Sertab Erener yine dinamik, yine kendisinden söz ettirecek detayda ve derinlikte dolu dolu bir albüm ile karşımızda. 1992 senesinde hayatımıza ‘Sakin Ol!’ albümüyle ilk adımını atan Erener, 28 yıl boyunca yaptığı her albümle sanatını ve çalışkanlığını her defasında dinleyenlerine ispatlıyor.
Gelelim yeni albüme, Sertab Erener’in ‘Ben Yaşarım’ın kartonetindeki yazdığı metin beni çok etkiledi. Şarkı söylemenin Sertab’ı Sertab yapan gerçek olduğunu, sesiyle yakaladığı bu mucizenin onu hayata bağlayan gerçek olduğunu dile getirmiş. Belki de bu sebeple bu albümün şarkı sözlerinde de ağırlık olarak kendi imzası yer alıyor.
Yeni albümün prodüktörlüğünü Emre Kula ile birlikte üstlenen Sertab Erener 13 şarkı ve 1 versiyon ile dinleyicisine zengin bir müzik yolculuğu hazırlamış. Bestelerin büyük çoğunluğunda Emre Kula imzası yer alırken, bu albümde Ersel Serdarlı imzalı şarkıların yanı sıra Sertab Erener’in Ersel Serdarlı ile birlikte yazdığı şarkılar da var. Ve tabi her albümde olduğu gibi bu albümün de önemli konukları var. Sezen Aksu’nun sözlerini yazdığı ‘Belki De Aşk Lazım Değil’, Doğan Duru’ya ait ‘Koyudur Karanlığı’ ve Can Bonomo’nun ‘Anca Gidersin’i albümün can alıcı noktalarından. 2018’de yayınladığı sözleri Can Bonomo’ya, bestesi Sertab Erener ve Emre Kula’ya ait ‘Belki De Dönerim’ bu albümde de yer alırken, geçmiş senelerde yayınlanan Sezen Aksu’nun söz ve bestesi olan çocuk gelinleri konu alan ‘Kız Leyla’ da ‘Ben Yaşarım’ın repertuarında yer almış.
13 albümlük büyük bir kariyer, her yayınladığı yeni albümle bir öncekinden kalan izi daha güzel bir şekilde devam ettirmek çok zor bir iş olsa da, Sertab Erener bu başarıyı ve beceriyi bize senelerdir gösteriyor. Sertab Erener en iyiler listemi sıralarken her zaman en üstte ‘Sertab Gibi’ yer alıyor. Özellikle son senelerde yayınladığı albümlerden benzer şekilde beni ayrı etkileyen 2016 senesinde yayımlanan ‘Kırık Kalpler Albümü’ çalışması olmuştu. ‘Kırık Kalpler Albümü’nden 4 sene sonra gelen ‘Ben Yaşarım’ da bir dinleyici olarak hafızamdaki Sertab arşivine özel bir giriş yaptı. Normalde albüm yazısı yazdığımda Oscar’ımı Verdim gitti bölümü 2-3 şarkıdan çok olmaz, ‘Ben Yaşarım’ bu anlamda o kadar zengin ki sadece yıldız vermekle yetinemedim bazı şarkılarda.
Geçtiğimiz hafta albümün Instagram’daki özel lansman gecesinde Sertab Erener her şarkıyı tek tek anlattı, her birindeki müzisyen detayına kadar tüm emekleri bir bir dinleyenleriyle paylaştı. Bu albümde farklı vokal teknikleri denediğini belirten Sertab Erener bu anlamda da albümün farklı bir yanı olduğunu da açıkladı.
Albümün kartoneti de şarkılar kadar özel ve üzerinde düşünüşmüş bir çalışma olmuş. Albümden ilk çıkan şarkı ‘Bu Dünya’ için kapak görselinde Sadi Güran’ın nefis bir Sertab Erener Portresi yer alırken, ‘Ben Yaşarım’ın kapağında ise ressam Dicle Çiftçi’nin yaptığı kendi portresi yer alıyor. Benim gibi albüm kartoneti detayı seven biri için ‘Ben Yaşarım’ tam anlamıyla bir hazine. Her şarkının söz ve müzik bilgileri olan sayfalarda ressam Dicle Çiftçi’nin çalışmaları ayrı bir renk katmış. Albümdeki şarkılar için klipleri de önden hazırlayan Sertab Erener, belli aralıklarla klipleri yayınlayacağını da geçtiğimiz hafta yaptığı Instagram canlı yayınında açıkladı. Bu çalışmalardan ilki olan ‘Kafanı Yorma’ albümün çıkışıyla birlikte yayınlandı. Bu nefis albümü canlı izlemek, dinlemek benim de herkes gibi hayalim. Farklı bir konser deneyimi olacağı için bunu da yazmak istedim. 3-4 Temmuz’da yani iki gece üst üste İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi’nde (Yenikapı’da) 1400 araçlık bir kapasiteyle, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde Sertab’ı yeni şarkılarıyla dinlemek ve izlemek isteyenler arabalarından bu konserde yeni şarkılara eşlik edebilecekler.
Yıldızlar: Ben Yaşarım, Kafanı Yorma, Sormaz
Oscar’ımı Verdim Gitti: Farzet, Geçer, Koyudur Karanlığı, Kız Leyla
Bedük’ün Galaksiler Arası Albümü: Intergalactic
Bedük bu yazı hareketlendirecek albümü ‘Intergalactic’i geçtiğimiz hafta yayımladı. Albümün habercisi olan ‘Push The Button’ ve daha sonra da ‘Ankara’nın Delisi’ şarkılarını yakın zamanda paylaşan sanatçı, 10 şarkılık yeni albümünü dijital olarak yayımladı.
Bedük’ün 2015’te yaptığı albümü ‘Bi Dans Etsek’ zamanı Maslak’taki stüdyosunda bir araya gelmiştik. O söyleşiyi benim bildiğim Bedük’ten başka bir sanatçıyı tanımama vesile olmuştu. Şarkıları için çok yoğun çalışan, gecesini gündüzüne katan hatta kendisini hasta edecek kadar yoğun çalışan bir müzik insanı olduğunu öğrenmiştim. Diğer albüm ve kayıt süreçlerinden farklı olarak Bedük albümün tepeden tırnağa her şeyiyle uğraşan bir sanatçı. Sadece şarkıları hazırlayıp, kaydetmekle kalmıyor, miks ve mastering işleriyle de kendisi ilgileniyor hatta yetmiyor çoğu zaman albümün görsel çalışmalarını da kendisi yapıyor. Tam anlamıyla tek kişilik bir ordu gibi.
Intergalactic’te de yine albümün en ince ayrıntısına kadar her şeyiyle uğraşan bir Bedük var karşımızda. İki yılı bulan yapım sürecinde ortaya çıkan bu albümdeki tüm şarkıların prodüksiyonunun yanı sıra, miks, mastering de yine Bedük’e ait.
Bedük’ün albümlerinde türden bağımsız olarak müziğiyle dinleyiciyi alıp götürme becerisi yeni şarkılarında da varlığını koruyan bir özellik. Intergalactic’te 70’ler Türk Psychedelic Funk altyapıları da var, rap , r&b ve dans gibi birbirinden farklı tarzlara dokunan şarkılar da var. Albüme adını veren ‘Intergalactic’ şarkısında bas gitarda Cudi Genç yer alırken diğer tüm şarkıların gitar ve bas kayıtlarını Bedük çalmış. İngiliz rap sanatçıcı HaicH ile duet yaptığı ‘Press Start’ ve AMG Music Group ile birlikte yazdığı ‘Attention’ haricindeki albümdeki tüm şarkıların söz ve müzikleri Bedük imzası taşıyor.
16 yıllık müzik kariyerine sayısız konser ve festival sığdıran Bedük’ü yeni şarkılarıyla canlı izlemek hepimizin birlikte tecrübe ettiği pandemi dönemde ne kadar kolay olacak bilmiyorum ama ‘Intergalactic’ kesinlikle canlı performanslarıyla da izlenmesi gereken bir albüm olmuş. Sony Music etiketiyle yayınlanan 8. stüdyo albümü ‘Intergalactic’ ile Bedük’ün yeni şarkıları, özellikle bu duygusal iniş çıkış yaşadığım dönemde pozitif anlamda bana çok iyi geldi. Zaten yaz dönemi, güneş ister istemez insanı olumlu yönde etkiliyor, buna bir de Bedük’ün enerjik ve hareket katan şarkıları da eklenenince insanın içi kıpırdamadan duramıyor.
Yıldızlar: Push The Button, Cloud Nine, Geldikleri Gibi, Attention, Santa Fe
Oscar’ımı Verdim Gitti: Intergalactic, Kırıntı
Onurr – Bal Düşleri
Nerdeyse her ay Onurr’dan yeni bir şarkı dinlemek kadar keyifli başka bir şey yok. Geçtiğimiz ay yayınladığı ‘Erken Final’ ve arkasından gelen ‘Son Gecemiz Gibi’den sonra Onurr bu sefer ‘Bal Düşleri’ ile karşımızda.
Söz ve müziği kendisi ait ‘Bal Düşleri’nde şarkıda da söylediği gibi ezberleri bozan bir şarkı yapmış. Hareketli, yaza uygun ilk dinleyişten akılda kalıcı nefis bir şarkı olmuş. Şarkının klibi için kamera karşısına geçen Onurr’a bu sefer video klipte köpeği Herkül eşlik ediyor. Bağımsız olarak şarkı yayınlamaya başlaması ve eş zamanlı Youtube üzerinden de şarkılarına klipler çekerek ilerlemesi, bir dinleyici olarak Onurr’dan sık sık yeni içerik geldiği için beni acayip mutlu ediyor. Dilerim üretim motivasyonu hiç düşmeden sık aralıklarla Onurr’dan yeni şarkılar ve klipler gelmeye devam eder.
Kulağımdaki Şarkılar
Yeni şarkıların bereketiyle gelen yaz dönemi yine bir sürü yeni çıkışla dopdolu. Bu haftanın listesi için sizleri şöyle alalım:
Sertab Erener – Farzet
Yasemin Mori – Beni Bana Bırak
Onurr – Bal Düşleri
Bedük – Kırıntı
Cansel – Sanma
Erkan Güleryüz- Hoşgeldin Recycle (Hasan Güler Remix)
Yasin Yıldırım – İnanma Onlara
Yiğit Atilla – Gerek Yok
Sinem Güngör – Van Gogh
Sertab Erener – Kafanı Yorma
Cansel – Muamma
Ogün Sanlısoy – Korkma
Aluna George, SG Lewis – Warrior
Dennis Llyod – Alien
Nea – Drunk Enough To
Roosevelt – Sign
Tricky – Fall Please
HONNE – No Song Without you
Armaan Malik – next 2 me
Margo Price – Letting me Down
Kodaline – Say Something
Jack Garrant – Circles
Ben Yaşarım
Sertab Erener’in 13. stüdyo albümü ‘Ben Yaşarım’ geçtiğimiz Cuma hayatımıza giriş yaptı.
Sertab Erener yine dinamik, yine kendisinden söz ettirecek detayda ve derinlikte dolu dolu bir albüm ile karşımızda. 1992 senesinde hayatımıza ‘Sakin Ol!’ albümüyle ilk adımını atan Erener, 28 yıl boyunca yaptığı her albümle sanatını ve çalışkanlığını her defasında dinleyenlerine ispatlıyor.
Gelelim yeni albüme, Sertab Erener’in ‘Ben Yaşarım’ın kartonetindeki yazdığı metin beni çok etkiledi. Şarkı söylemenin Sertab’ı Sertab yapan gerçek olduğunu, sesiyle yakaladığı bu mucizenin onu hayata bağlayan gerçek olduğunu dile getirmiş. Belki de bu sebeple bu albümün şarkı sözlerinde de ağırlık olarak kendi imzası yer alıyor.
Yeni albümün prodüktörlüğünü Emre Kula ile birlikte üstlenen Sertab Erener 13 şarkı ve 1 versiyon ile dinleyicisine zengin bir müzik yolculuğu hazırlamış. Bestelerin büyük çoğunluğunda Emre Kula imzası yer alırken, bu albümde Ersel Serdarlı imzalı şarkıların yanı sıra Sertab Erener’in Ersel Serdarlı ile birlikte yazdığı şarkılar da var. Ve tabi her albümde olduğu gibi bu albümün de önemli konukları var. Sezen Aksu’nun sözlerini yazdığı ‘Belki De Aşk Lazım Değil’, Doğan Duru’ya ait ‘Koyudur Karanlığı’ ve Can Bonomo’nun ‘Anca Gidersin’i albümün can alıcı noktalarından. 2018’de yayınladığı sözleri Can Bonomo’ya, bestesi Sertab Erener ve Emre Kula’ya ait ‘Belki De Dönerim’ bu albümde de yer alırken, geçmiş senelerde yayınlanan Sezen Aksu’nun söz ve bestesi olan çocuk gelinleri konu alan ‘Kız Leyla’ da ‘Ben Yaşarım’ın repertuarında yer almış.
13 albümlük büyük bir kariyer, her yayınladığı yeni albümle bir öncekinden kalan izi daha güzel bir şekilde devam ettirmek çok zor bir iş olsa da, Sertab Erener bu başarıyı ve beceriyi bize senelerdir gösteriyor. Sertab Erener en iyiler listemi sıralarken her zaman en üstte ‘Sertab Gibi’ yer alıyor. Özellikle son senelerde yayınladığı albümlerden benzer şekilde beni ayrı etkileyen 2016 senesinde yayımlanan ‘Kırık Kalpler Albümü’ çalışması olmuştu. ‘Kırık Kalpler Albümü’nden 4 sene sonra gelen ‘Ben Yaşarım’ da bir dinleyici olarak hafızamdaki Sertab arşivine özel bir giriş yaptı. Normalde albüm yazısı yazdığımda Oscar’ımı Verdim gitti bölümü 2-3 şarkıdan çok olmaz, ‘Ben Yaşarım’ bu anlamda o kadar zengin ki sadece yıldız vermekle yetinemedim bazı şarkılarda.
Geçtiğimiz hafta albümün Instagram’daki özel lansman gecesinde Sertab Erener her şarkıyı tek tek anlattı, her birindeki müzisyen detayına kadar tüm emekleri bir bir dinleyenleriyle paylaştı. Bu albümde farklı vokal teknikleri denediğini belirten Sertab Erener bu anlamda da albümün farklı bir yanı olduğunu da açıkladı.
Albümün kartoneti de şarkılar kadar özel ve üzerinde düşünüşmüş bir çalışma olmuş. Albümden ilk çıkan şarkı ‘Bu Dünya’ için kapak görselinde Sadi Güran’ın nefis bir Sertab Erener Portresi yer alırken, ‘Ben Yaşarım’ın kapağında ise ressam Dicle Çiftçi’nin yaptığı kendi portresi yer alıyor. Benim gibi albüm kartoneti detayı seven biri için ‘Ben Yaşarım’ tam anlamıyla bir hazine. Her şarkının söz ve müzik bilgileri olan sayfalarda ressam Dicle Çiftçi’nin çalışmaları ayrı bir renk katmış. Albümdeki şarkılar için klipleri de önden hazırlayan Sertab Erener, belli aralıklarla klipleri yayınlayacağını da geçtiğimiz hafta yaptığı Instagram canlı yayınında açıkladı. Bu çalışmalardan ilki olan ‘Kafanı Yorma’ albümün çıkışıyla birlikte yayınlandı. Bu nefis albümü canlı izlemek, dinlemek benim de herkes gibi hayalim. Farklı bir konser deneyimi olacağı için bunu da yazmak istedim. 3-4 Temmuz’da yani iki gece üst üste İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi’nde (Yenikapı’da) 1400 araçlık bir kapasiteyle, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde Sertab’ı yeni şarkılarıyla dinlemek ve izlemek isteyenler arabalarından bu konserde yeni şarkılara eşlik edebilecekler.
Yıldızlar: Ben Yaşarım, Kafanı Yorma, Sormaz
Oscar’ımı Verdim Gitti: Farzet, Geçer, Koyudur Karanlığı, Kız Leyla
Bedük’ün Galaksiler Arası Albümü: Intergalactic
Bedük bu yazı hareketlendirecek albümü ‘Intergalactic’i geçtiğimiz hafta yayımladı. Albümün habercisi olan ‘Push The Button’ ve daha sonra da ‘Ankara’nın Delisi’ şarkılarını yakın zamanda paylaşan sanatçı, 10 şarkılık yeni albümünü dijital olarak yayımladı.
Bedük’ün 2015’te yaptığı albümü ‘Bi Dans Etsek’ zamanı Maslak’taki stüdyosunda bir araya gelmiştik. O söyleşiyi benim bildiğim Bedük’ten başka bir sanatçıyı tanımama vesile olmuştu. Şarkıları için çok yoğun çalışan, gecesini gündüzüne katan hatta kendisini hasta edecek kadar yoğun çalışan bir müzik insanı olduğunu öğrenmiştim. Diğer albüm ve kayıt süreçlerinden farklı olarak Bedük albümün tepeden tırnağa her şeyiyle uğraşan bir sanatçı. Sadece şarkıları hazırlayıp, kaydetmekle kalmıyor, miks ve mastering işleriyle de kendisi ilgileniyor hatta yetmiyor çoğu zaman albümün görsel çalışmalarını da kendisi yapıyor. Tam anlamıyla tek kişilik bir ordu gibi.
Intergalactic’te de yine albümün en ince ayrıntısına kadar her şeyiyle uğraşan bir Bedük var karşımızda. İki yılı bulan yapım sürecinde ortaya çıkan bu albümdeki tüm şarkıların prodüksiyonunun yanı sıra, miks, mastering de yine Bedük’e ait.
Bedük’ün albümlerinde türden bağımsız olarak müziğiyle dinleyiciyi alıp götürme becerisi yeni şarkılarında da varlığını koruyan bir özellik. Intergalactic’te 70’ler Türk Psychedelic Funk altyapıları da var, rap , r&b ve dans gibi birbirinden farklı tarzlara dokunan şarkılar da var. Albüme adını veren ‘Intergalactic’ şarkısında bas gitarda Cudi Genç yer alırken diğer tüm şarkıların gitar ve bas kayıtlarını Bedük çalmış. İngiliz rap sanatçıcı HaicH ile duet yaptığı ‘Press Start’ ve AMG Music Group ile birlikte yazdığı ‘Attention’ haricindeki albümdeki tüm şarkıların söz ve müzikleri Bedük imzası taşıyor.
16 yıllık müzik kariyerine sayısız konser ve festival sığdıran Bedük’ü yeni şarkılarıyla canlı izlemek hepimizin birlikte tecrübe ettiği pandemi dönemde ne kadar kolay olacak bilmiyorum ama ‘Intergalactic’ kesinlikle canlı performanslarıyla da izlenmesi gereken bir albüm olmuş. Sony Music etiketiyle yayınlanan 8. stüdyo albümü ‘Intergalactic’ ile Bedük’ün yeni şarkıları, özellikle bu duygusal iniş çıkış yaşadığım dönemde pozitif anlamda bana çok iyi geldi. Zaten yaz dönemi, güneş ister istemez insanı olumlu yönde etkiliyor, buna bir de Bedük’ün enerjik ve hareket katan şarkıları da eklenenince insanın içi kıpırdamadan duramıyor.
Yıldızlar: Push The Button, Cloud Nine, Geldikleri Gibi, Attention, Santa Fe
Oscar’ımı Verdim Gitti: Intergalactic, Kırıntı
Onurr – Bal Düşleri
Nerdeyse her ay Onurr’dan yeni bir şarkı dinlemek kadar keyifli başka bir şey yok. Geçtiğimiz ay yayınladığı ‘Erken Final’ ve arkasından gelen ‘Son Gecemiz Gibi’den sonra Onurr bu sefer ‘Bal Düşleri’ ile karşımızda.
Söz ve müziği kendisi ait ‘Bal Düşleri’nde şarkıda da söylediği gibi ezberleri bozan bir şarkı yapmış. Hareketli, yaza uygun ilk dinleyişten akılda kalıcı nefis bir şarkı olmuş. Şarkının klibi için kamera karşısına geçen Onurr’a bu sefer video klipte köpeği Herkül eşlik ediyor. Bağımsız olarak şarkı yayınlamaya başlaması ve eş zamanlı Youtube üzerinden de şarkılarına klipler çekerek ilerlemesi, bir dinleyici olarak Onurr’dan sık sık yeni içerik geldiği için beni acayip mutlu ediyor. Dilerim üretim motivasyonu hiç düşmeden sık aralıklarla Onurr’dan yeni şarkılar ve klipler gelmeye devam eder.
Kulağımdaki Şarkılar
Yeni şarkıların bereketiyle gelen yaz dönemi yine bir sürü yeni çıkışla dopdolu. Bu haftanın listesi için sizleri şöyle alalım:
Sertab Erener – Farzet
Yasemin Mori – Beni Bana Bırak
Onurr – Bal Düşleri
Bedük – Kırıntı
Cansel – Sanma
Erkan Güleryüz- Hoşgeldin Recycle (Hasan Güler Remix)
Yasin Yıldırım – İnanma Onlara
Yiğit Atilla – Gerek Yok
Sinem Güngör – Van Gogh
Sertab Erener – Kafanı Yorma
Cansel – Muamma
Ogün Sanlısoy – Korkma
Aluna George, SG Lewis – Warrior
Dennis Llyod – Alien
Nea – Drunk Enough To
Roosevelt – Sign
Tricky – Fall Please
HONNE – No Song Without you
Armaan Malik – next 2 me
Margo Price – Letting me Down
Kodaline – Say Something
Jack Garrant – Circles