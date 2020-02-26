Kristal Oda ile Rock’a Geri Dönüş!

Hem şeffaf, hem kırılgan, hem parlak hem de karanlık! Kristal Oda’dan bahsediyorum, Ufuk Beydemir’in merakla beklenen ikinci stüdyo albümü.
Ekim ayında başlayan 5 aylık stüdyo sürecinin sonunda geçtiğimiz hafta artık bize ulaştı. Tam da etrafımızı rap hakimiyeti sarmışken, Ufuk Beydemir’in yeni albümü bu anlamda rock damarlarına taze kan pompaladı.
13 şarkılık albüm Erekli-Tunç ve Tolga Görsev stüdyolarında kaydedilmiş. Ufuk Beydemir ile ilk albümü ‘Sevda Gibi’ yayınladıktan bir süre sonra röportaj yapmıştık. Müziğin kendisini nasıl hayata bağladığını, şarkı söylemekten, özellikle de sahnede canlı performanstan çok keyif aldığını belirtmişti. ilk olarak Sofar ile hayatımıza giren Ufuk Beydemir’in ikinci albümündeki müzikal gelişimi çok etkileyici. Prodüksiyon anlamında günümüzde bir albümün hayata geçmesi çok ciddi maliyet ve emek gerektiren bir durum. Bu anlamda Ufuk Beydemir ve ekibini yeni bir albüm için verdiği emek açısından tebrik etmek gerek.
‘Kristal Oda’da kendi tercihlerini daha çok yansıttığını dile getiren sanatçı albüme ismini The Doors fanı olduğu için ‘Crystal Ship’ şarkısından aldığı ilhamla bu adı vermiş. 13 şarkılık ‘Kristal Oda’daki 8 şarkının sözü ve bestesi Ufuk Beydemir’e ait. ‘Kendimce Biriyim’ şarkısının sözleri Ufuk Beydemir’e, bestesi ise sanatçının müzisyen ekibinden ve albümün aranjörlerinden olan Cevdet Berkay Yavuz’a ait. A1 şarkıları her zaman benim için önemlidir. Albümün açılışını yapan ‘Dünya Gibi’nin nefis bir enerjisi var. Şarkının sözleri yine Ufuk Beydemir imzası taşıyor, bestesi ise albüm aranjörlerinden ve müzisyen arkadaşları olan Canberk Cebecioğlu, Cihan Reşit Köse ve Cevdet Berkay Yavuz’un dahil olduğu nefis bir çalışma olmuş.
Albümde 2 tane de sürpriz şarkı var. Bunlardan ilki 70’lerin önemli kadın vokallerinden Şenay Yüzbaşıoğlu’nun yazdığı ve aynı dönemin mühim müzik adamlarından Şerif Yüzbaşıoğlu’nun bestelediği 1974 yılının büyük etki yaratan şarkısı ‘Gerçek Nerede’. Şarkının Ufuk Beydemir cover’ı bu sene özellikle konserlerde büyük ilgi göreceğine eminim. Bir diğer sürpriz ise 80’lerin ve hatta 90’ların müzik tarihine imza atmış A-ha grubunun ‘Velvet’ şarkısı ‘Kristal Oda’da ‘Sonsuz Boşluk’ olarak hayat bulmuş. Ufuk Beydemir’in sözlerine Simge Pınar’ın vokalleri de eklenince şarkı bir başka boyut kazanmış.
Kristal Oda’nın künyesine kısa bir göz attığımızda ilk albümdeki ekibin devam ettiğini görüyoruz. Yine müzikal prodüktörlüğü Tolga Görsev üstlenirken, albümün idari prodüktörlüğünü Engin Akıncı yer alıyor. Albümde elektrik gitar, akustik gitar ve vokallerde Ufuk Beydemir, davul ve vurmalı çalgılarda Canberk Cebecioğlu, elektrik ve e-bow gitarda Ali Can Vatanperver, klavyeli çalgılar ve geri vokallerde Cevdet Berkay Yavuz ve basgitarda Cihan Reşit Köse yer alırken, albümün aranjeleri de bu isimlere emanet edilmiş.
Müzikal prodüktörlüğünü ilk albüm ‘Sevda Gibi’ den de tanıdığımız Tolga Görsev’in üstlendiği albümün idari prodüktörü olarak yine Engin Akıncı’nın ismi ön plana çıkıyor. Albümde elektrik gitar, akustik gitar ve vokallerde Ufuk Beydemir, davul ve vurmalı çalgılarda Canberk Cebecioğlu, elektrik ve e-bow gitarda Ali Can Vatanperver, klavyeli çalgılar ve geri vokallerde Cevdet Berkay Yavuz ve basgitarda Cihan Reşit Köse yer alırken, aynı ekibi albümün aranjelerinde de görüyoruz.
Albümün çıkış şarkısı ‘İşte Bir Anda’ yeni albüm ‘Kristal Oda’yı ve temsil ettiği enerjiyi çok iyi yansıtan bir şarkı. Şarkının klibi Ufuk Beydemir’in yazdığı hikaye İmre Haydaroğlu’nun yönetmenliğinde filme alınmış. Özlediğimiz rock havası Ufuk Beydemir’in yeni albümü ‘Kristal Oda’ ile hayat bulmuş. Albüm dinlemek son senelerde azalan bir özellik, bu anlamda ‘Kristal Oda’ ilk şarkıdan kapanışa kadar çok tutarlı, enerjsi ve akışı yerinde bir çalışma. Eminim sizler de albümü dinledikçe favorileriniz artacak, tekrar tekrar o şarkılara takılıp tekrarlayacaksınız.
Yıldızlar: Galiba, Sonsuz Boşluk, Hadi Bana Gel, Dur Yanımda
Oscar’ımı Verdim Gitti: İşte Bir Anda, Dünya Gibi, Gerçek Nerede
YENİ ÇIKIŞLAR
Vincent Baykal Ada – il etait Une Fois
Sapan grubunu hatırlayanlara güzel bir haber vereyim, grubun vokali Vincent Baykal Ada solo olarak yoluna devam ediyor. 2014 senesinde ‘Anlık İzler’ adıyla yayınladıkları ilk albümü ile akıllarda iz bırakan grup, en son 2016 yılında ‘Uzak’ adıyla bir single yayınlamıştı.
Grup müziği yapmak zor bir süreç. Tüm ekibin aynı motivasyonla yola devam etmesi kimi zaman kolay değil. Sapan artık olmasa da, grubun geçmişten bende iz bırakmış bir müzik dünyaları olduğu için grubun vokali Vincent Baykal’ın solo olarak yola devam etmesi sevindirici bir gelişme.
Vincent Baykal’ın fransızca olarak yayınladığı ilk single çalışması ‘il etait Une Fois’ aslında Sapan döneminden bir şarkı. Şarkı o dönem yayınlanma imkânı bulamasa da şimdi dijital olarak her yerde. Şarkının metaforik bir anlatımı olduğunu belirten sanatçı, genel anlamda dünyadaki yozlaşmaya dikkat çekmeye gayret etmiş. İnsanın doğa ile uyum içinde yaşarken isteklerimiz ve saplantılarımızdan ötürü dünyayı nasıl yaşanması zor bir yere dönüştürdüğümüzü anlatıyor. Her ne kadar şarkının anlattığı biraz üzücü bir durum olsa da, melodik anlamda çok güçlü ve enerjik bir şarkı olmuş.
‘Yolda yeni şarkılar var mı? ‘diyenlere müjde niteliğinde haber vermek isterim. Evet ‘il etait Une Fois’ bir başlangıç noktası ve yeni şarkıların devamı gelecekmiş. Baykal şu sıralar yakın zamanda yayınlamak üzere olduğu yeni single çalışmalarına konsantre olmuş. Artık evde şarkılar yaptığını belirten sanatçı, yeni dünyanın ve teknolojinin buna imkan vermesinden ötürü çok mutlu olduğunu da belirtiyor. Bu sayede daha özgür ve yaratıcı bir yönle yeni şarkılar hazırladığını belirten sanatçı ufukta bir albüm olmasa da, kısa aralarla yepyeni şarkılarla yoluna devam edeceğini belirtiyor.
IN HOODIES'TEN GÜZEL HABERLER
Geçtiğimiz yıl yayınlanan ‘Recalibrated Expectations’ta yer alan ‘Reality Dawns’ şarkısının Zeynep Oktar versiyonu 28 Şubat’ta yayınlamak için geri sayıyor. Zeynep Oktar’ın karanlık ve elektronik prodüksiyonuyla yeni bir kimliğe kavuşan şarkı bünyesinde barındırdığı drum’n bass öğelerle bize aslında In Hoodies’in bu yıl yayımlanmayı bekleyen remix rework albümüne dair de ilk ipucuymuş. In Hoodies’in elektronik altyapılı çalışmalara başka bir hava kattığını düşünen biri olarak bu remix rework albümüne herkesten çok ben sevinmiş olabilirim.
