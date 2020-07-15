Mariah Carey’den Biyografi Müjdesi

Mariah Carey geçtiğimiz hafta Eylül ayında yayınlanacak olan biyografisinin müjdesini verdi. ‘The Meaning of Mariah Carey’ adlı kitap hem fiziksel olarak, hem de dinlenebilir formatıyla yayınlanacak. Mariah Carey söz konusu biyografisi için ‘anılarımdan, talihsizliklerimden, mücadelelerimden, hayatta kalma uğraşımdan ve tabi ki şarkılarımdan oluşuyor’ diye özetlemiş. Biyografinin ortaya çıkma sürecinin kendisi için iyileştirici ama bir o kadar da zorlayıcı olduğunu belirten Mariah Carey, okurların kitabı bitirdiğinde hem kendisi hakkında daha geniş bilgiye, hem de insan ruhunun direnişine dair yeni bir anlayışa erişeceğini umduğunu belirtmiş.
‘The Meaning Of Mariah Carey’ Mariah Carey’nin de katkılarıyla Michaela Angela Davis ile birlikte kaleme alınmış. Söz konusu kitabın dinlenebilir formatını Mariah Carey seslendirirken özellikle bu formatta özel olarak müzikal eklemeler de olacakmış. 29 Eylül’de yayınlanacak olan biyografi aynı zamanda sanatçının kendi adıyla yayınladığı albümün de 30. yıl dönümünde piyasaya çıkacak.
Sertab Erener All Access’te!
All Access Youtube kanalımdaki bu haftaki konuğum Sertab Erener oldu. Şimdiye kadar yaptığım söyleşiler arasında özel bir yere sahip olacak bu buluşmadan öne çıkan satır başlarını burada da paylaşmak istedim.
Sanatçının, sanat hayatının önemli adımlarının konu olduğu söyleşide, Sertab Erener Eurovision birinciliğini kazandığı o gece yarışmadaki yaşadığı heyecan dolu anları dile getirirken, son senelerdeki en büyük heyecanı olan Sertab’ın Müzikali gösterisinden de bahsetti. Özellikle müzikalin teknik altyapısı için yoğun bir çalışma süreci geçirdiklerini belirten sanatçı, yakın zaman önce yayınladığı ‘Ben Yaşarım’ albümünden de müzikale eklemeler yapılacağını belirtti.
Söyleşide yakın zaman önce yayınlanan 13. stüdyo albümü ‘Ben Yaşarım’a dair bilgiler veren Sertab Erener, özellikle bu albümdeki söz yazarlığı hakkında hissettiklerini aktardı. Yeni albümün plak formatıyla da yayınlanacağı müjdesini veren Erener, ayrıca her şarkı için özel klip çalışmaları hazırladıklarını belirterek, hepsini kısa süreler içinde Youtube üzerinden yayınlayacağını belirtti. Sertab Erener ile yaptığımız bu dolu dolu söyleşiyi All Access Youtube kanalından izleyebilirsiniz.
Kaş Caz Festivali
Pandemi döneminde önlemler alınarak konserler ufaktan başlarken Kaş’tan Caz Festivali haberi geldi. 28-29-30 Ağustos’ta Setur Marina ev sahipliğinde yazın belki de en güzel geçtiği beldelerden olan Kaş’ta Caz müziği sahili dolduracak.
Kimler var festivalde derseniz: nefis vokaliyle Birsen Tezer, geçen yıl sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Korhan Futacı, içinize işleyen sesiyle Jülide Özçelik, piyanist Aydın Esen ve Randy K. Esen, Can Kozlu, Sattas, enerjisiyle kimseyi yerinde oturtmayan Kolektif İstanbul, Uç Uç, Social Inclusion Band, Esen-Dündar-Banar Trio bu senenin festivalini unutulmaz anılarla donatacaklar.
