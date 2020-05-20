Karantina Charli XCX’e Yaradı!

Karantinada neler yapıyorsunuz?, nasıl geçiyor evde günler diye diye sonunda bu dönemden bir tane nefis albüm de çıkmış oldu. Bu dönemi birçoklarının aksine pozitif ve kendi içinde üretken bir döneme dönüştüğünü hisseden Charli XCX dopdolu bir albümle bizleri selamlıyor.
Charli XCX’in ‘how I’m feeling now’ adıyla yayınladığı albümü baştan sonra karantina dönemine ait bir çalışma. Albüm ‘DIY’ (Do It Yourself) yani ‘Kendin Yap’ temasıyla hazırlandığı için de değerli bir çalışma. Tüm üretim sürecini 1.5 aylık bir süreç içinde sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla da paylaşan sanatçı, şarkıların üretiminden, albümün görsel ve video çalışmalarına kadar her şeyi evindeki imkânları kullanarak tamamlamış. Albümün yayın tarihini de benzer şekilde nisan ayının başında ilan eden Charli XCX, bu zaman dilimini oldukça verimli kullanarak herhangi bir gecikme yaşamadan 15 Mayıs’ta yeni albümünü yayınlamış oldu. 11 şarkılık albüm dinleyeni alıp sürükleyecek muhtemelen çoğu zaman dans ettirecek bir dünya vadediyor.
Söz konusu albüm Charli XCX’in kendine has yarattığı elektronik pop türünde yepyeni bir örnek sunuyor. Bu anlamda albümü baştan sona dinlediğinizde Charli XCX’i takip edenlerin yüzünün güldüğüne eminim. Charli XCX’in dördüncü stüdyo albümü içinde hem çaresizliği, hem de kendi kendine yakalamayı başardığı mutluluğu ve huzuru yeni şarkılarında bizlere aktarıyor. Müzik sektörünün bu krizli dönemi nasıl atlatacağı henüz net bir şekilde bilinmezken, Charli XCX bilinmezliği kendisi için daha basit hale dönüştürmek istemiş. En iyi bildiği şey müzik yapmak olduğu için karantinanın kendisine sunduğu bu zamanı bir anlamda fırsata dönüştürmeyi bilen Charli XCX yeni albümüyle bir anlamda yeni bir akımın öncüsü de olabilir.
Yıldızlar: forever, 7 years, enemy, I finally understand, party 4 u, anthems, visions
Oscar’ımı Verdim Gitti: Claws, Forever,
Perfume Genius Yakıyor, Kavuruyor!
Dinlerken düşündüren, düşünürken de şarkılarına hayran kaldığım albümler beni tam anlamıyla mest ediyor. Perfume Genius’un yeni albümü ‘Set My Heart On Fire Immediately’ işte böyle övgüleri sonuna kadar hak eden bir albüm. Perfume Genius nam-ı diğer Mike Hadreas 5. stüdyo albümü için nefis bir iş çıkartmış.
Albümün künyesi resmen ünlüler karması gibi. Bruce Springsteen, Elthon John, Keith Richards, Eric Clapton gibi isimlerin sahne performanslarında birlikte çalıştığı Jim Keltner, Matt Chamberlain, Pino Palladino bu albümde Mike Hadreas ile birlikte çalışmışlar. Hadreas yeni albümünde farklı müzik türleri arasında ustaca gezinirken, bir çırpıda dinlenecek sonra tekrar dinlemek için merak uyandıracak bir çalışma sunmuş. Birbiri ardına benzer şarkılardan ziyade dinleyeni zinde tutacak, dalıp gittiyseniz uyandıracak usta dokunuşlar var yeni şarkılarda.
Mike Handreas özellikle 1950 ve 1960’ların efsane şarkılarındaki sadelik ve klasik olma özelliğini bu albümde şarkılarında yaratmak istemiş. En çok dinlediği, eski olsa da onun hayatında hiç eskimeyen şarkıların ve albümlerin içinde kendisine yer edinerek bu hissiyatı 5. albümünde ortaya koymak istemiş. Geçen yıl koreograf Kate Wallich New York’taki bir performansında yer alan sanatçı bu performanstan sonra içinde bambaşka bir kıvılcımın parladığını anlamış. Dans etmenin, hayatına kattığı bu yeni enerjiyi o kadar sevmiş ve bırakmak istememiş ki, yeni albümün ruhunu bu enerjiden faydalanarak yapmak istemiş. ‘Set My Heart On Fire Immediately’den yayınlanan ‘Describe’ ve ‘On The Floor’ single’larını ve onların kliplerini izleyince Mike Hadreas’ın dans heyecanını eminim siz de daha iyi anlayacaksınız. ‘Set My Heart On Fire Immediately’ hem bahara yakışan bir havada pozitif duygular uyandıran, hem de kendi içinde yarattığı akışla dinledikçe tekrar tekrar dinlemek isteyeceğiniz bir albüm olmuş, dilerim sizleri de en kısa vakitte etkisine alır.
Yıldızlar: Without You, Just A Touch, Borrowed Light, Leave
Oscar’ımı Verdim: Describe, Jason, On The Floor
Neslihan Engin’in Geri Dönüşü
İlk albümü ‘Ruhum Su Aldı’yı 2010 senesinde, ikinci albümü ‘Yara’yı 2014 senesinde yayınlayan sanatçı uzun zamandır müzik sektöründe birçok alanda çalışmalarına devam ediyordu. Özellikle 2010 senesinde eski Babylon’daki canlı performansını izleyip merakla yaptıklarını daha da yakından takip ettiğim Neslihan Engin şimdi yepyeni bir şarkı ile geri dönüyor.
2013 senesinden beri prodüktörlük yapan İzmirli rap şarkıcısı Efeflow ile Neslihan Engin ‘Yollarında’ şarkısında bir araya gelmişler. Efeflow’un oluşturduğu ‘Beat’ Kargo grubundan tanıdığımız Neslihan Engin’in prodüktörü Selim Öztürk’ün dokunuşuyla yeni nesil bir rap düzenlemesine dönüşmüş. Neslihan Engin’in kendine özgü yorumuyla şarkının yakaladığı melankolik ve duygu yüklü havası, Efeflow’un etkileyici sözleri ve vokaliyle hikâyesini dinleyiciye ulaştırıyor.
Neslihan Engin’i ve onun piyano temelli müzikal dünyasını düşününce yeni şarkı bu anlamda tam anlamıyla bir ters köşe yapıyor. Yeniliği kendi müziğine uyarlayıp uzun zaman sonra ilk yayınladığı single ile merak uyandıran sanatçının bundan sonra yayınlayacağı şarkıları merakla bekliyorum.
Kulağımdaki Şarkılar
Yepyeni şarkılardan nasibini almış bu haftanın listesi sizlerle:
- Sertab Erener – Bu Dünya
- Sezen Aksu - Kaybedenler
- Cem Özel- Cumadan Fizan’a
- Neslihan feat Efeflow – Yollarında
- BEGE – Spacejump
- Brek – Benim Rüyam
- Cihan Bilgin / Ozan Kınasakal – Kraterler
- Onurr – Son Gecemiz Gibi
- Ahmet Hatipoğlu – Gözüm Görmez Başkasını
- Emre Akbay –Hiç Kimse (Glasxs Rework)
- Lemurian, Bora Uzer –Sensiz
- Emre Karaagac - Yabancı
- Charli XCX – Enemy
- Moby – My Only Love
- LANY – Good Guys
- Alma- LA Money
- Perfume Genius – Jason
- Aurora – Exist For Love
- Two Doors Cinema Club – Isolation
- KennyHoopla –plastic door
Karantina Charli XCX’e Yaradı!
Karantinada neler yapıyorsunuz?, nasıl geçiyor evde günler diye diye sonunda bu dönemden bir tane nefis albüm de çıkmış oldu. Bu dönemi birçoklarının aksine pozitif ve kendi içinde üretken bir döneme dönüştüğünü hisseden Charli XCX dopdolu bir albümle bizleri selamlıyor.
Charli XCX’in ‘how I’m feeling now’ adıyla yayınladığı albümü baştan sonra karantina dönemine ait bir çalışma. Albüm ‘DIY’ (Do It Yourself) yani ‘Kendin Yap’ temasıyla hazırlandığı için de değerli bir çalışma. Tüm üretim sürecini 1.5 aylık bir süreç içinde sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla da paylaşan sanatçı, şarkıların üretiminden, albümün görsel ve video çalışmalarına kadar her şeyi evindeki imkânları kullanarak tamamlamış. Albümün yayın tarihini de benzer şekilde nisan ayının başında ilan eden Charli XCX, bu zaman dilimini oldukça verimli kullanarak herhangi bir gecikme yaşamadan 15 Mayıs’ta yeni albümünü yayınlamış oldu. 11 şarkılık albüm dinleyeni alıp sürükleyecek muhtemelen çoğu zaman dans ettirecek bir dünya vadediyor.
Söz konusu albüm Charli XCX’in kendine has yarattığı elektronik pop türünde yepyeni bir örnek sunuyor. Bu anlamda albümü baştan sona dinlediğinizde Charli XCX’i takip edenlerin yüzünün güldüğüne eminim. Charli XCX’in dördüncü stüdyo albümü içinde hem çaresizliği, hem de kendi kendine yakalamayı başardığı mutluluğu ve huzuru yeni şarkılarında bizlere aktarıyor. Müzik sektörünün bu krizli dönemi nasıl atlatacağı henüz net bir şekilde bilinmezken, Charli XCX bilinmezliği kendisi için daha basit hale dönüştürmek istemiş. En iyi bildiği şey müzik yapmak olduğu için karantinanın kendisine sunduğu bu zamanı bir anlamda fırsata dönüştürmeyi bilen Charli XCX yeni albümüyle bir anlamda yeni bir akımın öncüsü de olabilir.
