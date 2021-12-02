Arctic Monkeys ve Placebo heyecanÄ±!

Adele 2019’un baÅŸlarÄ± hatta 2018’in sonlarÄ±nda yazmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ‘30’ albümü için Greg Kurstin, Max Martin, Shellback, Tobias Jesso Jr, Inflo ve Ludwig Göransson gibi isimlerin yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tamamlamÄ±ÅŸ. Sözlerine her ÅŸeyden daha çok önem veren Adele, önceki albümlerinde olduÄŸu gibi ‘30’da da yine kendisini dinleyicisine filtresiz bir ÅŸekilde açÄ±yor. Söz konusu yeni albümde Adele yine onu bildiÄŸimiz tonlarda ve türlerde geziniyor.
SanatçÄ± evliliÄŸini sonlandÄ±rdÄ±ktan sonra ‘30’u yaptÄ±ÄŸÄ± için albümdeki ÅŸarkÄ±larÄ±nda hayatÄ±nÄ±n bu dönemi daha çok paylaÅŸmÄ±ÅŸ. Hatta bu açÄ±dan bakÄ±nca bence çok da cesaret dolu bir iÅŸ yapmÄ±ÅŸ. Özel hayatÄ±nÄ± belki direkt olarak söyleÅŸilerde konuÅŸmaktan çok hoÅŸlanmasa da yeni albümünde bu konulara dair merakÄ± olanlar birçok detayÄ± ÅŸarkÄ±larda bulabiliyorlar. Hayatta her ÅŸeyin insanlar için olduÄŸunu vurgulayan sanatçÄ±, yeni ÅŸarkÄ±larÄ±nda hem kendi hayatÄ±na hem de aslÄ±nda kendisi gibi benzer zor dönemlerden geçen birçok kiÅŸinin duygularÄ±na tercüman oluyor.
‘30’ sayesinde daha sabÄ±rlÄ± olmayÄ± öÄŸrendiÄŸini söyleyen sanatçÄ±, albümün üretim sürecinin kendisine bir nevi terapi etkisi yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, zor dönemlerini bu sayede atlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Müzik yapmanÄ±n kendisi için hobi olduÄŸunu, bunun zaman içinde onun mesleÄŸi olmasÄ±nÄ± hala bazen yadÄ±rgadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen sanatçÄ± yeni ÅŸarkÄ±larÄ± sayesinde daha sakin bir insana dönüÅŸtüÄŸünü belirtiyor. Önceki albümleri de oldukça kiÅŸisel olsa da en çok bu albüm ‘Adele’i anlatÄ±yor diyen sanatçÄ±, ‘30’un umut dolu bir albüm olduÄŸunun da altÄ±nÄ± çiziyor.
SanatçÄ±nÄ±n 4. Stüdyo albümü ‘30’ aslÄ±nda 1 senedir hazÄ±r bir ÅŸekilde bekliyormuÅŸ. Covid ve kÄ±sÄ±tlamalar yeni albümün yayÄ±mlanmasÄ±nÄ± 1 sene ötelemiÅŸ. ÅžarkÄ±larÄ± 1 senedir kendi kendine dinlediÄŸini belirten sanatçÄ±, bu sayede hem ÅŸarkÄ± sÄ±ralamasÄ±nÄ± en istediÄŸi hale getirdiÄŸini belirtiyor, hem de ÅŸarkÄ±lardaki istediÄŸi deÄŸiÅŸiklikleri yapmak için oldukça çok vaktinin olduÄŸunu aktarÄ±yor.
‘30’ albümüne baÅŸladÄ±ÄŸÄ± zamanki haliyle bitirdiÄŸindeki durumunu deÄŸerlendirdiÄŸinde, ÅŸarkÄ±larÄ±n kendisini insanlarla daha kolay iletiÅŸim kurabilir bir hale getirdiÄŸini söylüyor. Soul, pop, caz yelpazesinde dinleyicisine özlediÄŸi ve sevdiÄŸini hakkÄ±yla teslim eden ‘30’u Adele baÅŸtan sona dinlenmesini öneriyor. Albümün akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bir hikâye örgüsüyle hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ä°ngiliz sanatçÄ± ÅŸarkÄ±larÄ±n albümdeki sÄ±ralamayla dinlendiÄŸinde etkisinin daha büyük olacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çiziyor. UyandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her günün bir müziÄŸi olduÄŸunu düÅŸünen Adele, ‘30’ ile dinleyicisine eskimeyecek nefis ÅŸarkÄ±lar ve anÄ±lar armaÄŸan ediyor.
YÄ±ldÄ±zlar: Easy On Me, Cry Your Heart Out, Can I Get It, I Drink Wine, Love Is a Game
Oscar’Ä±mÄ± Verdim Gitti: My Little Love, Oh My God, To Be Loved
Hedonutopia’dan Yeni Albüm: Nergist
Kaseti biraz baÅŸa sardÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Taylor Swift 2019’da yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ±, ilk her ÅŸeyiyle kendi albümü olan ‘Lover’dan sonra eski albümlerini tekrardan düzenleyerek yayÄ±mlayacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. Eski yapÄ±mcÄ±sÄ±yla yaÅŸadÄ±klarÄ± kriz sonrasÄ±nda kendi eserleri üzerindeki hakkÄ±nÄ±n oransal ve hakkediÅŸ olarak dengesizliÄŸine savaÅŸ açan sanatçÄ± geçmiÅŸte yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± 6 albümünü yeniden yayÄ±mlayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Taylor hanÄ±m sözünde durdu eski albümlerini bir bir yapÄ±yor. Eski albümlerin yeni kayÄ±tlarÄ±nÄ±n gün yüzüne çÄ±kmasÄ±ndan önce ‘Folklore’ ve ‘Evermore’ adlÄ± iki nefis, indie havalarÄ±na bulanmÄ±ÅŸ albümünü yayÄ±mladÄ±. HÄ±zÄ±nÄ± alamadÄ± ardÄ±ndan da 6 albümlük dev hazinesinden önce ‘Fearless’Ä± ardÄ±ndan da geçtiÄŸimiz hafta ‘Red’ albümünü yayÄ±mladÄ±. Ä°ÅŸte tam da bu yüzden sÄ±nÄ±fÄ±n en çalÄ±ÅŸkanÄ± Taylor Swift.
Elbette bu iÅŸler bir baÅŸÄ±na olmuyor, sizin de tahmin ettiÄŸiniz gibi Taylor Swift’in dev bir ekibi var. Ama bu ekibi idare eden kiÅŸinin kendisi olduÄŸunu düÅŸünürsek, çalÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ÅŸapka çÄ±kartmak lazÄ±m. GeçtiÄŸimiz hafta yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ‘Red’ albümü sanatçÄ±nÄ±n zamanÄ±nda yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nda satÄ±ÅŸ rekorlarÄ± kÄ±ran albümü olarak tarihte yerini almÄ±ÅŸken, aynÄ± albümün yeniden kayÄ±tlarÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ Taylor’Ä±n versiyonu haliyle yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± ilk gün dijital platformlarda ilk günde en çok dinlenen albüm rekorunu kazandÄ±. Buradan bakÄ±nca Taylor Swift’in hayranlarÄ± da en az kendisi kadar azimli ve sanatçÄ±larÄ±nÄ± desteklemek açÄ±sÄ±ndan istikrarlÄ±. Söz konusu ‘Red (Taylor’s Version) albümü sadece albümdeki ÅŸarkÄ±larÄ±n yeniden kaydedilmiÅŸ versiyonlarÄ±nÄ± içermiyor, ayrÄ±ca bu albüm kayÄ±tlarÄ± zamanÄ± Taylor Swift’in yazdÄ±ÄŸÄ± ama yayÄ±mlamadÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±larÄ± da içeriyor. 30 ÅŸarkÄ±lÄ±k bu dev albüm sanatçÄ±nÄ±n belki de eski albümleri arasÄ±nda üzerinde en titiz çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸ olabilir. Albümün ilk halinde yer alan ‘All Too Well’ ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n orijinal 10 dakikalÄ±k versiyonu bu albümün en büyük hadisesi oldu. ÅžarkÄ±nÄ±n 10 dakikalÄ±k ilk versiyonunun ‘Red (Taylor’s Version) albümünde yer almasÄ± bir yana, bir diÄŸer olay da bu ÅŸarkÄ±nÄ±n kÄ±sa film ÅŸeklinde çekilen klibi oldu. Klibin yönetmenliÄŸini Taylor Swift üstlenirken oyuncular Sadiw Sink ve Dylon O’Brien’Ä±n performansÄ± gerçekten de klibi kÄ±sa bir film havasÄ±na sokuyor. Söz konusu ÅŸarkÄ± sanatçÄ±nÄ±n geçmiÅŸteki Jake Gyllenhaal ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± konu ettiÄŸi magazin dünyasÄ±nÄ±n en çok konuÅŸulan konusu olduÄŸu için bu kÄ±sa film video klip haliyle daha da büyük önem arz ediyor.
Red’in yeni versiyonundan sonra bence Taylor Swift biraz dinlenir diye varsayÄ±yorum. Çünkü bu albümün tanÄ±tÄ±m dönemi muhtemelen biraz daha uzun sürecektir. Gelmesini dört gözle beklediÄŸimiz ‘Speak Now’ ve esas Taylor Swift’in country türünden pop müziÄŸine adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± ‘1989’ ve ardÄ±ndan gelen Reputation’Ä±n yeni versiyonlarÄ±nÄ± düÅŸündükçe beni dev bir heyecan alÄ±yor.
Soft Analog’a Dikkat!
2019 senesinde hayatÄ±mÄ±za adÄ±m atan ve yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± teklilerle dijital platformlarda hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir dinleyici kitlesi edinen Soft Analog ile geçtiÄŸimiz hafta kÄ±sa bir söyleÅŸi yaptÄ±k. Yola 5 kiÅŸi baÅŸlayan grup ÅŸimdilerde Ömer Çelik ve Ä°dil TavÅŸanlÄ± ile devam ediyor. Müzik yapan birçok isim gibi onlar da okul hayatlarÄ±nÄ±n nerdeyse her evresinde müzikle hep ilgililermiÅŸ. Hatta o zamanlarda da ÅŸarkÄ±lar yazÄ±p üretimlerine devam ediyorlarmÄ±ÅŸ. Resmi olarak Soft Analog olmalarÄ± grubun üniversite eÄŸitim dönemlerine denk geliyor.
Ömer Soft Analog’un prodüksiyon dümenini yönetiyor, Ä°dil de ÅŸarkÄ±larÄ±n iskeletini kurup, sözler üzerine üretimi yönlendiriyor. Düzenlemeyi her ikisinin de birlikte yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±lar tek bir türe odaklÄ± deÄŸil aslÄ±nda grubun ortak sevdiÄŸi karakter üzerine kurulu. Ankara’nÄ±n rock ve underground müzik kültüründen Soft Analog etkilense de yaptÄ±klarÄ± müziÄŸi her seferinde geliÅŸtirerek ilerlemek esas hedefleri. Grubun adÄ±nÄ±n nerden geldiÄŸini sorduÄŸumda Ä°dil, eski tarz her ÅŸeyden genel olarak hoÅŸlandÄ±klarÄ± için grubun adÄ±nda ‘Analog’ kelimesinin geçmesini ilk baÅŸtan beri istediklerini söyledi. ‘Soft’ ise müziklerinin biraz da olsa tarzÄ±na dokunan bir his içerdiÄŸi için ‘analog’ kelimesiyle bir araya gelmesiyle oluÅŸan ahenkten de mutlu olduklarÄ± için sonunda ‘Soft Analog’ olarak adlarÄ±na karar vermiÅŸler. 2019 senesinden bu yana grup sÄ±k aralÄ±klarla yayÄ±mladÄ±klarÄ± teklilerine ek olarak bu sene ‘ArasÄ±nda DünyanÄ±n’ Ep’sini çÄ±karttÄ±. Söz konusu EP grubun hep yapmak istediÄŸi bir çalÄ±ÅŸma olarak kendi tarihçelerinde büyük önem taÅŸÄ±yor. 5 ÅŸarkÄ±lÄ±k EP’nin klipleri aslÄ±nda bir bütün olarak izlendiÄŸinde gerçekten de dikkat çekici bir hikâyeyi bize ulaÅŸtÄ±rÄ±yor.
Soft Analog pandeminin de getirdiÄŸi zor dönemlerden sonra yeni yeni baÅŸladÄ±ÄŸÄ± konserlerden ötürü bundan sonraki süreçte üretimlerine devam edeceÄŸini, ancak bir albüm prodüksiyonunun biraz daha ileride olabileceÄŸini belirtti. YakÄ±n zaman önce yayÄ±mladÄ±klarÄ± ‘Misket’ teklisi Soft Analog’un benim için en orijinal iÅŸlerinden birisi. Ä°dil ve Ömer yaptÄ±klarÄ± ‘Misket’ cover’Ä± konusunda hem çok iyi hissediyorlara, hem de aldÄ±klarÄ± pozitif yorumlardan ötürü dinleyicilerinin kendilerini bu tarz yenilikler anlamÄ±nda yüreklendirdiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdiler.
