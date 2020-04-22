Dünya Yıldızlar Corona’ya Karşı Birleşti

Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen One World: Together At Home konseri 1985’te Etiyopya’daki açlık krizinin önüne geçmek için düzenlenen Live Aid konserinden beri yapılan ve onlarca dünya yıldızının yer aldığı dev bir dijital konser olarak tarihte yerini aldı. Youtube üzerinden canlı yayınlanan etkinlik eş zamanlı olarak birçok televizyon kanalından da yayınlandı.
Lady Gaga’nın küratörlüğünü üstlendiği bu dijital konserin kadro gerçekten de inanılmaz uzun bir listeden oluşuyor. Taylor Swift, Billie Eilish, Alicia Keys, Celine Dion, Pharrell Williams, Elton John, Paul McCartney, Steve Wonder gibi isimlerin yanı sıra, Green Day’den Billie Joe Armstrong, Camila Cabello, Chris Martin, Lizzo, Jennifer Lopez, Sofi Tukker, John Legend, Sam Smith, FINNEAS, Shawn Mendes, Eddie Vedder, Usher gibi daha saymakla bitmeyecek onlarca sanatçı performanslarıyla bu konsere destek oldular.
Bu dev dijital konser sayesinde toplanan 127 milyon dolarlık yardım geliri, Covid-19 salgınında görev alan ve en önde bu hastalıkla mücadele çalışan sağlık personellerine, derneklere, bakım evlerine ve sağlık kuruluşlarına aktarılmasının yanı sıra hastalığın çözümü için yapılan çalışmalara da kaynak sağlayacak. Tüm yayını Youtube’dan izleyebileceğiniz gibi, dijital platformlardan da bu yardım konserine destek veren sanatçıların performanslarını dinleyebilirsiniz.
YENİ ÇIKIŞLAR
Çağrı – DİP
Çağrı’nın yeni single’I ‘Dip’ bu haftanın beni en mutlu eden müzik haberi oldu diyebilirim. Yeni şarkının detaylarına gelmeden önce biraz kaseti başa sarıp kısa bir Çağrı introsu yapmak istiyorum.
Kendisi çok da göz önünde olmayan ama müzikle bağı kopmayan sanatçılardan. Hatırladığım ilk vokali annesi Emel Müftüoğlu’nun ‘Mucize’ albümündeki ‘Kal Benimle’ şarkısında Emel Müftüoğlu ile birlikte seslendirmişti. Çağrı, bundan yaklaşık 9 sene sonra yayınladığı mini albümü ile esas benim radarıma girmişti. ‘Kapıyı Kapat’, ‘Gücüm Yok’ ve ‘Film Metni’ 90’lar pop temasına referanslı nefis şarkılarıydı. Özellikle bu üç şarkı o dönemlerde uzun süre tekrar tekrar dinlediğim şarkılardandı. Şimdi yeni single çalışması için bu yazıyı yazarken ‘Film Metni’ni yine döndüre döndüre dinledim.
Bu albümden sonra yayınladığı ‘Neden Mutlu Değilim’, ‘Bana Dokunma’, ‘Sensiz’ ve ‘Aferin’ şarkılarıyla müzik yolculuğuna devam etti. Eğer Çağrı için bir geri dönüş manşeti atılacaksa ‘Dip’ bu geri dönüşün meşalesini yakan şarkı olacak. ‘Dip’ sözü Sezen Aksu’ya bestesi Sezen Aksu ve Ozan Bayraşa’ya ait özel bir şarkı. Şarkının yapısı da Çağrı’nın önceki yayınladığı şarkılardan oldukça farklı bir kulvarda. Şarkının düzenlenmesinde yine Ozan Bayraşa yer alıyor.
Çağrı, bundan önce yayınladığı çalışmalarında genelde kendi eserlerini seslendirdiği için, ilk defa Sezen Aksu imzalı bir şarkı seslendirmesi elbette büyük önem arz ediyor. ‘Dip’ aslında epey bir zaman önce tamamlanmış, yayınlanacağı günü bekliyormuş. Karantina günleri hayatımıza girince, Çağrı daha fazla beklemektense şarkıyı yayınlamak istemiş. Bunu da yaparken aslında bir anlamda üretmenin insanları hayata bağlamasına bir örnek de olsun istemiş. Diğer yandan hem kendi hayatına, hem de müzikseverlere bir güzellik olsun isteyip şarkıyı geçtiğimiz hafta yayınlama kararı almış. İyi ki de böyle bir karar vermiş. Şarkının kendisi kadar klibi de dikkat çekici. Nihat Odabaşı’nın yönetmenliğini üstlendiği klipte yepyeni bir Çağrı görüyoruz. Benim gibi müziğe her daim aç birisi haliyle Çağrı’dan ‘Dip’ sonrasında hız kesmeden yeni şarkılarla bizi alıp kendi dünyasına götürmesini diliyorum.
Kenan Doğulu – Bizimdir
Tüm dünya zor bir zamandan geçiyor. Kenan Doğulu bu zor zamanlarda birbirimize uzak olsak da sahip olduğumuz sevgi bağlarıyla bu dönemi de aşacağımıza inandığını belirterek yeni şarkısı ‘Bizimdir’i geçtiğimiz hafta yayınladı. Şarkının klibi de sanat dünyasının birçok ismini bir araya getiren moral yüklü bir çalışma olarak dikkatleri üzerine çekiyor.
‘Bizimdir’in sözleri Kenan Doğulu’ya bestesi ve düzenlemesi ise Bora Uzer’e ait. Şarkıdaki kopuz ve perdesiz gitarda Erkan Oğur, Rhodes piyanoda Anıl Tuncer yer alıyor. Şarkı aslında dijital olarak yayınlanmadan önce geçtiğimiz sene Kenan Doğulu’nun 15 Ekim 2019 Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserinde seslendirilmişti.
Candaş Arın’ın yönetmenliğindeki ‘Bizimdir’in klibinin çekimleri yaklaşık üç ay sürmüş. Klipte; Beren Saat, Uğur Yucel, Işıl Yücesoy, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Ezgi Mola, Belçim Bilgin, Engin Öztürk, Gonca Vuslateri, Emre Karayel, Kaan Çakır, Selim Bayraktar, İpek Erdem gibi oyuncuların yanı sıra Sıla, Sertab Erener, Can Bonomo, Gökhan Türkmen, Ceylan Ertem, Erkan Oğur, Evrencan Gündüz, Kalben, İzzet Öz, Melis Fis, Nino Varon, Simge Sağın’ın da aralarında bulunduğu müzik dünyasından isimler de yer alıyor.
Nilipek. – Yaprak
Nilipek’in bu Cuma yeni albümünün ilk bölümü yayınlanıyor. ‘Mektuplar’ adlı albümün ilk bölümünde 5 şarkı yer alıyor. Nilipek beni bu hafta yeni şarkılarıyla yayınlanmadan buluşturdu. İtiraf ediyorum bu işin en güzel yanı albümleri, şarkıları yayınlanmadan önce dinlemek. Albümden ilk şarkı ‘Yaprak’ geçtiğimiz gün yayınlandı ve böylece ‘Mektuplar’ın resmi yolculuğu başlamış oldu.
‘Yaprak’ın melodik yürüyüşü enerjik, neşeli gibi olsa da sözlerine dikkatlice bakınca aslında sizi kendinize getiriyor. ‘Benden kırdığın yaprağı başkasının bedenine eksen tutar mı?’ sözlerini neşeli bir havada ama içinize işleye işleye ancak Nilipek söyleyebilirdi zaten. Karantina dönemi Nilipek’in albüm üretim sürecini biraz zorlasa da, ‘Mektuplar I’ nefis bir nefes sunacak hepimize. Cuma’ya şurada ne var ki. Öncesinde ‘Yaprak’a odaklanalım. ‘Yaprak’ın söz ve müziği Nilipek’e, düzenlemesi ise Can Aydınoğlu, Berkay Küçükbaşlar, Nilipek., Umut Çetin imzası taşıyor. Şarkıdaki elektrikli gitar Can Aydınoğlu, basgitarı Umut Çetin, tuşluları Alican İpek ve Can Aydınoğlu, perküsyonu Berkay Küçükbaşlar ukuleleyi ise Nilipek çalmış. Şarkının önceki gün çok tatlı bir animasyon klibi de yayınlandı. ‘Yaprak’ın dijital dinlemelerinde bir birinci varsa ben sanırım o birinciliğe adayım. ‘Mektuplar’ gelsin diye gün sayıyorum, yeni Nilipek şarkıları baharın habercisi olsun.
Çağrı Telkıvıran – Kırmızı Karlar
Pop müzikte birçok şarkıda söz ve müziğiyle imza bırakan Çağrı Telkıvıran artık kendi şarkılarını kendi söylemek için adım atıyor. Simge, Zeynep Bastık, Berkay gibi isimlerin albümlerinde söz,müzik ve aranjeleriyle yer alan Çağrı Telkıvıran ‘Kırmızı Karlar’ şarkısıyla kendi çıkışını yapıyor.
‘Kırmızı Karlar’ disko, funk temalı enerjik, yerinde duramayan bir aşk şarkısı. Şarkının karantina döneminde evde çekilen klibi Seda Türkmen tarafından çekilmiş. Çağrı Telkıvıran’ın evden çıkmadan yarattığı pozitif enerjisini yansıttığı klibi ilk izleyişte size de geçiriyor.
Kulağımdaki Şarkılar
Hiç lafı uzatmadan direk bu haftanın listesiyle sizi baş başa bırakıyorum:
- – Yaprak
- Çağrı – Dip
- Kenan Doğulu – Bizimdir
- Çağrı Telkıvıran – Kırmızı Karlar
- Pinhani – Beni Böyle Sevemezsin
- İrem Derici – Dudak Payı
- Fikri Karayel – İyi Geliyor
- Eskitilmiş Yaz – Geceden Kalma
- Merhababensokak – Açar Kalbini
- Sam Smith & Demi Lovato – I’m Ready
- Rina Sawayama – Bad Friend
- Florence + The Machine – Light Of Love
- Girl in red – midnight love
- John Legend – Bigger Love
- Kelly Clarkson – I Dare You
- Dua Saleh – Umbrellar
- Jamie XX – Idontknow
- Hayley Williams – Why We Ever
Dünya Yıldızlar Corona’ya Karşı Birleşti
Geçtiğimiz hafta bu satırlardan Andrea Bocelli’nin canlı yayınlanan konserinden bahsetmiştim. Bu sefer 8 saatlik dev bir dijital konser haberiyle yazıyı açmak istedim. Geçtiğimiz cumartesi akşamı Türkiye saatiyle 21:00’da başlayan konser pazar sabahı saat 5’e kadar devam etti.
Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen One World: Together At Home konseri 1985’te Etiyopya’daki açlık krizinin önüne geçmek için düzenlenen Live Aid konserinden beri yapılan ve onlarca dünya yıldızının yer aldığı dev bir dijital konser olarak tarihte yerini aldı. Youtube üzerinden canlı yayınlanan etkinlik eş zamanlı olarak birçok televizyon kanalından da yayınlandı.
Lady Gaga’nın küratörlüğünü üstlendiği bu dijital konserin kadro gerçekten de inanılmaz uzun bir listeden oluşuyor. Taylor Swift, Billie Eilish, Alicia Keys, Celine Dion, Pharrell Williams, Elton John, Paul McCartney, Steve Wonder gibi isimlerin yanı sıra, Green Day’den Billie Joe Armstrong, Camila Cabello, Chris Martin, Lizzo, Jennifer Lopez, Sofi Tukker, John Legend, Sam Smith, FINNEAS, Shawn Mendes, Eddie Vedder, Usher gibi daha saymakla bitmeyecek onlarca sanatçı performanslarıyla bu konsere destek oldular.
Bu dev dijital konser sayesinde toplanan 127 milyon dolarlık yardım geliri, Covid-19 salgınında görev alan ve en önde bu hastalıkla mücadele çalışan sağlık personellerine, derneklere, bakım evlerine ve sağlık kuruluşlarına aktarılmasının yanı sıra hastalığın çözümü için yapılan çalışmalara da kaynak sağlayacak. Tüm yayını Youtube’dan izleyebileceğiniz gibi, dijital platformlardan da bu yardım konserine destek veren sanatçıların performanslarını dinleyebilirsiniz.
YENİ ÇIKIŞLAR
Çağrı – DİP
Çağrı’nın yeni single’I ‘Dip’ bu haftanın beni en mutlu eden müzik haberi oldu diyebilirim. Yeni şarkının detaylarına gelmeden önce biraz kaseti başa sarıp kısa bir Çağrı introsu yapmak istiyorum.
Kendisi çok da göz önünde olmayan ama müzikle bağı kopmayan sanatçılardan. Hatırladığım ilk vokali annesi Emel Müftüoğlu’nun ‘Mucize’ albümündeki ‘Kal Benimle’ şarkısında Emel Müftüoğlu ile birlikte seslendirmişti. Çağrı, bundan yaklaşık 9 sene sonra yayınladığı mini albümü ile esas benim radarıma girmişti. ‘Kapıyı Kapat’, ‘Gücüm Yok’ ve ‘Film Metni’ 90’lar pop temasına referanslı nefis şarkılarıydı. Özellikle bu üç şarkı o dönemlerde uzun süre tekrar tekrar dinlediğim şarkılardandı. Şimdi yeni single çalışması için bu yazıyı yazarken ‘Film Metni’ni yine döndüre döndüre dinledim.
Bu albümden sonra yayınladığı ‘Neden Mutlu Değilim’, ‘Bana Dokunma’, ‘Sensiz’ ve ‘Aferin’ şarkılarıyla müzik yolculuğuna devam etti. Eğer Çağrı için bir geri dönüş manşeti atılacaksa ‘Dip’ bu geri dönüşün meşalesini yakan şarkı olacak. ‘Dip’ sözü Sezen Aksu’ya bestesi Sezen Aksu ve Ozan Bayraşa’ya ait özel bir şarkı. Şarkının yapısı da Çağrı’nın önceki yayınladığı şarkılardan oldukça farklı bir kulvarda. Şarkının düzenlenmesinde yine Ozan Bayraşa yer alıyor.
Çağrı, bundan önce yayınladığı çalışmalarında genelde kendi eserlerini seslendirdiği için, ilk defa Sezen Aksu imzalı bir şarkı seslendirmesi elbette büyük önem arz ediyor. ‘Dip’ aslında epey bir zaman önce tamamlanmış, yayınlanacağı günü bekliyormuş. Karantina günleri hayatımıza girince, Çağrı daha fazla beklemektense şarkıyı yayınlamak istemiş. Bunu da yaparken aslında bir anlamda üretmenin insanları hayata bağlamasına bir örnek de olsun istemiş. Diğer yandan hem kendi hayatına, hem de müzikseverlere bir güzellik olsun isteyip şarkıyı geçtiğimiz hafta yayınlama kararı almış. İyi ki de böyle bir karar vermiş. Şarkının kendisi kadar klibi de dikkat çekici. Nihat Odabaşı’nın yönetmenliğini üstlendiği klipte yepyeni bir Çağrı görüyoruz. Benim gibi müziğe her daim aç birisi haliyle Çağrı’dan ‘Dip’ sonrasında hız kesmeden yeni şarkılarla bizi alıp kendi dünyasına götürmesini diliyorum.
Kenan Doğulu – Bizimdir
Tüm dünya zor bir zamandan geçiyor. Kenan Doğulu bu zor zamanlarda birbirimize uzak olsak da sahip olduğumuz sevgi bağlarıyla bu dönemi de aşacağımıza inandığını belirterek yeni şarkısı ‘Bizimdir’i geçtiğimiz hafta yayınladı. Şarkının klibi de sanat dünyasının birçok ismini bir araya getiren moral yüklü bir çalışma olarak dikkatleri üzerine çekiyor.
