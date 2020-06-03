Gaga’nın Yeni Dünyası: Chromatica

Lady Gaga ARTPOP’tan beri uzak durduğu pop ve dans dünyasına yeniden adım atıyor. 6. albümü Chromatica ile yine sıfırdan yarattığı bir dünya ve felsefeyle içine ince ince kinayeleri eklediği dans dolu bir albüm hazırlamış.
ARTPOP albümü 2013 senesinde yayınlandığında Lady Gaga’nın ne yapmaya çalıştığı aslında çok anlaşılmamıştı. Daha doğrusu herkesten önce ‘bu dünyayı zaten 40 kere keşfeden Madonna’dan sonra daha iyisini Lady Gaga mı yapacaktı?’ algısı belki de önündeki en büyük engeldi. Kabul edelim, Madonna gibi büyük bir stardan elbette etkilenmiştir, kim Madonna’dan etkilenmez ki, nasıl olabilir böyle bir şey. Ama bir diğer gerçek de var ki, Lady Gaga müzik paletini her seferinde daha da genişleten, zenginleştiren, denemekten usanmayan ve yaptığının da en iyisini yapan aşırı azimli, çalışkan bir sanatçı.
ARTPOP’tan sonra Tony Bennett ile sıra dışı bir albüm yaparak caz dünyasına korkusuzca dalan da Lady Gaga’ydı, 2 sene sonra Mark Ronson ile stüdyoya kapanıp akustik bir kadın şarkıcı olduğunu ispatlayan da yine Gaga’ydı. Yetmedi Bradley Cooper ile ‘A Star Is Born’ filmini çekti, filmin müzikleriyle yer gök inledi, En İyi şarkı Oscar’ı aldı, En iyi Kadın Oyuncu Oscar adayı oldu, daha ne olsun. Bir sanatçı kaç tane yıldızlı pekiyi alabilir. Tüm bunlar olurken elbette Gaga da insan, duygusal çıkışları, bağımlılıkları, psikolojik sorunlar yaşayan bir sanatçı olarak binip indiği dev dalgalardan yepyeni bir dünya inşa ediyor ve Chromatica doğuyor.
Albüm üç bölümden oluşuyor. Her bölümde Lady Gaga’ya bir şarkıda konuk bir sanatçı katılmış. İlk bölüm albümün ısınma turu gibi düşünülebilir. İlk bölümün en önemli şarkılarından olan ‘Rain On Me’de Gaga’ya Ariana Grande eşlik ediyor. Söz konusu single aynı zamanda albümün çıkışını müjdeleyen şarkı olarak da merak çanlarını en yüksek notada çaldırdı. Klipte ikili hem şarkının hakkını veriyor hem de danslarıyla ortalığı yıkıp geçiriyor. Her şey güzel ama klipteki kostümleri bana çok göz yorucu geldiği için, biraz fazla abartı bulduğumu söylemeden geçemeyeceğim.
İkinci bölümde Lady Gaga’ya Sour Candy’de BLACKPINK eşlik ediyor. K-Pop hayranları muhtemelen bunu es geçmemiştir, dinlemelere bakılınca albümden en çok dinlenen şarkı bile olabilir. Albümün üçüncü ve son bölümü Lady Gaga’nın hayat enerjisini yansıtan bölümmüş. Böyle olunca da albümün incileri burada dizi dizi sıralanmış. ‘Sine From Above’ şarkısında Gaga Elton John ile buluşmuş. Benim nazarımda albümün en özel şarkısı Elton John ile yaptığı düeti.
Chromatica dünyası baştan sonra dans dolu bir yolculuk. Bir tane bile slow şarkı yok ve Lady Gaga bu albümü kulüplerin kapalı olduğu, konserlerin bile muhtemelen bu sene yapılamayacağı bir dönemde yine de yayınlaması büyük cesaret. Chromatica’yı acılarından arınmak, sorunlarını dışa vurmak için yapan Gaga, böyle bir dönemde bu kadar enerjik bir albüm yayınlamanın herkese iyi geleceğini düşündüğü için daha fazla beklemek istememiş. Her yaptığı albümünü içine girince daha da derinleşen bir hikaye ile yayınlayan Gaga’nın şimdiye kadar yaptığı belki de en kişisel çalışması Chromatica olabilir. Dans ederken düşündüren, salınırken şarkının sözleriyle bir başka durumu farkettiren çok özel bir çalışma diyebilirim.
Yıldızlar: Alice, Free Woman, Fun Tonight, Plastic Doll, Sour Candy, 1000 Doves
Oscar’ımı Verdim Gitti: Rain On Me, 911, Enigma, Sine From Above,
Koray Candemir ile ‘İhtimaller’
Geçtiğimiz hafta rock müziği adına güzel bir gelişme yaşandı. Koray Candemir uzun bir aranın ardından yeni şarkısı ‘İhtimaller’ ile geri döndü. The state51 Conspiracy ve GRGDN Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanan şarkının klibi de dikkat çekici.
Sevindirici bir durum ki, şarkının çıkışı öncesi klip çalışması tamamlanmış. Pandemi döneminin evde yapılan klip çalışmalarından farklı olarak ‘ihtimaller’ klibi Doğan Tanrıyer imzasıyla şarkının enerjisini ve ruhunu yansıtacak şekilde bir hikaye ile karşımıza çıkıyor. Kargo grubu ile yolumuzun kesiştiği Koray Candemir, daha sonra da solo olarak yayınladığı albüm çalışmalarıyla dinleyicisini etkilemeyi sürdüren çok özel seslerden.
‘ihtimaller’in künyesine bakınca insanın gözü yıldızlar karmasıyla kamaşıyor. Şarkının sözleri Can Baydar’a aitken, bestesi ise Can Baydar ve Koray Candemir’in ortak imzasını taşıyor. Bu nefis şarkının aranjesinde ise Serkan Çeliköz ismi yer alıyor. Mix’i Tarkan Gözübüyük’ün üstlendiği ‘İhtimaller’in mastering’ini ise Evren Göknar gerçekleştirmiş.
Şarkının kayıtlarında ve videosunda davulları Kurban’dan Burak Gürpınar, basgitarı Cemre Kabaş ve gitarı ise Cem Şahin ve Can Baydar çalmış. 25 yıllık müzik kariyerinde toplam dokuz albüm sığdıran Koray Candemir şimdi yepyeni şarkısı ‘İhtimaller’ ile müzikseverleri yeniden fethediyor. Gözümüz bundan sonra yollarda, Koray Candemir’in yeni gelecek olan şarkılarında.
Kulağımdaki Şarkılar
Bu haftanın listesi şu şekilde:
Koray Candemir – İhtimaller
Lady Gaga – 911
Lara Di Lara – Nereye
Kygo feat. Kim Petras – Broken Glass
Tones And I – Ur so Fcking Cool
İlyas Yalçıntaş – Dünya Senin
MOD – Anıların Resmi Yok
Beduk – Ankara’nın Delisi
Pamir Saraçoğlu & Ege Çubukçu – Bekletme
Voi & Ezhel – Iz Bırak
Deeperise & Burak Akyol – Nida
Sibel Bilgiç – Diyemedim
Birkan Nasuhoğlu – Hiç Durmadan
Karakter feat. Hein – Sakura
Turgut Çıngı – Trenler
Cihan Mürtezaoğlu – Martı
Nilipek - Papatya
Khruangbin – So We Won’t Forget
Lady Gaga & Elton John – Sine From Above
Gaga’nın Yeni Dünyası: Chromatica
Lady Gaga ARTPOP’tan beri uzak durduğu pop ve dans dünyasına yeniden adım atıyor. 6. albümü Chromatica ile yine sıfırdan yarattığı bir dünya ve felsefeyle içine ince ince kinayeleri eklediği dans dolu bir albüm hazırlamış.
ARTPOP albümü 2013 senesinde yayınlandığında Lady Gaga’nın ne yapmaya çalıştığı aslında çok anlaşılmamıştı. Daha doğrusu herkesten önce ‘bu dünyayı zaten 40 kere keşfeden Madonna’dan sonra daha iyisini Lady Gaga mı yapacaktı?’ algısı belki de önündeki en büyük engeldi. Kabul edelim, Madonna gibi büyük bir stardan elbette etkilenmiştir, kim Madonna’dan etkilenmez ki, nasıl olabilir böyle bir şey. Ama bir diğer gerçek de var ki, Lady Gaga müzik paletini her seferinde daha da genişleten, zenginleştiren, denemekten usanmayan ve yaptığının da en iyisini yapan aşırı azimli, çalışkan bir sanatçı.
ARTPOP’tan sonra Tony Bennett ile sıra dışı bir albüm yaparak caz dünyasına korkusuzca dalan da Lady Gaga’ydı, 2 sene sonra Mark Ronson ile stüdyoya kapanıp akustik bir kadın şarkıcı olduğunu ispatlayan da yine Gaga’ydı. Yetmedi Bradley Cooper ile ‘A Star Is Born’ filmini çekti, filmin müzikleriyle yer gök inledi, En İyi şarkı Oscar’ı aldı, En iyi Kadın Oyuncu Oscar adayı oldu, daha ne olsun. Bir sanatçı kaç tane yıldızlı pekiyi alabilir. Tüm bunlar olurken elbette Gaga da insan, duygusal çıkışları, bağımlılıkları, psikolojik sorunlar yaşayan bir sanatçı olarak binip indiği dev dalgalardan yepyeni bir dünya inşa ediyor ve Chromatica doğuyor.
