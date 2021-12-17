GÃ¼nlerden Woodkid!

Hayaldi gerçek oldu! Sakin Tribute konserleri baÅŸladÄ±. Bu haberi yazmanÄ±n mutluluÄŸu gerçekten de tarifsiz.

Pandemi baÅŸlamadan önce kendime bir Youtube kanalÄ± açÄ±p söyleÅŸileri bu kanalda da yapmaya karar vermiÅŸtim. Ä°lk söyleÅŸim kimle olsa diye düÅŸündüÄŸümde aklÄ±ma ilk gelen isim Onur Özdemir olmuÅŸtu. Ä°lk söyleÅŸi, benim heyecanÄ±m, Onur’un bir de gitarÄ±yla çÄ±kÄ±p gelmesi iÅŸleri bambaÅŸka bir noktaya taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. All Access Youtube kanalÄ±mÄ±n ilk söyleÅŸisinde Onur bÄ±kmadan usanmadan Sakin konusunu anlattÄ± ama bu sefer bir farkla açÄ±klamalarÄ±nÄ± güncellemiÅŸti. SöyleÅŸimizde yakÄ±n zamanda bir tribute band kurarak vereceÄŸi konserlerle bunca zamandÄ±r Sakin dinlemek isteyenleri mutlu edeceÄŸini söylemiÅŸti. Bu söyleÅŸi kanaldaki en çok izlenen söyleÅŸi olarak hala birçok yorum alÄ±yor, izleyenler Sakin özlemlerini video altÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±yor. Bu çekimi yaptÄ±k, 2020 senesinin Åžubat ayÄ±nda video yayÄ±mlandÄ± ve hemen ardÄ±ndan pandemi baÅŸladÄ±. O günden beri ben de herkes gibi hayatÄ±n normale dönmesini ve Sakin Tribute konserlerinin baÅŸlamasÄ±nÄ± bekliyordum.

Bundan kÄ±sa bir süre önce beklenen oldu, Onur Özdemir Sakin Tribute konserlerinin baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Ä°lk konser 7 AralÄ±k’ta BeÅŸiktaÅŸ’taki Ä°stanbul IF Performance Hall’daydÄ±. Dün o tarihi gecede ben de bu konseri kaçÄ±rmamak için izlemeye gittim. IF BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n önündeki yokuÅŸ tepeye kadar mekâna girmek için sÄ±raya girenlerle doluydu. Tek tek Hes kodu kontrolü sonrasÄ± mekâna giren herkes gerçekten de büyük bir heyecanla konserin baÅŸlamasÄ±nÄ± bekliyordu. Birçok kiÅŸi gibi benim için de bu konser bir anlamda mezunlar günü buluÅŸmasÄ± gibi duygu dolu geceydi. Bu konserle birlikte 13 sene önceye, Sakin’in o efsane albümü ‘Hayat’Ä±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± günlere gittim. O dönemde de Sakin ne zaman nerede konser verse önceden biletlerini alÄ±r konser gününü beklerdik merakla. Bu bakÄ±mdan deÄŸiÅŸen bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± önceki gece IF BeÅŸiktaÅŸ’Ä± dolduran izleyicilerle birlikte bir kere daha yaÅŸamÄ±ÅŸ oldum.

Biletleri tükenen ilk Sakin tribute konserinde Onur ve grubu sahneye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± an kalabalÄ±k deyim yerindeyse çÄ±ldÄ±rdÄ±. Ä°lk ÅŸarkÄ±da nefis bir intro ile ‘Kor Bir Ay’ söyleyen Onur hepimizi mest etti. Konserin genel akÄ±ÅŸÄ±nÄ± gidecek olanlar da yaÅŸasÄ±n diye çok anlatmak istemiyorum, bu sürprizi ve mutluluÄŸu konserde yaÅŸamanÄ±n deÄŸerini çok iyi biliyorum. Ama ÅŸunu diyebilirim 2.5 saate yakÄ±n sahnede kalan Onur Özdemir ve grubu Sakin’in nerdeyse tüm ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± seslendirdiler. Hatta Onur bazÄ± ÅŸarkÄ±larÄ± iki kere söyleyerek izleyicilerin ricalarÄ±nÄ± hiç kÄ±rmadÄ±. Kendi adÄ±ma bu konserde hiç beklemediÄŸim bir ÅŸekilde ‘Küçük Prens’i bile canlÄ± canlÄ± izlediÄŸim için mutluluÄŸum tarifsiz.

Konserlerin devamÄ±nÄ±n geleceÄŸi kesin bilgi, ÅŸimdilik netleÅŸmiÅŸ tarihleri vermek bu muhteÅŸem performansÄ± bekleyenler için faydalÄ± olur diye düÅŸünüyorum. Sakin Tribute band 14 AralÄ±k’ta Ankara’da, 21 AralÄ±k’ta ise EskiÅŸehir’de sevenlerinin anÄ±larÄ± tazelemeye geliyor. Tavsiyem son ana kadar beklemeyin programÄ±nÄ±zÄ± ÅŸimdiden yapÄ±p tükenmeden önce biletlerinizi alÄ±n derim.

Egemen Akkol ile KÄ±sa KÄ±sa

Egemen Akkol ile geçtiÄŸimiz hafta kÄ±sa bir söyleÅŸi gerçekleÅŸtirdik. Son yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±sÄ± ‘Ölmek Ä°stedim’in enerjisi, yenilikçi tarzÄ±nÄ± ve detaylarÄ±nÄ± konuÅŸmak için bir araya geldik. Geriye dönüp baktÄ±ÄŸÄ±nda müzik kariyerindeki ilk adÄ±mlarÄ±nÄ±n ne zaman baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸumda Egemen aslÄ±nda çocukluÄŸundan beri ÅŸarkÄ± söylediÄŸini belirtti. Sahne deneyimini ilk olarak okul korolarÄ±nda tecrübe ettiÄŸini belirten genç sanatçÄ± daha sonra lisedeyken rock gruplarÄ±nda ÅŸarkÄ± söylediÄŸini ve festivallere, yarÄ±ÅŸmalara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Üniversitedeyken de müzikle baÄŸÄ±nÄ± hiç kopartmayan Egemen Akkol aktif bir ÅŸekilde hem yarÄ±ÅŸmalara katÄ±lmÄ±ÅŸ hem de performanslarÄ±nÄ± çeÅŸitli grup ve korolarda sürdürmüÅŸ. Edis ile 4 senedir çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Egemen Akkol bu deneyimin kattÄ±ÄŸÄ± tecrübeye ek olarak Türkiye’nin en büyük sahnelerinde verdiÄŸi performanslarÄ±n kariyerine büyük katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. Bu sene yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ilk teklisi ‘KÄ±yamet’in üzerine konuÅŸtuÄŸumuzda Üniversite yÄ±llarÄ±ndan beri ÅŸarkÄ±lar ürettiÄŸini söyleyen Egemen, özellikle Üniversite’den sonra hayatÄ±nÄ±n merkezine müziÄŸi koyduÄŸundan beri bu anlamda daha üretken olduÄŸunu belirtti. ÅžarkÄ± üretmesinin kendi hayatÄ±ndaki iniÅŸli çÄ±kÄ±ÅŸlÄ± duygu durumlarÄ±ndan ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken tüm janrlardan beslemeye gayret ettiÄŸini aktardÄ±. Kendisini en iyi rock müziÄŸiyle ifade ettiÄŸini belirten Egemen Akkol bu tarzda da yeni bir ÅŸeyler üretmeye gayret gösterdiÄŸini belirtti.

Ä°kinci teklisi ‘