla, önceki işlerinden ayrışan, modu ve altyapısıyla her daim yeni işler sunarak beni kendisine hayran bırakan bir müzisyen Bedük. Uzun süredir yeni albüm üzerinde çalıştığını biliyordum. Geçtiğimiz hafta nihayet bu albümün ilk meyvesi geldi: Push The Button. Yeni albüm ‘Intergalactic’ten elektronik dans müziği temasıyla yayınlanan ilk şarkı ‘Push The Button’ enerjisi hiç inmeyen bir çalışma. Dinlediğiniz anda içinizde dans ritimleri çarpışmaya başlıyor.
‘Intergalactic’ hem Türkç, hem de İngilizce şarkıların yer aldığı bir albüm olarak sanatçının 2007’de yayınladığı ilk albümü ‘Even Better’dan beri bu tarzda yaptığı ilk çalışma. 12 Haziran’da yayınlanacak olan albümün tamamını Londra’daki stüdyosunda tamamlayan Bedük, albümün kapak tasarımı dahil tüm prodüksiyon süreci uçtan uca yine kendi imzasını taşıyor.
Bedük yeni albümündeki her şarkının bambaşka kimlik ve tarzlarda olmasını sanki 10 farklı sanatçının en iyi albümlerinden alınmış şarkılar olarak nitelendirmiş. Özellikle bu dönemde kendisini yüksek bir üretim noktasında gördüğünü belirten sanatçı bu sebeple tek bir format içinde kendisini sıkıştırmak istememiş. Her albümde olduğu gibi yine enerjisi yüksek nefis şarkıların yolda olduğunu tahminlemek çok zor değil. Haziran’da ‘Intergalactic’ ile ‘Bedük Müziği’ ile hız kesmeden devam edecek.
Kulağımdaki Şarkılar
Bu haftanın kulağımdaki şarkılar listesi karşınızda: