Kalp Hanım Çiçek Açtı

Zor günlerden geçiyoruz hepimiz. Hiç bilmediğimiz bir sağlık kriziyle hep birlikte mücadele ediyoruz.
Herkes kendi önlemini alıyor, umarım zorunlu olmadıkça herkes evinde olur, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde bu dönemi mümkün olduğunca hasarsız atlatır.
Ben kendisini müzikle iyileştirmeye çalışanlardanım. Evde olduğum dönemi daha çok müzik dinleyerek geçiriyorum. Eski albümlere dönmek için güzel bir sebep ve tabi yeni çıkan albümlere daha fazla zaman ayırmak için de güzel bir zaman. ‘Kalp Hanım’ tam da bu dönemin hafızasında yer edecek, Kalben’in 3. stüdyo albümü olarak karşımızda.
Bundan tam 2 hafta önce Kalben’in üçüncü albümü ‘Kalp Hanım’ın albüm lansman partisindeydik. Herkesin yüzünde gündemden ötürü bir endişe olsa da, yeni Kalben albümü şarkıları için sabırsızdı. Cihangir’deki tatlı mekana her zamanki enerjisi ve neşesiyle gelen Kalben, elindeki çiçeklerden davetlilere dağıta dağıta herkesi selamladı. Kısa süre sonra mikrofonu alıp albüme dair teşekkürlerini sıraladı. Kalben bildiğimiz Kalp Hanım, neşesi yerinde, enerjisi de öyle, değişen tek şey yeni albümüyle Kalben bir üst basamağa sıçrıyor ve yeni bir şeyler deniyor olması.
Geçen yaz ‘Aşk Çeşmesi’ni yayınlayan Kalben aslında bize farklı bir yolda ilerleyeceğinin sinyallerini vermişti. 3 şarkılık mini albüme film gibi 13 dakikalık video hazırlamış, Kalp Hanım’ın ipuçlarını o zamandan bize fısıldamıştı. Geçen hafta yayınlanan ‘Kalp Hanım’ tam anlamıyla taze bir kan oldu. Kalben’in 3. Stüdyo albümü ‘Kalp Hanım’da 11 şarkı var. 10 şarkının sözü ve müziği Kalben’e ait, bir şarkıda Mete Özgencil imzası var. Tüm düzenlemeler ise Genco Arı’ya emanet edilmiş.
Kalben’in albüm çalışmaları devam ederken Genco Arı ile stüdyoda oldukları anların sosyal medya paylaşımlarını gördükçe heyecanım her seferinde daha da artmıştı. Genco Arı’nın bu albümde yer alması başlı başına ‘Kalp Hanım’ı özel bir albüm kategorisine sokuyor. Kalben’in sözü ve müziği Genco Arı’nın düzenlemeleriyle buluşunca ortaya çıkan çalışma tüm albümde kendisini hissettiriyor. Kalp Hanım’a biraz daha fazla zaman ayırmak gerekli. Zira şarkıların altyapılarındaki detaylar bunu hak ediyor. Kalben diğer albümlerinden farklı olarak bu albümde türler arasında kendi akışında özgür kalıp, yepyeni adımlar atmış.
Albümdeki favorilerim ilk günden bu güne sürekli değişiyor. Her dinlediğimde bir başka şarkıya takılıp onu defalarca dinliyorum. ‘Avrupa Var, Amerika Var’, ‘Seni Özlerim’, ‘Son Bir Gece’ ve ‘Gezegen’ benim için bundan sonra da hep ayrı bir yerde olacak. Mete Özgencil imzası olan ‘Bende Kal’ da albümün bir diğer ters köşe çalışması olmuş.
‘Kalp Hanım’ tam anlamıyla insanları, sevgiyi ve umudu hedef alan bir albüm. Bu albümün şarkılarında kendine ‘nasılsın’ diye soran, kendi hatalarından yola çıkan, geçmişten kaçmayıp onlarla yüzleşen ve bunları şarkılara döken nefis bir ozan olan Kalben’i dinliyoruz. Albümün kapanışındaki nefis akustik ‘Kalp Hanım’ yorumunu da ayrıca belirtmeden geçemeyeceğim. ‘Kalp Hanım’ baştan sona Kalben için yepyeni bir yolun ilk adımları olduğunu düşünüyorum.
Yıldızlar: Yankılar, Leyla’nın İzleri, Bende Kal, Kasımpatılar
Oscar’ımı Verdim Gitti: Avrupa var Amerika Var, Son Bir Gece, Seni Özlerim, Gezegen
Evde Çal Konserleri
Malum Koronavirüs gündemi sebebiyle, alınan önlemler çerçevesinde konserler bir süreliğine yapılamıyor. Herkes evinde olduğu için markalar da bu dönemi farklı bir açıdan değerlendirerek sanatçılarla ev konserleri düzenliyorlar. Buna güzel bir örnek Red Bull Türkiye Instagram hesabından yapılan Evde Çal konserleri. Red Bull’un ‘Evde Çal’ konserler serisinin ilk konukları geçtiğimiz günlerde Nilipek ve Akın Sevgör oldu. Nilipek’in sakin notalarını ev ortamından dinlemek bence çok keyifliydi. Benzer şekilde Akın Güngör’ün müzik dünyasını evinden dinliyor olmak çok değerliydi.
Konser serisi hız kaybetmeden devam ediyor ve bu hafta 25 Mart günü Kalben’i konuk ediyor. ‘Kalp Hanım’ albümünün ilk canlı performansı olacağı için bu konserin çok özel olacağını düşünüyorum.