Haberler bununla da bitmiyor! Geçtiğimiz gün yayınlanan Mind Shifter albümü ‘Everything Is Now’da da In Hoodies’in ismini görüyoruz. Albümdeki iki şarkının sözlerinde ve vokalinde yer alan sanatçı bu çalışmalardan ilki olan ‘E.I.N’ single’I ile bizlere ulaştırmıştı. Şimdi albümün de yayınlanmasıyla birlikte ‘Everything Is Now’da yer alan diğer çalışma olan ‘Phoenix’i de dinlemek mümkün.
EZGİ PEKEL-BİZİM GİBİLER
Geçtiğimiz yıl yayınladığı single çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Ezgi Pekel, ilk albümü ‘Bizim Gibiler’i yayınladı. Dans odağındaki elektronik pop tarzdaki albüm 8 şarkıdan oluşuyor. Sözlerini Ezgi Pekel’e ait şarkılar sanatçının lisede tuttuğu günlüklerden ortaya çıkmış.
‘Bizim Gibiler’in düzenlemeleri Caner Hız, Aykut Acarlar ve Ezgi Pekel’in imzasını taşırken, miksler Aykut Acarlar’a emanet edilmiş. Albümün mastering ise Güven Ersoysal tarafından Babajim stüdyolarında tamamlanmış. 6 aylık stüdyo süreci sonunda gün ışığı gören şarkılar aslında Ezgi Pekel’in evinde ortaya çıkan eserlermiş. Pekel, Aykut Acarlar ve Caner Hız ile birlikte gitar, basgitar, üflemeler ve vokal kayıtlarını evinde tamamlarken aslında bu ekiple yakaladığı enerji sayesinde müzik yaptığının altını çiziyor.’Bizim Gibiler’ yeni müzik keşfetmek isteyenlere önemle tavsiye edilir.
Kristal Oda ile Rock’a Geri Dönüş!
Hem şeffaf, hem kırılgan, hem parlak hem de karanlık! Kristal Oda’dan bahsediyorum, Ufuk Beydemir’in merakla beklenen ikinci stüdyo albümü.
Ekim ayında başlayan 5 aylık stüdyo sürecinin sonunda geçtiğimiz hafta artık bize ulaştı. Tam da etrafımızı rap hakimiyeti sarmışken, Ufuk Beydemir’in yeni albümü bu anlamda rock damarlarına taze kan pompaladı.
13 şarkılık albüm Erekli-Tunç ve Tolga Görsev stüdyolarında kaydedilmiş. Ufuk Beydemir ile ilk albümü ‘Sevda Gibi’ yayınladıktan bir süre sonra röportaj yapmıştık. Müziğin kendisini nasıl hayata bağladığını, şarkı söylemekten, özellikle de sahnede canlı performanstan çok keyif aldığını belirtmişti. ilk olarak Sofar ile hayatımıza giren Ufuk Beydemir’in ikinci albümündeki müzikal gelişimi çok etkileyici. Prodüksiyon anlamında günümüzde bir albümün hayata geçmesi çok ciddi maliyet ve emek gerektiren bir durum. Bu anlamda Ufuk Beydemir ve ekibini yeni bir albüm için verdiği emek açısından tebrik etmek gerek.
‘Kristal Oda’da kendi tercihlerini daha çok yansıttığını dile getiren sanatçı albüme ismini The Doors fanı olduğu için ‘Crystal Ship’ şarkısından aldığı ilhamla bu adı vermiş. 13 şarkılık ‘Kristal Oda’daki 8 şarkının sözü ve bestesi Ufuk Beydemir’e ait. ‘Kendimce Biriyim’ şarkısının sözleri Ufuk Beydemir’e, bestesi ise sanatçının müzisyen ekibinden ve albümün aranjörlerinden olan Cevdet Berkay Yavuz’a ait. A1 şarkıları her zaman benim için önemlidir. Albümün açılışını yapan ‘Dünya Gibi’nin nefis bir enerjisi var. Şarkının sözleri yine Ufuk Beydemir imzası taşıyor, bestesi ise albüm aranjörlerinden ve müzisyen arkadaşları olan Canberk Cebecioğlu, Cihan Reşit Köse ve Cevdet Berkay Yavuz’un dahil olduğu nefis bir çalışma olmuş.
Albümde 2 tane de sürpriz şarkı var. Bunlardan ilki 70’lerin önemli kadın vokallerinden Şenay Yüzbaşıoğlu’nun yazdığı ve aynı dönemin mühim müzik adamlarından Şerif Yüzbaşıoğlu’nun bestelediği 1974 yılının büyük etki yaratan şarkısı ‘Gerçek Nerede’. Şarkının Ufuk Beydemir cover’ı bu sene özellikle konserlerde büyük ilgi göreceğine eminim. Bir diğer sürpriz ise 80’lerin ve hatta 90’ların müzik tarihine imza atmış A-ha grubunun ‘Velvet’ şarkısı ‘Kristal Oda’da ‘Sonsuz Boşluk’ olarak hayat bulmuş. Ufuk Beydemir’in sözlerine Simge Pınar’ın vokalleri de eklenince şarkı bir başka boyut kazanmış.
Kristal Oda’nın künyesine kısa bir göz attığımızda ilk albümdeki ekibin devam ettiğini görüyoruz. Yine müzikal prodüktörlüğü Tolga Görsev üstlenirken, albümün idari prodüktörlüğünü Engin Akıncı yer alıyor. Albümde elektrik gitar, akustik gitar ve vokallerde Ufuk Beydemir, davul ve vurmalı çalgılarda Canberk Cebecioğlu, elektrik ve e-bow gitarda Ali Can Vatanperver, klavyeli çalgılar ve geri vokallerde Cevdet Berkay Yavuz ve basgitarda Cihan Reşit Köse yer alırken, albümün aranjeleri de bu isimlere emanet edilmiş.
Müzikal prodüktörlüğünü ilk albüm ‘Sevda Gibi’ den de tanıdığımız Tolga Görsev’in üstlendiği albümün idari prodüktörü olarak yine Engin Akıncı’nın ismi ön plana çıkıyor. Albümde elektrik gitar, akustik gitar ve vokallerde Ufuk Beydemir, davul ve vurmalı çalgılarda Canberk Cebecioğlu, elektrik ve e-bow gitarda Ali Can Vatanperver, klavyeli çalgılar ve geri vokallerde Cevdet Berkay Yavuz ve basgitarda Cihan Reşit Köse yer alırken, aynı ekibi albümün aranjelerinde de görüyoruz.
Albümün çıkış şarkısı ‘İşte Bir Anda’ yeni albüm ‘Kristal Oda’yı ve temsil ettiği enerjiyi çok iyi yansıtan bir şarkı. Şarkının klibi Ufuk Beydemir’in yazdığı hikaye İmre Haydaroğlu’nun yönetmenliğinde filme alınmış. Özlediğimiz rock havası Ufuk Beydemir’in yeni albümü ‘Kristal Oda’ ile hayat bulmuş. Albüm dinlemek son senelerde azalan bir özellik, bu anlamda ‘Kristal Oda’ ilk şarkıdan kapanışa kadar çok tutarlı, enerjsi ve akışı yerinde bir çalışma. Eminim sizler de albümü dinledikçe favorileriniz artacak, tekrar tekrar o şarkılara takılıp tekrarlayacaksınız.
Yıldızlar: Galiba, Sonsuz Boşluk, Hadi Bana Gel, Dur Yanımda
Oscar’ımı Verdim Gitti: İşte Bir Anda, Dünya Gibi, Gerçek Nerede
YENİ ÇIKIŞLAR
Vincent Baykal Ada – il etait Une Fois
Sapan grubunu hatırlayanlara güzel bir haber vereyim, grubun vokali Vincent Baykal Ada solo olarak yoluna devam ediyor. 2014 senesinde ‘Anlık İzler’ adıyla yayınladıkları ilk albümü ile akıllarda iz bırakan grup, en son 2016 yılında ‘Uzak’ adıyla bir single yayınlamıştı.
Grup müziği yapmak zor bir süreç. Tüm ekibin aynı motivasyonla yola devam etmesi kimi zaman kolay değil. Sapan artık olmasa da, grubun geçmişten bende iz bırakmış bir müzik dünyaları olduğu için grubun vokali Vincent Baykal’ın solo olarak yola devam etmesi sevindirici bir gelişme.
Vincent Baykal’ın fransızca olarak yayınladığı ilk single çalışması ‘il etait Une Fois’ aslında Sapan döneminden bir şarkı. Şarkı o dönem yayınlanma imkânı bulamasa da şimdi dijital olarak her yerde. Şarkının metaforik bir anlatımı olduğunu belirten sanatçı, genel anlamda dünyadaki yozlaşmaya dikkat çekmeye gayret etmiş. İnsanın doğa ile uyum içinde yaşarken isteklerimiz ve saplantılarımızdan ötürü dünyayı nasıl yaşanması zor bir yere dönüştürdüğümüzü anlatıyor. Her ne kadar şarkının anlattığı biraz üzücü bir durum olsa da, melodik anlamda çok güçlü ve enerjik bir şarkı olmuş.
‘Yolda yeni şarkılar var mı? ‘diyenlere müjde niteliğinde haber vermek isterim. Evet ‘il etait Une Fois’ bir başlangıç noktası ve yeni şarkıların devamı gelecekmiş. Baykal şu sıralar yakın zamanda yayınlamak üzere olduğu yeni single çalışmalarına konsantre olmuş. Artık evde şarkılar yaptığını belirten sanatçı, yeni dünyanın ve teknolojinin buna imkan vermesinden ötürü çok mutlu olduğunu da belirtiyor. Bu sayede daha özgür ve yaratıcı bir yönle yeni şarkılar hazırladığını belirten sanatçı ufukta bir albüm olmasa da, kısa aralarla yepyeni şarkılarla yoluna devam edeceğini belirtiyor.
IN HOODIES'TEN GÜZEL HABERLER
Geçtiğimiz yıl yayınlanan ‘Recalibrated Expectations’ta yer alan ‘Reality Dawns’ şarkısının Zeynep Oktar versiyonu 28 Şubat’ta yayınlamak için geri sayıyor. Zeynep Oktar’ın karanlık ve elektronik prodüksiyonuyla yeni bir kimliğe kavuşan şarkı bünyesinde barındırdığı drum’n bass öğelerle bize aslında In Hoodies’in bu yıl yayımlanmayı bekleyen remix rework albümüne dair de ilk ipucuymuş. In Hoodies’in elektronik altyapılı çalışmalara başka bir hava kattığını düşünen biri olarak bu remix rework albümüne herkesten çok ben sevinmiş olabilirim.
Haberler bununla da bitmiyor! Geçtiğimiz gün yayınlanan Mind Shifter albümü ‘Everything Is Now’da da In Hoodies’in ismini görüyoruz. Albümdeki iki şarkının sözlerinde ve vokalinde yer alan sanatçı bu çalışmalardan ilki olan ‘E.I.N’ single’I ile bizlere ulaştırmıştı. Şimdi albümün de yayınlanmasıyla birlikte ‘Everything Is Now’da yer alan diğer çalışma olan ‘Phoenix’i de dinlemek mümkün.
EZGİ PEKEL-BİZİM GİBİLER
Geçtiğimiz yıl yayınladığı single çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Ezgi Pekel, ilk albümü ‘Bizim Gibiler’i yayınladı. Dans odağındaki elektronik pop tarzdaki albüm 8 şarkıdan oluşuyor. Sözlerini Ezgi Pekel’e ait şarkılar sanatçının lisede tuttuğu günlüklerden ortaya çıkmış.
‘Bizim Gibiler’in düzenlemeleri Caner Hız, Aykut Acarlar ve Ezgi Pekel’in imzasını taşırken, miksler Aykut Acarlar’a emanet edilmiş. Albümün mastering ise Güven Ersoysal tarafından Babajim stüdyolarında tamamlanmış. 6 aylık stüdyo süreci sonunda gün ışığı gören şarkılar aslında Ezgi Pekel’in evinde ortaya çıkan eserlermiş. Pekel, Aykut Acarlar ve Caner Hız ile birlikte gitar, basgitar, üflemeler ve vokal kayıtlarını evinde tamamlarken aslında bu ekiple yakaladığı enerji sayesinde müzik yaptığının altını çiziyor.’Bizim Gibiler’ yeni müzik keşfetmek isteyenlere önemle tavsiye edilir.