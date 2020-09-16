Hande Yener ‘Carpe Diem’ Diyor

Hande Yener 20. yıl özel albümü ‘Carpe Diem’ için gün sayıyor.
Yaklaşık bir yıldır merakla beklenen albüm, Hande Yener’in sosyal medya profilinden her paylaştığı haberle merakı daha da alevlendiriyordu. Şimdi artık resmen bir yayımlanma tarihi olduğu için hepimiz rahat bir nefes alabiliriz.
Hande Yener’in müzik kariyerinin 20. yılı için uzun süredir üzerinde çalıştığı ‘Carpe Diem’ albümü son zamanların büyük merakla beklenen albümü desek yanlış olmaz. Detayları gün ışığına çıkan bu özel albümde 10 şarkı yer alıyor. Poll Production by Polat Yapcı etiketiyle yayınlanacak olan ‘Carpe Diem’de 8 şarkının sözü ve müziği Berkan imzası taşırken, 4 şarkıda ise Berksan & Misha işbirliği yer alıyor.
Fikri Karayel imzalı ‘Aşk Elinde’ şarkısı ile Devrim Karaoğlu ve Mete Özgencil şarkısı olan ‘Boşuna’ bu özel albümü daha da merak etmek için bir başka sebep. Müzik yönetmenliğini ve 8 şarkının düzenlemesini Misha’nın yaptığı albümde, Devrim Karaoğlu ve Deeperise da yaptıkları aranjelerle dikkat çekiyor.
Hande Yener’in geçtiğimiz aylarda ‘Carpe Diem’ hakkındaki sosyal medya paylaşımlarını benim gibi yakından takip edenler bu albüm için yukarıda belirttiklerime ek olarak başka birçok sanatçıdan da söz ve beste aldığını görmüştür. Mabel Matiz, Kalben gibi diğer sanatçıların eserleri 2 Ekim’de yayınlanacak olan Carpe Diem’de yer almıyor. ‘Acaba birkaç ay sonra Carpe Diem’in devamı mı gelecek?’ sorusu şimdiden kafalarda çınlıyor. Konu Hande Yener olunca ne yapsa merak etmemek imkansız olduğu için, bu albüme girmeyen diğer şarkıların akıbetini herkes gibi ben de şimdiden merak ediyorum.
Her daim Carpe Diem
Hande Yener, Carpe Diem’a dair duygularını şu şekilde özetliyor: ‘Albümü hep birlikte çok bekledik ama beklediğimize değdi. Son iki senedir ben bu albümle yaşıyorum şimdi sıra sizde… Doya doya yaşayın bu albümü… Her sözünü, her bestesini. İçinde bulunduğumuz 2020 yılından hepimiz bir şey öğrendik ‘Anı Yaşa’. Her daim ‘Carpe Diem’.
Carpe Diem için Aytekin Yalçın’ın objektifine poz veren Hande Yener’in stylingini ise Gabriele Papi üstlenmiş. Sürprizlerle dolu, uzun süredir merakla beklenen yeni Hande Yener albümü 2 Ekim’de her yerde olacak!
Yeni Çıkış: ‘Beni Yavaş Yavaş Öldürme’
Türk pop müziğinin çok özel yorumcularından Demet Sağıroğlu geçtiğimiz hafta yepyeni bir şarkı yayınladı.
Barış Manço’ya verdiği “Söyle Zalim Sultan” adlı bestesiyle kalplerimize dokunan Murat Uysalefe ile birlikte yorumladığı ‘Beni Yavaş Yavaş Öldürme’ 30 senelik iki dostu bir araya getirmiş.
Bu özel şarkının söz ve müziği Murat Uysalefe imzası taşırken, düzenlemesi Sadun Ersönmez’e ait. Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının çalışmasının proje koordinatörlüğünü Pelin Erçelik Kakırman, prodüktörlüğünü Hakan Eren üstlenmiş. Demet Sağıroğlu şarkıya nefis vokaliyle hayat vermesinin yanı sıra ayrıca kapak çalışmasına da imza atıyor. Sanatçının pandemi döneminde yardım için çığlık atan dünyayı betimlediği “Beni Yavaş Yavaş Öldürme’ isimli tablosu şarkının kapağı olarak kullanılmış.
Şarkının sakin temposu Demet Sağıroğlu ve Murat Uysalefe vokaliyle daha da etkileyici bir yöne ilerliyor. Özellikle şarkının açılışında ilk andan sizi etkisi altına alan Demet Sağıroğlu’nun sesi şarkının tümüne yayılan bir duygu ile dinleyeni sarıyor.
Billie Eilish ve Finneas’ın Albümleri Yolda!
Geçtiğimiz yıl yayınladığı ilk albümü ile tüm dünyayı kasıp kavuran Billie Eilish yeni albümü üzerinde uzun süredir çalışıyormuş. Ağabeyi Finneas ile birlikte yaptıkları Eilish’in ilk albümü sonrasında Finneas da kendi şarkılarını 2019’da yayınlamaya başlamıştı. ‘Blood Harmony’ adlı ilk stüdyo albümünü de geçtiğimiz yıl yayınlayan Finneas, geçtiğimiz hafta yepyeni şarkısı ‘What They’ll Say About Us’ı yayımladı.
Yeni şarkısından sonra yayımlanacak olan yeni single’ları ve haliyle yoldaki albümün çıkış tarihi şimdiden merak odağı oldu. Finneas yeni albümünün nerdeyse hazır olduğunu ancak yayımlamak için Covid sürecinin tamamen bitmesini bekleyeceğini belirtmiş. İnsanların sokaklarda şarkılarını güle oynaya söyleyerek mutlu olmasını, konserlerde hep birlikte özgürce dans etmelerini ne kadar özlediğini belirtmiş. Bu sebeple yeni albümünün çıkış tarihi için pandemi öncesindeki gibi kalabalıkların rahat şekilde hareket edebildiği günleri bekleyeceğini belirten sanatçı bu süreci yeni şarkılarını hazırlamakla geçirdiği için de kendisi adına oldukça verimli olduğunu belirtmiş.
Benzer şekilde Billie Eilish’in de albümünün hazırlık aşamasında olduğunun bilgisini veren Finneas yine bu albümde de birlikte çalıştıklarını belirtmiş. Ağabeyi Finneas ile şarkı yapmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Billie, stüdyo sürecinde birbirlerine katıldıkları kadar anlaşamadıkları anlarında hiç az olmadığını söylemiş. Her ne olursa olsun, birlikte müzik yapmanın, sonra da ağabeyi ile birlikte turnede şarkı söylemenin kendisi için büyük bir huzur olduğunu dile getiren genç sanatçı, ailecek turnede olmalarının sanki evden uzakta ama yine de hala evdelermiş gibi hissettirdiğini belirtmiş. Gözler, kulaklar bundan sonra Billie Eilish ve Finneas’tan gelecek yeni haberlere kitlendi.
Hande Yener ‘Carpe Diem’ Diyor
Hande Yener 20. yıl özel albümü ‘Carpe Diem’ için gün sayıyor.
Yaklaşık bir yıldır merakla beklenen albüm, Hande Yener’in sosyal medya profilinden her paylaştığı haberle merakı daha da alevlendiriyordu. Şimdi artık resmen bir yayımlanma tarihi olduğu için hepimiz rahat bir nefes alabiliriz.
Hande Yener’in müzik kariyerinin 20. yılı için uzun süredir üzerinde çalıştığı ‘Carpe Diem’ albümü son zamanların büyük merakla beklenen albümü desek yanlış olmaz. Detayları gün ışığına çıkan bu özel albümde 10 şarkı yer alıyor. Poll Production by Polat Yapcı etiketiyle yayınlanacak olan ‘Carpe Diem’de 8 şarkının sözü ve müziği Berkan imzası taşırken, 4 şarkıda ise Berksan & Misha işbirliği yer alıyor.
Fikri Karayel imzalı ‘Aşk Elinde’ şarkısı ile Devrim Karaoğlu ve Mete Özgencil şarkısı olan ‘Boşuna’ bu özel albümü daha da merak etmek için bir başka sebep. Müzik yönetmenliğini ve 8 şarkının düzenlemesini Misha’nın yaptığı albümde, Devrim Karaoğlu ve Deeperise da yaptıkları aranjelerle dikkat çekiyor.
Hande Yener’in geçtiğimiz aylarda ‘Carpe Diem’ hakkındaki sosyal medya paylaşımlarını benim gibi yakından takip edenler bu albüm için yukarıda belirttiklerime ek olarak başka birçok sanatçıdan da söz ve beste aldığını görmüştür. Mabel Matiz, Kalben gibi diğer sanatçıların eserleri 2 Ekim’de yayınlanacak olan Carpe Diem’de yer almıyor. ‘Acaba birkaç ay sonra Carpe Diem’in devamı mı gelecek?’ sorusu şimdiden kafalarda çınlıyor. Konu Hande Yener olunca ne yapsa merak etmemek imkansız olduğu için, bu albüme girmeyen diğer şarkıların akıbetini herkes gibi ben de şimdiden merak ediyorum.
Her daim Carpe Diem
Hande Yener, Carpe Diem’a dair duygularını şu şekilde özetliyor: ‘Albümü hep birlikte çok bekledik ama beklediğimize değdi. Son iki senedir ben bu albümle yaşıyorum şimdi sıra sizde… Doya doya yaşayın bu albümü… Her sözünü, her bestesini. İçinde bulunduğumuz 2020 yılından hepimiz bir şey öğrendik ‘Anı Yaşa’. Her daim ‘Carpe Diem’.
Carpe Diem için Aytekin Yalçın’ın objektifine poz veren Hande Yener’in stylingini ise Gabriele Papi üstlenmiş. Sürprizlerle dolu, uzun süredir merakla beklenen yeni Hande Yener albümü 2 Ekim’de her yerde olacak!
Yeni Çıkış: ‘Beni Yavaş Yavaş Öldürme’
Türk pop müziğinin çok özel yorumcularından Demet Sağıroğlu geçtiğimiz hafta yepyeni bir şarkı yayınladı.
Barış Manço’ya verdiği “Söyle Zalim Sultan” adlı bestesiyle kalplerimize dokunan Murat Uysalefe ile birlikte yorumladığı ‘Beni Yavaş Yavaş Öldürme’ 30 senelik iki dostu bir araya getirmiş.
Bu özel şarkının söz ve müziği Murat Uysalefe imzası taşırken, düzenlemesi Sadun Ersönmez’e ait. Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının çalışmasının proje koordinatörlüğünü Pelin Erçelik Kakırman, prodüktörlüğünü Hakan Eren üstlenmiş. Demet Sağıroğlu şarkıya nefis vokaliyle hayat vermesinin yanı sıra ayrıca kapak çalışmasına da imza atıyor. Sanatçının pandemi döneminde yardım için çığlık atan dünyayı betimlediği “Beni Yavaş Yavaş Öldürme’ isimli tablosu şarkının kapağı olarak kullanılmış.
Şarkının sakin temposu Demet Sağıroğlu ve Murat Uysalefe vokaliyle daha da etkileyici bir yöne ilerliyor. Özellikle şarkının açılışında ilk andan sizi etkisi altına alan Demet Sağıroğlu’nun sesi şarkının tümüne yayılan bir duygu ile dinleyeni sarıyor.
Billie Eilish ve Finneas’ın Albümleri Yolda!
Geçtiğimiz yıl yayınladığı ilk albümü ile tüm dünyayı kasıp kavuran Billie Eilish yeni albümü üzerinde uzun süredir çalışıyormuş. Ağabeyi Finneas ile birlikte yaptıkları Eilish’in ilk albümü sonrasında Finneas da kendi şarkılarını 2019’da yayınlamaya başlamıştı. ‘Blood Harmony’ adlı ilk stüdyo albümünü de geçtiğimiz yıl yayınlayan Finneas, geçtiğimiz hafta yepyeni şarkısı ‘What They’ll Say About Us’ı yayımladı.
Yeni şarkısından sonra yayımlanacak olan yeni single’ları ve haliyle yoldaki albümün çıkış tarihi şimdiden merak odağı oldu. Finneas yeni albümünün nerdeyse hazır olduğunu ancak yayımlamak için Covid sürecinin tamamen bitmesini bekleyeceğini belirtmiş. İnsanların sokaklarda şarkılarını güle oynaya söyleyerek mutlu olmasını, konserlerde hep birlikte özgürce dans etmelerini ne kadar özlediğini belirtmiş. Bu sebeple yeni albümünün çıkış tarihi için pandemi öncesindeki gibi kalabalıkların rahat şekilde hareket edebildiği günleri bekleyeceğini belirten sanatçı bu süreci yeni şarkılarını hazırlamakla geçirdiği için de kendisi adına oldukça verimli olduğunu belirtmiş.
Benzer şekilde Billie Eilish’in de albümünün hazırlık aşamasında olduğunun bilgisini veren Finneas yine bu albümde de birlikte çalıştıklarını belirtmiş. Ağabeyi Finneas ile şarkı yapmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Billie, stüdyo sürecinde birbirlerine katıldıkları kadar anlaşamadıkları anlarında hiç az olmadığını söylemiş. Her ne olursa olsun, birlikte müzik yapmanın, sonra da ağabeyi ile birlikte turnede şarkı söylemenin kendisi için büyük bir huzur olduğunu dile getiren genç sanatçı, ailecek turnede olmalarının sanki evden uzakta ama yine de hala evdelermiş gibi hissettirdiğini belirtmiş. Gözler, kulaklar bundan sonra Billie Eilish ve Finneas’tan gelecek yeni haberlere kitlendi.