Kalp Hanım Çiçek Açtı
Zor günlerden geçiyoruz hepimiz. Hiç bilmediğimiz bir sağlık kriziyle hep birlikte mücadele ediyoruz.
Herkes kendi önlemini alıyor, umarım zorunlu olmadıkça herkes evinde olur, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde bu dönemi mümkün olduğunca hasarsız atlatır.
Ben kendisini müzikle iyileştirmeye çalışanlardanım. Evde olduğum dönemi daha çok müzik dinleyerek geçiriyorum. Eski albümlere dönmek için güzel bir sebep ve tabi yeni çıkan albümlere daha fazla zaman ayırmak için de güzel bir zaman. ‘Kalp Hanım’ tam da bu dönemin hafızasında yer edecek, Kalben’in 3. stüdyo albümü olarak karşımızda.
Bundan tam 2 hafta önce Kalben’in üçüncü albümü ‘Kalp Hanım’ın albüm lansman partisindeydik. Herkesin yüzünde gündemden ötürü bir endişe olsa da, yeni Kalben albümü şarkıları için sabırsızdı. Cihangir’deki tatlı mekana her zamanki enerjisi ve neşesiyle gelen Kalben, elindeki çiçeklerden davetlilere dağıta dağıta herkesi selamladı. Kısa süre sonra mikrofonu alıp albüme dair teşekkürlerini sıraladı. Kalben bildiğimiz Kalp Hanım, neşesi yerinde, enerjisi de öyle, değişen tek şey yeni albümüyle Kalben bir üst basamağa sıçrıyor ve yeni bir şeyler deniyor olması.
Geçen yaz ‘Aşk Çeşmesi’ni yayınlayan Kalben aslında bize farklı bir yolda ilerleyeceğinin sinyallerini vermişti. 3 şarkılık mini albüme film gibi 13 dakikalık video hazırlamış, Kalp Hanım’ın ipuçlarını o zamandan bize fısıldamıştı. Geçen hafta yayınlanan ‘Kalp Hanım’ tam anlamıyla taze bir kan oldu. Kalben’in 3. Stüdyo albümü ‘Kalp Hanım’da 11 şarkı var. 10 şarkının sözü ve müziği Kalben’e ait, bir şarkıda Mete Özgencil imzası var. Tüm düzenlemeler ise Genco Arı’ya emanet edilmiş.
Kalben’in albüm çalışmaları devam ederken Genco Arı ile stüdyoda oldukları anların sosyal medya paylaşımlarını gördükçe heyecanım her seferinde daha da artmıştı. Genco Arı’nın bu albümde yer alması başlı başına ‘Kalp Hanım’ı özel bir albüm kategorisine sokuyor. Kalben’in sözü ve müziği Genco Arı’nın düzenlemeleriyle buluşunca ortaya çıkan çalışma tüm albümde kendisini hissettiriyor. Kalp Hanım’a biraz daha fazla zaman ayırmak gerekli. Zira şarkıların altyapılarındaki detaylar bunu hak ediyor. Kalben diğer albümlerinden farklı olarak bu albümde türler arasında kendi akışında özgür kalıp, yepyeni adımlar atmış.
Albümdeki favorilerim ilk günden bu güne sürekli değişiyor. Her dinlediğimde bir başka şarkıya takılıp onu defalarca dinliyorum. ‘Avrupa Var, Amerika Var’, ‘Seni Özlerim’, ‘Son Bir Gece’ ve ‘Gezegen’ benim için bundan sonra da hep ayrı bir yerde olacak. Mete Özgencil imzası olan ‘Bende Kal’ da albümün bir diğer ters köşe çalışması olmuş.
‘Kalp Hanım’ tam anlamıyla insanları, sevgiyi ve umudu hedef alan bir albüm. Bu albümün şarkılarında kendine ‘nasılsın’ diye soran, kendi hatalarından yola çıkan, geçmişten kaçmayıp onlarla yüzleşen ve bunları şarkılara döken nefis bir ozan olan Kalben’i dinliyoruz. Albümün kapanışındaki nefis akustik ‘Kalp Hanım’ yorumunu da ayrıca belirtmeden geçemeyeceğim. ‘Kalp Hanım’ baştan sona Kalben için yepyeni bir yolun ilk adımları olduğunu düşünüyorum.
Yıldızlar: Yankılar, Leyla’nın İzleri, Bende Kal, Kasımpatılar
Oscar’ımı Verdim Gitti: Avrupa var Amerika Var, Son Bir Gece, Seni Özlerim, Gezegen
Evde Çal Konserleri
Malum Koronavirüs gündemi sebebiyle, alınan önlemler çerçevesinde konserler bir süreliğine yapılamıyor. Herkes evinde olduğu için markalar da bu dönemi farklı bir açıdan değerlendirerek sanatçılarla ev konserleri düzenliyorlar. Buna güzel bir örnek Red Bull Türkiye Instagram hesabından yapılan Evde Çal konserleri. Red Bull’un ‘Evde Çal’ konserler serisinin ilk konukları geçtiğimiz günlerde Nilipek ve Akın Sevgör oldu. Nilipek’in sakin notalarını ev ortamından dinlemek bence çok keyifliydi. Benzer şekilde Akın Güngör’ün müzik dünyasını evinden dinliyor olmak çok değerliydi.
Konser serisi hız kaybetmeden devam ediyor ve bu hafta 25 Mart günü Kalben’i konuk ediyor. ‘Kalp Hanım’ albümünün ilk canlı performansı olacağı için bu konserin çok özel olacağını düşünüyorum.