Yıldızlar: forever, 7 years, enemy, I finally understand, party 4 u, anthems, visions
Oscar’ımı Verdim Gitti: Claws, Forever,
Perfume Genius Yakıyor, Kavuruyor!
Dinlerken düşündüren, düşünürken de şarkılarına hayran kaldığım albümler beni tam anlamıyla mest ediyor. Perfume Genius’un yeni albümü ‘Set My Heart On Fire Immediately’ işte böyle övgüleri sonuna kadar hak eden bir albüm. Perfume Genius nam-ı diğer Mike Hadreas 5. stüdyo albümü için nefis bir iş çıkartmış.
Albümün künyesi resmen ünlüler karması gibi. Bruce Springsteen, Elthon John, Keith Richards, Eric Clapton gibi isimlerin sahne performanslarında birlikte çalıştığı Jim Keltner, Matt Chamberlain, Pino Palladino bu albümde Mike Hadreas ile birlikte çalışmışlar. Hadreas yeni albümünde farklı müzik türleri arasında ustaca gezinirken, bir çırpıda dinlenecek sonra tekrar dinlemek için merak uyandıracak bir çalışma sunmuş. Birbiri ardına benzer şarkılardan ziyade dinleyeni zinde tutacak, dalıp gittiyseniz uyandıracak usta dokunuşlar var yeni şarkılarda.
Mike Handreas özellikle 1950 ve 1960’ların efsane şarkılarındaki sadelik ve klasik olma özelliğini bu albümde şarkılarında yaratmak istemiş. En çok dinlediği, eski olsa da onun hayatında hiç eskimeyen şarkıların ve albümlerin içinde kendisine yer edinerek bu hissiyatı 5. albümünde ortaya koymak istemiş. Geçen yıl koreograf Kate Wallich New York’taki bir performansında yer alan sanatçı bu performanstan sonra içinde bambaşka bir kıvılcımın parladığını anlamış. Dans etmenin, hayatına kattığı bu yeni enerjiyi o kadar sevmiş ve bırakmak istememiş ki, yeni albümün ruhunu bu enerjiden faydalanarak yapmak istemiş. ‘Set My Heart On Fire Immediately’den yayınlanan ‘Describe’ ve ‘On The Floor’ single’larını ve onların kliplerini izleyince Mike Hadreas’ın dans heyecanını eminim siz de daha iyi anlayacaksınız. ‘Set My Heart On Fire Immediately’ hem bahara yakışan bir havada pozitif duygular uyandıran, hem de kendi içinde yarattığı akışla dinledikçe tekrar tekrar dinlemek isteyeceğiniz bir albüm olmuş, dilerim sizleri de en kısa vakitte etkisine alır.
Yıldızlar: Without You, Just A Touch, Borrowed Light, Leave
Oscar’ımı Verdim: Describe, Jason, On The Floor
Neslihan Engin’in Geri Dönüşü
İlk albümü ‘Ruhum Su Aldı’yı 2010 senesinde, ikinci albümü ‘Yara’yı 2014 senesinde yayınlayan sanatçı uzun zamandır müzik sektöründe birçok alanda çalışmalarına devam ediyordu. Özellikle 2010 senesinde eski Babylon’daki canlı performansını izleyip merakla yaptıklarını daha da yakından takip ettiğim Neslihan Engin şimdi yepyeni bir şarkı ile geri dönüyor.
2013 senesinden beri prodüktörlük yapan İzmirli rap şarkıcısı Efeflow ile Neslihan Engin ‘Yollarında’ şarkısında bir araya gelmişler. Efeflow’un oluşturduğu ‘Beat’ Kargo grubundan tanıdığımız Neslihan Engin’in prodüktörü Selim Öztürk’ün dokunuşuyla yeni nesil bir rap düzenlemesine dönüşmüş. Neslihan Engin’in kendine özgü yorumuyla şarkının yakaladığı melankolik ve duygu yüklü havası, Efeflow’un etkileyici sözleri ve vokaliyle hikâyesini dinleyiciye ulaştırıyor.
Neslihan Engin’i ve onun piyano temelli müzikal dünyasını düşününce yeni şarkı bu anlamda tam anlamıyla bir ters köşe yapıyor. Yeniliği kendi müziğine uyarlayıp uzun zaman sonra ilk yayınladığı single ile merak uyandıran sanatçının bundan sonra yayınlayacağı şarkıları merakla bekliyorum.
Kulağımdaki Şarkılar
Yepyeni şarkılardan nasibini almış bu haftanın listesi sizlerle: