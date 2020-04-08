‘Future Nostalgia’ İle Evde Dans!

Dua Lipa’nın uzun zamandır merakla beklenen albümü ‘Future Nostalgia’ önceki hafta yayınlandı. Bu albüm Dua Lipa için çok önemli bir mihenk taşı, çünkü tüm dünyayı peşinde sürükleyen ilk albümünden sonra başarısının devamı aslında bir anlamda ‘Future Nostalgia’ya bağlı.
Bütün hazırlıkları en ince ayrıntısına kadar düşünüp tüm müzik sektörünün hatta dünyanın merakla beklediği bir albüm yapsanız da birkaç ay içinde dünyada neler olacağını kestirmek o kadar da kolay olmuyor. Coronavirüs salgının tüm dünyayı etkisi altına almasından bahsediyorum. Dua Lipa tam da albümü için gün sayarken önce Çin’de başlayan salgın kısa bir süre içinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Her gün yeni vakalar ve maalesef ölüm haberleriyle gündem çalkalanırken dans odaklı, disko kokan bir albümü yayınlayıp dünyaya neşe ve mutluluk dağıtmak epey güç. Dua Lipa ve ekibi albümün yayınlanmasını ertelemektense, bu dönemde insanlara pozitif bir etki bırakmasının daha önemli olduğunu düşünerek yayınlamayı tercih etmişler. İyi ki de böyle düşünmüşler! Şimdi herkes evinde ‘Future Nostalgia’ ile dans ediyor ve albümün dünya çapındaki dinlemeleri hiç de fena gitmiyor.
Dua Lipa ‘Future Nostalgia’ için Jeff Bhasker, Ian Kirkpatricj, Stuart Price, The Monsters & Strangerz gibi önemli prodüktör ve söz yazarlarını bir araya getirerek nostaljik ama disko temalı bir albüm hazırlamış. Albümün ilk single’ı ‘Don’t Start Now’ geçen senenin Kasım ayında yayınlandığında tüm listelerden olumlu tepkiler almıştı. Daha sonra sırasıyla ‘Future Nostalgia’, ‘Physical’ ve ‘Break My Heart’ single’larını yayınlayan sanatçı albümün yayınlanmasını da tahmin edilenden biraz daha öne çekti. Albümün öne alınmasındaki sebep maalesef tarihinden önce internete sızmasıydı. Gözyaşlarıyla Instagram profilinden bu duruma çok üzüldüğünü anlatan genç sanatçı, durum karşısında aksiyon almakta çok geç kalmadı ve kısa süre içinde albümü yayınladı. Coronavirüs salgını döneminde yeni albümü yayınlamanın dinleyicilerden güzel geri dönüşler almasını şu sıralar büyük mutlulukla karşılayan sanatçı bu sene yapmayı planladığı turnesini 2021 senesine erteledi. Bu salgın döneminde evinde izole olan İngiliz sanatçı, Tv programlarına evinden canlı bağlanarak tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.
Eğer söylenenler doğruysa Dua Lipa ikinci albümü ‘Future Nostalgia’ için 60 şarkı kaydetmiş. Üstelik Nile Rodgers, Mark Ranson, Max Martin, Pharell Williams gibi büyük isimlerle de çalışmalar yapsa da bu şarkılar maalesef albümün final halinde yer almamışlar. Tam da benlik bir haber bu, ne olacak o şarkılar? Beni şimdiden bunun endişesi aldı bile. Belki önümüzdeki dönemde birer birer single olarak yayınlanırlar.
