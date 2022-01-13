Can Güngör ile Kısa Kısa

Uzun süredir merakla beklediğim bir konser bugün gerçekleşiyor. Bu sebeple gerçekten heyecanımı dizginlemekte zorlanıyorum. Woodkid bugün Zorlu PSM’de sahne alacak. Performansı öncesi sanatçı ile bir araya geldik, merak ettiğim birçok soruyu büyük bir içtenlikle cevapladı. Söyleşimizden o kadar memnunum ki umarım siz de benim gibi aşağıdaki satırları okurken bu hisleri paylaşırsınız.

Yoann Lemonie nam-ı diğer Woodkid’e ilk olarak son 1.5 senenin durum değerlendirmesini sordum. O bu dönemi nasıl geçirdi, neler değişti hayatında, bir de ondan bu deneyimi duymak istedim. Pandeminin başlarında genel olarak süreci biraz garip bulduğunu söyledi. O sırada tam yeni albümünü yayımlamak üzere olduğunu ve pandemi sebebiyle planları durdurmaya karar verdiklerini belirtti. İlk kapanma döneminde takımıyla bir arada çalışmak yerine evinde tek başına her şeyle ilgilenmesinin kendisine de farklı bir konsantrasyon sağladığını itiraf etti. Konu turnesinin iptal ve ertelemelerine gelince işlerin çok zorlayıcı olduğundan bahsetti. Aşının yaygınlaşmasından sonra konserler kontrollü bir şekilde başlayınca, turneye çıkmanın ekip olarak onlara çok iyi geldiğinin altını çizdi. Her ne kadar konserlere devam etseler de şartların her zamanki rutinlerine kıyasla iş yapma şekillerini çok zorladığını da sözlerine ekledi. Tüm dünya için zorlayıcı bir dönem olduğunu, bu dönemi hiç yaşamamış olmayı tercih ettiğini sözlerine ekleyen Woodkid, konserlerde dinleyicisinin mutluluğunu görmesinin kendisine çok iyi geldiğini ve İstanbul’a gelmelerinin kendisi için de büyük bir heyecan olduğunu aktardı.

Pandeminin Etkisi Nasıl Oldu?

Bu açıdan bakınca pandeminin Woodkid’e neler kattığını öğrenmek istedim. Yeni albümünün bu dönemde yayımlanmasıyla birlikte bambaşka bir yol ile yeni albümü ‘S16’yı tanıtabildiğini söyledi. Bir anlamda albümünü adeta bir ders niteliğinde dinleyicisiyle paylaştığını, bu durumun da aslında ‘S16’yı bir başka açıdan görmesine yardımcı olduğunu belirtti. Müziğin her zaman farklı bir şekilde okunup anlaşılmasının hayalini kurduğunu, özellikle de pandemi döneminde yeni albümünün çıkmasıyla kendisi de daha önce hiç yaşamadığı bir deneyim yaşadığını, bu durumun da kendisi için unutulmaz olduğunu söyledi.

Woodkid demek elbette ‘The Golden Age’ albümü demek. Bir araya gelip de bu efsane albüm hakkında konuşmasak eksik kalırdım. Bu muhteşem kayıttan 8 sene sonra yepyeni bir albüm yapmanın kaygıları hakkında düşüncelerini sorduğumda, Woodkid her şeyden önce unutulmaktan korktuğunu söyledi. Öte yandan da unutulmak için ilk albümünün kendisine zaman verdiğini ve hatta bu albümün hak ettiği boyutta sevilmeye ve benimsenmeye ulaşmasını istediğini, yeni bir albüm yapacak zamanı da kendisine tanımak istediğinin altını çizdi. Bu kadar uzun zaman ara vermenin kendisine hem fikirleri açısından tazelenmeye imkân verdiğini, hem de ilk albümde seçtiği yoldan daha farklı bir yol deneme cesareti bulabildiğini söyledi.

Yeni albümü S16’nin Bilinmeyen Yönleri

S16’ya geldiğimizde hazırlık dönemi ve albümün temellerinin nasıl atıldığını öğrenmek istedim. Woodkid 2016 senesinin Ocak ayında Paris’teki stüdyosunda Son Lux ile çalışmaya başladığını, albümün temasını ve beat temellerini o zaman oturttuklarını söyledi. En baştan beri endüstriyel bir albüm yapmak istediğini, fikirlerinin temelinde bir nevi bilimkurgu temasının hâkim olduğunu aktaran sanatçı, bundan sonraki aşamada birkaç sene boyunca Los Angeles, New York, İzlanda’da çalışarak kayıtlar için Japonya’ya gittiğini söyledi. Bu kadar çok ülke ve şehirde bulunarak albümü tamamladığı için S16’nın harika bir seyahat albümü olduğunu, içinde hareket ve enerji içerdiğini belirtti.

Sanatçı yeni albümünün kulağa hoş gelmesini ve endüstriyel görünmesini ancak bir şekilde de çok çağdaş yansımasını istediğini aktardı. Bu sebeple petrokimyasallar hakkında bahsettiğini, görünmeyeni anlatarak endüstriyel dünyanın yarattığı cömertlik ve hayranlıktan yana detaylar vermek istediğini, diğer yandan bu alandaki düşmanca güçlerden hiç bahsetmek istemediğinin de altını çizdi.

Böylesine karmaşık ama içine girince detaylarıyla sizi kendisine hapseden S16 albümünde kendisinin favorilerini sormadan bu söyleşiyi bitiremezdim. Woodkid bu soruma ‘Shift’ şarkısını seçerek cevap vermek istediğini belirtti. Söz konusu şarkıda 2015’teki Paris saldırılarından bahsettiğini, değişen dünyadan, bir saniyede çöken ve bambaşka bir şeye dönüşen bir evreni anlattığı için bu şarkının kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Pandeminin de buna benzer bir durum yarattığını vurgulayan sanatçı, şarkının kendisi için oldukça zorlayıcı olduğunu belirtti. Diğer yandan, çok yüksek perdeli, armoni kurgusu olarak kendisini çok mutlu hissettiği bir şarkı olduğu için bunu seçtiğini ek olarak aktarmak istedi.