Yeni Çıkışlar
Taha Gürbüz – İhtimal
Taha Gürbüz sözü, bestesi ve düzenlemesi kendisine ait olan ‘İhtimal’ şarkısını geçtiğimiz haftalarda yayınladı. Kontrbasın ön planda tutulduğu şarkının sade düzenlemesi bence yarattığı etkiyi de arttırıyor. Gökhan Özdemir’in yönetmenliğinde Hotel Suadiye’de yapılan ‘ihtimal’in klip çekimi pandemi dönemindeki evde yapılan kliplerden sonra görsel anlamda da bir normalleşme havası veriyor. Sanatçının ilk solo albümü ‘Manyak’tan sonra 2018 senesinde yayımladığı ‘Söz Mü?’ şarkısıyla müzikal anlamda sound değişikliği daha sonra yayımladığı ‘Karanlıklar’, ‘Öldür Beni’nin ardından son şarkısı ‘ihtimal’ ile de kendisini hissettiriyor.
Fırat Akarsel – Bir Avuç Su
Fırat Akarsel’den yaz mevsimine nefis bir dokunuş geldi. ‘Bir Avuç Su’ adlı yakın zaman önce yayınladığı şarkı aslında 2017 senesinde hazırlansa da bizlere ulaşması için yaklaşık 3 sene beklemiş. Bu aradaki süreyi bir zaman kaybı olarak değil de şarkının yolculuğuna katkı olarak gören sanatçı ayrıca bu süre zarfında birçok beste de kaydetmeyi ihmal etmemiş.
Şarkının klip fikri Fırat Akarsel ile yıllardır cajon ve bas çalan Yavuz Aksakal’a aitmiş. Geçtiğimiz haftalardaki pandemi sebebiyle sokağa çıkma yasağı olan günlerde dış mekanların sakinliğinden faydalanan Yavuz Aksakal klibi bu dönemde çekmiş. Şarkının davullarını Fırat Akarsel ile yıllardır sahneyi birlikte Özgür Peştimalci tarafında çalınırken, geri kalan enstrümanların tamamını Fırat Akarsel çalıp kaydetmiş. ‘Bir Avuç Su’dan sonrasında albüm hazırlıklarına konsantre olacağını belirten sanatçıdan bundan sonra neler geleceğini merakla takip edeceğim.
Metflix Deluxe Yayında!
Metth’in 2019’da Redkeys Music’ten yayınlanan Metflix albümü geçtiğimiz hafta 7 yeni şarkıyla deluxe formatıyla müzikseverlere ulaştı. 20 şarkılık Metflix’te Metth birbirinden özel düetlerle geri dönmüş. Kaan Boşnak, Ceren İdil, Simülasyon, GRKM, KÖK$VL, Bixi Blake ve Asena albüme deluxe versiyonla dahil olan isimlerden bazıları olmakla birlikte albümde Khontkar, Lil Zey, Ceg, Young Bego, Myndless Grimes, Fornicras, MAW ve Ege Çubukçu düetleri de bulunuyor. Metflix’in albüm kapağı Arda Ergün’e, miksleri Can Paşa’ya, mastering süreci ise Barry Allen (Khontkar) imzası taşıyor. Metth’in Ege Çubukçu ile birlikte seslendirdiği ‘DNA’, Kaan Boşnak ile birlikte seslendirdiği ‘Bu Sefer Başka’ ve Ceren İdil ile birlikte seslendirdiği ‘Aklın Nerede?’ albümün benim öne çıkan favorileri oldu.
Kulağımdaki Şarkılar
Bu haftanın yeni çıkışlarıyla oluşan listesi şu şekilde:
Metth, Kaan Boşnak – Bu Sefer Başka
James Blake – Are You Even Real?
