Sakin 2. Albüm Demoları Geliyor!

Kylie Minogue 15. stüdyo albümü ‘DISCO’yu geçtiğimiz hafta yayımladı.

Gerçekten enteresan bir sene 2020. Yılın büyük çoğunluğu şu ana kadar evlerde, konserlerden ve kulüplerden uzak bir şekilde geçerken en nefis dans albümlerinin de yayımlanması bu zamana denk geldi. Seneyi bu anlamda ısıtan ilk albüm Dua Lipa’nın ‘Future Nostalgia’sı oldu, ardından Lady Gaga acaba yayımlamaz mı derken ‘Chromatica’yı çıkarttı ve şimdi Kylie hepsinin üzerine diskonun ruhuna uygun nefis bir albümle karşımızda.

Bundan 12 sene önce, ben henüz Ankara’da master öğrenciliğimi yaşarken, final döneminde buhrandan buhrana koşarken, Kylie Minogue turnesi kapsamında İstanbul’a gelmişti. Tabi ki o konseri kaçırmadım! Yolda ders çalışarak günü birlik İstanbul’a gelip Kuruçeşme Arena’da Kylie Minogue’u boğaza nazır izlemiştim. Bu yazıyı yazarken ve özellikle konu da disko temalı olunca o konserin havası hep gözümün önündeydi.

‘DISCO’, Kylie Minogue’un belki de en iyi bildiği müziği icra ettiği albümlerden biri olmuş. Yeni albümünde dans müziğinin temellerine sadık kalan sanatçı, içinden geçtiğimiz bu karanlık, belki de biraz umutsuzluğun yükseldiği dönemde adeta ilaç gibi geldi. Sanatçı 15. albümünün hazırlıkları için 2019’un sonbaharında stüdyoya girmiş. Aslında ilk başlarda bir konsept belirtmeksizin yeni şarkılar üzerinde çalışırken konu kendi kendiliğinden diskoya gelmiş. Bir önceki turnesi sırasında içlerindeki Studio 54 havasının yeşermesi, turnesinin setlist’ini bu temaya uygun hazırlamaları aslında ‘DISCO’nun tohumlarını da o günlerde atmış.

Covid gölgesinde geçen bu yaz ortasında ‘DISCO’dan ilk single olarak ‘ Say Something’ yayımlanmıştı. Eylül ayında ‘Magic’ i ikinci single olarak yayımlayan Kylie, albümün çıkışıyla birlikte özel bir konser düzenledi. Kulağa ne güzel geliyor konser kelimesi ve fakat bu konser de günümüz koşullarına uygun dijital bir albüm lansmanıydı.

Ekim ortasında duyuruları yapılan ‘Infinite Disco’ konseri 7 Kasım Cumartesi günü bilet alan hayranları tarafından izlenebildi. Yaklaşık 30 bin adet bilet satılan konserde sanatçı hem yeni albümü ‘DISCO’dan şarkılara yer verirken, hem de önceki albümlerinden en sevilen şarkılarına da yer verdi. 14 şarkılık konserden ‘Real Groove’ şarkısının performansı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Nerdeyse tüm müzik eleştirmenleri Kylie Minogue’un böylesi bir dönemde disko albümü yayımlamasından ve yaydığı pozitif enerjiden ötürü ayakta alkışlamakta haklılar. Kylie sayesinde yepyeni, enerjik ve dans dolu şarkılarıyla pandemi döneminde her ev birer dans pistine dönüşecek.

Yıldızlar: Magic, Say Something, Last Chance, Monday Blues, Supernova, Celebrate You

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