Yeni ÇÄ±kÄ±ÅŸ
Pandemide yurt dÄ±ÅŸÄ± seyahati nasÄ±l oluyor kÄ±smÄ±nÄ± deneyimledikten sonra gelelim Polonya’nÄ±n Gdansk kentinde düzenlenen Red Bull BC One dünya finali deneyimlerime… Breaking olarak anÄ±lan break dans aslÄ±nda temelleri 1960’lara kadar uzanan bir dans dalÄ±. DJ kültürü, grafiti, sanat ve atletizmin de köklerinde yer alan bu dans kültürü, bir MC’nin de etkinlik boyunca hem dansçÄ±larÄ± hem de izleyicileri motive etmesiyle sonsuz bir heyecana sahne oluyor.
Bu sene Polonya’nÄ±n Gdansk ÅŸehrinde düzenlenen 2021 Red Bull BC One dünya finalinde dünyanÄ±n dört bir köÅŸesinden gelen B-Boy ve B-Girl’ler birincilik için yarÄ±ÅŸtÄ±lar. 30’u aÅŸkÄ±n ülkeden 32 finalistin yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ± bu büyük finalde, ana kadroya katÄ±lmak üzere Türkiye’den B-Boy Jester ve B-Girl Jemrai da yer alÄ±yordu. 6 KasÄ±m Cumartesi akÅŸamÄ± gerçekleÅŸtirilecek büyük final öncesinde yapÄ±lan yarÄ±ÅŸlarda 4 B-Girl ve 4 B-Boy finallere katÄ±lmaya hak kazandÄ±. Bu yarÄ±ÅŸlarda Jemrai ve Jester da dans pistinde mücadele ettiler. Gdansk’a gelir gelmez ayaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n tozuyla etkinlik mekanÄ±na giderek Jester’Ä±n ve Jemrai’nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± atÄ±ÅŸmalarÄ± izledik. Böylesine uluslararasÄ± hem de uzun soluklu bir dans yarÄ±ÅŸmasÄ±nda Türk dansçÄ±larÄ± görmek beni inanÄ±lmaz gururlandÄ±rdÄ±. Jester ve Jemrai ile dans pistindeki mücadelelerinden sonra kÄ±sa bir söyleÅŸi de yaptÄ±k.
Türk Finalistler Neler AnlatÄ±yor?
2010 senesinde break dans yapmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Jester, bunun dev bir kültür olduÄŸunu yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki yarÄ±ÅŸmalara gittikten sonra fark ettiÄŸini söyledi. Breakingin kiÅŸinin kendini ifade etme sanatÄ± olarak da yorumlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Jester, dans eden kiÅŸinin anlatacak bir hikayesinin olmasÄ±nÄ±n bu dansÄ± daha da farklÄ± bir yere taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Break dansta yeterli antrenmana sahip deÄŸilseniz yarÄ±ÅŸmalarda geride kalmanÄ±n kaçÄ±nÄ±lmaz olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Jester, kiÅŸinin bir tarz ve kendine ait bir hareket kabiliyeti bulmasÄ±nÄ±n o dansÄ± daha da özelleÅŸtirdiÄŸini aktardÄ±.
Bu seneki dünya finalinde B-Girl’lerin ilk defa B-Boy’lar ile eÅŸit sayÄ±da yarÄ±ÅŸmacÄ±yla finalde olmasÄ±nÄ±n önemini Jemrai’e sorduÄŸumda dünyada bu akÄ±mÄ±n giderek arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Jemrai, Türkiye’de break dans anlanÄ±nda daha gidilecek yol olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizerken, Paris’teki 2024 Yaz OlimpiyatlarÄ±’nda Breaking’in de yer almasÄ±nÄ±n her ÅŸeyi olumlu yönde deÄŸiÅŸtireceÄŸini tahmin ettiÄŸini söyledi. Bu kültür içinde çok sayÄ±da opsiyonun var olduÄŸunu belirten Jemrai, break dans yapan kiÅŸinin bunlarÄ± deneyimlemesinin kendisine daha çok ÅŸey kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± da aktardÄ±.
Deneyimin önemli olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra pratik yapmanÄ±n break danstaki baÅŸarÄ±ya katkÄ±sÄ±nÄ±n büyük olduÄŸunu hem Jemrai hem de Jester çok kez tekrarlarken, Avrupa’da birçok dansçÄ±nÄ±n sokakta yaptÄ±ÄŸÄ± performanslarla deneyimlerini arttÄ±rarak bu alanda daha da tecrübeli hale geldiklerini belirttiler. Mimar olan Jemrai iÅŸ hayatÄ± ve break dans dengesini zaman içinde daha da iyi oturttuÄŸunu söylerken, Jester küçük yaÅŸlardan beri hep dans etmek istediÄŸini, hayatÄ±nÄ±n dans ile devam etmesini arzu ettiÄŸi için Mimar Sinan Üniversitesi’nde ÅŸimdilerde ÇaÄŸdaÅŸ Dans okuyarak bu eÄŸitimin de kendisine katacaklarÄ±yla ilerlemeyi hedeflediÄŸini söyledi.
Jester ve Jemrai break dans dünyasÄ±nÄ±n ve kapsadÄ±ÄŸÄ± bu büyük kültürün aslÄ±nda hayata tutunmak için bir sebep olduÄŸunu ve bunun da merkezinde sevgi olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdiler. Türkiye’nin bu alanda henüz büyük baÅŸarÄ±larÄ± olmasa da bunu ilk baÅŸaranlardan biri olacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Jester ‘iyi dans ediyorsun’ yerine ‘çok güzel bir tarzÄ±n var’ denmesinin onu en çok mutlu eden yorum olduÄŸunu belirtti. Her ikisine de lakaplarÄ±nÄ± nasÄ±l seçtiklerini sorduÄŸumda Jester ilk dansa baÅŸladÄ±ÄŸÄ± zamanlardan bu ismi seçtiÄŸini söyledi. Jester kelime anlamÄ±yla soytarÄ± demek… GeçmiÅŸ zamanlardaki krallÄ±klarda soytarÄ±larÄ±n rolü çok büyükmüÅŸ. Bu takma adÄ± seçmesindeki sebep, soytarÄ±larÄ±n krala kendi adÄ±yla hitap edebilen sayÄ±lÄ± kiÅŸiler arasÄ±nda bulunmasÄ±, akrobasi gösterileri yapmalarÄ± ve hatta tarihte bazÄ± krallÄ±klarÄ±n yükselip yok olmasÄ±na dahi etki edecek kadar önemli olmalarÄ±ymÄ±ÅŸ. Jemrai ise kendi ismi Cemre’den yola çÄ±karak bu lakabÄ± seçmiÅŸ. Cemre ismi Ural Altay mitolojisinde baharÄ± getiren cine verilen isim olmasÄ±na ek olarak, uzun süredir samuray iltifatÄ±nÄ± almasÄ±ndan da ötürü bu iki durumu birleÅŸtirerek lakabÄ±nÄ± Jemrai olarak belirlemiÅŸ.
Ä°ngiltere Breaking Sahnesinin Eski YÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Sunni
Program oldukça zengin, kimler var bu hafta sonu MIX Festival’da kÄ±saca bir özet geçmek gerekirse; AaRon, Ah! Kosmos, Cihangir Aslan, Claire Laffut, COMA, Far Caspian, Goose, Islandman, Jakuzi, Lalalar, Gaye Su Akyol, Nova Norda, Mikado, Style-ist, Melis Köse, AnÄ±l KÄ±rkyÄ±ldÄ±z, Günce AcÄ±, Flü, Ahmetjah ve Vitalic sahne alacak.
Elektronik, indie ve dans türlerinde birçok performansÄ±n yer alacaÄŸÄ± iki günlük müzik maratonu için artÄ±k geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. FransÄ±z elektronik müzik yapÄ±mcÄ±sÄ± Vitalic ile festivaldeki performansÄ± öncesi bir araya geldik. Hem geçtiÄŸimiz 1.5 seneyi konuÅŸtuk, hem de kendi üretimleri üzerine bir söyleÅŸi yaptÄ±k.
Vitalic’e ilk sorum pandemi dönemini nasÄ±l geçirdiÄŸi oldu. Ä°lk karantina sÄ±rasÄ±nda Güney Fransa’ya giderek kalabalÄ±ktan uzak ve izole bir 3 ay geçiren sanatçÄ± bu süre zarfÄ±nda kendisini ev iÅŸlerine adamÄ±ÅŸ. Yemek yapmak, bahçÄ±vanlÄ±k yapmak gibi daha önce pek de vakit bulamadÄ±ÄŸÄ± iÅŸlere odaklanmÄ±ÅŸ ve hiç müzik üzerine çalÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸ. Ä°kinci karantina döneminde Paris’e geri dönen Vitalic, albümüne odaklanmaya karar vermiÅŸ. SabahlarÄ± erkenden stüdyoya giderek gece geç saatlere kadar orada zaman geçirdiÄŸini belirten sanatçÄ± Paris’in bu dönemdeki sakinliÄŸinde müzik yaparak geçirmiÅŸ. Son 20 senesinin neredeyse her hafta sonu turnede olduÄŸu için pandemi hayatÄ±nda ciddi ve sert bir duraklama yapmÄ±ÅŸ. Bu durum gelecekte tekrarlarsa ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilmese de belki filmler ve reklamlar için müzik yapmaya kafa yoracaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Pandeminin yeni müzik üretmeye katkÄ±sÄ±nÄ± konuÅŸtuÄŸumuzda kendisi için durumun pek de öyle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bir hikaye anlatabilmek için deneyimlemenin gerekliliÄŸini ve insanlarÄ± görmenin öneminin altÄ±nÄ± çizen Vitalic bu sebeple pandeminin ilk döneminde ciddi bir tÄ±kanÄ±klÄ±k yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hiç müzik yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
YakÄ±n bir süre önce yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Dissidaence Episode 1 albümünün üretim sürecini sorduÄŸumda önceki albümlerine benzer bir süreç izlediÄŸini söyledi. Sesler, davullarla bazÄ± taslaklar veya eskizler hazÄ±rlayÄ±p bunlarÄ± sonlandÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ortaya çÄ±kan bir sürü kÄ±sa ÅŸarkÄ±yÄ± daha sonra bir araya getirerek albüme dönüÅŸtürdüÄŸünü anlattÄ±. Tabi albümün bu ilk bölümü olduÄŸu için insan ister istemez ikinci bölümünde bizi nelerin beklediÄŸini merak ediyor. 2. bölümün daha karanlÄ±k ve endüstriyel bir tarzda olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Vitalic, ilk bölüme göre farklÄ± olsa da yine de aynÄ± nesnenin bir parçasÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± çiziyor. Kendi deyimiyle aslÄ±nda aynÄ± hikâyeyi farklÄ± bir filtre ile anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. Albümden en sevdiÄŸi ÅŸarkÄ±nÄ±n hangisi olduÄŸunu sorduÄŸumda hiç tereddüt etmeden ‘Danse avec Moi’ olduÄŸunu söyledi. Bunun sebebinin de ÅŸarkÄ±nÄ±n dans pistinde aÅŸÄ±k olma duygusunu anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu anÄ±n ÅŸiirsel yanÄ±nÄ±n kendisi için de özel olmasÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi.
Pandemide müzik zevkleri ne ölçüde deÄŸiÅŸti diye sorduÄŸumda Vitalic geçtiÄŸimiz yÄ±l 90’larÄ±n tekno örneklerinden 70’lerin post punk ve folk türlerine geniÅŸ bir yelpaze dinlediÄŸini aktardÄ±. Tek bir türde baÄŸlÄ± kalmak yerine her tür müzik dinleyerek duygu ve yaratÄ±cÄ±lÄ±k almaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekledi.
YaptÄ±ÄŸÄ± remix çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla da anÄ±lan bir isim olan Vitalic’e bir ÅŸarkÄ±yÄ± remix yaparken nasÄ±l bir süreç izlediÄŸini sordum. CevabÄ± oldukça net oldu, önce ÅŸarkÄ±yÄ± dinleyip kendisinde bir Ä±ÅŸÄ±k yakÄ±p yakmadÄ±ÄŸÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. EÄŸer durum pozitif ise hemen iÅŸe koyulduÄŸunu ama eÄŸer ÅŸarkÄ± onda bir his uyandÄ±rmazsa kesinlikle remix üzerine çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
SöyleÅŸinin sonunda MIX Festival için bizi neler bekliyor diye sorduÄŸumda çok heyecanlÄ± olduÄŸunu söyledi. Türkiye’yi ziyaret etmeyeli çok uzun zaman olduÄŸu için ve burada çalmanÄ±n kendisi için çok özel olduÄŸunu, hafta sonunu iple çektiÄŸini ve sabÄ±rsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Albümün çÄ±kÄ±ÅŸÄ±ndan önceki hafta özel bir grupla tüm ÅŸarkÄ±larÄ± tek tek dinleyip Glasxs’in yorumlarÄ±nÄ± ve hazÄ±rlÄ±k sürecini dinledik. Bu özel dinleme partisi bana bundan 5-6 yÄ±l önce Glasxs’in ilk albümünün dinlemesi için stüdyosunda yine benzer bir grupla buluÅŸtuÄŸumuz o geceyi anÄ±msattÄ±. Bu dinleme partilerini özellikle çok önemsiyorum. Çünkü sanatçÄ±nÄ±n ÅŸarkÄ±larÄ±yla dinleyicisini ilk defa tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± o an hem kendisi için çok deÄŸerli oluyor, hem de benim için o ilk dinleme anÄ±ndaki hisler genelde daha sonra ve hatta her dinlediÄŸimde bana o günü ve o anÄ± tekrar tekrar hatÄ±rlatÄ±yor.
Sonda söyleyeceÄŸimi baÅŸta söyleyeyim, Glasxs’i uzun zamandÄ±r takip ediyorum ve üretimleri beni her zaman heyecanlandÄ±rÄ±yor. Önceki iki albümü, teklileri ve muhteÅŸem cover çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndan sonra böylesine derin ve zengin bir albüm gelmesi beni bir dinleyicisi olarak çok mutlu etti. Üstelik albümün iki dil olarak yayÄ±mlanmasÄ± iÅŸi daha da özel bir yere taÅŸÄ±yor.
Glasxs’in ‘Prenses Anksiyete’ / ‘Princess Anxiety’ albümlerindeki yaratÄ±cÄ± dokunuÅŸ okyanuslarÄ±n sonsuzluÄŸundan, denizlerin derinliÄŸinden, kusallarÄ±n Ä±ssÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan geliyor. Albümdeki Glasxs’in nev-i ÅŸahsÄ±na münhasÄ±r synth düzenlemelerinin üzerine Grey Owl’un yazdÄ±ÄŸÄ± bas gitarlar her ÅŸarkÄ±yÄ± bir baÅŸka noktaya taÅŸÄ±mÄ±ÅŸ.
Glasxs dinleyicisine kimi zaman ürpertici, kimi zaman da bir o kadar heyecan uyandÄ±racak çok zengin bir palette albüm hazÄ±rlamÄ±ÅŸ. Melis’in deyimiyle son albümü ‘Mavi Toz Ormanda’nÄ±n ‘Retro Roketler’ ÅŸarkÄ±sÄ±yla Glasxs personasÄ±nÄ±n baÅŸka galaksilere yolculuÄŸuyla bitmiÅŸti, ‘Prenses Anksiyete’ Glasxs’in dünyada kalan yarÄ±sÄ±na odaklanÄ±yor. Özellikle de pandeminin ortasÄ±nda hem tüm dünyaya yakÄ±n ama bir o kadar da her ÅŸeyden uzak olmanÄ±n getirdiÄŸi Ä±ssÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±larda ortaya çÄ±kartÄ±yor.
Tüm ÅŸarkÄ±larÄ±n Ä°ngilizce versiyonuyla yer aldÄ±ÄŸÄ± ‘Princess Anxiety’ aslÄ±nda baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na apayrÄ± bir albüm. ÅžarkÄ±lardaki duyguyu hem Türkçe hem de Ä°ngilizce olarak eÅŸ bir ÅŸekilde yansÄ±tabilmesi bence bu ikili albümün en önemli özelliklerinden birisi. Bu ince iÅŸçiliÄŸinden ve detaylara bu kadar önem vermesinden ötürü Glasxs’i tebrik etmemek imkânsÄ±z.
EndiÅŸeye bambaÅŸka bir pencereden yepyeni ÅŸarkÄ±larÄ±n eÅŸliÄŸinde bakan Glasxs bizi kendi dünyasÄ±na en samimi ÅŸekilde konuk ediyor. Eskiyi, anÄ±larÄ±, en çok da içinizdeki çalkantÄ±larÄ± bir de Glasxs’in yeni ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± fona alarak gözden geçirip nerede durduklarÄ±na odaklanÄ±n derim.
YÄ±ldÄ±zlar: Hayalet Gemi, Yoo Ä°yiyim, Ay Projesi, KaranlÄ±kta Park
Oscar’Ä±mÄ± Verdim Gitti:
19 KasÄ±m’da yayÄ±mlanacak olan ‘30’ albümü sanatçÄ±nÄ±n 2 sene önce yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, hayatÄ±nÄ±n belki de en çalkantÄ±lÄ± dönemini resmediyor. 2019’da ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bu senenin baÅŸÄ±nda resmen boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu zor dönemi ÅŸarkÄ±larÄ±na yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten sanatçÄ±, oÄŸluna bu dönemi ilerde dinlediÄŸinde anlamasÄ± için ‘30’ albüm ile anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸ. DiÄŸer yandan ‘30’ albümü ile kendisini yeniden keÅŸfettiÄŸini, katmanlarÄ±nÄ± azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir anlamda kendisiyle de barÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.
Albümden geçen hafta yayÄ±mlanan ilk ÅŸarkÄ± ‘Easy On Me’ sevenlerinin ilk dinleyiÅŸte hemen benimseyeceÄŸi bir Adele ÅŸarkÄ±sÄ±. ÅžarkÄ±nÄ±n klibi de yine bir önceki albümünün çÄ±kÄ±ÅŸÄ± ‘Hello’ da olduÄŸu gibi siyah beyaz çekimlerin aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu bir çalÄ±ÅŸma olmuÅŸ. Adele 6 sene sonra geri dönüÅŸünü kendi bildiÄŸi yoldan yaparak yani duygularÄ±nÄ± en samimi anlatabildiÄŸi bir ÅŸarkÄ±yla yapÄ±yor. Bir önceki albümü ‘25’te birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Greg Kurstin, Max Martin, Shellback ve Tobias Jesso JR ile bu albümde tekrar bir araya gelen sanatçÄ± Inglo ve Ludwig Göransson ile ilk defa bu albümde bir araya geliyor.
Albüme dair düet söylentilerini netleÅŸtiren sanatçÄ± bu albümde bu tarz bir çalÄ±ÅŸma yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da geçtiÄŸimiz hafta açÄ±klamÄ±ÅŸ. Muhtemelen albümün ruhuna uygunluÄŸu ve tamamen kendi hayatÄ±nÄ± yansÄ±tan konularla alakalÄ± olmasÄ±ndan ötürü bir baÅŸka sanatçÄ±yla düet yapmak istememiÅŸ. Adele’in yeni albüm yayÄ±nlayacak olmasÄ± beraberinde bir dünya turnesi haberini de çaÄŸrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Ancak henüz dünyadaki pandemi koÅŸullarÄ± istenilen düzeye gelmediÄŸi için ÅŸu an planlanan dev bir turne yok. Yüksek ihtimal ile özellikle de yÄ±l sonuna doÄŸru Adele’in canlÄ± performansÄ±nÄ±n bir televizyon kanalÄ± üzerinden yayÄ±mlanacaÄŸÄ± ÅŸimdilik dolaÅŸan fÄ±sÄ±ltÄ±lar arasÄ±nda.
Music Of The Spheres
Coldplay geçtiÄŸimiz hafta 9. stüdyo albümü ‘Music Of The Spheres’Ä± yayÄ±mladÄ±. Grubun Max Martin prodüktörlüÄŸünde tamamladÄ±klarÄ± ‘Music Of The Spheres’ geçtiÄŸimiz MayÄ±s ayÄ±nda ilk single olarak ‘Higher Power’Ä± yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. Yaz boyu biraz sessiz kalÄ±p Eylül ayÄ±nda esas albümün bombasÄ± olan BTS ile birlikte seslendirdikleri ‘My Universe’ teklisi bence albümün esas çÄ±kÄ±ÅŸÄ±ydÄ±. Albümün yayÄ±mlanmasÄ± ÅŸerefine Selena Gomez ile birlikte seslendirdikleri ‘Let Somebody Go’yu kullanan grup ‘Music Of The Spheres’ ile belki de en pop türündeki albümlerini yayÄ±mladÄ±lar.
AslÄ±nda grubun yola ilk çÄ±ktÄ±klarÄ± zaman yaptÄ±klarÄ± rock albümlerinden sonra seneler içinde daha popüler bir müzik üretmelerine hem biraz üzülüyorum hem de zamanÄ± yakalamalarÄ±ndan ötürü bunu bir anlamda baÅŸarÄ± olarak görüyorum. KeÅŸke birkaç tane daha ‘Yellow’ ve ‘Fix You’ yapsalar demeden kendimi alamÄ±yorum ancak seneler içinde yaptÄ±klarÄ± düetlerle ve gündemi yakalayan müzik türlerindeki çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla grubun kendi içinde tükenmeden bir ÅŸekilde üretebildiÄŸini düÅŸünüyorum.
‘Music Of The Spheres’ a gelirsek 12 ÅŸarkÄ±lÄ±k albümde deyim yerindeyse her telden biraz var. BTS, Selena Gomez düetleriyle gençleri yakÄ±nlarÄ±na çeken grup aralara serpiÅŸtirdikleri interlude çalÄ±ÅŸmalar ile albüme daha yenilikçi bir bakÄ±ÅŸ getirmiÅŸler. ‘People of the Pride’ grubun 10 senedir üzerinde çalÄ±ÅŸÄ±p bir türlü tamamlayamadÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸarkÄ± olarak bu albümde Max Martin’in desteÄŸiyle son haline gelmiÅŸ. Söz konusu ÅŸarkÄ± hafiften Depeche Mode hissi verse de yine de albümün önemli ÅŸarkÄ±larÄ±ndan biri olduÄŸunu düÅŸünüyorum. ‘Biutyful’ bu albümün bir diÄŸer enteresan ÅŸarkÄ±larÄ±ndan biri olmuÅŸ. ÅžarkÄ±yÄ± söyleyen kiÅŸi muhtemelen Chris Martin ancak kullanÄ±lan vokal tekniÄŸi ile daha çok uzaylÄ± bir ses söylüyor gibi bir etki bÄ±rakÄ±yor dinleyende. Benim için bu albümün incileri özellikle son iki ÅŸarkÄ± oldu. Jon Hopkins ile birlikte yaptÄ±klarÄ± vokalsiz olan ve sonsuzluk sembolü ile adlandÄ±rdÄ±klarÄ± ÅŸarkÄ± ‘Music Of The Spheres’teki en çok tekrara aldÄ±ÄŸÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± oldu. Oldukça karmaÅŸÄ±k bir yolculuÄŸu olan ‘Music Of The Spheres’in kapanÄ±ÅŸÄ± ‘Coloratura’ adlÄ± 10 dakikalÄ±k muhteÅŸem bir ÅŸarkÄ± ile tamamlanÄ±yor. Böylesine renkli ve hatta alÄ±ÅŸmasÄ± biraz zaman alacak albümün kapanÄ±ÅŸÄ± o kadar özel bir ÅŸarkÄ± ile sonlanÄ±yor ki, Coldplay’in senelerdir hafÄ±zalarda yer eden etkisinin büyüsünü sadece bu ÅŸarkÄ±yÄ± dinleyerek bile anlamak mümkün.
Yeni ÇÄ±kÄ±ÅŸ
ÅžarkÄ±nÄ±n Nilipek. versiyonunun kaydÄ± sanatçÄ±nÄ±n evinde ve Åžen Bakkal StüdyolarÄ±’nda tamamlanmÄ±ÅŸ. YapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Nilipek., yardÄ±mcÄ± yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve miksini Taner Yücel’in yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±nÄ±n mastering’i Görkem Karabudak’a ait. Teklinin kapak fotoÄŸrafÄ± ise Gizem Özçelik’in imzasÄ±yla bize ulaÅŸÄ±yor.
Yeniden yorum aslÄ±nda tam olarak nasÄ±l olmalÄ± sorusuna ÅŸahane bir cevapla gelen Nilipek. ÅŸarkÄ±ya da ayrÄ±ca nefis bir klip çekmiÅŸ. YönetmenliÄŸini YiÄŸit Hepsev’in üstlendiÄŸi, yapÄ±mcÄ± olarak Sedef YÄ±lmaer’in imzasÄ± olan klipte oyuncu olarak SÄ±dÄ±k Kayak rol almÄ±ÅŸ.
Resa Saffa Park’dan Türk Dinleyicilerine Mesaj Var!
Netflix’in 2. sezonunu geçtiÄŸimiz kÄ±ÅŸ yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± doÄŸa üstü güçleri olan kahramanlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± dizisi Ragnarok’un hatÄ±rlamayanÄ±nÄ±z yoktur diye düÅŸünüyorum. Ragnarok’un Saxa’sÄ± nam-Ä± diÄŸer Resa Saffa Park ile dün kÄ±sa bir video söyleÅŸi gerçekleÅŸtirdik. SöyleÅŸiye koÅŸa koÅŸa yetiÅŸtiÄŸini söyleyen Resa, ÅŸu sÄ±ralar Felsefe eÄŸitimi alÄ±yor. Pandemide hiçbir ÅŸey yapmadan oturmanÄ±n kendisine iyi gelmeyeceÄŸini fark eden genç sanatçÄ±, bu sürede hep istediÄŸi bir dalda eÄŸitim almayÄ±, bu zamanÄ± bu ÅŸekilde deÄŸerlendirmek istemiÅŸ. Resa’ya ilk ne zaman müzik ile yakÄ±nlÄ±k kurduÄŸunu sorduÄŸumda, 5 yaÅŸÄ±nda Dubai’deki gittiÄŸi Ä°ngiliz okulunda kardan adam temalÄ± bir filmde çalan ÅŸarkÄ±nÄ±n (Walking In The Air) onda tarif edemediÄŸi bir his verdiÄŸini söyledi. 10 sene önce bu ÅŸarkÄ±yÄ± tekrar söylediÄŸinde ilk nerde duyduÄŸunu hatÄ±rlayÄ±nca tüylerinin diken diken olduÄŸunu ve hatta resmen çocukluÄŸundaki o anÄ±ya gittiÄŸini söyledi.
