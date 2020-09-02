Gaga’nın Haklı Zaferi

Geçtiğimiz hafta Pazar günü MTV’nin Video Müzik Ödülleri töreni vardı. Her sene olduğu gibi bu sene de ödüller kadar bu özel gecenin performansları da dünya gündemindeydi. Bu senenin hem performansına hem de her anına imza atan ünlü isim ise Lady Gaga oldu. MTV VMA’den en iyi şarkı, en iyi düet ve yılın sanatçısı gibi ödülleri kucaklayan Lady Gaga her sahneye çıkışında bir başka kostümle göründüğü gibi kostümüne eşlik eden maskesi de bir o kadar dikkat çekiciydi.
Performanslar bakımından ödül törenini ele alacak olursak Lady Gaga ve Ariana Grande’nin birlikte performansı bence gecenin en yüksek anıydı. Hem Lady Gaga, hem Ariana Grande ‘Rain On Me’nin canlı performansı boyunca sahnede maskeleriyle birlikte şarkı söylediler. Sadece kendileri değil dansçılarının da tamamı performans boyunca maskeleri yüzlerinde dans ettiler. Lady Gaga dikkat çekme ve eğlence sektöründe gündem oluşturma konusunda bence son senelerin en önemli isimlerinden birisi. Yaşadığımız pandemi sebebiyle tüm dünyanın içinden geçtiği böyle bir dönemde, MTV gibi hem gençlere hem de eğlence sektörüne ışık tutan bir platformda Lady Gaga’nın tüm tören boyunca maskesiyle yer almasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Performansından da, gecede sahneye çıktığı diğer anlarda da bir an olsun şıklığından ödün vermeyen Gaga, maske kullanımıyla bu işi ne kadar ciddiye aldığını tüm dünyaya bir kere daha göstermiş oldu.
İzleyicinin alınmadığı MTV VMA ödül töreninde Lady Gaga kadar performansıyla dikkat çeken bir diğer isim de The Weeknd oldu. En iyi R&B ve yılın videosu ödüllerini alan The Weeknd’in performansı NY’daki Hudson Yards’ta yer alan The Edge’de gerçekleştirildi. O yükseklikte nasıl ayaklarının altı çekilmeden şarkı söyleyip, dans edebildiğini anlamasam da bence gecenin en etkili performanslarından biriydi.
Gökhan Türkmen – Mavi
Gökhan Türkmen yeni yaşını yepyeni bir şarkıyla kutladı. Kızları için yazdığı ve bestelediği ‘Mavi’ şarkısını kızı Nil Rona ile birlikte kaydetmiş. ‘Mavi’de kızı Nil Rona’nın da vokalinin olması şarkıyı ayrı bir yere taşıyor. GTR müzik etiketiyle yayınlanan şarkı dinlediğiniz anda kulaktan kalbe akıyor ve haliyle duygusallığıyla kalpleri de eritiyor.
İki kardeşin birbirine olan sevgi ve bağlılığını konu alan şarkının sözü ve müziği Gökhan Türkmen’e, düzenlemesi ise Bora Çifterlere’e ait. Şarkının kapak görseli de kardeşi Leyla Ada’nın ultrason görüntüsüne büyük bir mutlulukla ve heyecanla bakan Nil Rona’nın fotoğrafı ile Morespace Studio tarafından hazırlanmış.
‘Mavi’nin klibi şarkının yansıttığı tüm duyguları tek seferde videosuyla dinleyiciye geçiriyor. Klipte ailesel duygulara ve doğaya dikkat çekerek büyük bir ağaç etrafında yapılan çekimlerde Gökhan Türkmen ve kızları Nil Rona ve Leyla Ada da başrollerde. Bu eğlenceli, samimi her notası sevgi taşıyan şarkının klibini ise Bora Çifterler üstlenmiş.
Yepyeni bir Ses: Martino
Birkaç haftadır yayınladığı single çalışmalarıyla dikkat kesilmemiz gereken yepyeni bir ses yükseliyor. Martino, İtalya Milano doğumlu, ailesi dört nesil müzisyenlerle dolu, içi müzikle yanıp kavrulan çok genç bir ses.
Küçük yaşlarda profesyonel keman eğitimi alan Martino, ANTDOB çocuk korosunda yer alıp birçok çocuk oyunlarda rol almış. Daha sonrasında Antalya Devlet Konservatuarı’nda eğitim alan Martino, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’yla konserler verip uluslararası yarışmalarda da dereceler almış. Üniversite yıllarında yolu ODTÜ İnşaat Mühendisliği ile kesişen genç sanatçı, geçtiğimiz yıl hayalini gerçekleştirmek üzere eğitimine Bilgi Üniversitesi Müzik bölümüne geçerek bu yolda ilerleme kararı vermiş.
Geçen yılın sonlarına doğru VEyasin ile yeni kurulan ve kendisinin de kurucusu ve prodüktörü olduğu Kamp records üzerine konuşmak üzere bir araya gelmiştik. Tür bağımsız yeni sanatçılara bu çatı altında destek vereceklerini anlatırken o zaman Martino’dan bahsetmişti. Sohbetimizde yepyeni bir ses geliyor diye birçok kez heyecanından bahseden VEYasin’i geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Martino’nun şarkılarını dinledikten sonra daha iyi anlıyorum.
Yepyeni başlayan müzik yolculuğuna daha iyi tanık olmak için Martino ile de konuşma fırsatı buldum. Hem ailesinin ona kazandırdıkları, hem de kendisinin küçük yaşlardan beri müzikle dolu bir yol çizmek istemesi, Martino’yu birkaç gün sonra yayınlanacak olan ilk albümüne kadar adım adım getirmiş. VEyasin ile karşılaşmasından ötürü ne kadar şanslı olduğunu dile getiren genç sanatçı, 11:23 adlı albümünde tek bir janr odağında kalmadan özgün ve yenilikçi bir albüm hazırladıklarını büyük bir heyecanla aktardı. Emin adımlarla gelen Martino’yu ve yeni şarkılarını büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum.
Chillout Festival 15. Yaşında
İstanbul’un en sevilen festivallerinden olan Chillout Festival bu sene %100 Music sunumuyla 15. Yaşında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 5 Eylül Cumartesi günü Garden Fiesta’da düzenleniyor. Organizasyonun pandemiden ötürü alınan sosyal mesafe kuralları göz önüne alındığında bu bakımdan İstanbul’daki ilk festival özelliği olması da önemli.
Kimler sahne alacak bu sene festivalde derseniz hemen detaylara geçeyim. Oceanvs Orientalis, BaBa Zula, Majnoon, Lounge FM ve Chill-Out Festival’in kurucusu Cantanca, Mousike ve Menachem 26 Chillout Festival katılımcılarına müzik ve performans dolu bir gün geçirmeyi amaçlıyor.
Gaga’nın Haklı Zaferi
Geçtiğimiz hafta Pazar günü MTV’nin Video Müzik Ödülleri töreni vardı. Her sene olduğu gibi bu sene de ödüller kadar bu özel gecenin performansları da dünya gündemindeydi. Bu senenin hem performansına hem de her anına imza atan ünlü isim ise Lady Gaga oldu. MTV VMA’den en iyi şarkı, en iyi düet ve yılın sanatçısı gibi ödülleri kucaklayan Lady Gaga her sahneye çıkışında bir başka kostümle göründüğü gibi kostümüne eşlik eden maskesi de bir o kadar dikkat çekiciydi.
Performanslar bakımından ödül törenini ele alacak olursak Lady Gaga ve Ariana Grande’nin birlikte performansı bence gecenin en yüksek anıydı. Hem Lady Gaga, hem Ariana Grande ‘Rain On Me’nin canlı performansı boyunca sahnede maskeleriyle birlikte şarkı söylediler. Sadece kendileri değil dansçılarının da tamamı performans boyunca maskeleri yüzlerinde dans ettiler. Lady Gaga dikkat çekme ve eğlence sektöründe gündem oluşturma konusunda bence son senelerin en önemli isimlerinden birisi. Yaşadığımız pandemi sebebiyle tüm dünyanın içinden geçtiği böyle bir dönemde, MTV gibi hem gençlere hem de eğlence sektörüne ışık tutan bir platformda Lady Gaga’nın tüm tören boyunca maskesiyle yer almasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Performansından da, gecede sahneye çıktığı diğer anlarda da bir an olsun şıklığından ödün vermeyen Gaga, maske kullanımıyla bu işi ne kadar ciddiye aldığını tüm dünyaya bir kere daha göstermiş oldu.
İzleyicinin alınmadığı MTV VMA ödül töreninde Lady Gaga kadar performansıyla dikkat çeken bir diğer isim de The Weeknd oldu. En iyi R&B ve yılın videosu ödüllerini alan The Weeknd’in performansı NY’daki Hudson Yards’ta yer alan The Edge’de gerçekleştirildi. O yükseklikte nasıl ayaklarının altı çekilmeden şarkı söyleyip, dans edebildiğini anlamasam da bence gecenin en etkili performanslarından biriydi.