‘Bizimdir’in sözleri Kenan Doğulu’ya bestesi ve düzenlemesi ise Bora Uzer’e ait. Şarkıdaki kopuz ve perdesiz gitarda Erkan Oğur, Rhodes piyanoda Anıl Tuncer yer alıyor. Şarkı aslında dijital olarak yayınlanmadan önce geçtiğimiz sene Kenan Doğulu’nun 15 Ekim 2019 Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserinde seslendirilmişti.
Candaş Arın’ın yönetmenliğindeki ‘Bizimdir’in klibinin çekimleri yaklaşık üç ay sürmüş. Klipte; Beren Saat, Uğur Yucel, Işıl Yücesoy, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Ezgi Mola, Belçim Bilgin, Engin Öztürk, Gonca Vuslateri, Emre Karayel, Kaan Çakır, Selim Bayraktar, İpek Erdem gibi oyuncuların yanı sıra Sıla, Sertab Erener, Can Bonomo, Gökhan Türkmen, Ceylan Ertem, Erkan Oğur, Evrencan Gündüz, Kalben, İzzet Öz, Melis Fis, Nino Varon, Simge Sağın’ın da aralarında bulunduğu müzik dünyasından isimler de yer alıyor.
Nilipek. – Yaprak
Nilipek’in bu Cuma yeni albümünün ilk bölümü yayınlanıyor. ‘Mektuplar’ adlı albümün ilk bölümünde 5 şarkı yer alıyor. Nilipek beni bu hafta yeni şarkılarıyla yayınlanmadan buluşturdu. İtiraf ediyorum bu işin en güzel yanı albümleri, şarkıları yayınlanmadan önce dinlemek. Albümden ilk şarkı ‘Yaprak’ geçtiğimiz gün yayınlandı ve böylece ‘Mektuplar’ın resmi yolculuğu başlamış oldu.
‘Yaprak’ın melodik yürüyüşü enerjik, neşeli gibi olsa da sözlerine dikkatlice bakınca aslında sizi kendinize getiriyor. ‘Benden kırdığın yaprağı başkasının bedenine eksen tutar mı?’ sözlerini neşeli bir havada ama içinize işleye işleye ancak Nilipek söyleyebilirdi zaten. Karantina dönemi Nilipek’in albüm üretim sürecini biraz zorlasa da, ‘Mektuplar I’ nefis bir nefes sunacak hepimize. Cuma’ya şurada ne var ki. Öncesinde ‘Yaprak’a odaklanalım. ‘Yaprak’ın söz ve müziği Nilipek’e, düzenlemesi ise Can Aydınoğlu, Berkay Küçükbaşlar, Nilipek., Umut Çetin imzası taşıyor. Şarkıdaki elektrikli gitar Can Aydınoğlu, basgitarı Umut Çetin, tuşluları Alican İpek ve Can Aydınoğlu, perküsyonu Berkay Küçükbaşlar ukuleleyi ise Nilipek çalmış. Şarkının önceki gün çok tatlı bir animasyon klibi de yayınlandı. ‘Yaprak’ın dijital dinlemelerinde bir birinci varsa ben sanırım o birinciliğe adayım. ‘Mektuplar’ gelsin diye gün sayıyorum, yeni Nilipek şarkıları baharın habercisi olsun.
Çağrı Telkıvıran – Kırmızı Karlar
Pop müzikte birçok şarkıda söz ve müziğiyle imza bırakan Çağrı Telkıvıran artık kendi şarkılarını kendi söylemek için adım atıyor. Simge, Zeynep Bastık, Berkay gibi isimlerin albümlerinde söz,müzik ve aranjeleriyle yer alan Çağrı Telkıvıran ‘Kırmızı Karlar’ şarkısıyla kendi çıkışını yapıyor.
‘Kırmızı Karlar’ disko, funk temalı enerjik, yerinde duramayan bir aşk şarkısı. Şarkının karantina döneminde evde çekilen klibi Seda Türkmen tarafından çekilmiş. Çağrı Telkıvıran’ın evden çıkmadan yarattığı pozitif enerjisini yansıttığı klibi ilk izleyişte size de geçiriyor.
Kulağımdaki Şarkılar
Hiç lafı uzatmadan direk bu haftanın listesiyle sizi baş başa bırakıyorum: