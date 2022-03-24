Charli XCX’in Yeniden Pop Keşfi

Charli XCX’in 5. stüdyo albümü ‘Crash’ geçtiğimiz hafta yayımlandı. Sanatçı 2019 sonlarına doğru başladığı ‘Janet Albüm’ kod adıyla kayıtlarına başladığı ‘Crash’ albümünü pandemi zorlukları sebebiyle durmuş. Bu süreçte kendisi yine de boş durmayıp evdeki bu dönemi üretime dönüştürmek isteyip sıfırdan bir karantina albümü hazırlamıştı. 2020’de 6 haftalık bir dönemde hazırlayıp yayımladığı ‘how I’m feeling now’ sanatçının ne kadar çalışkan olduğunu ispatlar bir çalışmaydı. Hatta bence bu albüm Charli XCX’in ‘Crash’ gibi daha sade bir pop albümü üretmesine giden yoldaki en önemli adımlarından biri olabilir. 2019’da ilk adımları atılan ‘Crash’in hazırlıkları, pandemi koşulları daha normale dönmeye başladığında kaldığı yerden devam etmiş.
Dans odağında, pop müziğine 80’ler ve 90’ler çerçevesinden kendine has bir bakışla hazırlanmış nefis bir albüm var karşımızda. ‘Crash’ın ilk habercisi tekli ‘Good Ones’ geçtiğimiz yıl Eylül ayında, ‘New Shapes’ teklisi yine geçtiğimiz yıl Kasım ayında, ‘Beg For You’ bu sene Ocak ayında ve ‘Baby’ ise Mart ayının başında yayımlanmıştı. Yeni albümde Christine And The Queens, Caroline Polachek ve Rina Sawayama düet yapan Charli XCX, prodüktör koltuğunda Oscar Holter, Digital Farm Animals, Ian Kirkpatrick, Justin Raisen, Jon Shave, Mike Wise gibi zengin bir kadroyla şarkılarını hazırlanmış.
Geçtiğimiz sene kaybettiği yakın arkadaşı SOPHIE’nin acısını ve yokluğunu bu albümün her aşamasında hissettiğini belirten Charli XCX, SOPHIE’nin kendisini şampiyon gibi hissettiren çok özel bir ruh olduğunu yeni albümü için yaptığı her söyleşide belirtmiş. Bu albüm için yaptığı şarkıları kendisine dinletemese de, özellikle üretim sürecinde kulağında, aklında her an Sophie’nin sesini duyarak şarkıları hazırladığını söylemiş. Charli XCX ‘Crash’ ile belki de kendi pop janrasını bir anlamda yeniden keşfediyor diyebilirim. Temelinde her ne kadar 80’ler ve 90’lar dans müziği olsa da ‘Crash’i baştan sonra dinlediğinizde sonunda size kalan tortuyla Charli XCX’in yarattğı bu özel tılsımı net bir şekilde hissediyorsunuz.
Yıldızlar: Good Ones, Beg for You, Baby, Constant Repeat
Oscar’ımı Verdim Gitti: Lightning, Yuck
Yeni Çıkış
Can Baydar – Dünya
Can Baydar yeni şarkısı ‘Dünya’yı geçtiğimiz hafta yayımladı. Avrupa Müzik etiketiyle çıkan şarkının sözü ve müziği sanatçının kendisine ait. Can Baydar bu sefer önceki şarkılarından biraz daha farklı bir bakışla, ayrımcılık ve özgürlük hakkında bir şarkıyla dinleyicisinin karşısına çıkıyor.
Düzenleme ve elektrik gitarda Can Bayrdar’a Cem Şahin eşlik ederken, miks ve mastering’i ise Evrim Arkman üstlenmiş. Şarkının geri vokallerde bence her zaman vokaliyle şarkıları ayrı bir aydınlığa taşıyan Fatma Turgut da yer alıyor. Pandemide röportaj yaptığımızda Can Baydar, solo albümü için birçok şarkı yaptığını, belli aralıklarla bu şarkıları dinleyicisiyle paylaşacağını söylemişti. ‘Yangın Yeri’ ve ‘Ömür Dedikleri’nden sonra paylaştığı ‘Ateş’ ve ‘Yine’ teklileri bizi Can’ın solo albümüne adım adım hazırlarken ‘Dünya’ bence sanatçının şimdiye kadar yayımladığı şarkıları arasında samimiyeti ve netliğiyle çok özel bir yere sahip diyebilirim.