Küçükken ÅŸarkÄ±larÄ± tam olarak bilmese de söylemekten keyif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hatta çoÄŸu ÅŸarkÄ±yÄ± doÄŸaçlama sözler uydurarak söylediÄŸini ve bundan inanÄ±lmaz mutlu olduÄŸunu belirten Resa, aklÄ±nda o dönemden kalan ÅŸarkÄ±nÄ±n ‘Over The Rainbow’ olduÄŸunu belirtti.
Konu elbette pandemide neler yaptÄ±ÄŸÄ±na geldiÄŸinde, Resa aslÄ±nda ilk EP’sini tam da pandemi baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. ÅžarkÄ±larÄ±n nihayet dinleyicisiyle buluÅŸmasÄ±ndan ötürü çok mutlu olduÄŸunu söylerken, bir yandan da canlÄ± performanslarÄ±n baÅŸlayacak olmasÄ±nÄ±n kendisini biraz strese soktuÄŸunu belirtti. Pandemi hayatÄ±mÄ±za girince, sahne stresinden böylece uzunca süre uzak kalan sanatçÄ± yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ‘Dumb and Numb’ albümünün tanÄ±tÄ±m turnesini bu dönemde yapamamÄ±ÅŸ. Günler özellikle pandeminin ilk aylarÄ±nda hep evde devam ederken, hayata pek karÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± için ÅŸarkÄ± yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Resa, sonra bu kitlenmenin birden açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yeni ÅŸarkÄ±lar yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ve ÅŸimdi o ÅŸarkÄ±lardan ilki bu Cuma dinleyicisiyle buluÅŸmaya hazÄ±rlanÄ±yor.
Bu Cuma ‘Dandelions’ adlÄ± yeni teklisini yayÄ±mlayacak olan Resa Saffa Park’nÄ±n bu yeni çÄ±kÄ±ÅŸÄ± aynÄ± zamanda seneye ÅŸubat ayÄ±nda çÄ±kartacaÄŸÄ± ‘Spaces’ EP’sinin ilk ÅŸarkÄ±sÄ± olacak. Resa, ‘Dandelions’ta özlem duygusunun tersine çeviremediÄŸinde aklÄ±nÄ± baÅŸka yöne çevirmek için gerekenleri anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. ‘Spaces’ albümünün kelime anlamÄ±yla hem hayatÄ±mÄ±zdaki boÅŸluklarÄ± hem de 2 senedir hepimizin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu ilginç dönemde hayatta kaçÄ±rdÄ±klarÄ±mÄ±za dokunan ÅŸarkÄ±larla dolu olduÄŸunu belirtiyor.
Ragnarok dizisi sonrasÄ±nda Türkiye’den yoÄŸun ÅŸekilde dinlendiÄŸini ve hayranlarÄ±nÄ±n kendisine sürekli yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten sanatçÄ± ÅŸu sÄ±ralar Türk sanatçÄ±lardan en çok
Pandemi döneminde iÅŸ geliÅŸtirme anlamÄ±nda çok çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyleyerek söze baÅŸlayan Can, Ä°stanbul’daki eÄŸlence hayatÄ± öÄŸelerini bünyesinde barÄ±ndÄ±ran Jolly Joker Pub projesini hayata geçirdiklerini belirtti. Jolly Joker Pub’da haftanÄ±n 3 günü canlÄ± müzik perforanslarÄ± ve bazÄ± günler stand up’larÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtirken, bir diÄŸer heyecan veren iÅŸin de Jojo platformu olduÄŸunu söyledi. Özellikle büyük ÅŸehirlerdeki konserlere diÄŸer ÅŸehirlerden katÄ±lmanÄ±n kimi zaman maddi olarak zorlayÄ±cÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizerken Jojo ile bu duruma bir çözüm saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Özellikle de pandemi döneminde müzikseverlerin sevdikleri sanatçÄ±larÄ±n konserlerine evlerinden hem de daha uygun bir fiyatla eriÅŸmesinin önemini aktardÄ±. Yaz döneminde bir süreliÄŸine ara verdikleri konserlere yakÄ±nda yeniden baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± belirten Can AydoÄŸdu, yeni sezonda dijital konser izleyicisinin daha da yoÄŸun olacaÄŸÄ±nÄ± öngördüklerini belirtti.
Jojo Stage adÄ±yla hazÄ±rladÄ±klarÄ± yeni bir uygulamayla özellikle müzik sahnesine adÄ±m atmak isteyen amatör ÅŸarkÄ±cÄ± ve gruplarÄ±n imkân tanÄ±yacak bir platform tasarladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Bu sahneden yükselen isimlerin zaman içerisinde Jolly Joker Pub’larda sahne almasÄ± ve bu ekosistemle geliÅŸerek etkinlik sahnesinde kalÄ±cÄ± isimler olabilmelerine olanak saÄŸlayacaklarÄ±nÄ± açÄ±klayan Can AydoÄŸdu, bu yol ile ilerleyen isimlerin sonunda Jolly Joker sahnesine isim kazandÄ±rmak istediklerini söyledi.
Can’a geleceÄŸi özellikle de performans sahnesini nasÄ±l gördüÄŸünü sorduÄŸumda gençlerin müziÄŸe olan ilgisinin umut verici olduÄŸunu söyledi. Özellikle etkinlikler için kendi bütçelerinde önemli bir dilim ayÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Can AydoÄŸdu, yeni jenerasyonun fiziksel bir ÅŸeye sahip olmaktansa bir deneyime bütçe ayÄ±rmayÄ± önemli bulduklarÄ±nÄ±, bunun da eÄŸlence sektörü adÄ±na umut verici olduÄŸunu söyledi. Pandemi sonrasÄ± etkinlikler kurallar çerçevesinde titizlikle devam ederken, Can AydoÄŸdu önümüzdeki dönemde Jolly Joker sahnesinde Türkiye’nin önemli isimlerini aÄŸÄ±rlayacaklarÄ±nÄ± belirtirken, yabancÄ± sanatçÄ± planlamalarÄ±nÄ±n da paralelde ilerlediÄŸini aktardÄ±.
Türkiye’yi Jemrai ve Jester Temsil Edecek
Her sene dünyanÄ±n en iyi break dansçÄ±larÄ±nÄ± belirlemek için düzenlenen Red Bull BC One’Ä±n Türkiye Finali geçtiÄŸimiz hafta sonu Ä°zmir’de gerçekleÅŸtirildi. YarÄ±ÅŸmanÄ±n birinciliÄŸini B-Girl’lerde Cemre ‘Jemrai’ Ece Kozbay, B-Boylar’da ise OÄŸuzhan ‘Jester’ Karademir kazandÄ±. Jürinin ve izleyenlerin tanÄ±k olduÄŸu bu heyecan dolu finalden baÅŸarÄ±yla çÄ±kan Jemrai ve Jester 5-6 KasÄ±m 2021 tarihlerinde Polonya’da gerçekleÅŸecek finalde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandÄ±.
Yeni ÇÄ±kÄ±ÅŸ
Mert Tunçmakas – Kara Bulut
Mert Tunçmakas’Ä±n geçtiÄŸimiz aylarda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ‘Öyle DeÄŸildir’, ‘Çok YakÄ±n Sonum’ teklilerinden sonra ÅŸimdi yeni ÅŸarkÄ±sÄ± ‘Kara Bulut’ bizlerle. Gerçek bir sonbahar melankolisini bize getiren ÅŸarkÄ±da Mert Tunçmakas bitmeye yüz tutmuÅŸ bir iliÅŸkide tek taraflÄ± çabayÄ± kendine has anlatÄ±mÄ±yla aktarÄ±yor. Mert’in ÅŸarkÄ±larÄ±nda sözlerine verdiÄŸi önemin yanÄ± sÄ±ra bestesi ve altyapÄ±sÄ± için ne kadar titiz davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum. ‘Kara Bulut’ için ÅŸarkÄ±nÄ±n melodik alt yapÄ±sÄ±nda davul, bas gitar, elektrik gitar ve klavye ile sade ama ÅŸarkÄ±nÄ±n derinliÄŸini net ortaya çÄ±kartan bir çalÄ±ÅŸma görüyoruz. Avrupa Müzik etiketiyle yayÄ±mlanan, sözü ve bestesi Mert Tunçmakas’a ait ‘Kara Bulut’un klip yönetmenliÄŸini Özge Akdik üstlenmiÅŸ.
Pandemi dönemini konuÅŸmadan olmaz elbette, SOHN’un pandemideki hayatÄ±nÄ± sorduÄŸumda o da herkes gibi ilk baÅŸlarda evde olmanÄ±n heyecan verici olduÄŸunu söyledi. Ä°spanya’daki Pirene daÄŸlarÄ±ndaki evinde iki oÄŸluyla ve eÅŸiyle birlikte huzurlu bir dönem geçirdiÄŸini ekledi. AynÄ± dönemde eÅŸi 3. çocuklarÄ±na hamile olduÄŸu için ve doÄŸumu bu dönemde yapacak olmasÄ±nÄ±n hepsi için oldukça stresli olduÄŸunu belirtmeden de geçmedi. Bir sanatçÄ± olarak pandemiden en çok etkilenen gruplardan biri olduÄŸunu söyleyen SOHN, konserlerin, turnelerin iptalinin kendisi için çok zor olduÄŸunu, hele ki seyahat etmenin kendisi için ne kadar önemli olduÄŸunu bildiÄŸi için bu iki sene boyunca daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± seyahatler için ÅŸükrettiÄŸini söyledi. Konu bu dönemde yaratÄ±cÄ±lÄ±k çarklarÄ±nÄ±n nasÄ±l çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na gelince SOHN kendisi için zorlayÄ±cÄ± olduÄŸunu söyledi. Melankolik bir karakteri olduÄŸu için kendi iÅŸinin önemini sorguladÄ±ÄŸÄ±, bu kafa karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± ve zor dönemde müziÄŸine kimin ihtiyaç duyacaÄŸÄ±nÄ±, bunun önemi üzerine çok düÅŸündüÄŸünü belirtti.
Sonar Ä°stanbul’un pandemi sonrasÄ± yapÄ±lan ilk uluslararasÄ± etkinliklerden biri olmasÄ±ndan ötürü bu duygunun performans sanatçÄ±larÄ±ndan biri olarak ona hissettirdiklerini sorduÄŸumda SOHN aÅŸÄ±rÄ± heyecanlÄ± olduÄŸunu itiraf etti. Üstelik Ä°stanbul’u daha öncesinde bir kere ve çok kÄ±sa ziyaret ettiÄŸi için, ÅŸimdi yine bir fÄ±rsatÄ± olduÄŸu için ve özellikle de pandemi ile birlikte artÄ±k her yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belki de son kez yapabildiÄŸi hissini hep içinde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±ndan, bu seyahatin ve performansÄ±n kendisi için öneminin çok büyük olduÄŸunu aktardÄ±.
ÅžarkÄ±larÄ±nÄ± renklerle ve resimlerle iliÅŸkilendirdiÄŸini bir söyleÅŸide okuduÄŸum için bunun detayÄ±nÄ± kendisine sormak istedim. Bunu açÄ±klamasÄ± kendisi için zor olsa da bir ÅŸarkÄ±yÄ± ya da bir kaydÄ± kafasÄ±nda görene kadar tamamlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. ÖrneÄŸin ilk albümü ‘Tremors’un renk olarak beyazÄ± simgelediÄŸini ve ÅŸarkÄ±lar ortaya çÄ±ktÄ±kça albümün tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir sonraki albümü ‘Rennen’in ise siyah ve kÄ±rmÄ±zÄ±yÄ± simgelediÄŸini hissedince albümü daha hÄ±zlÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Özetle müziÄŸi bitirmeden önce sanat eserinin kendisini bulduÄŸunu belirten SOHN, gelecek yÄ±l yayÄ±mlamayÄ± büyük sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla beklediÄŸi yeni ÅŸarkÄ±larÄ± için ÅŸimdiden gün saydÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekledi. SOHN’u yakalamÄ±ÅŸken benim her dönem dinlemekten büyük keyif aldÄ±ÄŸÄ±m ‘Tremors’ albümü hakkÄ±nda bir iki kelime etmeden bÄ±rakmak istemedim. SOHN ilk albümü olduÄŸu için aslÄ±nda kendisi için büyük bir adÄ±m olduÄŸunu bilse de, albüm sonrasÄ± yayÄ±mlanan eleÅŸtiri yazÄ±larÄ±ndan bir tanesinde denk geldiÄŸi negatif eleÅŸtiriden ötürü uzunca süre bu albüme dair kendisini yetersiz hissettiÄŸini söyledi. Åžimdi 7-8 sene geriye dönüp bakÄ±nca ‘Tremors’ için büyük gurur duyduÄŸunu, albümü objektif olarak dinleyip kendisini tarifsiz mutlu ettiÄŸini sözlerine ekledi.
GeçtiÄŸimiz yÄ±l SOHN’un yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ‘Live With Metropole Orkest’ albümünü dinlediÄŸinizde SOHN’un canlÄ± performans etkisini çok net hissediyorsunuz. Bu kaydÄ±n detaylarÄ±nÄ± öÄŸrenmek istediÄŸimde prova sürecinin sadece 3 gün olmasÄ±nÄ±n onu nasÄ±l zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, orkestra ÅŸefi ve orkestra ile geçen o provalarÄ±n kendisi için korku dolu olduÄŸunu söyledi. Ama sonrasÄ±nda büyülü bir ÅŸey olduÄŸunu, müziÄŸin onun için anlamÄ± olan haliyle bu süreci devraldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatta bir noktada bu büyük prodüksiyonu kontrol eden tüm bu bilgi ve deneyime sahip olduÄŸumu fark ettiÄŸi bir tür beden dÄ±ÅŸÄ± an yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Özellikle o hissettiÄŸi an için ve ortaya çÄ±kan bu iÅŸ için daha önce hiç hissetmediÄŸi bir gurur duyduÄŸunu, bunu hiç unutmayacaÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekledi. Kelimeler bence az kalÄ±r, SOHN’u büyüleyici performansÄ±yla Sonar Ä°stanbul’da bu hafta sonu kaçÄ±rmayÄ±n derim!
Mabel Matiz Ä°le Büyülü Bir Harbiye Gecesi
GeçtiÄŸimiz Cuma akÅŸamÄ± Harbiye AçÄ±khava sahnesinde 28. Ä°stanbul Caz Festivali’nin kapanÄ±ÅŸ konserine gittim. Mabel Matiz’in HollandalÄ± Niels Broos ile birlikte sahne aldÄ±ÄŸÄ± bu eÅŸsiz deneyim hala aklÄ±mda dönüyor duruyor.
Festival için özel olarak hazÄ±rlanan bu projede Mabel Matiz en sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± Niels Broos ile birlikte yeniden düzenleyerek yepyeni bir hale getirmiÅŸ. ‘Mendilimde KÄ±rmÄ±zÄ± Var’, ‘SarÄ±ÅŸÄ±n’, ‘Kahrettim’, ‘Alaimisema’, Gök Nerede’, ‘Gel’, ‘AyrÄ±lÄ±k Buna Denir’, ‘FÄ±rtÄ±nadayÄ±m’, ‘Toy’, ‘A CanÄ±m’ ve ‘Öyle Kolaysa’yÄ± daha önce dinlediÄŸimiz hallerinden bambaÅŸka, yenilikçi kÄ±sacasÄ± çok özel düzenlemelerden oluÅŸan nefis bir konser izledik. ‘SarÄ±ÅŸÄ±n’, ‘Alaimisema’, ‘Gök Nerede’ ‘FÄ±rtÄ±nadayÄ±m’Ä±n yeni hallerine hayran oldum.
Pandemi dönemi boyunca Niels Broos ve ekibiyle ÅŸarkÄ±larÄ±n yeni düzenlemeleri için uzaktan bir ÅŸekilde harÄ±l harÄ±l çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten Mabel Matiz bu özel konserde henüz yayÄ±mlamadÄ±ÄŸÄ± yeni ÅŸarkÄ±sÄ± ‘Bilezikler’i de seslendirdi. Konserin enerjisinin en yükseldiÄŸi noktada seslendirdiÄŸi yeni ÅŸarkÄ±sÄ± ‘Bilezikler’ öyle çabuk bizi kendisine baÄŸladÄ± ki, konserin kapanÄ±ÅŸÄ±nda tekrar söylediÄŸinde tüm Harbiye hep bir aÄŸÄ±zdan eÅŸlik ediyordu. Kendisi için de bu konserin büyük bir deneyim olduÄŸunu çok kez dile getiren Mabel Matiz, müziÄŸi ve üretimi adÄ±na yepyeni bir dönemin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± müjdeledi. Benim gibi bu konseri tek sefer dinleyip doyamayanlar için dilerim bu performansÄ±n hem tekrarÄ± olur hem de ÅŸarkÄ±larÄ±n bu yeni versiyonlarÄ± gün olur bir albüm olur.
‘Bilmiyor Ä°çim’i o sabah dinlediÄŸim incilerden biriydi. ÅžarkÄ± geçtiÄŸimiz hafta tüm dijital platformlarda yerini aldÄ±. Sözü ve bestesi Kalben’e ait bu Ä±lÄ±k yaz ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n düzenlemesi Umut Çetin’e ait. ÅžarkÄ±nÄ±n bir iç yüzleÅŸme anÄ±ndan ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kalben ÅŸarkÄ±nÄ±n düzenlemesinde de, kayÄ±t sürecinde de her ÅŸeyin su gibi aktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. ‘Bilmiyor Ä°çim’in bence bu su gibi akma hali ÅŸarkÄ±nÄ±n tamamÄ±na da sirayet etmiÅŸ, o sakinlik tonu dinlerken havayÄ± Ä±lÄ±k bir hale getiriyor, dinleyeni dinlendiriyor.
ÅžarkÄ±daki elektrik ve akustik gitar Özgür ÇÄ±tÄ±r’a, davul ve perküsyon Berkay KüçükbaÅŸlar’a, synth, akustik gitar ve o nefis bas kayÄ±tlarÄ± ise Umut Çetin imzasÄ±yla bize ulaÅŸÄ±yor. Bu birbirinden baÅŸarÄ±lÄ± isimlerin oluÅŸturduÄŸu künye ile ortaya çÄ±kan ‘Bilmiyor Ä°çim’in nefis klibinin yönetmen koltuÄŸunda ise iÅŸlerine hayran olduÄŸum Dilan Bozyel oturuyor. Kadir KÄ±lÄ±ç kostümüyle klibe ayrÄ± bir renk katan Kalben’e, dansÄ±yla eÅŸlik eden balet Erhan Güzel’in performansÄ± da ‘Bilmiyor Ä°çim’e bir baÅŸka güzellik eklemiÅŸ. Bu ÅŸarkÄ±nÄ±n Kalben’e ne kadar iyi geldiÄŸini, ona nasÄ±l bir güç kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± o gün gözlerinden gördüm. Kendi hikayesini, kendi dilediÄŸi ÅŸekilde ve hatta en yaratÄ±cÄ± ÅŸekilde ortaya çÄ±kartmanÄ±n ona verdiÄŸi huzur bundan sonraki iÅŸlerinde de bize iÅŸleyeceÄŸine adÄ±m gibi eminim.
BarÄ±ÅŸ OrkestrasÄ± ile ‘YalnÄ±z DeÄŸilsin’
FarkÄ± ülkelerden bir araya gelen 30 müzisyenden oluÅŸan BarÄ±ÅŸ OrkestrasÄ± tüm dünyada kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlara dikkat çekmek için bir ÅŸarkÄ± hazÄ±rladÄ±. Türkçe sözlerini Linet’in seslendirdiÄŸi ‘YalnÄ±z DeÄŸilsin’ ÅŸiddetle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan kadÄ±nlara üç dilde (Türkçe, Ä°branice, Arapça) mesaj veriyor. BarÄ±ÅŸ OrkestrasÄ± ÅŸefi olan ve birçok baÅŸarÄ±lÄ± projeye imza atam Tom Cohen ile bu özel ÅŸarkÄ± için kÄ±sa bir söyleÅŸi yaptÄ±k.
Bu projenin ortaya çÄ±kÄ±ÅŸÄ±yla ilgili hissettiklerini sorduÄŸumda Cohen, bu ÅŸarkÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, kimliÄŸi ne olursa olsun herkesin üzerinde hemfikir olmasÄ± ve sürekli olarak geliÅŸmesi gerektiÄŸine inandÄ±ÄŸÄ± bir konuyu gündeme getirmenin kendisi için büyük önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. ÅžarkÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±k sürecinin ve farklÄ± dillerde söylenmesi üzerine gelen yorumlarÄ± merak ettim. Tom Cohen hem Türkçe hem de Ä°branice olarak söylenen ÅŸarkÄ±nÄ±n aynÄ± ÅŸeyleri ne kadar sevdiÄŸimizi ve birlikte ne kadar güzel ÅŸeyler yaratabileceÄŸimizi göstermek adÄ±na güzel bir iÅŸ birliÄŸi olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi. ÅžarkÄ±ya dünya çapÄ±nda gelen olumlu tepkilerin onlarÄ± çok mutlu ettiÄŸini belirtirken, basÄ±nÄ±n hem Türkiye’de hem de dünyada bu çalÄ±ÅŸmaya yer vermesinden ötürü büyük mutluluk duyduklarÄ±nÄ± da ekledi.
ÅžarkÄ±ya hayat veren Linet’in bu projeye ayrÄ± bir deÄŸer kattÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Tom Cohen, böylesine aÄŸÄ±r bir aranjmanÄ±, bu kadar usta bir ÅŸekilde akÄ±cÄ± olarak birçok dilde söyleyebilmesinin müthiÅŸ bir yetenek olduÄŸunu aktardÄ±. Hem stüdyoda hem de klip setindeki çalÄ±ÅŸma süreçlerinde Linet’in profesyonelliÄŸine hayran olduÄŸunu belirten Tom Cohen, ortaya çÄ±kan çalÄ±ÅŸmadan çok memnun olduÄŸunu belirtti. ÅžarkÄ±nÄ±n video klibinin usta yönetmen Or Ben Zrihen tarafÄ±ndan Akka ÅŸehrinde Fatih AkÄ±n’Ä±n filmlerine bir saygÄ± duruÅŸu olarak çekildiÄŸini belirten Tom Cohen, ÅŸarkÄ± ve kliple sadece kadÄ±nÄ±n toplumumuzdaki yerini tartÄ±ÅŸmayÄ± deÄŸil, aynÄ± zamanda kimlik ve aidiyetle ilgili sorularÄ± da gündeme getirmeyi amaçladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
BarÄ±ÅŸ OrkestrasÄ± haricinde kendi konser takvimi de çok yoÄŸun olan Tom Cohen bu yÄ±l Fas, Kanada, Rusya ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri’nde performanslarÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± belirtirken, Covid sebebiyle bu sene Türkiye’de verecekleri iki konserin iptal olmasÄ±ndan ötürü üzüntüsünü dile getirdi. 2022’de koÅŸullar izin verirse bu konseri yapmak için tüm ÅŸartlarÄ± zorlayacaklarÄ±nÄ± sözlerine ekledi.
Gökhan Türkmen’den ‘Heyecan’
4 diskten oluÅŸan bu dev albüm pop, indie, rock ve country türlerinde önemli isimlerin yeniden yorumlarÄ±yla bize ulaÅŸÄ±yor. Blacklist’in ilginç kÄ±smÄ± bazÄ± ÅŸarkÄ±lar defalarca yorumlandÄ±ÄŸÄ± için arka arkaya 6 kere Enter Sandman veya 7 kere Sad But True dinlemek durumunda kalÄ±yorsunuz. Böyle bakÄ±nca da aslÄ±nda bir albüm dinleme halinden ziyade daha çok o ÅŸarkÄ±nÄ±n ölümsüzleÅŸmesine hizmet edilmiÅŸ gibi hissettiriyor. Dijital dünyanÄ±n nimeti olarak ÅŸarkÄ±lardan biri olmazsa diÄŸeri algoritmalarda sevenlerine ulaÅŸÄ±r diye de düÅŸünmüÅŸ olabilirler. KÄ±sacasÄ± ‘The Metallica Blacklist’ albümü bir nevi tribute albüm olsa da baÅŸtan sona dinlenebilecek bir albüm formatÄ±ndan epey uzak olmuÅŸ.
53 ÅŸarkÄ±nÄ±n hepsi için güzel ÅŸeyler söyleyemeyeceÄŸim. Kimi cover’lar bence biraz zorlama olmuÅŸ. Müzik türleri artÄ±k o kadar akÄ±ÅŸkan ve beÄŸeniler bir o kadar farklÄ±laÅŸtÄ± ki, belki de grubun bu kadar zengin bir paletle ÅŸarkÄ±larÄ±n yeni yorumlanmasÄ± buna baÄŸlÄ± bir stratejidir. Ä°lk bakÄ±ÅŸta albümden tekrar tekrar dinleyebileceÄŸim Miley Cyrus, Weezer, Sam Fender, Royal Blood, Dave Gahan, Phoebe Bridgers, St. Vincent cover’larÄ± gerçekten beni etkilediÄŸini belirtmeliyim. Albümün tümünü dinlemek biraz zor olsa da bitirdikten sonra 1991 senesindeki halini açÄ±p dinleyin göreceksiniz net bir ferahlama geliyor.
Islandman ile Uzak Diyarlara Yolculuk
Tolga Böyük’ün 2010 yÄ±lÄ±nda hayata geçirdiÄŸi Islandman projesini ilk günden beri büyük bir merakla takip edenlerdenim. Ä°lk defa sanÄ±rÄ±m yine 2010 senesinde Babylon’da dinlediÄŸimde bu müziÄŸi nerede bulurum daha sÄ±k dinlerim diye çok arandÄ±ÄŸÄ±mÄ± hatÄ±rlÄ±yorum.
Ä°lk dönem baÄŸÄ±msÄ±z yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± teklilerden sonra EP’ler ile müzikal yolunu zenginleÅŸtiren Islandman 2018’de ‘Rest In Space’, 2020 senesinde ise ‘Kaybola’ albümlerini Music For Dreams etiketiyle yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi ise grup yine Music For Dreams etiketiyle geçtiÄŸimiz hafta yayÄ±mlanan yepyeni albümleri ‘Godless Ceremony’ ile bizleri uzak diyarlara götürüyorlar.
10 ÅŸarkÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bu özel albüm Afrika’dan Kuzey Hindistan’a ve hatta Ekvador’un tropik bölgelerine bizleri de kanadÄ±na alarak gezdiriyor. Elektronik, ambient, house türlerinin ustaca sentezlendiÄŸi ‘Godless Ceremony’ dinleyicisine mutluluÄŸun küçük detaylarda gizli olduÄŸunu fÄ±sÄ±ldÄ±yor.
Godless Ceremony’nin hemen öncesinde Ä°sveç, Danimarka, Almanya ve Ä°sviçre’de 10 konserlik bir turneye çÄ±kan Islandman, KasÄ±m ayÄ±ndaysa Ä°ngiltere’de sahne alacak. Grup, 5 KasÄ±m’da York’ta baÅŸlayacak Ä°ngiltere turnesini 9 konserin ardÄ±ndan 14 KasÄ±m’da Oxford’da sonlandÄ±racak. Grubun yeni ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n performansÄ±nÄ± canlÄ± canlÄ± izlemek için ÅŸimdiden sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum.
YÄ±ldÄ±zlar:
Albümün yayÄ±mlanmasÄ±ndan önce stadyumlarda 3 kere özel dinleme partileri düzenleyen Kanye West, son dinleme partisinde çocukluÄŸunda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evin birebir aynÄ±sÄ±nÄ± saha ortasÄ±na konumlandÄ±rÄ±p, eski eÅŸi Kim Kardashian ile bir evlilik seremonisinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± enteresan bir ÅŸov ile dünya gündemine ilk sÄ±radan girdi. Albümün bu çok ses getiren dinleme partisi ardÄ±ndan albü yayÄ±mlanÄ±r sanÄ±yordum ama ertesi gün albüm çÄ±kmadÄ±. Bir kriz daha var galiba diye düÅŸünürken geçtiÄŸimiz Pazar günü albüm nihayet yayÄ±mlandÄ±. Merakla bu albümü bekleyen büyük bir kitle albüme akÄ±n ederken Kanye West albümün kendi haberi olmadan plak ÅŸirketi tarafÄ±ndan yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± bilgisiyle yine dünya gündeminde kendisine en tepeden yer almÄ±ÅŸ oldu. Yetmedi albümden kendi izni olmadan ‘Jail 2’ ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n da çÄ±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisini de Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. AslÄ±nda Kanye West’e müzisyenliÄŸinden yaptÄ±klarÄ± ve söyledikleriyle gündem iÅŸgali tavÄ±rlarÄ± üzerinden bakÄ±nca söylediklerinin ne kadarÄ± doÄŸru ne kadarÄ± doÄŸru deÄŸil anlamak biraz zor. Bu arada ‘Jail 2’ ÅŸarkÄ±sÄ±na gelecek olursak, ÅŸarkÄ± gerçekten albüm yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± anda dinlenebilir durumda deÄŸildi, ama ÅŸimdi ÅŸarkÄ± yayÄ±nda ve albümden en çok dinlenen ÅŸarkÄ± olmuÅŸ. Kanye gerçekten bir konuya ilgi çekmek istiyorsa bunu nasÄ±l yapacaÄŸÄ±nÄ± çok iyi bilen bir sanatçÄ±.
Kanye West’in söz konusu 10. albümü ‘Donda’ya gelecek olursak 27 ÅŸarkÄ±lÄ±k dev bir albümden bahsediyoruz. Albümün toplam süresi neredeyse 2 saate yakÄ±n bir vakit alÄ±yor. Kanye West, seveni olduÄŸu kadar sivri tarzÄ± ve medyadaki tutumundan ötürü bir o kadar da ciddi eleÅŸtiriler alan bir isim. Hal böyle olunca, yeni albümü sevenlerinin dinlediÄŸi kadar, eleÅŸtirmek üzere dinleyen de büyük bir kesim var. ‘Donda’ yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±ndan beri interneti yakÄ±n takibe aldÄ±m. 2-3 günlük albüm deÄŸerlendirmelerine bakÄ±nca ÅŸimdilik 10 üzerinden 6.5 gibi zor bir notla sÄ±nÄ±fÄ± geçiyor gibi görünüyor. Genel kanÄ± bu albümün 1,5 aydÄ±r yayÄ±nlanmasÄ± üzerine basÄ±nda koparttÄ±ÄŸÄ± yaygaraya kÄ±yasla müzikal anlamda beklentiyi pek karÅŸÄ±lamamasÄ± yönünde. Bu eleÅŸtiriler bir yana bir kesim de ‘Donda’nÄ±n bu kadar kÄ±sa sürede deÄŸerlendirilecek bir çalÄ±ÅŸma olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, biraz zaman verilerek demlenmesi gereken bir albüm olduÄŸunu savunuyorlar. Ben henüz sevdim ya da sevmedim diyecek bir tarafta olamÄ±yorum, gerçekten de albüme biraz zaman vermek en doÄŸru karar bana göre de. Bu iki kutup kendini anlatadursun, ‘Donda’ 48 saatlik dinleme verileri üzerinden Olivia Rodrigo’nun elinde tuttuÄŸu rekoru geçmiÅŸ durumda.
Yeni ÇÄ±kÄ±ÅŸ
Burak Orhan – Kelepçe
Burak Orhan’Ä±n yeni ÅŸarkÄ±sÄ± ‘Kelepçe’ yaz biterken atlamamak gereken bir ÅŸarkÄ±. GeçtiÄŸimiz yÄ±l yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ilk teklisi ‘Bi’ Åžeyler’ ile müzik dünyasÄ±na hÄ±zlÄ± bir giriÅŸ yapan Burak Orhan, sözü ve müziÄŸi Okan Albayrak’a ait ‘Kelepçe’de oyunculuk yeteneÄŸini de dinleyicisiyle paylaÅŸÄ±yor.
YönetmenliÄŸini Ecem GündoÄŸdu, görüntü yönetmenliÄŸini Veli Kuzlu’nun üstlendiÄŸi klipte Burak Orhan’a 6 dansçÄ± eÅŸlik ediyor. ‘DuygularÄ±nÄ± uçlarda yaÅŸayan birinin aÅŸkÄ±nÄ±n tüm ruhunu hapsetmesi ve karÅŸÄ± tarafa 'kelepçe' gibi olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± metaforik olarak anlatÄ±yor’ sözleriyle ‘Kelepçe’yi özetleyen Burak Orhan, koÅŸulsuz teslimiyetin ve sevginin mutlak huzurun kaynaÄŸÄ± olduÄŸunu ve bunu dile getirme cesaretinin önemini vurguluyor.
Manitas – Kim?
Manitas üçüncü teklileri ‘Kim?’ ile yine alÄ±ÅŸÄ±lagelmiÅŸin dÄ±ÅŸÄ±nda bir proje ile karÅŸÄ±mÄ±zdalar. Yeni ÅŸarkÄ± ‘Kim?’ dinleyeni nostaljik bir yolculuÄŸa çÄ±kartÄ±yor. Sözleri Defne AngÄ±n, müziÄŸi Selin Dumlugöl’e ait ÅŸarkÄ±nÄ±n prodüktörlüÄŸünü Mert Kasap üstlenmiÅŸ. ‘Kim?’in düzenlemesi Mert Kasap, Mert Sever ve Onur TaÅŸkan imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor. Selin Dumlugöl’ün yönetmenliÄŸini üstlendiÄŸi klip ilk görüÅŸte bir aÅŸk hikayesini anlatÄ±yor.
‘Bumaya’ yaz biterken mevsimi tekrar baÅŸa sarÄ±p, yeniden baÅŸlatacak enerjide nefis bir ÅŸarkÄ± olmuÅŸ. Sözü ve müziÄŸinde Kenan DoÄŸulu, Ozan BayraÅŸa, Umur Doma ve Onurr imzasÄ± var. ‘Bumaya’nÄ±n düzenlemesi Ozan BayraÅŸa’nÄ±n hünerli ellerinden çÄ±kmÄ±ÅŸ, miks ve mastering’i ise Emre KÄ±ral’a ait. ÅžarkÄ±nÄ±n ilk bakÄ±ÅŸta direkt etkileyen nefis kapaÄŸÄ± da Bülent Åžengül’ün imzasÄ±yla bize ulaÅŸÄ±yor.
ÅžarkÄ±nÄ±n AfroBeat modu o kadar iyi olmuÅŸ ki, hele bir de klibi izleyince ÅŸarkÄ±nÄ±n etkisi birkaç kat daha artÄ±yor. Kenan DoÄŸulu, 2018 senesinde yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ve yine o yaza büyük ses getiren ‘Vay Be’ albümünden sonra en son geçtiÄŸimiz yÄ±l ‘Bizimdir’ adlÄ± duygusal ÅŸarkÄ±sÄ±yla yüreklere dokunmuÅŸtu. DoÄŸulu, ‘Bumaya’ gibi güçlü, dans dolu, yenilikçi ve son zamanlardaki pop janrasÄ±ndaki çÄ±kÄ±ÅŸlara yeni bir yön verecek bir ÅŸarkÄ±yla bu yaza yeniden hareket kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum.
BazÄ± ÅŸarkÄ±larÄ±n klipleriyle ÅŸarkÄ± bir bütün olunca gerçekten etkisi baÅŸka bir kuvvetle çarpÄ±lÄ±yor. ‘Bumaya’nÄ±n dans dolu, adeta bir film gibi olan nefis klibinin yönetmenliÄŸini Ecem Lawton üstlenmiÅŸ. Klibin ilham kaynaÄŸÄ± Edgar Allen Poe’nun 1842’de yazdÄ±ÄŸÄ± ‘KÄ±zÄ±l Ölümün Maskesi’ adlÄ± kÄ±sa hikayesiymiÅŸ. Söz konusu video klip Los Angeles’ta La Chateau Rose’da çekilirken, klibin kreatif yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve koreografisini Beyonce, JLO ve Dua Lipa gibi isimlerle çalÄ±ÅŸan Marvin Brown üstlenmiÅŸ. Kenan DoÄŸulu’ya klipte Shyvon Campbell, Devin Walker, Triana Steward, Anna Santucci, Callum Sean Macdonald, Anjula Kelly’den oluÅŸan altÄ± kiÅŸililk bir dansçÄ± ekibi de eÅŸlik ediyor. Klibin dans sahneleri, maskeleri ve kostümlerin harikalÄ±ÄŸÄ± derken gerçekten soluksuz izlediÄŸimi belirtmeliyim. Klipte yer alan ve her biri hayatÄ±n bir evresini temsil eden, Guvanch Agajumayev imzalÄ± toplam 25 benzersiz kostüm, el yapÄ±mÄ± olarak tasarlamasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Bumaya'nÄ±n vizyonunu benzersiz bir hale getirmiÅŸ.
‘Bumaya’, hayat, ölüm, zaman ve sihir temalarÄ±nÄ± renklerle sembolize ederek sorguluyor ve aÅŸkÄ±n galip geleceÄŸini nefis harmonisiyle dinleyicisine fÄ±sÄ±ldÄ±yor. ÅžarkÄ±nÄ±n sözü, müziÄŸi, düzenlemesi, klibi o kadar ince detaylarla dolu ki, içeriÄŸi böylesine zengin bir ÅŸarkÄ±da Kenan DoÄŸulu imzasÄ±nÄ± görmek bir dinleyici olarak beni fevkalade mutlu ediyor, devamÄ±nda gelecekler adÄ±na daha da heyecanlandÄ±rÄ±yor.
Yeni çÄ±kÄ±ÅŸ
Bengisu – Çocuk
GeçtiÄŸimiz aylarda All Access Youtube kanalÄ±mda konuk ettiÄŸim Bengisu’dan yepyeni, kÄ±pÄ±r kÄ±pÄ±r bir ÅŸarkÄ± geldi. Bengisu’nun yere göÄŸe sÄ±ÄŸmayan pozitif ve enerjik havasÄ±na çok yakÄ±ÅŸan, Garaj etiketiyle yayÄ±mlanan ‘Çocuk’ ÅŸarkÄ±sÄ± enerjisini 90’lardan alÄ±yor. Daha ilk dinleyiÅŸte dile dolanan ‘Çocuk’ta Bengisu yeni pop müziÄŸi bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± Türk pop müziÄŸiyle çok ustaca sentezlemiÅŸ. Yeni ÅŸarkÄ± hayatta bile bile kalbimizi açtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlarÄ± ve çocukluklarÄ±mÄ±zÄ± konu ederken diÄŸer yandan da sizi ilk dinleyiÅŸte dansa teÅŸvik edeceÄŸine eminim.
Emre AydÄ±n, ÇaÄŸan Åžengül – Beni Anla
Her ne kadar aÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda herkes gibi festival ve organizasyon iÅŸlerinde çalÄ±ÅŸan birçok kiÅŸi sevinse de, tam da eski normale hemen dönemeyeceÄŸimizi biliyorduk diyerek baÅŸladÄ± Harun konuÅŸmaya. Festivalin Temmuz’da olmasÄ±nÄ± istesek de doÄŸru zamanÄ±n bu sene açÄ±sÄ±ndan Eylül olduÄŸuna karar verip planlamalarÄ± bu dönem için yapmÄ±ÅŸlar. Garanti BBVA sponsorluÄŸu ve T.C. Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n destekleriyle düzenlenecek olan 28. Ä°stanbul Caz Festivali’nin tamamÄ± bu sene açÄ±khava sahnelerinde gerçekleÅŸtirilecek. Festivalin sürekliliÄŸinin ve festival ruhunu yaÅŸamanÄ±n öneminin altÄ±nÄ± çizen Harun Ä°zer, izleyicilere olabildiÄŸince günlük kaygÄ±lardan uzaklaÅŸabilecekleri keyifli etkinlikler sunmak amacÄ±yla çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdüklerini belirtti. Pandemi döneminde her ne kadar izleyici alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± deÄŸiÅŸmiÅŸ olsa da, yine de insanlarÄ±n önceden olduÄŸu gibi sosyal hayatlarÄ±na kurallar çerçevesinde bile olsa devam etmek istediÄŸini belirten Harun, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n yürüttüÄŸü hÄ±zlÄ± aÅŸÄ±lama programÄ± sayesinde insanlarÄ±n daha güvenli bir ÅŸekilde etkinliklere katÄ±labildiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.
Festival programÄ±nda farklÄ± ve yeni iÅŸ birliklerine yer vermek isteyen organizasyon ekibi bu sene 24 Eylül’de çok özel bir konsere ev sahipliÄŸi yapacak. Cemil Topuzlu Harbiye AçÄ±khava Sahnesi’nde gerçekleÅŸtirilecek olan Mabel Matiz ile HollandalÄ± Niels Broos özel performansÄ± muhtemelen önümüzdeki dönemde diÄŸer önemli dünya festivallerini gezmeye aday bir proje olduÄŸunu belirten Ä°zer bu tarz iÅŸ birliklerine odaklanabildikleri için çok mutlu olduklarÄ±nÄ± belirtti.
Kenan DoÄŸulu, Arlo Parks, AltÄ±n Gün, Karsu ,Angelique Kidjo ve Stefano Di Battista gibi büyük isimlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± 40’a yakÄ±n konserle Ä°stanbul Eylül ayÄ± boyunca AçÄ±khava sahnesine dönüÅŸeceÄŸini büyük bir heyecanla belirten Harun Ä°zer, festivalin Parklarda Caz, Gece Gezmesi, #Ä°stanbulBirSahne etkinliklerinin detaylarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.
Her sene biletsiz etkinliklerin sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Harun, bu konuda 24 yÄ±ldÄ±r sponsor olarak Garanti BBVA’nÄ±n festivale katkÄ±sÄ±nÄ±n çok önemli olduÄŸunu belirtiyor. Festivalin Parklarda Caz bölümüne olan ilgilin her geçen sene giderek artmasÄ±nÄ±n organizasyon ekibini de oldukça mutlu ettiÄŸini söyleyen Ä°zer, bu sene Parklarda Caz’Ä±n 4 ilçede gerçekleÅŸeceÄŸini de sözlerine ekliyor. Festivaldeki Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi ve Kültür A.Åž. ile iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±klarÄ± #Ä°stanbulBirSahne’nin de bambaÅŸka bir platforma dönüÅŸtüÄŸü için büyük mutluluk duyduklarÄ±nÄ± söylüyor. Pandemi döneminde zor durumda olan sanatçÄ±larÄ± desteklemek adÄ±na baÅŸlatÄ±lan bu giriÅŸimin önümüzdeki senelerde de devam ettirmek istediklerini belirtiyor.
Festivalde geçtiÄŸimiz yÄ±llarda KadÄ±köy’ün birbirinden güzel mekânlarÄ±nda düzenlenen Gece Gezmesi, farklÄ± sahnelerde bu sene Beykoz Kundura’da hayat bulacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Harun, özellikle Beykoz Kundura’nÄ±n otantik havasÄ±nÄ±n festivale ve burada düzenlenecek olan konserlere çok yakÄ±ÅŸacaÄŸÄ± konusunda çok umutlu.
Ä°stanbul Caz Festivali’nde konserler kadar beni bir o kadar heyecanlandÄ±ran bir diÄŸer konu ise festivalin Genç Caz projesi olduÄŸunu belirtmeliyim. 19 yÄ±ldÄ±r devam eden Genç Caz projesi bu sene Mehmet UluÄŸ Fonu ile daha da güçlü bir adÄ±m atÄ±yor. Harun Ä°zer, bu sene ilk defa Genç Caz konserlerine seçilecek isimlerin içinde yer aldÄ±ÄŸÄ± özel bir albüm hazÄ±rlanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Mehmet UluÄŸ Fonu desteÄŸiyle, Sony Music Türkiye ve Ä°KSV iÅŸ birliÄŸiyle dijital platformlar yayÄ±mlanacak olan bu albümün KasÄ±m ayÄ±nda çÄ±kmasÄ± planlanÄ±yormuÅŸ.
YazÄ±n son günlerini yaÅŸarken, Eylül’e çok fazla bir vakit kalmadÄ±. Dopdolu programÄ±yla 1-24 Eylül tarihlerinde Ä°stanbul’un Caz dolu havasÄ±na katÄ±lmak için ÅŸimdiden sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum.
Can Baydar’dan Bir Yaz GüzelliÄŸi: ‘Yine’
Billie Eilish ve Finneas yine o kadar nefis bir iÅŸ ile karÅŸÄ±mÄ±zda ki, özellikle de aÄŸabey kardeÅŸ olarak tüm dünyayÄ± etkileyecek kadar güzel bir sanatla bir araya gelmeleri tarifi zor bir mutluluk veriyor. Yeni albümden ilk yazdÄ±klarÄ± ÅŸarkÄ± ‘My Future’ geçen yÄ±l Haziran ayÄ±nda yayÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±. SanatçÄ± bu ÅŸarkÄ±nÄ±n kendisi için yepyeni bir baÅŸlangÄ±cÄ± da simgelediÄŸini söyleÅŸisinde belirtmiÅŸ. Ve aslÄ±nda devamÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±lar da bu yeniliÄŸe bizi bir adÄ±m daha yaklaÅŸtÄ±rdÄ±.
Billie, ikinci albümü ‘Happier Than Ever’Ä±n baÅŸtan sona dinlendiÄŸinde bir durumu ve duyguyu anlatmasÄ±nÄ± istemiÅŸ. DahasÄ± aÄŸabeyi Finneas ile birlikte canlÄ± çalmaktan keyif alacaklarÄ± bir albüm yapmak istemiÅŸler. Ä°lk albümünün turnesi henüz biterken Covid-19 dünyayÄ± sardÄ±ÄŸÄ± için, konser verme hevesi yarÄ±da kalan sanatçÄ± yeni albümünü hayat normale dönünce doyasÄ±ya müzikle ve canlÄ± performanslarla kutlamak istemiÅŸ.
Albümün genel konsepti, Billie’nin saçlarÄ±nÄ± sarÄ±ya boyamasÄ± ve styling’i ÅŸarkÄ±lar tamamlandÄ±ktan, albüm bittikten sonra Billie’nin tek tek ilgilendiÄŸi konular olmuÅŸ. ‘Happier Than Ever’Ä±n Billie’nin ilk albümüne tek baÄŸlanabilecek yanÄ±, kendisine getirdiÄŸi bu büyük ÅŸöhreti nasÄ±l sindirdiÄŸi ve buradan çÄ±karttÄ±ÄŸÄ± yeni ÅŸarkÄ±lar olarak özetlenebilir.
Albümdeki dev baÅŸrolü Billie ile aÄŸabeyi Finneas de paylaÅŸÄ±yor. Tüm ÅŸarkÄ±larÄ± birlikte yapmalarÄ± bir yana ve albümün yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÄŸabeyi Finneas’Ä±n üstlenmesi, aslÄ±nda bize gerçek Billie’yi duymamÄ±za imkân veren kiÅŸi. Pandemi döneminde bir albüm yapmayÄ± pek de düÅŸünmeyen ikili, annelerinin önerisiyle yeniden ÅŸarkÄ± yazma moduna girmiÅŸler. Ä°lk albümden farklÄ± olarak Finneas’Ä±n ufak odasÄ±nda deÄŸil, kendi evindeki stüdyosunda yeni ÅŸarkÄ±larÄ± yapmÄ±ÅŸlar. Ä°lk albümde korkularÄ±ndan bahseden Billie, bu albümde bence daha çok itiraf eder bir moda bürünmüÅŸ. 16 ÅŸarkÄ±lÄ±k albüm tür bakÄ±mÄ±ndan bence oldukça akÄ±ÅŸkan, bir önceki albüm kadar zengin ve dahasÄ± bence bu albümde Billie’nin vokal becerisi ilkine göre çok daha iyi.
‘Happier Than Ever’ yayÄ±mlanalÄ± henüz 10 gün geçti, albümün fiziksel kopyalarÄ± 250 bin adetten daha çok satmÄ±ÅŸ durumda. Özellikle plak satÄ±ÅŸÄ± ile 1991 senesinden bu yana en çok satÄ±ÅŸ yapan ikinci albüm ünvanÄ±nÄ± kazanmÄ±ÅŸ. Ve tabi ki beklenen gerçekleÅŸti, Billie Eilish’in ikinci albümü ‘Happier Than Ever’ Billboard 200 albüm listesinde bu hafta bir numaraya yerleÅŸti.
Böyle dolu dolu bir albümle karÅŸÄ±laÅŸÄ±nca gerçekten en ince ayrÄ±ntÄ±sÄ±na kadar öÄŸrenmek istiyorum. Tüm ÅŸarkÄ±larÄ± ayrÄ± ayrÄ± defalarca dinleyip, sözlerine daha da dikkat kesiliyorum. Albümün çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± müjdeleyen aynÄ± isimli ÅŸarkÄ± ‘Happier Than Ever’ kesinlikle benim için de birçok kiÅŸi gibi Billie’nin en özel ÅŸarkÄ±larÄ±ndan biri olma mertebesine ÅŸimdiden eriÅŸti. ÅžarkÄ±nÄ±n sakin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±ndan sonra devamÄ±ndaki alevli kapanÄ±ÅŸÄ± o kadar çok hoÅŸuma gidiyor ki, klibindeki yaÄŸmur altÄ±ndaki Billie’nin haykÄ±rÄ±ÅŸlarÄ±na sanki benim için söylüyormuÅŸçasÄ±na yükseliyorum. KeÅŸfetmeye, dinlemeye doyamadÄ±ÄŸÄ±m, Billie Eilish’in kendi kariyerinde saÄŸlam adÄ±mlarla ilerlemesine tanÄ±k olacaÄŸÄ±mÄ±z bu nefis albümü kaçÄ±rmamanÄ±z dileÄŸiyle.
YÄ±ldÄ±zlar: Oxytocin, NDA, Lost Cause, GOLGWING, Male Fantasy
Oscar’Ä±mÄ± Verdim Gitti:
Ä°stanbul Müzik Festivali kendi tarihinde ilk kez tüm konser programÄ±nÄ± açÄ±k hava mekanlarÄ±nda gerçekleÅŸtiriyor. Festival süresince 14 farklÄ± mekânda Türkiye ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan 30’un üzerinde solist, topluluk ve orkestra müzikseverlerle buluÅŸacak.
49. Ä°stanbul Müzik Festivali kapsamÄ±ndaki konserlerde Tekfen Filarmoni OrkestrasÄ±, Borusan Ä°stanbul Filarmoni OrkestrasÄ±, Accademia Bizantina, Festival OrkestrasÄ±, Modigliani ve casalQuartet gibi topluluklarÄ±n yanÄ± sÄ±ra FazÄ±l Say, Ä°dil Biret, Khatia Buniatishvili, Anna Vinnitskaya, Alexander Rudin, Hande Küden, Paul Meyer, Simon Ghraichy, Martynas Levickis ve Ufuk-Bahar Dördüncü gibi birçok büyük ismin performanslarÄ± izlenebilecek.
Tüm konserlerin açÄ±k havada gerçekleÅŸeceÄŸi 49. Ä°stanbul Müzik Festivali bu yÄ±l Harbiye Cemil Topuzlu AçÄ±khava Tiyatrosu, SakÄ±p SabancÄ± Müzesi FÄ±stÄ±klÄ± Teras, Maximum Uniq AçÄ±khava, FransÄ±z SarayÄ±, Venedik SarayÄ±, ARTER Arka Bahçe, Rahmi M. Koç Müzesi, Four Seasons Hotel Ä°stanbul at the Bosphorus ve Saint Benoît FransÄ±z Lisesi Avlusu’nda pandemi önlemlerine uygun ÅŸekilde düzenlenecek.
