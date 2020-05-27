Kapadokya’dan Özel Konser

Geçtiğimiz hafta televizyonda gezinirken Kapadokya’da çekimleri yapılan özel bir konsere denk geldim. Daha sonra detayını merak edip araştırınca bu etkinliğin Cumhurbaşkanlığı’nın başlattığı ‘7 Tepeden 7 Kıtaya’ konser dizisinden biri olduğunu öğrendim. Televizyondaki nefis Kapadokya çekimlerini izlerken görüntü Ferman Akgül’ün vokaliyle birleşti. Ferman Akgül ve Ethnic Band’in performansıyla “Türküler ve Folk Rock Ezgileri” konseri özellikle Kapadokya’nın eşsiz doğası ve görselliğiyle çok etkileyiciydi.
‘7 Tepeden 7 Kıtaya’ konser dizisi kapsamında Afrodisias, Kapadokya, Patara, Efes, Hierapolis, Safranbolu, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleşen konserlerde Ferman Akgül, Şirin Pancaroğlu – Bora Uymaz, Serkan Çağrı, Yusuf Güney, Murat Karahan, Kubat, Fettah Can, Mazhar Alanson ‘Evde Bayram Konserleri’ olarak bayram boyunca izleyiciyle buluştu. Televizyondaki bu yayınları kaçırdıysanız performanslar daha sonrasında Youtube’dan da izlenebiliyor.
Ece Dorsay – Unpublished Demos
Karantina dönemi uzun zamandır yayınlanmadan bekleyen şarkıların yayınlanmasına da imkan veriyor. Ece Dorsay 20 senelik müzik kariyerinde yayınladığı dört solo albümden sonra geçtiğimiz hafta 1999-2004 yılları arasında kaydettiği ve deyim yerindeyse gizli kalmış eserlerinin akustik versiyonlarını bir albümde toplayarak yayınladı. 31 şarkılık bu demo albümün ilk iki şarkısında Ece Dorsay’ın bestelerine Yavuz Çetin’in solo çaldığı gitar bölümleri eşlik ediyor. 31 şarkılık albümde hem Türkçe hem de İngilizce eserler yer alıyor. Albümün miks ve mastering çalışmalarını da kendisi yapan Ece Dorsay, kapak tasarımını da kendisi üstlenmiş.
Senelerdir yayınlanmasını bekleyen bu şarkıların artık dinleyiciyle buluşmasından sonra, Dorsay şimdilerde yeni albümü için kolları sıvamış. Ağırlıklı olarak İngilizce şarkılardan oluşacak olan beşinci stüdyo albümü için çalışmalarını evinde kurduğu stüdyosunda sürdüren sanatçı aynı zamanda Youtube kanalından da performans videoları yayınlamayı sürdürüyor. Yeni albüme dair haberler ve şarkılar gün yüzü görene kadar şimdilerde 31 şarkılık akustik ‘Unpublished Demos 99-2004’ albümünü tüm dijital platformlardan dinleyebilirsiniz.
Başvurular 3 Haziran’da Sona Eriyor!
Son 7 yıldır birçok yeni müzisyen ve gruba platform olan Red Bull Warm Up bu sene ilk defa dijital olarak gerçekleşecek. Kendi eserlerini bir video aracılığıyla gönderecek olan katılımcılar 3 Haziran tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. Proje sonunda seçilen 1 müzisyen ya da grup kendi video klibine kavuşacak ve profesyonel bir müzik stüdyosunda kayıt alma imkanı yakalayacak.
Katılımcıların eserlerini maksimum 4 dakikalık bir video kaydıyla hazırlamaları bekleniyor. Türkiye’nin her yerinden halk oylamasıyla seçilecek olan en iyi 10 müzisyen ya da grup finale kalacak. Ardından jürinin değerlendirmesiyle 1 müzisyen ya da 1 grup Red Bull Warm Up’un kazananı olarak ilan edilecek.
Bu güne kadar The Kites, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek., Bubituzak, Nova Norda, The Away Days, İdil Meşe, Al'York, Ethnique Punch gibi birçok ismin yer aldığı Red Bull Warm Up’a başvurmak isteyenler elini çabuk tutsun, 3 Haziran’a kadar son birkaç gün kalsa da başvuru için hala zaman var.
LP’Den Evde Konser
Pandemi döneminde etkinlikler ve konserler artık dijitalde devam ederken, geçtiğimiz gün Birlikte Güzel Ev’de konserlerine dünyaca ünlü LP konuk oldu. Mart ayından beri devam eden seriye konuk olan Amerikalı sanatçı, bu özel performansa grubuyla birlikte katıldı.
Instagram üzerinden canlı olarak yayınlanan performansta LP en sevilen şarkılarını birbiri ardına seslendirdi. Performansı canlı izleyemediyseniz, konserden öne çıkan performansları Birlikte Güzel Instagram hesabından tekrar izleyebilirsiniz.
Kulağımdaki Şarkılar
Bu haftanın listesi şu şekilde:
- Emir Taha – Huyu Suyu
- Emre Aydın – Yani
- KÖFN, XİR – Fren
- manga – Zor
- Sia – together
- Lady Gaga feat. Ariana Grande – Rain On Me
- Kahraman Deniz – Tuzaklara Düştüm
- HAIM- Don’t Wanna
- Batuhan Polat –Yaşıyor Muyuz Biz?
