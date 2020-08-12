Metallica’dan Arabalı Konser!

Metallica pandemi döneminde çok özel bir konser vermeye hazırlanıyor.
Grup en son 2019 senesinin Eylül ayında San Francisco’da efsane bir konser vermişti. Aradan geçen aylar sonrasında bu özel konser için büyük bir hazırlık içindeler. Sosyal mesafeye dikkat ederek büyük bir titizlikle provalarını gerçekleştiren ekip söz konusu konser için harıl harıl çalışıyorlar.
Lars Ulrich’in Metallica’nın sosyal medya profilinden yaptığı açıklamalara göre 29 Ağustos’ta Amerika ve Kanada’daki arabalı açıkhava sinemasında bu özel konser yayında olacak. Grup Ağustos ayı içinde sır gibi saklanan bir mekanda bu özel konserin kaydını gerçekleştirecek. Yapılan canlı performans kaydı büyük bir titizlikle montajlanarak 29 Ağustos’ta vizyona girecek.
Yüzün üzerinde arabalı açıkhava sinemasında yayına girecek olan bu özel konser yayınını aynı arabada en fazla 6 kişi izleyebilecekmiş. Ek olarak konser için bilet alan müziksevelere grubun S&M2 albümü dijital olarak hediye ediliyor. Konser maalesef şu an Avrupa ve Türkiye’de izlenebilir durumda olmayacak ama yine de umutlar tükenmesin diyenlerdenim. Belki Amerika ve Kanada sonrasında bu konserin bir bacağı da Avrupa’yı ve dolayısıyla Türkiye’yi de kapsar diye hayal ediyorum.
Pandemi döneminde hayatın durmasını kendi üretimleri açısından olumlu bir yöne çeviren Metallica, bu dönemde yeni bir albüm hazırlığında olduğunu da duyurmuştu. Yeni şarkıların ne zaman yayınlanacağı henüz belirsizliğini korusa da en geç 2021’de yeni bir Metallica albümünün geleceğini söylemek yanlış olmaz sanırım.
#selambendeli: Gökhan Türkmen
Gökhan Türkmen yaz bitmeden nefis bir şarkıyla yaz mevsimini tekrar başa sardı. ‘Deli’ adı üstünde delidolu, enerjik, disko temalı cıvıl cıvıl bir şarkı. GTR müzik etiketiyle yayınlanan yeni single ‘Deli’ Genco Arı ile birlikte Gökhan Türkmen’in prodüktörlüğünü yaptığı bir çalışma olarak karşımızda.
Deli’nin söz ve müziğini Mert Carim ile birlikte yapan Gökhan Türkmen şarkının klip çalışmasıyla bizi rengarenk ve enerjik bir dünyaya götürüyor. İstanbul’da bir günde tamamlanan klibin yönetmenliğini Murat Joker üstlenirken görüntü yönetmeni koltuğunda Varol Şahin yer almış. Klibin stil danışmanlığını ise Görkem Öden üstlenmiş.
Şarkı da, klip de 10 numara 5 yıldız ama yetmez çünkü şarkının iletişimi de dikkat çekilecek bir diğer konu. Gökhan Türkmen yine kendi farkını burada öne çıkartıyor. Sanatçı, sürekli üreten ve yenilik peşinde koşan ekibiyle şarkıyı dijital olarak da bir oyuna dönüştürmüş durumda. Deli’nin klibi yayınlanmasıyla #delidancechallange, #selambendeli etiketleriyle müzikseverler Instagram’da danslarıyla şarkıyı bir başka boyuta taşıyorlar. Ayrıca şarkının bir de özel filtresi mevcut. Instagram’da hikayelerde kullanmak üzere hazırlanan ‘Deli’ filtresi ile şarkının enerjisine kolayca kapılıp gidebilirsiniz.
Sen Olmadan Önce
Burak Can Baydar’ı merakla takip edenlerdenim. 2018 senesinde yayınladığı ilk single’ı ‘Geri Ver Bana’dan sonra Mirkelam cover’ı ‘Hatıralar’ı duyduktan sonra olaylar bende hızlı gelişti. Bu cover ile dikkatimi çeken Burak Can Bayar’ın daha sonrasında yayınladığı şarkılarını dinledikçe her seferinde bir sonraki ne olacak diye merak içinde bırakıyordu.