2018 senesinde çalışmalarına başladığı albümün final dokunuşlarını geçtiğimiz Şubat ayında tamamlanmış. Yeni şarkılarıyla herkesin kendi evinde dans etmesini, hatta sevdiklerine internet üzerinden bağlanarak dijital bir parti yapmalarını hayal ettiğini belirten sanatçının bence bu dileği özellikle bu zamanda gerçekleşebilecek en olası ve mantıklı istek. ‘Future Nostalgia’ bir dakika bir yerinde duramayan, kıpır kıpır, enerjik ve neşe saçan nefis bir dans albümü. Modunuzu düşük hissettiğiniz herhangi bir an albümden rastgele bir şarkı seçip havanızı değiştirmeniz çok kolay. Özellikle bu zor günlerde, böyle pozitif işlere bence hepimizin ihtiyacı var. Hayat eski rutinine dönene kadar şimdilik ‘Future Nostalgia’ ile evde dans etmeye devam.
Yıldızlar: Don’t Start Now, Levitating, Hallucinate, Love Again, Break My Heart, Boys Will Be Boys
Oscar’ımı Verdim Gitti: Cool, Physical
Kulağımdaki Şarkılar
Bir zamanlar her hafta bu köşede kendimce hazırladığım çalma listelerini yayınlardım. Sonra neden bilmiyorum o alışkanlığımı yavaş yavaş kaybettim. Listeler yapsam da burada paylaşmadım. Zaten dijital platformlarda merak eden o kişinin listelerine erişiyor, dilediğini dinliyor diye düşündüm. Şimdilerde özellikle bu dönemde çok kişiden ‘bu ara ne dinliyorsun?’ sorusu geliyor. Eskiden yaptığım gibi bir liste paylaşmasam da, bundan sonra en azından bu sıralar ne dinliyorum onlardan bir tutam buraya da bırakmak istiyorum. Umarım siz de arasından kendi listelerinize ekleyecek birkaç şarkı yakalarsınız.
- Dua Lipa – Cool
- Kalben – Seni Özlerim
- Troye Sivan – Take Yourself Home
- The Weeknd – Nothing Compares
- Birkan Nasuhoğlu – Diken
- Hayley Willams – Over Yet
- Lauv - Believed
- Gökhan Türkmen - Aşk
- Ayben – Oyun Parkı
- Fikri Karayel – İyi Geliyor
- Ceren Gündoğdu – Telefon
- Gorgon City- Nobody
- BEGE- İlerle
- Nükhet Duru, Mabel Matiz- Nerde
- Sezen Aksu – Ben De Yoluma Giderim
- Seren Saraç – Farkıma Var
- Lara Di Lara – Albatros
- Apartmanlar- Kaybederken Yanımda
- Morrissey –Knockabout World
‘Future Nostalgia’ İle Evde Dans!
Dua Lipa’nın uzun zamandır merakla beklenen albümü ‘Future Nostalgia’ önceki hafta yayınlandı. Bu albüm Dua Lipa için çok önemli bir mihenk taşı, çünkü tüm dünyayı peşinde sürükleyen ilk albümünden sonra başarısının devamı aslında bir anlamda ‘Future Nostalgia’ya bağlı.
Bütün hazırlıkları en ince ayrıntısına kadar düşünüp tüm müzik sektörünün hatta dünyanın merakla beklediği bir albüm yapsanız da birkaç ay içinde dünyada neler olacağını kestirmek o kadar da kolay olmuyor. Coronavirüs salgının tüm dünyayı etkisi altına almasından bahsediyorum. Dua Lipa tam da albümü için gün sayarken önce Çin’de başlayan salgın kısa bir süre içinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Her gün yeni vakalar ve maalesef ölüm haberleriyle gündem çalkalanırken dans odaklı, disko kokan bir albümü yayınlayıp dünyaya neşe ve mutluluk dağıtmak epey güç. Dua Lipa ve ekibi albümün yayınlanmasını ertelemektense, bu dönemde insanlara pozitif bir etki bırakmasının daha önemli olduğunu düşünerek yayınlamayı tercih etmişler. İyi ki de böyle düşünmüşler! Şimdi herkes evinde ‘Future Nostalgia’ ile dans ediyor ve albümün dünya çapındaki dinlemeleri hiç de fena gitmiyor.