Gökhan Türkmen – Mavi
Gökhan Türkmen yeni yaşını yepyeni bir şarkıyla kutladı. Kızları için yazdığı ve bestelediği ‘Mavi’ şarkısını kızı Nil Rona ile birlikte kaydetmiş. ‘Mavi’de kızı Nil Rona’nın da vokalinin olması şarkıyı ayrı bir yere taşıyor. GTR müzik etiketiyle yayınlanan şarkı dinlediğiniz anda kulaktan kalbe akıyor ve haliyle duygusallığıyla kalpleri de eritiyor.
İki kardeşin birbirine olan sevgi ve bağlılığını konu alan şarkının sözü ve müziği Gökhan Türkmen’e, düzenlemesi ise Bora Çifterlere’e ait. Şarkının kapak görseli de kardeşi Leyla Ada’nın ultrason görüntüsüne büyük bir mutlulukla ve heyecanla bakan Nil Rona’nın fotoğrafı ile Morespace Studio tarafından hazırlanmış.
‘Mavi’nin klibi şarkının yansıttığı tüm duyguları tek seferde videosuyla dinleyiciye geçiriyor. Klipte ailesel duygulara ve doğaya dikkat çekerek büyük bir ağaç etrafında yapılan çekimlerde Gökhan Türkmen ve kızları Nil Rona ve Leyla Ada da başrollerde. Bu eğlenceli, samimi her notası sevgi taşıyan şarkının klibini ise Bora Çifterler üstlenmiş.
Yepyeni bir Ses: Martino
Birkaç haftadır yayınladığı single çalışmalarıyla dikkat kesilmemiz gereken yepyeni bir ses yükseliyor. Martino, İtalya Milano doğumlu, ailesi dört nesil müzisyenlerle dolu, içi müzikle yanıp kavrulan çok genç bir ses.
Küçük yaşlarda profesyonel keman eğitimi alan Martino, ANTDOB çocuk korosunda yer alıp birçok çocuk oyunlarda rol almış. Daha sonrasında Antalya Devlet Konservatuarı’nda eğitim alan Martino, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’yla konserler verip uluslararası yarışmalarda da dereceler almış. Üniversite yıllarında yolu ODTÜ İnşaat Mühendisliği ile kesişen genç sanatçı, geçtiğimiz yıl hayalini gerçekleştirmek üzere eğitimine Bilgi Üniversitesi Müzik bölümüne geçerek bu yolda ilerleme kararı vermiş.
Geçen yılın sonlarına doğru VEyasin ile yeni kurulan ve kendisinin de kurucusu ve prodüktörü olduğu Kamp records üzerine konuşmak üzere bir araya gelmiştik. Tür bağımsız yeni sanatçılara bu çatı altında destek vereceklerini anlatırken o zaman Martino’dan bahsetmişti. Sohbetimizde yepyeni bir ses geliyor diye birçok kez heyecanından bahseden VEYasin’i geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Martino’nun şarkılarını dinledikten sonra daha iyi anlıyorum.
Yepyeni başlayan müzik yolculuğuna daha iyi tanık olmak için Martino ile de konuşma fırsatı buldum. Hem ailesinin ona kazandırdıkları, hem de kendisinin küçük yaşlardan beri müzikle dolu bir yol çizmek istemesi, Martino’yu birkaç gün sonra yayınlanacak olan ilk albümüne kadar adım adım getirmiş. VEyasin ile karşılaşmasından ötürü ne kadar şanslı olduğunu dile getiren genç sanatçı, 11:23 adlı albümünde tek bir janr odağında kalmadan özgün ve yenilikçi bir albüm hazırladıklarını büyük bir heyecanla aktardı. Emin adımlarla gelen Martino’yu ve yeni şarkılarını büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum.
Chillout Festival 15. Yaşında
İstanbul’un en sevilen festivallerinden olan Chillout Festival bu sene %100 Music sunumuyla 15. Yaşında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 5 Eylül Cumartesi günü Garden Fiesta’da düzenleniyor. Organizasyonun pandemiden ötürü alınan sosyal mesafe kuralları göz önüne alındığında bu bakımdan İstanbul’daki ilk festival özelliği olması da önemli.
Kimler sahne alacak bu sene festivalde derseniz hemen detaylara geçeyim. Oceanvs Orientalis, BaBa Zula, Majnoon, Lounge FM ve Chill-Out Festival’in kurucusu Cantanca, Mousike ve Menachem 26 Chillout Festival katılımcılarına müzik ve performans dolu bir gün geçirmeyi amaçlıyor.