Geçtiğimiz hafta yeni şarkısı ‘Sen Olmadan Önce’yi yayınlayan sanatçı aynı zamanda bir de Luca Pigs yönetmenliğinde nefis bir klip yayınladı. Silivri’de bir kum ocağında çekilen klibin moda editörlüğünü Gizem İnan üstlenmiş. Klipteki özellikle Burak Can Bayar’ın kıyafetlerini çok beğendim.
Şarkının söz, müziği ve düzenlemesi sanatçının kendisine ait. Şarkıda yer alan tüm enstrümanları da kendisi çalıp kaydeden Burak Can Bayar, şarkının etkisini dinleyiciye daha iyi aktarmak için Studer marka makaralı teyp kullanarak kaydetmiş. ‘Sen Olmadan Önce’nin mastering’i ise Joe Carra tarafından yapılmış. Daha ilk notadan dansa davet eden ‘Sen Olmadan Önce’ bir hayatın negatiflikten daha olumlu ve iyi yönde bir duruma evrilmesini anlatan bir hikâyeyi temel almış. Söz konusu şarkı aynı zamanda Burak Can Bayar’ın üzerinde çalıştığı ve 2020’nin son çeyreğinde yayınlamayı planladığı ilk albümün de habercisi niteliğinde. Gözler hem yeni şarkılarda hem de sene sonuna doğru gelecek olan ilk albümde.
Kulağımdaki Şarkılar
Yeni çıkışlarla dolu geçtiğimiz haftadan arda kalanlarla oluşan yeni liste sizlerle:
Burak Can Bayar – Sen Olmadan Önce
Gökhan Türkmen – Deli
Esin İris – Önce Aşk
Merve Çalkan – Cesaretin Var Mı Aşka
Alanis Morissette – Ablaze
Juice WRLD, The Weeknd – Smile
Ozbi – O Bi Karamel
Victoria Monet – Jaguar
Ali Bakgor – Demons
İlkay Sencan, Faruk Sabancı – All The Things She Said
SG Lewis, Robyn – Impact
Troye Sivan – Rager Teenager!
Cihan Mürtezaoğlu – Sözleri Kanat
FINNEAS – Let’s Fall in Love For The Night (1964)
Bon Iver – AUATC
Glass Animals – Tangerine
Metallica’dan Arabalı Konser!
Metallica pandemi döneminde çok özel bir konser vermeye hazırlanıyor.
Grup en son 2019 senesinin Eylül ayında San Francisco’da efsane bir konser vermişti. Aradan geçen aylar sonrasında bu özel konser için büyük bir hazırlık içindeler. Sosyal mesafeye dikkat ederek büyük bir titizlikle provalarını gerçekleştiren ekip söz konusu konser için harıl harıl çalışıyorlar.
Lars Ulrich’in Metallica’nın sosyal medya profilinden yaptığı açıklamalara göre 29 Ağustos’ta Amerika ve Kanada’daki arabalı açıkhava sinemasında bu özel konser yayında olacak. Grup Ağustos ayı içinde sır gibi saklanan bir mekanda bu özel konserin kaydını gerçekleştirecek. Yapılan canlı performans kaydı büyük bir titizlikle montajlanarak 29 Ağustos’ta vizyona girecek.
Yüzün üzerinde arabalı açıkhava sinemasında yayına girecek olan bu özel konser yayınını aynı arabada en fazla 6 kişi izleyebilecekmiş. Ek olarak konser için bilet alan müziksevelere grubun S&M2 albümü dijital olarak hediye ediliyor. Konser maalesef şu an Avrupa ve Türkiye’de izlenebilir durumda olmayacak ama yine de umutlar tükenmesin diyenlerdenim. Belki Amerika ve Kanada sonrasında bu konserin bir bacağı da Avrupa’yı ve dolayısıyla Türkiye’yi de kapsar diye hayal ediyorum.
Pandemi döneminde hayatın durmasını kendi üretimleri açısından olumlu bir yöne çeviren Metallica, bu dönemde yeni bir albüm hazırlığında olduğunu da duyurmuştu. Yeni şarkıların ne zaman yayınlanacağı henüz belirsizliğini korusa da en geç 2021’de yeni bir Metallica albümünün geleceğini söylemek yanlış olmaz sanırım.
