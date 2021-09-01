‘Donda’ Nihayet Çıktı!

Geçtiğimiz hafta Kenan Doğulu yeni şarkısı ‘Bumaya’yı yayımladı.

‘Bumaya’ yaz biterken mevsimi tekrar başa sarıp, yeniden başlatacak enerjide nefis bir şarkı olmuş. Sözü ve müziğinde Kenan Doğulu, Ozan Bayraşa, Umur Doma ve Onurr imzası var. ‘Bumaya’nın düzenlemesi Ozan Bayraşa’nın hünerli ellerinden çıkmış, miks ve mastering’i ise Emre Kıral’a ait. Şarkının ilk bakışta direkt etkileyen nefis kapağı da Bülent Şengül’ün imzasıyla bize ulaşıyor.

Şarkının AfroBeat modu o kadar iyi olmuş ki, hele bir de klibi izleyince şarkının etkisi birkaç kat daha artıyor. Kenan Doğulu, 2018 senesinde yayımladığı ve yine o yaza büyük ses getiren ‘Vay Be’ albümünden sonra en son geçtiğimiz yıl ‘Bizimdir’ adlı duygusal şarkısıyla yüreklere dokunmuştu. Doğulu, ‘Bumaya’ gibi güçlü, dans dolu, yenilikçi ve son zamanlardaki pop janrasındaki çıkışlara yeni bir yön verecek bir şarkıyla bu yaza yeniden hareket kazandırdığını düşünüyorum.

Bazı şarkıların klipleriyle şarkı bir bütün olunca gerçekten etkisi başka bir kuvvetle çarpılıyor. ‘Bumaya’nın dans dolu, adeta bir film gibi olan nefis klibinin yönetmenliğini Ecem Lawton üstlenmiş. Klibin ilham kaynağı Edgar Allen Poe’nun 1842’de yazdığı ‘Kızıl Ölümün Maskesi’ adlı kısa hikayesiymiş. Söz konusu video klip Los Angeles’ta La Chateau Rose’da çekilirken, klibin kreatif yapımcılığını ve koreografisini Beyonce, JLO ve Dua Lipa gibi isimlerle çalışan Marvin Brown üstlenmiş. Kenan Doğulu’ya klipte Shyvon Campbell, Devin Walker, Triana Steward, Anna Santucci, Callum Sean Macdonald, Anjula Kelly’den oluşan altı kişililk bir dansçı ekibi de eşlik ediyor. Klibin dans sahneleri, maskeleri ve kostümlerin harikalığı derken gerçekten soluksuz izlediğimi belirtmeliyim. Klipte yer alan ve her biri hayatın bir evresini temsil eden, Guvanch Agajumayev imzalı toplam 25 benzersiz kostüm, el yapımı olarak tasarlamasının yanı sıra Bumaya'nın vizyonunu benzersiz bir hale getirmiş.

‘Bumaya’, hayat, ölüm, zaman ve sihir temalarını renklerle sembolize ederek sorguluyor ve aşkın galip geleceğini nefis harmonisiyle dinleyicisine fısıldıyor. Şarkının sözü, müziği, düzenlemesi, klibi o kadar ince detaylarla dolu ki, içeriği böylesine zengin bir şarkıda Kenan Doğulu imzasını görmek bir dinleyici olarak beni fevkalade mutlu ediyor, devamında gelecekler adına daha da heyecanlandırıyor.

Yeni çıkış

Bengisu – Çocuk

Geçtiğimiz aylarda All Access Youtube kanalımda konuk ettiğim Bengisu’dan yepyeni, kıpır kıpır bir şarkı geldi. Bengisu’nun yere göğe sığmayan pozitif ve enerjik havasına çok yakışan, Garaj etiketiyle yayımlanan ‘Çocuk’ şarkısı enerjisini 90’lardan alıyor. Daha ilk dinleyişte dile dolanan ‘Çocuk’ta Bengisu yeni pop müziği bakışını Türk pop müziğiyle çok ustaca sentezlemiş. Yeni şarkı hayatta bile bile kalbimizi açtığımız anları ve çocukluklarımızı konu ederken diğer yandan da sizi ilk dinleyişte dansa teşvik edeceğine eminim.

Emre Aydın, Çağan Şengül – Beni Anla