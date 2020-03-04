Dualite ile Ekin Beril’in Dünyasına Dalış

Birçoğunuzun bildiği bir isim Ekin Beril. Ben de muhtemelen herkes gibi Instagram ve Youtube’daki cover işleriyle ilk defa haberdar olmuştum. Gizemli bir şekilde yüzünün pek görünmediği bu acappela cover çalışmaları gerçekten de çok güzeldi. Hatta Sertab Erener ile ‘Kime Diyorum’u birlikte söylemişti. Şarkının bu halini hala ara ara dinliyorum, bence nefis bir çalışmaydı.
Cover çalışmaları sonrasında Ekin Beril ‘Melek’ ve ‘Zaman’ adıyla 2 tane EP yayınladı. Ardından da 1 sene boyunca üzerinde çalıştığı ve geçen hafta artık dinleyicisiyle buluşan ilk albümü ‘Dualite’ yayımlandı. 11 şarkılık albümün söz ve müziğinin tamamı kendisine ait. Albümün prodüksiyonunu Caner Anar (Playjoy) ile birlikte gerçekleştiren Ekin Beril her şarkı için çok ince detay çalışmış.
Albümün ardında bir hikâye ve aslında bir felsefe var. Hayatı her anlamda sorgulayan, özünde gerçekliği bulmaya koşan bir albüm ‘Dualite’. Şarkıların odağına hep kendisini koyan Ekin Beril, gerçeklik hakkında birtakım sorular soruyor ve her soru onu ve bilincini değiştirmeye başlıyor.
‘Dualite’nin çıkış şarkısı ‘Uzayın Dibi’ olmuş. Şarkının klibi tek plan bir formatta çekilmiş. Yönetmenliğini Utku Kemal Durmaçalış’ın üstlendiği ‘Uzayın Dibi’ için Ekin Beril ve ekibi gerçekten de çok güzel bir iş çıkartmışlar. Albümün genel havasını ve müzikal yapısını göz önüne alınca bundan sonraki video klipleri kesinlikle merak konusu.
Dualite’yi müzik türü bakımından özellikle bir alana sıkıştırmamak gerektiğini düşünüyorum. Prodüksiyon olarak çok başarılı ve detaylara önem veren hatta ufuk açan bir albüm olmuş. Müzikal altyapıların derinliği, sözlerinin ve genel anlamda albümün aktarmak istediği hikâyeyi her şarkıda adım adım size sunmasını çok genç ve yeni bir bakış olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan Ekin Beril’in seneler içinde sosyal medya ile gelişip bugün albüm yayınlayan bir sanatçıya dönüşmesi çok değerli. Özellikle evinde müzik yapan ve bunları dünyaya paylaşan yeni nesil müzisyenlere ilham olacak bir isim.
Yıldızlar: Dualite, Deli Bir Rüya, Sakin, Zaman II, Bütün Galaksiler
Oscar’ımı Verdim Gitti: Ha Ha, Uzayın Dibi
HAFTALIK KEŞİF
Bu hafta dinleme listelerimde yer alan yeni albüm ve şarkılardan bir seçki hazırlamak istedim.
Damla – Veda
Damla’nın ‘Veda’ şarkısı geçtiğimiz hafta yayınlandı. O günden beri durmadan defalarca dinledim, doyamıyorum. Bu kadar sevip dinlemeye doyamadığım bir şarkıyı sizinle de paylaşmadan edemedim.
Damla’nın müzik aşkı çocuk yaşta kapısını çalmış. İlköğretim yıllarında müzik teori ve şan dersleri almış, yan flüt ve okulun caz bandosunda alto saksafon çalmış. Yolu birçok koroda ve çeşitli müzik gruplarında vokal yaparak ilerlemiş. Kısacası hem sesini hem de enstrüman çalma konusunda kendini yetiştirmiş, geliştirmiş.