- Ellie Goulding – Power
- Serin – Son bi
- Ayça Özefe – Zaman Alır
- Carly Rae Jepsen – This Love Isn’t Crazy
- Lara Di Lara – Sudaki Çığlık
- Burcu Tatlıses – Günler Üzdükçe
- Tove Lo – sadder badder cooler
- The Weeknd – In your Eyes (with Doja Cat)
- 40Gece – Bir Dünya Yarattım
Kapadokya’dan Özel Konser
Geçtiğimiz hafta televizyonda gezinirken Kapadokya’da çekimleri yapılan özel bir konsere denk geldim. Daha sonra detayını merak edip araştırınca bu etkinliğin Cumhurbaşkanlığı’nın başlattığı ‘7 Tepeden 7 Kıtaya’ konser dizisinden biri olduğunu öğrendim. Televizyondaki nefis Kapadokya çekimlerini izlerken görüntü Ferman Akgül’ün vokaliyle birleşti. Ferman Akgül ve Ethnic Band’in performansıyla “Türküler ve Folk Rock Ezgileri” konseri özellikle Kapadokya’nın eşsiz doğası ve görselliğiyle çok etkileyiciydi.
‘7 Tepeden 7 Kıtaya’ konser dizisi kapsamında Afrodisias, Kapadokya, Patara, Efes, Hierapolis, Safranbolu, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleşen konserlerde Ferman Akgül, Şirin Pancaroğlu – Bora Uymaz, Serkan Çağrı, Yusuf Güney, Murat Karahan, Kubat, Fettah Can, Mazhar Alanson ‘Evde Bayram Konserleri’ olarak bayram boyunca izleyiciyle buluştu. Televizyondaki bu yayınları kaçırdıysanız performanslar daha sonrasında Youtube’dan da izlenebiliyor.
Ece Dorsay – Unpublished Demos
Karantina dönemi uzun zamandır yayınlanmadan bekleyen şarkıların yayınlanmasına da imkan veriyor. Ece Dorsay 20 senelik müzik kariyerinde yayınladığı dört solo albümden sonra geçtiğimiz hafta 1999-2004 yılları arasında kaydettiği ve deyim yerindeyse gizli kalmış eserlerinin akustik versiyonlarını bir albümde toplayarak yayınladı. 31 şarkılık bu demo albümün ilk iki şarkısında Ece Dorsay’ın bestelerine Yavuz Çetin’in solo çaldığı gitar bölümleri eşlik ediyor. 31 şarkılık albümde hem Türkçe hem de İngilizce eserler yer alıyor. Albümün miks ve mastering çalışmalarını da kendisi yapan Ece Dorsay, kapak tasarımını da kendisi üstlenmiş.
Senelerdir yayınlanmasını bekleyen bu şarkıların artık dinleyiciyle buluşmasından sonra, Dorsay şimdilerde yeni albümü için kolları sıvamış. Ağırlıklı olarak İngilizce şarkılardan oluşacak olan beşinci stüdyo albümü için çalışmalarını evinde kurduğu stüdyosunda sürdüren sanatçı aynı zamanda Youtube kanalından da performans videoları yayınlamayı sürdürüyor. Yeni albüme dair haberler ve şarkılar gün yüzü görene kadar şimdilerde 31 şarkılık akustik ‘Unpublished Demos 99-2004’ albümünü tüm dijital platformlardan dinleyebilirsiniz.
Başvurular 3 Haziran’da Sona Eriyor!
Son 7 yıldır birçok yeni müzisyen ve gruba platform olan Red Bull Warm Up bu sene ilk defa dijital olarak gerçekleşecek. Kendi eserlerini bir video aracılığıyla gönderecek olan katılımcılar 3 Haziran tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. Proje sonunda seçilen 1 müzisyen ya da grup kendi video klibine kavuşacak ve profesyonel bir müzik stüdyosunda kayıt alma imkanı yakalayacak.
Katılımcıların eserlerini maksimum 4 dakikalık bir video kaydıyla hazırlamaları bekleniyor. Türkiye’nin her yerinden halk oylamasıyla seçilecek olan en iyi 10 müzisyen ya da grup finale kalacak. Ardından jürinin değerlendirmesiyle 1 müzisyen ya da 1 grup Red Bull Warm Up’un kazananı olarak ilan edilecek.
Bu güne kadar The Kites, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek., Bubituzak, Nova Norda, The Away Days, İdil Meşe, Al'York, Ethnique Punch gibi birçok ismin yer aldığı Red Bull Warm Up’a başvurmak isteyenler elini çabuk tutsun, 3 Haziran’a kadar son birkaç gün kalsa da başvuru için hala zaman var.
LP’Den Evde Konser
Pandemi döneminde etkinlikler ve konserler artık dijitalde devam ederken, geçtiğimiz gün Birlikte Güzel Ev’de konserlerine dünyaca ünlü LP konuk oldu. Mart ayından beri devam eden seriye konuk olan Amerikalı sanatçı, bu özel performansa grubuyla birlikte katıldı.
Instagram üzerinden canlı olarak yayınlanan performansta LP en sevilen şarkılarını birbiri ardına seslendirdi. Performansı canlı izleyemediyseniz, konserden öne çıkan performansları Birlikte Güzel Instagram hesabından tekrar izleyebilirsiniz.
Kulağımdaki Şarkılar
Bu haftanın listesi şu şekilde: