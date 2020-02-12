Oscar’ın Gerçek Kazananı Joker’in Müzikleri

Bir Oscar Töreni daha geride kaldı. Bu sene şüphesiz en çok konuşulan filmlerden olan Joker’in 11 adaylık arasında hangi ödülleri alacağı büyük bir merak konusuydu.
Gecenin en büyük ödüllerinden biri olan En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını Joaquin Phoenix’in almış olması muhtemelen birçok yüreği ferahlattı. Geri kalan adaylıklardan bir de Film Müziği kategorisinde Oscar alması Joker severlerin yüzünü güldürdü diyebiliriz.
Hildur Guðnadóttir’ın Oscar tarihinde 3. Kez bu ödülü alan kadın sanatçı olması sebebiyle de ayrıca dikkatleri üzerine çekiyor. Çellist Hildur Guðnadóttir geçtiğimiz sene HBO yapımı olan Chernobly ile Emmy kazanmış ardından da Joker ile Altın Küre’de ödül alıp sonrasında da Oscar adaylığı açıklanmıştı. 20 seneyi aşkın süredir birçok TV ve dizi için müzik üreten sanatçı bunca yılın emeğini bu sene ödül töreninden ödül törenine koşarak topluyor.
Joker’in yönetmeni Todd Phillips, Hildur Guðnadóttir ile film müziği için çalışmak istediğinde filmin henüz senaryosu bitmemiş durumdaymış. Genelde film müziği filmin bitmesinden sonra üzerinde çalışılan bir dönem olmasına karşın, sanatçının Joker’in müzikleri için erken çalışmaya başlamış olması kendisinin deyimiyle ‘büyük bir şans’ olduğunu belirtmiş. Filmdeki müziğin büyük rol oynadığı anlardan biri olan banyo sahnesi için yazdığı bölüm olduğunu belirtmek lazım. Söz konusu bölümde Joaquin Phoenix’in şarkıyı duyar duymaz spontan şekilde eklediği dans performansının Joker karakterini nasıl farklı bir yere getirdiğini belirten Hildur, Joker için bu besteleri hazırlarken hayalinde canlandırdığı kişinin Joaquin tarafından bu kadar birebir hayata geçmesinden ötürü çok etkilendiğini belirtmiş.
Oscar gecesi ödülü aldıktan sonra teşekkürlerini sıralayan sanatçı Hildur Guðnadóttir, özelikle bu ödülün kadın müzisyenlere ilham olmasını istediğini, yüreğinde müziği hisseden genç, yaşlı tüm kasın müzisyenlerin seslerini daha çok duymamız gerektiğini, onların da seslerini daha çok çıkartması gerektiğini belirterek ödül konuşmasını sonlandırdı.
Murathan Mungan: 2020 Model
Arşivlere değer katacak nefis bir albüm karşımızda: Murathan Mungan 2020 Model. Söz konusu albüm çoğu Murathan Mungan’ın bu albüm için özel olarak yazdığı sözlerden yapılmış yeni şarkılardan oluşuyor. Pasaj- Garaj Müzik etiketiyle yayınlanan albüm iki bölümden oluşuyor. Kehribar Sarı ve Gri Pembe adlarıyla ikiye ayrılan albümde 26 farklı şarkıcı ve topluluk tarafından toplam 26 şarkı seslendirilmiş.
Murathan Mungan’ın sözlerinden oluşan ve 2004 senesinde yayınlanan ‘Söz Verilmiş Şarkılar’ albümünden sonra 2006 senesinde yine sözleri kendisine ait olan Müslüm Gürses’in ‘Aşk Tesadüfleri Sever’ çalışmasından sonra şimdi karşımızda ‘2020 Model’ albümü var.
