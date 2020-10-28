Geçtiğimiz hafta Mabel Matiz yeni şarkısı ‘Toy’u yayımladı.

‘Toy’’ ile Mabel Matiz yine içinde birçok detay barındıran masal gibi bir şarkı hazırlamış. Şarkının sözleri Mabel Matiz imzası taşırken, bestesinde ise Mabel Matiz aynı zamanda şarkının prodüktörlüğünü de üstlenen DJ Artz ile birlikte çalışmış. Pose Records etiketiyle yayımlanan ‘Toy’un mix ve mastering’I Lex Barkey imzalı.

‘Toy’un kapak tasarımı o kadar etkileyici ki, bir müzede büyük boy hali sergilense karşısına geçip uzun uzun incelemek geliyor içimden. Perulu sanatçı Jordy Garcia Parades’in bu şahane kapak çalışması şarkının büyülü dünyasına bir başka dokunuş katmış.

‘Toy’u çıktığı gün sabahtan akşama kadar durmadan dinlediğimi itiraf etmeliyim. Hele klibi izledikten sonra ‘Toy’a verilen emeğe daha büyük hayranlık duydum. Mabel’in etkileyici vokali ve sözleri bir yanda, adeta şarkıya özel bir dünya yaratan Osman Özel’in yönetmenliğindeki klip ise ayrı nefis olmuş. Kayaköy ve Patara gibi Türkiye’nin önemli miras noktalarında çekilen ve yaklaşık 4 gün süren ‘Toy’un klip çekimlerinde Mabel Matiz’e kalabalık bir dansçı ekibi de eşlik ediyor. Klipteki koreografiye ve dansçıların performansına da değinmeden geçemeyeceğim. Dansçıların birbiriyle ve şarkıyla olan uyumu, eteklerindeki ışıklarla dönen klipteki o karakter her izlediğimde büyülüyor. Her anını ince ince dokuyan, sadece şarkıyı değil görsel dünyasını da bir o kadar önemseyen Mabel Matiz, Maya’dan bu yana yaptığı her klip çalışmasında çıtayı daha da yukarı taşıyor.

Yeni Çıkış

UKDE

Melike Şahin ve Ah! Kosmos (Başak Günak) aynı şarkıda buluştu. 23 Ekim Cuma günü yayınlanacak olan şarkıyı sizlerden birkaç gün önce dinleme şansına sahip oldum ve yayımlanması için resmen sabırsızlanıyorum. Melike Şahin ve Ah! Kosmos ‘Ukde’yi iki ayrı ülkede çalışarak kaydetmişler.

‘Ukde’nin müziği ve prodüksiyonu Ah! Kosmos imzasını taşırken, sözlerinde ise Melike Şahin’in imzası yer alıyor. Şarkıda kullanılan yaylı tambur Cenk Erdoğan tarafından, gitar ve synth’ler Ah! Kosmos tarafından çalınmış. ‘Ukde’nin kapağı ise Burcu Karademir imzası taşıyor.

Bu nefis şarkının Melike Şahin ve Ah! Kosmos’un birlikte yer aldığı klibi, 44.SİYAD En İyi Kısa Film ödülünü kazanan yönetmen Berrak Çolak tarafından çekilmiş. ‘Ukde’ enstrümantal versiyonuyla birlikte bu Cuma tüm dijital platformlarda yayında olacak!