Albüm üç bölümden oluşuyor. Her bölümde Lady Gaga’ya bir şarkıda konuk bir sanatçı katılmış. İlk bölüm albümün ısınma turu gibi düşünülebilir. İlk bölümün en önemli şarkılarından olan ‘Rain On Me’de Gaga’ya Ariana Grande eşlik ediyor. Söz konusu single aynı zamanda albümün çıkışını müjdeleyen şarkı olarak da merak çanlarını en yüksek notada çaldırdı. Klipte ikili hem şarkının hakkını veriyor hem de danslarıyla ortalığı yıkıp geçiriyor. Her şey güzel ama klipteki kostümleri bana çok göz yorucu geldiği için, biraz fazla abartı bulduğumu söylemeden geçemeyeceğim.
İkinci bölümde Lady Gaga’ya Sour Candy’de BLACKPINK eşlik ediyor. K-Pop hayranları muhtemelen bunu es geçmemiştir, dinlemelere bakılınca albümden en çok dinlenen şarkı bile olabilir. Albümün üçüncü ve son bölümü Lady Gaga’nın hayat enerjisini yansıtan bölümmüş. Böyle olunca da albümün incileri burada dizi dizi sıralanmış. ‘Sine From Above’ şarkısında Gaga Elton John ile buluşmuş. Benim nazarımda albümün en özel şarkısı Elton John ile yaptığı düeti.
Chromatica dünyası baştan sonra dans dolu bir yolculuk. Bir tane bile slow şarkı yok ve Lady Gaga bu albümü kulüplerin kapalı olduğu, konserlerin bile muhtemelen bu sene yapılamayacağı bir dönemde yine de yayınlaması büyük cesaret. Chromatica’yı acılarından arınmak, sorunlarını dışa vurmak için yapan Gaga, böyle bir dönemde bu kadar enerjik bir albüm yayınlamanın herkese iyi geleceğini düşündüğü için daha fazla beklemek istememiş. Her yaptığı albümünü içine girince daha da derinleşen bir hikaye ile yayınlayan Gaga’nın şimdiye kadar yaptığı belki de en kişisel çalışması Chromatica olabilir. Dans ederken düşündüren, salınırken şarkının sözleriyle bir başka durumu farkettiren çok özel bir çalışma diyebilirim.
Yıldızlar: Alice, Free Woman, Fun Tonight, Plastic Doll, Sour Candy, 1000 Doves
Oscar’ımı Verdim Gitti: Rain On Me, 911, Enigma, Sine From Above,
Koray Candemir ile ‘İhtimaller’
Geçtiğimiz hafta rock müziği adına güzel bir gelişme yaşandı. Koray Candemir uzun bir aranın ardından yeni şarkısı ‘İhtimaller’ ile geri döndü. The state51 Conspiracy ve GRGDN Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanan şarkının klibi de dikkat çekici.
Sevindirici bir durum ki, şarkının çıkışı öncesi klip çalışması tamamlanmış. Pandemi döneminin evde yapılan klip çalışmalarından farklı olarak ‘ihtimaller’ klibi Doğan Tanrıyer imzasıyla şarkının enerjisini ve ruhunu yansıtacak şekilde bir hikaye ile karşımıza çıkıyor. Kargo grubu ile yolumuzun kesiştiği Koray Candemir, daha sonra da solo olarak yayınladığı albüm çalışmalarıyla dinleyicisini etkilemeyi sürdüren çok özel seslerden.
‘ihtimaller’in künyesine bakınca insanın gözü yıldızlar karmasıyla kamaşıyor. Şarkının sözleri Can Baydar’a aitken, bestesi ise Can Baydar ve Koray Candemir’in ortak imzasını taşıyor. Bu nefis şarkının aranjesinde ise Serkan Çeliköz ismi yer alıyor. Mix’i Tarkan Gözübüyük’ün üstlendiği ‘İhtimaller’in mastering’ini ise Evren Göknar gerçekleştirmiş.
Şarkının kayıtlarında ve videosunda davulları Kurban’dan Burak Gürpınar, basgitarı Cemre Kabaş ve gitarı ise Cem Şahin ve Can Baydar çalmış. 25 yıllık müzik kariyerinde toplam dokuz albüm sığdıran Koray Candemir şimdi yepyeni şarkısı ‘İhtimaller’ ile müzikseverleri yeniden fethediyor. Gözümüz bundan sonra yollarda, Koray Candemir’in yeni gelecek olan şarkılarında.
Kulağımdaki Şarkılar
Bu haftanın listesi şu şekilde:
Koray Candemir – İhtimaller
Lady Gaga – 911
Lara Di Lara – Nereye
Kygo feat. Kim Petras – Broken Glass
Tones And I – Ur so Fcking Cool
İlyas Yalçıntaş – Dünya Senin
MOD – Anıların Resmi Yok
Beduk – Ankara’nın Delisi
Pamir Saraçoğlu & Ege Çubukçu – Bekletme
Voi & Ezhel – Iz Bırak
Deeperise & Burak Akyol – Nida
Sibel Bilgiç – Diyemedim
Birkan Nasuhoğlu – Hiç Durmadan
Karakter feat. Hein – Sakura
Turgut Çıngı – Trenler
Cihan Mürtezaoğlu – Martı
Nilipek - Papatya
Khruangbin – So We Won’t Forget
Lady Gaga & Elton John – Sine From Above