Kehribar Sarı
- Bir Bilsem Ah, Bir Bilebilsem, Nazan Öncel
- Şu Senin Çekip Gitmelerin, Mehmet Erdem
- Kırılgan, Jehan Barbur
- Dargın Bir Bahar, Zuhal Olcay
- Aşk Bin Defa, Çamur
- Kalp Tamircisi Kadın, Gaye Su Akyol
- Sert Adam, Can Algeç
- Aşk Bu, Nükhet Duru
- Otel Odaları, Çağatay Akman
- Saklarım, Bora Duran
- Ezber, Six Pack
- Ters Orantı, Nuri Harun Ateş
- Kahramanlık Tangosu, Sema Moritz
Gri Pembe
- Pencerelerde, Hande Mehan
- O Benden Önce, Ozan Anlaş
- Bana Yarın Sor, Zeynep Casalini
- Yaz Yanığı, Teoman
- Aşktan Nasıl Gidilir, Şebnem Ferah
- Güz Defteri, Koray Candemir
- Ben Uyurken Tut Beni, Kalben
- Zalime Kolay, Batu Akdeniz
- Eskidendi, Çok Eskiden, Cem Adrian
- Böyle de Güzeliz, Derya Köroğlu
- Geçiyorum, Aylin Aslım & Ah! Kosmos
- Yanımdan Geçip Gidiyorsun, Jabbar&Deeperise
- Gecenin Eldiveni, Ozbi, eşlik eden: Murathan Mungan
Hazırlıkları 1 yıldan fazla süren bu özel albüm çift CD formatının yanı sıra 4 LP olarak plak formatında da satışa sunuluyor. Albümün künyesinde o kadar büyük isimler var ki her şarkıya ayrı ayrı değinmek gerek. Her dinleyişimde favorilerim genişlese de ilk dinlemeden sonra aklıma kazınan tekrar tekrar dinlediğim şarkılar da oldu. Özellikle Kalben, Şebnem Ferah, Derya Köroğlu, Jabbar & Deeperise, Aylin Aslım & Ah! Kosmos’in seslendirdiği şarkıların yer aldığı Gri Pembe bölümü ile albüm beni kendisine daha çok bağladığını belirtmeden geçemeyeceğim.
Yıldızlar: Bir Bilsem Ah Bir Bilsem, Dargın Bir Bahar, Saklarım, Ezber, Ters Orantı, Güz Defteri
Oscar’ımı Verdim Gitti: Aşktan Nasıl Gidilir, Ben Uyurken Tut Beni, Geçiyorum, Böyle De Güzeliz, Yanımdan Geçip Gidiyorsun
Mert Gider – Akın Hali
2019 senesinde ilk single çalışması ‘Şenol Abi’ ile müzik kariyerine adım atan Mert Gider, 4 şarkıdan oluşan yepyeni EP’si ‘Akın Hali’ni Ocak ayında yayınladı. Albümdeki Mert Gider’e ait tüm söz ve besteler Akın Eldes’in hünerli dokunuşuyla düzenleniyor ve albüme giriyor. Ayrıca Akın Eldes bu albümdeki buzuki, yaylı tambur, fırça davul gibi birçok enstrümanın kaydında da yer almış. Bununla da bitmiyor Akın Eldes albümde Mert Gider’e vokaliyle de destek olmuş.
Çok sesli bir altyapısı, stüdyo aşamasında zengin müzisyen kadrosuyla özel bir çalışmaya dönüşen ‘Akın Hali’ dikkat edilmesi gereken bir albüm. Miksi Ege Semercioğlu ve Akın Eldes tarafından yapılan, mastering’i Maven Mastering Stüdyo’da tamamlanan albümün kapak fotoğrafı ise Engin Güneysu’ya ait. Şu sıralar yeni müzik keşfetmek isteyenlere ‘Akın Hali’ni özellikle öneririm.
Oscar’ın Gerçek Kazananı Joker’in Müzikleri
Bir Oscar Töreni daha geride kaldı. Bu sene şüphesiz en çok konuşulan filmlerden olan Joker’in 11 adaylık arasında hangi ödülleri alacağı büyük bir merak konusuydu.
Gecenin en büyük ödüllerinden biri olan En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını Joaquin Phoenix’in almış olması muhtemelen birçok yüreği ferahlattı. Geri kalan adaylıklardan bir de Film Müziği kategorisinde Oscar alması Joker severlerin yüzünü güldürdü diyebiliriz.
Hildur Guðnadóttir’ın Oscar tarihinde 3. Kez bu ödülü alan kadın sanatçı olması sebebiyle de ayrıca dikkatleri üzerine çekiyor. Çellist Hildur Guðnadóttir geçtiğimiz sene HBO yapımı olan Chernobly ile Emmy kazanmış ardından da Joker ile Altın Küre’de ödül alıp sonrasında da Oscar adaylığı açıklanmıştı. 20 seneyi aşkın süredir birçok TV ve dizi için müzik üreten sanatçı bunca yılın emeğini bu sene ödül töreninden ödül törenine koşarak topluyor.
Joker’in yönetmeni Todd Phillips, Hildur Guðnadóttir ile film müziği için çalışmak istediğinde filmin henüz senaryosu bitmemiş durumdaymış. Genelde film müziği filmin bitmesinden sonra üzerinde çalışılan bir dönem olmasına karşın, sanatçının Joker’in müzikleri için erken çalışmaya başlamış olması kendisinin deyimiyle ‘büyük bir şans’ olduğunu belirtmiş. Filmdeki müziğin büyük rol oynadığı anlardan biri olan banyo sahnesi için yazdığı bölüm olduğunu belirtmek lazım. Söz konusu bölümde Joaquin Phoenix’in şarkıyı duyar duymaz spontan şekilde eklediği dans performansının Joker karakterini nasıl farklı bir yere getirdiğini belirten Hildur, Joker için bu besteleri hazırlarken hayalinde canlandırdığı kişinin Joaquin tarafından bu kadar birebir hayata geçmesinden ötürü çok etkilendiğini belirtmiş.
Oscar gecesi ödülü aldıktan sonra teşekkürlerini sıralayan sanatçı Hildur Guðnadóttir, özelikle bu ödülün kadın müzisyenlere ilham olmasını istediğini, yüreğinde müziği hisseden genç, yaşlı tüm kasın müzisyenlerin seslerini daha çok duymamız gerektiğini, onların da seslerini daha çok çıkartması gerektiğini belirterek ödül konuşmasını sonlandırdı.
Murathan Mungan: 2020 Model
Arşivlere değer katacak nefis bir albüm karşımızda: Murathan Mungan 2020 Model. Söz konusu albüm çoğu Murathan Mungan’ın bu albüm için özel olarak yazdığı sözlerden yapılmış yeni şarkılardan oluşuyor. Pasaj- Garaj Müzik etiketiyle yayınlanan albüm iki bölümden oluşuyor. Kehribar Sarı ve Gri Pembe adlarıyla ikiye ayrılan albümde 26 farklı şarkıcı ve topluluk tarafından toplam 26 şarkı seslendirilmiş.
Murathan Mungan’ın sözlerinden oluşan ve 2004 senesinde yayınlanan ‘Söz Verilmiş Şarkılar’ albümünden sonra 2006 senesinde yine sözleri kendisine ait olan Müslüm Gürses’in ‘Aşk Tesadüfleri Sever’ çalışmasından sonra şimdi karşımızda ‘2020 Model’ albümü var.
Kehribar Sarı
Gri Pembe
Hazırlıkları 1 yıldan fazla süren bu özel albüm çift CD formatının yanı sıra 4 LP olarak plak formatında da satışa sunuluyor. Albümün künyesinde o kadar büyük isimler var ki her şarkıya ayrı ayrı değinmek gerek. Her dinleyişimde favorilerim genişlese de ilk dinlemeden sonra aklıma kazınan tekrar tekrar dinlediğim şarkılar da oldu. Özellikle Kalben, Şebnem Ferah, Derya Köroğlu, Jabbar & Deeperise, Aylin Aslım & Ah! Kosmos’in seslendirdiği şarkıların yer aldığı Gri Pembe bölümü ile albüm beni kendisine daha çok bağladığını belirtmeden geçemeyeceğim.
Yıldızlar: Bir Bilsem Ah Bir Bilsem, Dargın Bir Bahar, Saklarım, Ezber, Ters Orantı, Güz Defteri
Oscar’ımı Verdim Gitti: Aşktan Nasıl Gidilir, Ben Uyurken Tut Beni, Geçiyorum, Böyle De Güzeliz, Yanımdan Geçip Gidiyorsun
Mert Gider – Akın Hali
2019 senesinde ilk single çalışması ‘Şenol Abi’ ile müzik kariyerine adım atan Mert Gider, 4 şarkıdan oluşan yepyeni EP’si ‘Akın Hali’ni Ocak ayında yayınladı. Albümdeki Mert Gider’e ait tüm söz ve besteler Akın Eldes’in hünerli dokunuşuyla düzenleniyor ve albüme giriyor. Ayrıca Akın Eldes bu albümdeki buzuki, yaylı tambur, fırça davul gibi birçok enstrümanın kaydında da yer almış. Bununla da bitmiyor Akın Eldes albümde Mert Gider’e vokaliyle de destek olmuş.
Çok sesli bir altyapısı, stüdyo aşamasında zengin müzisyen kadrosuyla özel bir çalışmaya dönüşen ‘Akın Hali’ dikkat edilmesi gereken bir albüm. Miksi Ege Semercioğlu ve Akın Eldes tarafından yapılan, mastering’i Maven Mastering Stüdyo’da tamamlanan albümün kapak fotoğrafı ise Engin Güneysu’ya ait. Şu sıralar yeni müzik keşfetmek isteyenlere ‘Akın Hali’ni özellikle öneririm.