Dua Lipa ‘Future Nostalgia’ için Jeff Bhasker, Ian Kirkpatricj, Stuart Price, The Monsters & Strangerz gibi önemli prodüktör ve söz yazarlarını bir araya getirerek nostaljik ama disko temalı bir albüm hazırlamış. Albümün ilk single’ı ‘Don’t Start Now’ geçen senenin Kasım ayında yayınlandığında tüm listelerden olumlu tepkiler almıştı. Daha sonra sırasıyla ‘Future Nostalgia’, ‘Physical’ ve ‘Break My Heart’ single’larını yayınlayan sanatçı albümün yayınlanmasını da tahmin edilenden biraz daha öne çekti. Albümün öne alınmasındaki sebep maalesef tarihinden önce internete sızmasıydı. Gözyaşlarıyla Instagram profilinden bu duruma çok üzüldüğünü anlatan genç sanatçı, durum karşısında aksiyon almakta çok geç kalmadı ve kısa süre içinde albümü yayınladı. Coronavirüs salgını döneminde yeni albümü yayınlamanın dinleyicilerden güzel geri dönüşler almasını şu sıralar büyük mutlulukla karşılayan sanatçı bu sene yapmayı planladığı turnesini 2021 senesine erteledi. Bu salgın döneminde evinde izole olan İngiliz sanatçı, Tv programlarına evinden canlı bağlanarak tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.
Eğer söylenenler doğruysa Dua Lipa ikinci albümü ‘Future Nostalgia’ için 60 şarkı kaydetmiş. Üstelik Nile Rodgers, Mark Ranson, Max Martin, Pharell Williams gibi büyük isimlerle de çalışmalar yapsa da bu şarkılar maalesef albümün final halinde yer almamışlar. Tam da benlik bir haber bu, ne olacak o şarkılar? Beni şimdiden bunun endişesi aldı bile. Belki önümüzdeki dönemde birer birer single olarak yayınlanırlar.
2018 senesinde çalışmalarına başladığı albümün final dokunuşlarını geçtiğimiz Şubat ayında tamamlanmış. Yeni şarkılarıyla herkesin kendi evinde dans etmesini, hatta sevdiklerine internet üzerinden bağlanarak dijital bir parti yapmalarını hayal ettiğini belirten sanatçının bence bu dileği özellikle bu zamanda gerçekleşebilecek en olası ve mantıklı istek. ‘Future Nostalgia’ bir dakika bir yerinde duramayan, kıpır kıpır, enerjik ve neşe saçan nefis bir dans albümü. Modunuzu düşük hissettiğiniz herhangi bir an albümden rastgele bir şarkı seçip havanızı değiştirmeniz çok kolay. Özellikle bu zor günlerde, böyle pozitif işlere bence hepimizin ihtiyacı var. Hayat eski rutinine dönene kadar şimdilik ‘Future Nostalgia’ ile evde dans etmeye devam.
Yıldızlar: Don’t Start Now, Levitating, Hallucinate, Love Again, Break My Heart, Boys Will Be Boys
Oscar’ımı Verdim Gitti: Cool, Physical
Kulağımdaki Şarkılar
Bir zamanlar her hafta bu köşede kendimce hazırladığım çalma listelerini yayınlardım. Sonra neden bilmiyorum o alışkanlığımı yavaş yavaş kaybettim. Listeler yapsam da burada paylaşmadım. Zaten dijital platformlarda merak eden o kişinin listelerine erişiyor, dilediğini dinliyor diye düşündüm. Şimdilerde özellikle bu dönemde çok kişiden ‘bu ara ne dinliyorsun?’ sorusu geliyor. Eskiden yaptığım gibi bir liste paylaşmasam da, bundan sonra en azından bu sıralar ne dinliyorum onlardan bir tutam buraya da bırakmak istiyorum. Umarım siz de arasından kendi listelerinize ekleyecek birkaç şarkı yakalarsınız.