Üniversite sonrası prodüksiyon ve sinema alanında kariyerini ilerletirken, paralelde de reklam jingleları seslendirmiş. İlk single’ı ‘Biber’i 2017 senesinde yayınlayıp, bu yolda çalışmalarına da devam etmiş. 2018 yılı Damla için yön değiştiren bir sene. GTR ile yolları kesişen sanatçı, sözü ve bestesi kendisine ait aranjörlüğünü Aytaç Özgümüş’ün üstlendiği ‘Çık Dışarıya Oynayalım’ı yayımlamıştı. Benim Damla’yı tanımama sebep olan şarkısı üçüncü single’ı ‘Meyan’ dolu. Yayınlandığı dönem yine döndüre döndüre tekrar dinlediğim ‘Meyan’ sonrası Damla’dan gelecek her türlü yeni şarkı artık tamamen radarımda oldu. Meyan’dan sonra bir single daha yayınlayan sanatçı daha sonrasında Omark’la düet bir çalışma olan ‘Uçurumlar’ı geçtiğimiz yılın sonlarında yayımlamıştı.
Gelelim yeni şarkısı ‘Veda’ya. 90’lar teması olan şarkı bence herkesin dilinden düşmeyecek güzellikte olmuş. Beni gerçekten tam on ikiden vurdu. Yayınlandığından beri durmadan dinliyorum. Sözünü Ceren Atasoy ile bestesini ise Emre Irmak ile birlikte yapan Damla’nın şarkıdaki sakin yorumu bence çok yakışmış. Şarkının bir de yakında yayınlanmak üzere grafik formatlı bir klip hazırlanmış. Burak Türkmen yönetmenliğinde hazırlanan video klip çalışması çok yakında dijital platformlarda yerini alacakmış.
Alper Tuzcu – Migrante
Grammy Ödülleri jüri üyesi Alper Tuzcu’nun yeni EP’si ‘Migrante’ (hem Portekizce’de hem de İspanyolca’da “göçmen” anlamına geliyor) önceki hafta yayınlandı. Palma Records etiketiyle yayınlanan albümden yayınlanan ilk single Helena Beltrao’nun eşlik ettiği ‘Canção do Pássaro’, sanatçının ikinci Portekizce şarkısı. Şarkıyı dinlediğiniz de siz de Fado etkisini hemen ilk anda hissedeceksiniz. Şarkının bolero stilinden esinlenen perküsyonları Fado’ya yeni bir hava katıyor.
Migrante’nin temelleri Barcelona’da atılmış. Sanatçının ilham kaynağı Gabriel Garcia Marquez’in ‘Oniki Gezici Öykü’ adlı kısa hikayeler kitabıymış. Barcelona’nın yaydığı ses ve geleneklerden etkilenen Alper Tuzcu, Migrante’deki yeni şarkılarında Fado, Caz ve Klasik Müzik gibi çeşitli müzikleri ustalıkla harmanlamış. EP’de yer alan ‘Con Ella’ şiirinin bestesi kendisine büyük ilham kaynağı olan Pablo Neruda’ya ve modern Latin Amerika edebiyatına da gönderme yapıyor.
Lil Zey- Marina
Trap müziğini ben yeni yeni keşfedenlerdenim. Lil Zey’in Meth ile düeti ‘Marina’yı dinledikten sonra sizlerle de paylaşmak istedim. Sanatçının daha önceden yayınladığı KÖK$VL ile birlikte yayınladığı ‘Ötede Dur’ ve Khontkar ile birlikte yayınladığı ‘Yolumuz Yol Değil’ şarkılarının dinleyiciden aldığı olumlu tepkiler sonrasında ‘Marina’ şarkısı bu motivasyonu daha da güçlendirmiş.
‘Marina’daki Güney Latin Amerika modu Meth’in düetiyle birlikte daha da etkili bir hava yaratmış. Şarkının prodüksiyonu Berkin ‘III’ Laleli ve Muerte Beatz’in ortak çalışması olup, miks Can Paşa, mastering ise Khontkar tarafından yapılmış.
Emre Oktayoğlu – Yüzündeki Güneş
Ada Müzik etiketiyle yayınlanan ‘Yüzündeki Güneş’ bu bölümde sizlere yazmak istediğim bir diğer albüm oldu. Emre Oktayoğlu yıllardır İstanbul 12 Orkestrası’nda albüm ve sahne çalışmalarında yer alırken, önceki sene ilk single çalışması ‘Film Bitti’yi yayınlamış. İlk single çalışmasının ardından geçtiğimiz Ocak ayının sonunda yayınlanan ‘Yüzündeki Güneş’ albümünde 10 şarkı yer alıyor.
Birçok duyguya seslenen ‘Yüzündeki Güneş’ albümü hayatın içinden bir çalışma olmuş. Emre Oktayoğlu’nun albümdeki düzenlemelerin yanı sıra piyano ve gitar kayıtlarında da imzası yer alıyor. Albümde yer alan Çağrı Çığ Sığırcı’ya ‘Merhaba Yalnızlık’ şarkısı dışındaki tüm besteler Emre Oktayoğlu’na ait. Diğer yandan sanatçı ilk stüdyo albümünde Şenova Ülker, Alpar Lü, Dünyacan Yılmaz, Nilgün Lü, Başak Elkutlu, Ege Semercioğlu, Zümra Oktayoğlu gibi önemli müzisyenlerin de katkısı yer alıyor. Ege Semercioğlu’nun kaydını ve miks süreçlerini tamamladığı albümün mastering’i Burak Ataş’a emanet edilmiş. Albümdeki tüm fotoğraflar ise işlerine hayran olduğum Dilan Bozyel imzası taşıyor. Kış aylarına iyi gelecek bir albüm var karşımızda, özellikle yeni müzik arayanlar için ilaç gibi gelecek.
Dualite ile Ekin Beril’in Dünyasına Dalış
Birçoğunuzun bildiği bir isim Ekin Beril. Ben de muhtemelen herkes gibi Instagram ve Youtube’daki cover işleriyle ilk defa haberdar olmuştum. Gizemli bir şekilde yüzünün pek görünmediği bu acappela cover çalışmaları gerçekten de çok güzeldi. Hatta Sertab Erener ile ‘Kime Diyorum’u birlikte söylemişti. Şarkının bu halini hala ara ara dinliyorum, bence nefis bir çalışmaydı.
Cover çalışmaları sonrasında Ekin Beril ‘Melek’ ve ‘Zaman’ adıyla 2 tane EP yayınladı. Ardından da 1 sene boyunca üzerinde çalıştığı ve geçen hafta artık dinleyicisiyle buluşan ilk albümü ‘Dualite’ yayımlandı. 11 şarkılık albümün söz ve müziğinin tamamı kendisine ait. Albümün prodüksiyonunu Caner Anar (Playjoy) ile birlikte gerçekleştiren Ekin Beril her şarkı için çok ince detay çalışmış.
Albümün ardında bir hikâye ve aslında bir felsefe var. Hayatı her anlamda sorgulayan, özünde gerçekliği bulmaya koşan bir albüm ‘Dualite’. Şarkıların odağına hep kendisini koyan Ekin Beril, gerçeklik hakkında birtakım sorular soruyor ve her soru onu ve bilincini değiştirmeye başlıyor.
‘Dualite’nin çıkış şarkısı ‘Uzayın Dibi’ olmuş. Şarkının klibi tek plan bir formatta çekilmiş. Yönetmenliğini Utku Kemal Durmaçalış’ın üstlendiği ‘Uzayın Dibi’ için Ekin Beril ve ekibi gerçekten de çok güzel bir iş çıkartmışlar. Albümün genel havasını ve müzikal yapısını göz önüne alınca bundan sonraki video klipleri kesinlikle merak konusu.
Dualite’yi müzik türü bakımından özellikle bir alana sıkıştırmamak gerektiğini düşünüyorum. Prodüksiyon olarak çok başarılı ve detaylara önem veren hatta ufuk açan bir albüm olmuş. Müzikal altyapıların derinliği, sözlerinin ve genel anlamda albümün aktarmak istediği hikâyeyi her şarkıda adım adım size sunmasını çok genç ve yeni bir bakış olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan Ekin Beril’in seneler içinde sosyal medya ile gelişip bugün albüm yayınlayan bir sanatçıya dönüşmesi çok değerli. Özellikle evinde müzik yapan ve bunları dünyaya paylaşan yeni nesil müzisyenlere ilham olacak bir isim.
Yıldızlar: Dualite, Deli Bir Rüya, Sakin, Zaman II, Bütün Galaksiler
Oscar’ımı Verdim Gitti: Ha Ha, Uzayın Dibi
HAFTALIK KEŞİF
Bu hafta dinleme listelerimde yer alan yeni albüm ve şarkılardan bir seçki hazırlamak istedim.
Damla – Veda
Damla’nın ‘Veda’ şarkısı geçtiğimiz hafta yayınlandı. O günden beri durmadan defalarca dinledim, doyamıyorum. Bu kadar sevip dinlemeye doyamadığım bir şarkıyı sizinle de paylaşmadan edemedim.
Damla’nın müzik aşkı çocuk yaşta kapısını çalmış. İlköğretim yıllarında müzik teori ve şan dersleri almış, yan flüt ve okulun caz bandosunda alto saksafon çalmış. Yolu birçok koroda ve çeşitli müzik gruplarında vokal yaparak ilerlemiş. Kısacası hem sesini hem de enstrüman çalma konusunda kendini yetiştirmiş, geliştirmiş.
Üniversite sonrası prodüksiyon ve sinema alanında kariyerini ilerletirken, paralelde de reklam jingleları seslendirmiş. İlk single’ı ‘Biber’i 2017 senesinde yayınlayıp, bu yolda çalışmalarına da devam etmiş. 2018 yılı Damla için yön değiştiren bir sene. GTR ile yolları kesişen sanatçı, sözü ve bestesi kendisine ait aranjörlüğünü Aytaç Özgümüş’ün üstlendiği ‘Çık Dışarıya Oynayalım’ı yayımlamıştı. Benim Damla’yı tanımama sebep olan şarkısı üçüncü single’ı ‘Meyan’ dolu. Yayınlandığı dönem yine döndüre döndüre tekrar dinlediğim ‘Meyan’ sonrası Damla’dan gelecek her türlü yeni şarkı artık tamamen radarımda oldu. Meyan’dan sonra bir single daha yayınlayan sanatçı daha sonrasında Omark’la düet bir çalışma olan ‘Uçurumlar’ı geçtiğimiz yılın sonlarında yayımlamıştı.
Gelelim yeni şarkısı ‘Veda’ya. 90’lar teması olan şarkı bence herkesin dilinden düşmeyecek güzellikte olmuş. Beni gerçekten tam on ikiden vurdu. Yayınlandığından beri durmadan dinliyorum. Sözünü Ceren Atasoy ile bestesini ise Emre Irmak ile birlikte yapan Damla’nın şarkıdaki sakin yorumu bence çok yakışmış. Şarkının bir de yakında yayınlanmak üzere grafik formatlı bir klip hazırlanmış. Burak Türkmen yönetmenliğinde hazırlanan video klip çalışması çok yakında dijital platformlarda yerini alacakmış.
Alper Tuzcu – Migrante
Grammy Ödülleri jüri üyesi Alper Tuzcu’nun yeni EP’si ‘Migrante’ (hem Portekizce’de hem de İspanyolca’da “göçmen” anlamına geliyor) önceki hafta yayınlandı. Palma Records etiketiyle yayınlanan albümden yayınlanan ilk single Helena Beltrao’nun eşlik ettiği ‘Canção do Pássaro’, sanatçının ikinci Portekizce şarkısı. Şarkıyı dinlediğiniz de siz de Fado etkisini hemen ilk anda hissedeceksiniz. Şarkının bolero stilinden esinlenen perküsyonları Fado’ya yeni bir hava katıyor.
Migrante’nin temelleri Barcelona’da atılmış. Sanatçının ilham kaynağı Gabriel Garcia Marquez’in ‘Oniki Gezici Öykü’ adlı kısa hikayeler kitabıymış. Barcelona’nın yaydığı ses ve geleneklerden etkilenen Alper Tuzcu, Migrante’deki yeni şarkılarında Fado, Caz ve Klasik Müzik gibi çeşitli müzikleri ustalıkla harmanlamış. EP’de yer alan ‘Con Ella’ şiirinin bestesi kendisine büyük ilham kaynağı olan Pablo Neruda’ya ve modern Latin Amerika edebiyatına da gönderme yapıyor.
Lil Zey- Marina
Trap müziğini ben yeni yeni keşfedenlerdenim. Lil Zey’in Meth ile düeti ‘Marina’yı dinledikten sonra sizlerle de paylaşmak istedim. Sanatçının daha önceden yayınladığı KÖK$VL ile birlikte yayınladığı ‘Ötede Dur’ ve Khontkar ile birlikte yayınladığı ‘Yolumuz Yol Değil’ şarkılarının dinleyiciden aldığı olumlu tepkiler sonrasında ‘Marina’ şarkısı bu motivasyonu daha da güçlendirmiş.
‘Marina’daki Güney Latin Amerika modu Meth’in düetiyle birlikte daha da etkili bir hava yaratmış. Şarkının prodüksiyonu Berkin ‘III’ Laleli ve Muerte Beatz’in ortak çalışması olup, miks Can Paşa, mastering ise Khontkar tarafından yapılmış.
Emre Oktayoğlu – Yüzündeki Güneş
Ada Müzik etiketiyle yayınlanan ‘Yüzündeki Güneş’ bu bölümde sizlere yazmak istediğim bir diğer albüm oldu. Emre Oktayoğlu yıllardır İstanbul 12 Orkestrası’nda albüm ve sahne çalışmalarında yer alırken, önceki sene ilk single çalışması ‘Film Bitti’yi yayınlamış. İlk single çalışmasının ardından geçtiğimiz Ocak ayının sonunda yayınlanan ‘Yüzündeki Güneş’ albümünde 10 şarkı yer alıyor.
Birçok duyguya seslenen ‘Yüzündeki Güneş’ albümü hayatın içinden bir çalışma olmuş. Emre Oktayoğlu’nun albümdeki düzenlemelerin yanı sıra piyano ve gitar kayıtlarında da imzası yer alıyor. Albümde yer alan Çağrı Çığ Sığırcı’ya ‘Merhaba Yalnızlık’ şarkısı dışındaki tüm besteler Emre Oktayoğlu’na ait. Diğer yandan sanatçı ilk stüdyo albümünde Şenova Ülker, Alpar Lü, Dünyacan Yılmaz, Nilgün Lü, Başak Elkutlu, Ege Semercioğlu, Zümra Oktayoğlu gibi önemli müzisyenlerin de katkısı yer alıyor. Ege Semercioğlu’nun kaydını ve miks süreçlerini tamamladığı albümün mastering’i Burak Ataş’a emanet edilmiş. Albümdeki tüm fotoğraflar ise işlerine hayran olduğum Dilan Bozyel imzası taşıyor. Kış aylarına iyi gelecek bir albüm var karşımızda, özellikle yeni müzik arayanlar için ilaç gibi gelecek.