Jehan Barbur – Güzel Şeyler Var
Jehan Barbur’un yeni şarkısı ‘Güzel Şeyler Var’ son zamanlarda aslında hepimizin hayatına işleyen olumsuzluklara rağmen içimizde güneşin açmasına can veren bir çalışma olmuş. Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan şarkının sözü ve bestesi Jehan Barbur’ın, düzenlemesi ise Eylül Biçer imzasıyla bizlere ulaşıyor. Şarkının Murat Aslankara yönetmenliğinde çekilen, Jehan Barbur’un çeşitli personaları canlandırdığı keyifli klibi umut temasını dinleyiciye çok güzel bir şekilde geçiriyor.
Gökçe Güzel – Son Kez
Gökçe Güzel’in ‘Son Kez’ şarkısı geçtiğimiz haftanın dikkat edilmesi gereken çıkışlardan biriydi. Sözü Gökçe Güzel’e, müziği Bora Tosun’a ait GTR Müzik etiketiyle yayımlanan ‘Son Kez’in düzenlemesinde Gökçe ve Bora birlikte çalışmışlar. Şarkının bas gitar kayıtlarını Feryin Kaya, davul ve perküsyonlarını Tunç Çakır kaydederken, geri vokallerde ise Alper Anık yer almış. Mix ve mastering’de ise Akın Erdem Kadız imzası yer alıyor. Şarkının sonsuzluğu ve bilinmezliği resmeden nefis kapak tasarımı Esma Demirhan imzası taşıyor.
Gökçe’yi uzun zamandır merakla takip eden bir dinleyicisiyim. Her yayımladığı şarkıda ya bestesinde, ya sözlerinde veya prodüksiyonun bütününde mutlaka bir yenilikle müziğine renk katan, değiştiren ve geliştiren bir bakışı olması beni çok heyecanlandırıyor. ‘Son Kez’ de bu bahsettiğim yenilikçi vizyondan nasiplenmiş, geçmişle bir tür hesaplaşmanın bugün ve gelecek üzerinden farklı bir bakışla notalara ve sözlere dökülmüş özel bir şarkı.
Charli XCX’in Yeniden Pop Keşfi
Charli XCX’in 5. stüdyo albümü ‘Crash’ geçtiğimiz hafta yayımlandı. Sanatçı 2019 sonlarına doğru başladığı ‘Janet Albüm’ kod adıyla kayıtlarına başladığı ‘Crash’ albümünü pandemi zorlukları sebebiyle durmuş. Bu süreçte kendisi yine de boş durmayıp evdeki bu dönemi üretime dönüştürmek isteyip sıfırdan bir karantina albümü hazırlamıştı. 2020’de 6 haftalık bir dönemde hazırlayıp yayımladığı ‘how I’m feeling now’ sanatçının ne kadar çalışkan olduğunu ispatlar bir çalışmaydı. Hatta bence bu albüm Charli XCX’in ‘Crash’ gibi daha sade bir pop albümü üretmesine giden yoldaki en önemli adımlarından biri olabilir. 2019’da ilk adımları atılan ‘Crash’in hazırlıkları, pandemi koşulları daha normale dönmeye başladığında kaldığı yerden devam etmiş.
Dans odağında, pop müziğine 80’ler ve 90’ler çerçevesinden kendine has bir bakışla hazırlanmış nefis bir albüm var karşımızda. ‘Crash’ın ilk habercisi tekli ‘Good Ones’ geçtiğimiz yıl Eylül ayında, ‘New Shapes’ teklisi yine geçtiğimiz yıl Kasım ayında, ‘Beg For You’ bu sene Ocak ayında ve ‘Baby’ ise Mart ayının başında yayımlanmıştı. Yeni albümde Christine And The Queens, Caroline Polachek ve Rina Sawayama düet yapan Charli XCX, prodüktör koltuğunda Oscar Holter, Digital Farm Animals, Ian Kirkpatrick, Justin Raisen, Jon Shave, Mike Wise gibi zengin bir kadroyla şarkılarını hazırlanmış.
Geçtiğimiz sene kaybettiği yakın arkadaşı SOPHIE’nin acısını ve yokluğunu bu albümün her aşamasında hissettiğini belirten Charli XCX, SOPHIE’nin kendisini şampiyon gibi hissettiren çok özel bir ruh olduğunu yeni albümü için yaptığı her söyleşide belirtmiş. Bu albüm için yaptığı şarkıları kendisine dinletemese de, özellikle üretim sürecinde kulağında, aklında her an Sophie’nin sesini duyarak şarkıları hazırladığını söylemiş. Charli XCX ‘Crash’ ile belki de kendi pop janrasını bir anlamda yeniden keşfediyor diyebilirim. Temelinde her ne kadar 80’ler ve 90’lar dans müziği olsa da ‘Crash’i baştan sonra dinlediğinizde sonunda size kalan tortuyla Charli XCX’in yarattğı bu özel tılsımı net bir şekilde hissediyorsunuz.
Yıldızlar: Good Ones, Beg for You, Baby, Constant Repeat
Oscar’ımı Verdim Gitti: Lightning, Yuck
Yeni Çıkış
Can Baydar – Dünya
Can Baydar yeni şarkısı ‘Dünya’yı geçtiğimiz hafta yayımladı. Avrupa Müzik etiketiyle çıkan şarkının sözü ve müziği sanatçının kendisine ait. Can Baydar bu sefer önceki şarkılarından biraz daha farklı bir bakışla, ayrımcılık ve özgürlük hakkında bir şarkıyla dinleyicisinin karşısına çıkıyor.
Düzenleme ve elektrik gitarda Can Bayrdar’a Cem Şahin eşlik ederken, miks ve mastering’i ise Evrim Arkman üstlenmiş. Şarkının geri vokallerde bence her zaman vokaliyle şarkıları ayrı bir aydınlığa taşıyan Fatma Turgut da yer alıyor. Pandemide röportaj yaptığımızda Can Baydar, solo albümü için birçok şarkı yaptığını, belli aralıklarla bu şarkıları dinleyicisiyle paylaşacağını söylemişti. ‘Yangın Yeri’ ve ‘Ömür Dedikleri’nden sonra paylaştığı ‘Ateş’ ve ‘Yine’ teklileri bizi Can’ın solo albümüne adım adım hazırlarken ‘Dünya’ bence sanatçının şimdiye kadar yayımladığı şarkıları arasında samimiyeti ve netliğiyle çok özel bir yere sahip diyebilirim.
Jehan Barbur – Güzel Şeyler Var
Jehan Barbur’un yeni şarkısı ‘Güzel Şeyler Var’ son zamanlarda aslında hepimizin hayatına işleyen olumsuzluklara rağmen içimizde güneşin açmasına can veren bir çalışma olmuş. Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan şarkının sözü ve bestesi Jehan Barbur’ın, düzenlemesi ise Eylül Biçer imzasıyla bizlere ulaşıyor. Şarkının Murat Aslankara yönetmenliğinde çekilen, Jehan Barbur’un çeşitli personaları canlandırdığı keyifli klibi umut temasını dinleyiciye çok güzel bir şekilde geçiriyor.
Gökçe Güzel – Son Kez
Gökçe Güzel’in ‘Son Kez’ şarkısı geçtiğimiz haftanın dikkat edilmesi gereken çıkışlardan biriydi. Sözü Gökçe Güzel’e, müziği Bora Tosun’a ait GTR Müzik etiketiyle yayımlanan ‘Son Kez’in düzenlemesinde Gökçe ve Bora birlikte çalışmışlar. Şarkının bas gitar kayıtlarını Feryin Kaya, davul ve perküsyonlarını Tunç Çakır kaydederken, geri vokallerde ise Alper Anık yer almış. Mix ve mastering’de ise Akın Erdem Kadız imzası yer alıyor. Şarkının sonsuzluğu ve bilinmezliği resmeden nefis kapak tasarımı Esma Demirhan imzası taşıyor.
Gökçe’yi uzun zamandır merakla takip eden bir dinleyicisiyim. Her yayımladığı şarkıda ya bestesinde, ya sözlerinde veya prodüksiyonun bütününde mutlaka bir yenilikle müziğine renk katan, değiştiren ve geliştiren bir bakışı olması beni çok heyecanlandırıyor. ‘Son Kez’ de bu bahsettiğim yenilikçi vizyondan nasiplenmiş, geçmişle bir tür hesaplaşmanın bugün ve gelecek üzerinden farklı bir bakışla notalara ve sözlere dökülmüş özel bir şarkı.