Cem Adrian – Yalnız Adam
Katy Perry – Smile
Taha Gürbüz - İhtimal
Palmiyeler – Gün Doğdu
Juice WRLD, Halsey – Life’s a Mess
Fırat Akarsel – Bir Avuç Su
Birkan Nasuhoğlu – Aramızda Engeller
Sedef Sebükten – Gözün Doysun
Nova Norda – Kim Üzdü Seni (Zagor Remix)
Future Islands – For Sure
James Bay – Chew On My Heart
Blackbear – queen of broken hearts
Bazzi – I Don’t Think I’m Okay
Rhys Lewis – Some Days
Gerry Cinnamon – Where We’re Going
Mariah Carey’den Biyografi Müjdesi
Mariah Carey geçtiğimiz hafta Eylül ayında yayınlanacak olan biyografisinin müjdesini verdi. ‘The Meaning of Mariah Carey’ adlı kitap hem fiziksel olarak, hem de dinlenebilir formatıyla yayınlanacak. Mariah Carey söz konusu biyografisi için ‘anılarımdan, talihsizliklerimden, mücadelelerimden, hayatta kalma uğraşımdan ve tabi ki şarkılarımdan oluşuyor’ diye özetlemiş. Biyografinin ortaya çıkma sürecinin kendisi için iyileştirici ama bir o kadar da zorlayıcı olduğunu belirten Mariah Carey, okurların kitabı bitirdiğinde hem kendisi hakkında daha geniş bilgiye, hem de insan ruhunun direnişine dair yeni bir anlayışa erişeceğini umduğunu belirtmiş.
‘The Meaning Of Mariah Carey’ Mariah Carey’nin de katkılarıyla Michaela Angela Davis ile birlikte kaleme alınmış. Söz konusu kitabın dinlenebilir formatını Mariah Carey seslendirirken özellikle bu formatta özel olarak müzikal eklemeler de olacakmış. 29 Eylül’de yayınlanacak olan biyografi aynı zamanda sanatçının kendi adıyla yayınladığı albümün de 30. yıl dönümünde piyasaya çıkacak.
Sertab Erener All Access’te!
All Access Youtube kanalımdaki bu haftaki konuğum Sertab Erener oldu. Şimdiye kadar yaptığım söyleşiler arasında özel bir yere sahip olacak bu buluşmadan öne çıkan satır başlarını burada da paylaşmak istedim.
Sanatçının, sanat hayatının önemli adımlarının konu olduğu söyleşide, Sertab Erener Eurovision birinciliğini kazandığı o gece yarışmadaki yaşadığı heyecan dolu anları dile getirirken, son senelerdeki en büyük heyecanı olan Sertab’ın Müzikali gösterisinden de bahsetti. Özellikle müzikalin teknik altyapısı için yoğun bir çalışma süreci geçirdiklerini belirten sanatçı, yakın zaman önce yayınladığı ‘Ben Yaşarım’ albümünden de müzikale eklemeler yapılacağını belirtti.
Söyleşide yakın zaman önce yayınlanan 13. stüdyo albümü ‘Ben Yaşarım’a dair bilgiler veren Sertab Erener, özellikle bu albümdeki söz yazarlığı hakkında hissettiklerini aktardı. Yeni albümün plak formatıyla da yayınlanacağı müjdesini veren Erener, ayrıca her şarkı için özel klip çalışmaları hazırladıklarını belirterek, hepsini kısa süreler içinde Youtube üzerinden yayınlayacağını belirtti. Sertab Erener ile yaptığımız bu dolu dolu söyleşiyi All Access Youtube kanalından izleyebilirsiniz.
Kaş Caz Festivali
Pandemi döneminde önlemler alınarak konserler ufaktan başlarken Kaş’tan Caz Festivali haberi geldi. 28-29-30 Ağustos’ta Setur Marina ev sahipliğinde yazın belki de en güzel geçtiği beldelerden olan Kaş’ta Caz müziği sahili dolduracak.
Kimler var festivalde derseniz: nefis vokaliyle Birsen Tezer, geçen yıl sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Korhan Futacı, içinize işleyen sesiyle Jülide Özçelik, piyanist Aydın Esen ve Randy K. Esen, Can Kozlu, Sattas, enerjisiyle kimseyi yerinde oturtmayan Kolektif İstanbul, Uç Uç, Social Inclusion Band, Esen-Dündar-Banar Trio bu senenin festivalini unutulmaz anılarla donatacaklar.