#selambendeli: Gökhan Türkmen
Gökhan Türkmen yaz bitmeden nefis bir şarkıyla yaz mevsimini tekrar başa sardı. ‘Deli’ adı üstünde delidolu, enerjik, disko temalı cıvıl cıvıl bir şarkı. GTR müzik etiketiyle yayınlanan yeni single ‘Deli’ Genco Arı ile birlikte Gökhan Türkmen’in prodüktörlüğünü yaptığı bir çalışma olarak karşımızda.
Deli’nin söz ve müziğini Mert Carim ile birlikte yapan Gökhan Türkmen şarkının klip çalışmasıyla bizi rengarenk ve enerjik bir dünyaya götürüyor. İstanbul’da bir günde tamamlanan klibin yönetmenliğini Murat Joker üstlenirken görüntü yönetmeni koltuğunda Varol Şahin yer almış. Klibin stil danışmanlığını ise Görkem Öden üstlenmiş.
Şarkı da, klip de 10 numara 5 yıldız ama yetmez çünkü şarkının iletişimi de dikkat çekilecek bir diğer konu. Gökhan Türkmen yine kendi farkını burada öne çıkartıyor. Sanatçı, sürekli üreten ve yenilik peşinde koşan ekibiyle şarkıyı dijital olarak da bir oyuna dönüştürmüş durumda. Deli’nin klibi yayınlanmasıyla #delidancechallange, #selambendeli etiketleriyle müzikseverler Instagram’da danslarıyla şarkıyı bir başka boyuta taşıyorlar. Ayrıca şarkının bir de özel filtresi mevcut. Instagram’da hikayelerde kullanmak üzere hazırlanan ‘Deli’ filtresi ile şarkının enerjisine kolayca kapılıp gidebilirsiniz.
Sen Olmadan Önce
Burak Can Baydar’ı merakla takip edenlerdenim. 2018 senesinde yayınladığı ilk single’ı ‘Geri Ver Bana’dan sonra Mirkelam cover’ı ‘Hatıralar’ı duyduktan sonra olaylar bende hızlı gelişti. Bu cover ile dikkatimi çeken Burak Can Bayar’ın daha sonrasında yayınladığı şarkılarını dinledikçe her seferinde bir sonraki ne olacak diye merak içinde bırakıyordu.
Geçtiğimiz hafta yeni şarkısı ‘Sen Olmadan Önce’yi yayınlayan sanatçı aynı zamanda bir de Luca Pigs yönetmenliğinde nefis bir klip yayınladı. Silivri’de bir kum ocağında çekilen klibin moda editörlüğünü Gizem İnan üstlenmiş. Klipteki özellikle Burak Can Bayar’ın kıyafetlerini çok beğendim.
Şarkının söz, müziği ve düzenlemesi sanatçının kendisine ait. Şarkıda yer alan tüm enstrümanları da kendisi çalıp kaydeden Burak Can Bayar, şarkının etkisini dinleyiciye daha iyi aktarmak için Studer marka makaralı teyp kullanarak kaydetmiş. ‘Sen Olmadan Önce’nin mastering’i ise Joe Carra tarafından yapılmış. Daha ilk notadan dansa davet eden ‘Sen Olmadan Önce’ bir hayatın negatiflikten daha olumlu ve iyi yönde bir duruma evrilmesini anlatan bir hikâyeyi temel almış. Söz konusu şarkı aynı zamanda Burak Can Bayar’ın üzerinde çalıştığı ve 2020’nin son çeyreğinde yayınlamayı planladığı ilk albümün de habercisi niteliğinde. Gözler hem yeni şarkılarda hem de sene sonuna doğru gelecek olan ilk albümde.
Kulağımdaki Şarkılar
Yeni çıkışlarla dolu geçtiğimiz haftadan arda kalanlarla oluşan yeni liste sizlerle:
Burak Can Bayar – Sen Olmadan Önce
Gökhan Türkmen – Deli
Esin İris – Önce Aşk
Merve Çalkan – Cesaretin Var Mı Aşka
Alanis Morissette – Ablaze
Juice WRLD, The Weeknd – Smile
Ozbi – O Bi Karamel
Victoria Monet – Jaguar
Ali Bakgor – Demons
İlkay Sencan, Faruk Sabancı – All The Things She Said
SG Lewis, Robyn – Impact
Troye Sivan – Rager Teenager!
Cihan Mürtezaoğlu – Sözleri Kanat
FINNEAS – Let’s Fall in Love For The Night (1964)
Bon Iver – AUATC
Glass Animals – Tangerine