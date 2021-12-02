Arctic Monkeys ve Placebo heyecanÄ±!

Beklenen albüm artÄ±k bizlerle. Adele 4. stüdyo albümü â€˜30â€™u geçtiÄŸimiz hafta yayÄ±mladÄ±. Albümden ilk tekli â€˜Easy On Meâ€™ bundan birkaç hafta önce yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nda özlenen Adele havasÄ± tüm dünyada büyük bir mutlulukla karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±. 12 ÅŸarkÄ±lÄ±k â€˜30â€™un yayÄ±mlanmasÄ± için beklenen günler bir çÄ±rpÄ±da geçti. Hem yayÄ±mlanmasÄ±ndan önce hem yayÄ±mlandÄ±ktan sonra rekorlarÄ±nÄ± beraberinde getirdi. Dijital platformlarda ÅŸimdiye kadar yayÄ±n tarihinden önce kullanÄ±cÄ±larÄ±n telefonlarÄ±na en çok kaydettiÄŸi albüm olarak tarihe adÄ±nÄ± yazdÄ±ran Adele, bu rekoru taÅŸÄ±yan Billie Eilishâ€™i de geçmiÅŸ oldu.

Adele 2019’un baÅŸlarÄ± hatta 2018’in sonlarÄ±nda yazmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ‘30’ albümü için Greg Kurstin, Max Martin, Shellback, Tobias Jesso Jr, Inflo ve Ludwig Göransson gibi isimlerin yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tamamlamÄ±ÅŸ. Sözlerine her ÅŸeyden daha çok önem veren Adele, önceki albümlerinde olduÄŸu gibi ‘30’da da yine kendisini dinleyicisine filtresiz bir ÅŸekilde açÄ±yor. Söz konusu yeni albümde Adele yine onu bildiÄŸimiz tonlarda ve türlerde geziniyor.

SanatçÄ± evliliÄŸini sonlandÄ±rdÄ±ktan sonra ‘30’u yaptÄ±ÄŸÄ± için albümdeki ÅŸarkÄ±larÄ±nda hayatÄ±nÄ±n bu dönemi daha çok paylaÅŸmÄ±ÅŸ. Hatta bu açÄ±dan bakÄ±nca bence çok da cesaret dolu bir iÅŸ yapmÄ±ÅŸ. Özel hayatÄ±nÄ± belki direkt olarak söyleÅŸilerde konuÅŸmaktan çok hoÅŸlanmasa da yeni albümünde bu konulara dair merakÄ± olanlar birçok detayÄ± ÅŸarkÄ±larda bulabiliyorlar. Hayatta her ÅŸeyin insanlar için olduÄŸunu vurgulayan sanatçÄ±, yeni ÅŸarkÄ±larÄ±nda hem kendi hayatÄ±na hem de aslÄ±nda kendisi gibi benzer zor dönemlerden geçen birçok kiÅŸinin duygularÄ±na tercüman oluyor.

‘30’ sayesinde daha sabÄ±rlÄ± olmayÄ± öÄŸrendiÄŸini söyleyen sanatçÄ±, albümün üretim sürecinin kendisine bir nevi terapi etkisi yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, zor dönemlerini bu sayede atlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Müzik yapmanÄ±n kendisi için hobi olduÄŸunu, bunun zaman içinde onun mesleÄŸi olmasÄ±nÄ± hala bazen yadÄ±rgadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen sanatçÄ± yeni ÅŸarkÄ±larÄ± sayesinde daha sakin bir insana dönüÅŸtüÄŸünü belirtiyor. Önceki albümleri de oldukça kiÅŸisel olsa da en çok bu albüm ‘Adele’i anlatÄ±yor diyen sanatçÄ±, ‘30’un umut dolu bir albüm olduÄŸunun da altÄ±nÄ± çiziyor.

SanatçÄ±nÄ±n 4. Stüdyo albümü ‘30’ aslÄ±nda 1 senedir hazÄ±r bir ÅŸekilde bekliyormuÅŸ. Covid ve kÄ±sÄ±tlamalar yeni albümün yayÄ±mlanmasÄ±nÄ± 1 sene ötelemiÅŸ. ÅžarkÄ±larÄ± 1 senedir kendi kendine dinlediÄŸini belirten sanatçÄ±, bu sayede hem ÅŸarkÄ± sÄ±ralamasÄ±nÄ± en istediÄŸi hale getirdiÄŸini belirtiyor, hem de ÅŸarkÄ±lardaki istediÄŸi deÄŸiÅŸiklikleri yapmak için oldukça çok vaktinin olduÄŸunu aktarÄ±yor.

‘30’ albümüne baÅŸladÄ±ÄŸÄ± zamanki haliyle bitirdiÄŸindeki durumunu deÄŸerlendirdiÄŸinde, ÅŸarkÄ±larÄ±n kendisini insanlarla daha kolay iletiÅŸim kurabilir bir hale getirdiÄŸini söylüyor. Soul, pop, caz yelpazesinde dinleyicisine özlediÄŸi ve sevdiÄŸini hakkÄ±yla teslim eden ‘30’u Adele baÅŸtan sona dinlenmesini öneriyor. Albümün akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bir hikâye örgüsüyle hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ä°ngiliz sanatçÄ± ÅŸarkÄ±larÄ±n albümdeki sÄ±ralamayla dinlendiÄŸinde etkisinin daha büyük olacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çiziyor. UyandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her günün bir müziÄŸi olduÄŸunu düÅŸünen Adele, ‘30’ ile dinleyicisine eskimeyecek nefis ÅŸarkÄ±lar ve anÄ±lar armaÄŸan ediyor.

YÄ±ldÄ±zlar: Easy On Me, Cry Your Heart Out, Can I Get It, I Drink Wine, Love Is a Game

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