Yeni Çıkışlar
Taha Gürbüz – İhtimal
Taha Gürbüz sözü, bestesi ve düzenlemesi kendisine ait olan ‘İhtimal’ şarkısını geçtiğimiz haftalarda yayınladı. Kontrbasın ön planda tutulduğu şarkının sade düzenlemesi bence yarattığı etkiyi de arttırıyor. Gökhan Özdemir’in yönetmenliğinde Hotel Suadiye’de yapılan ‘ihtimal’in klip çekimi pandemi dönemindeki evde yapılan kliplerden sonra görsel anlamda da bir normalleşme havası veriyor. Sanatçının ilk solo albümü ‘Manyak’tan sonra 2018 senesinde yayımladığı ‘Söz Mü?’ şarkısıyla müzikal anlamda sound değişikliği daha sonra yayımladığı ‘Karanlıklar’, ‘Öldür Beni’nin ardından son şarkısı ‘ihtimal’ ile de kendisini hissettiriyor.
Fırat Akarsel – Bir Avuç Su
Fırat Akarsel’den yaz mevsimine nefis bir dokunuş geldi. ‘Bir Avuç Su’ adlı yakın zaman önce yayınladığı şarkı aslında 2017 senesinde hazırlansa da bizlere ulaşması için yaklaşık 3 sene beklemiş. Bu aradaki süreyi bir zaman kaybı olarak değil de şarkının yolculuğuna katkı olarak gören sanatçı ayrıca bu süre zarfında birçok beste de kaydetmeyi ihmal etmemiş.
Şarkının klip fikri Fırat Akarsel ile yıllardır cajon ve bas çalan Yavuz Aksakal’a aitmiş. Geçtiğimiz haftalardaki pandemi sebebiyle sokağa çıkma yasağı olan günlerde dış mekanların sakinliğinden faydalanan Yavuz Aksakal klibi bu dönemde çekmiş. Şarkının davullarını Fırat Akarsel ile yıllardır sahneyi birlikte Özgür Peştimalci tarafında çalınırken, geri kalan enstrümanların tamamını Fırat Akarsel çalıp kaydetmiş. ‘Bir Avuç Su’dan sonrasında albüm hazırlıklarına konsantre olacağını belirten sanatçıdan bundan sonra neler geleceğini merakla takip edeceğim.
Metflix Deluxe Yayında!
Metth’in 2019’da Redkeys Music’ten yayınlanan Metflix albümü geçtiğimiz hafta 7 yeni şarkıyla deluxe formatıyla müzikseverlere ulaştı. 20 şarkılık Metflix’te Metth birbirinden özel düetlerle geri dönmüş. Kaan Boşnak, Ceren İdil, Simülasyon, GRKM, KÖK$VL, Bixi Blake ve Asena albüme deluxe versiyonla dahil olan isimlerden bazıları olmakla birlikte albümde Khontkar, Lil Zey, Ceg, Young Bego, Myndless Grimes, Fornicras, MAW ve Ege Çubukçu düetleri de bulunuyor. Metflix’in albüm kapağı Arda Ergün’e, miksleri Can Paşa’ya, mastering süreci ise Barry Allen (Khontkar) imzası taşıyor. Metth’in Ege Çubukçu ile birlikte seslendirdiği ‘DNA’, Kaan Boşnak ile birlikte seslendirdiği ‘Bu Sefer Başka’ ve Ceren İdil ile birlikte seslendirdiği ‘Aklın Nerede?’ albümün benim öne çıkan favorileri oldu.
Kulağımdaki Şarkılar
Bu haftanın yeni çıkışlarıyla oluşan listesi şu şekilde:
Metth, Kaan Boşnak – Bu Sefer Başka
James Blake – Are You Even Real?
Cem Adrian – Yalnız Adam
Katy Perry – Smile
Taha Gürbüz - İhtimal
Palmiyeler – Gün Doğdu
Juice WRLD, Halsey – Life’s a Mess
Fırat Akarsel – Bir Avuç Su
Birkan Nasuhoğlu – Aramızda Engeller
Sedef Sebükten – Gözün Doysun
Nova Norda – Kim Üzdü Seni (Zagor Remix)
Future Islands – For Sure
James Bay – Chew On My Heart
Blackbear – queen of broken hearts
Bazzi – I Don’t Think I’m Okay
Rhys Lewis – Some Days
Gerry Cinnamon – Where We’re Going