Dolu dolu bu programa ek olarak Ä°stanbul Müzik Festivali kapsamÄ±nda Atatürk Kent OrmanÄ±, Fenerbahçe ParkÄ± ve YÄ±ldÄ±z ParkÄ±’nda düzenlenecek ücretsiz hafta sonu konserlerine tüm Ä°stanbullular davetli olduÄŸunun bilgisini de vereyim. AyrÄ±ca festivalde çocuklara ve gençlere yönelik doÄŸa yürüyüÅŸleri, atölye çalÄ±ÅŸmalarÄ± yine ücretsiz olarak pandemi önlemlerine uygun olarak gerçekleÅŸtirilecekmiÅŸ.
49. Ä°stanbul Müzik Festivali bu yÄ±lki temasÄ± “BaÅŸka Bir Dünya Mümkün” olarak belirlenmiÅŸ. Klasik müziÄŸin evrensel ve birleÅŸtirici gücüyle ortak bir duyguda buluÅŸmayÄ± hedefleyen Ä°stanbul Müzik Festivali, zengin ve özel programÄ±yla 1 ay boyunca müzikseverleri bu özel dünyaya misafir edecek.
Yeni ÇÄ±kÄ±ÅŸ
Nova Norda -Doya Doya
AslÄ±nda projenin baÅŸlangÄ±cÄ± MayÄ±s ayÄ±nÄ±n sonunda oldu. Ben yazmakta biraz geciktim. ‘Her Dem YeÅŸil’ projesinden ilk yayÄ±mlanan ÅŸarkÄ± ‘Sakin Ol’ oldu. ÅžarkÄ± aynÄ± zamanda Sertab Erener’in ilk albümünün de adÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± için bence önemli bir çÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Sözü Sezen Aksu’ya bestesi Sezen Aksu ve Uzay HeparÄ±’ya ait olan ‘Sakin Ol’ Ozan YÄ±lmaz düzenlemesiyle yeniden bize ulaÅŸÄ±yor.
‘Her Dem YeÅŸil’e açÄ±lÄ±ÅŸ yapan ‘Sakin Ol’ aslÄ±nda bizi önümüzdeki dönemde bu projeye dair nasÄ±l sürprizlerle karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± da gösteriyor. ‘Her Dem YeÅŸil’ ile yeniden hayat bulan ‘Sakin Ol’ tam da bu zamana ait, yeni çaÄŸÄ±n müziÄŸine örnek bir yapÄ±da yeniden, hiç unutmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 90’lardaki ifadesinden de bir tutam alarak, yeni formuyla karÅŸÄ±mÄ±zda.
‘Sakin Ol’dan sonra ne gelecek diye merakla beklerken, belki de benim için Sertab Erener favorilerim arasÄ±nda ilk üçte yer alan ‘AteÅŸle Barut’ yeni düzenlemesiyle geçtiÄŸimiz hafta yayÄ±mlandÄ±. ‘Her Dem YeÅŸil’ albümünün ikinci çÄ±kÄ±ÅŸÄ±, sanatçÄ±nÄ±n yine ilk albümü ‘Sakin Ol’dan bir diÄŸer önemli ÅŸarkÄ±ya yepyeni bir soluk kazandÄ±rarak karÅŸÄ±mÄ±zda. Sözü Aysel Gürel, bestesi Garo Mafyan’a ait bu efsane ÅŸarkÄ±nÄ±n yine yeni düzenlemesi Ozan YÄ±lmaz’a ait. 90’lar dans pistlerine tema olmuÅŸ ‘AteÅŸle Barut’ yeni düzenlemesiyle bence harika olmuÅŸ. ÅžarkÄ±yÄ± ilk defa dinleyenler eminim birçoÄŸumuzun 90’larda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± heyecanÄ±, zamanÄ±n ruhuna uygun bu yeni düzenlemesiyle hissedecekler.
‘Her Dem YeÅŸil’in devamÄ±nda gelecek olan ÅŸarkÄ±larÄ± ve düzenlemeleri, bu projeye dair merakÄ±mÄ± özellikle ‘AteÅŸle Barut’ sonrasÄ± daha da kuvvetlendirdi. Sertab Erener’in geçmiÅŸi bugüne ustaca dönüÅŸtürüp, sanatÄ±nÄ± modern ve güncel bir ÅŸekilde devam ettirmesi bir dinleyicisi olarak beni her zaman heyecanlandÄ±rÄ±yor.
Ä°stanbul’un Yeni Sahnesi
Pandemi kÄ±sÄ±tlamalarÄ± biter bitmez konserler birer birer duyurulmaya baÅŸlandÄ±. Her ÅŸehirde, hatta her parkta nerdeyse bir konser var. Hem müzikseverler hem de sanatçÄ±lar pandemiyle geçen 1.5 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan bir arada olmayÄ±, hep bir aÄŸÄ±zdan ÅŸarkÄ±lar söylemeyi çok özledi.
Ä°stanbul’da yaz konserleri her zaman özeldir. YÄ±ldÄ±zlÄ± Geceler de bu özel konserlerden biri olarak bu ÅŸehre imza atan etkinliklerdendir. Turkcell’in senelerdir düzenlediÄŸi YÄ±ldÄ±zlÄ± Geceler bu sene Vadi Ä°stanbul’da kurulan Turkcell Vadi sahnesinde düzenlenecek. 30 Temmuz – 11 AÄŸustos tarihleri arasÄ±nda düzenlenecek olan YÄ±ldÄ±zlÄ± Geceler’de sÄ±rasÄ±yla Sertab Erener, Aleyna Tilki, Yüzyüzeyken KonuÅŸuruz, Berkay, Ceza – AnÄ±l PiyancÄ± – Sansar Salvo, Kenan DoÄŸulu, MFÖ, Funda Arar, Haluk Levent, Ebru YaÅŸar müzikseverlerle buluÅŸacak.
Yeni ÇÄ±kÄ±ÅŸ
Sanatseverler etkinliklerden 1 saat önce etkinlik alanÄ±nÄ±n giriÅŸinde bulunan ‘Koltuk Senin’ masasÄ±na baÅŸvurarak HES kodu doÄŸrulamasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ Ä°stanbul Kart ile sÄ±ra numarasÄ± alÄ±yor. Etkinlik baÅŸlarken, alÄ±nan sÄ±ra numarasÄ±na göre genç sanatseverler görevliler tarafÄ±ndan konser alanÄ±na alÄ±narak uygun koltuklara yönlendirileceklermiÅŸ. Ek olarak belirtmek gerek, bu kampanyadan 1 kiÅŸi 1 ayda 1 kez yararlanabilecekmiÅŸ. Uygulama açÄ±sÄ±ndan genç sanatseverlerin de bu konserlerden ücretsiz olarak imkanlar çerçevesinde faydalanacak olmasÄ±na çok sevindim.
Yeni ÇÄ±kÄ±ÅŸlar
Karsu – Sonunda
Karsu yeni teklisi ‘Sonunda’yÄ± geçtiÄŸimiz hafta yayÄ±mladÄ±.
ÅžarkÄ±nÄ±n sözleri Kalben, bestesi ise Karsu ile Mart Jeninga’nÄ±n birlikte imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor. Kalben ve Karsu’nun yeni bir ÅŸarkÄ± için bir araya gelmesi fikri beni aÅŸÄ±rÄ± heyecanlandÄ±rÄ±yor. Dilerim bu bir baÅŸlangÄ±çtÄ±r ve bu iÅŸ birliÄŸinin devamÄ± daha gelir. Kalben’in sözlerini yazdÄ±ÄŸÄ± ‘Sonunda’ Karsu’nun kendine has vokaliyle birleÅŸince ortaya nefis bir ÅŸarkÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸ. ÅžarkÄ±nÄ±n Paradiso çekilen klibi de ‘Sonunda’ya kesinlikle ayrÄ± bir hava katmÄ±ÅŸ.
Simge PÄ±nar – Cevap
2019 senesinde yayÄ±mlanan ‘Güzel Åžeyler’ albümü ile Simge PÄ±nar o günden beri merakla beklediÄŸim bir isimdi. Önceki hafta ‘Cevap’ adlÄ± yeni ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± Universal Music etiketiyle yayÄ±mlayan Simge PÄ±nar nefis bir geri dönüÅŸ yaptÄ±. Sözleri ve bestesi kendisine ait olan ÅŸarkÄ±nÄ±n prodüktörlüÄŸünü Efe Demiral üstlenmiÅŸ.
‘Cevap’Ä±n introsunu kaç kere dinledim bilmiyorum, ÅŸarkÄ±yÄ± baÅŸtan sona defalarca dinleyip, introsunu en sonunda birkaç kere daha dinledim her seferinde. Yeni ÅŸarkÄ± aynÄ± zamanda Simge PÄ±nar’Ä±n ikinci albümünden çÄ±kan ilk ÅŸarkÄ±. Simge, ikinci albüm yolculuÄŸuna olan katkÄ±sÄ±ndan ötürü ve birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± herkesin ruhundan bir parça taÅŸÄ±masÄ±ndan ötürü ‘Cevap’a ayrÄ± bir sevgiyle baÄŸlÄ± olduÄŸunu belirtmiÅŸ. Ä°kinci albümü ve yeni ÅŸarkÄ±larÄ± ‘Cevap’Ä±n yayÄ±mlanmasÄ±ndan sonra daha büyük bir merakla bekliyorum.
Onur Özdemir’den yeni bir ÅŸarkÄ± dinlemek zaten bence baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir mutluluk sebebi. 10 ÅŸarkÄ±lÄ±k ‘AÄŸlak Disko’ beni bu anlamda mutluluktan öte tam anlamÄ±yla mest etti. Cumartesi gecesi resmen dakikalarÄ± saydÄ±m, saat gece yarÄ±sÄ±nÄ± geçince kulaklÄ±klarÄ± takÄ±p tek tek tüm ÅŸarkÄ±larÄ± baÅŸtan sona dinledim. Bir albümün o ilk dinleme anÄ± ve onun mutluluÄŸu gerçekten tarif edilmez bir haz. Onurr’un ‘AÄŸlak Disko’ ile yarattÄ±ÄŸÄ± bu mutluluk, dans ve hüzün üçgeni beni ziyadesiyle tatmin etti.
Albümün açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± geçtiÄŸimiz hafta Cuma günü ‘Muamma’ya çekilen klip ile yapan Onurr ‘AÄŸlak Disko ’da bizi çok özel bir dans dünyasÄ±na götürüyor. 10 ÅŸarkÄ±lÄ±k albüm ismiyle yaÅŸayan duygular treni diyebiliriz. ‘AÄŸlak Disko’daki 10 ÅŸarkÄ±nÄ±n söz, müzik, düzenlemesinin tamamÄ± Onurr’a ait. ÅžarkÄ±larÄ±n her aÅŸamasÄ±na kendi imzasÄ±nÄ± atmasÄ± belki de bu albümü bir bütün olarak daha özel kÄ±lÄ±yor. AbartmayÄ± istediÄŸi kadar, ulaÅŸabildiÄŸi kadar, tamamen kendi canÄ± istediÄŸi ÅŸekilde yaptÄ±ÄŸÄ± için bu albüm daha da özel hissettiriyor dinledikçe.
Onurr pandemide yaptÄ±ÄŸÄ± albümün kayÄ±tlarÄ±nÄ± dinledikçe danslarÄ±na gözyaÅŸlarÄ± da eÅŸlik ettiÄŸi için albümün ismine ‘AÄŸlak Disko’yu uygun bulmuÅŸ. Albümde daha önce Ä°rem Derici’ye verdiÄŸi ‘Güz Dönümü’ ve GülÅŸah Kömürcü’ye verdiÄŸi ‘Çok Mu Zor’u Onurr’un yorumuyla dinlemek ayrÄ±ca çok kÄ±ymetli. ‘Yorgun Sevda’, ‘Deniz Tuzu’ ve ‘Çok Mu Zor’ benim için ‘AÄŸlak Disko’nun incileri. Onurr’un müziÄŸinin ve üretkenliÄŸinin yenilikçi bakÄ±ÅŸÄ± ile nefis uyumu ‘AÄŸlak Disko’da hayat bulmuÅŸ.
YÄ±ldÄ±zlar: Alemde Seyr-i, Deli AÅŸk, Güz Dönümü, Ä°mkansÄ±zÄ±n KenarÄ±
Oscar’Ä±mÄ± Verdim Gitti: Yorgun Sevda, Deniz Tuzu, Çok Mu Zor
Korhan FutacÄ± ile CanlÄ± CanlÄ±!
Korhan FutacÄ± ile 30 Haziran Zorlu PSM konseri öncesi bir araya geldik. Pandemi kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ±n sonlarÄ±na gelmiÅŸken, konserler de yavaÅŸ yavaÅŸ baÅŸlarken bu söyleÅŸi harika bir zamana denk geldi.
YaklaÅŸÄ±k 1.5 senedir içinde olduÄŸumuz bu dönemin üretim anlamÄ±nda nasÄ±l geçtiÄŸini sorduÄŸumda Korhan FutacÄ± bu karmaÅŸÄ±k döneme raÄŸmen kendisine göre bir düzen kurmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Åžartlar zorlayÄ±cÄ± ve tuhaf da olsa, duruma uyum saÄŸlamaya baÅŸladÄ±kça önünde farklÄ± kapÄ±larÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu sayede o da müzik adÄ±na üretmeye devam ettiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi. Nova Norda ile yakÄ±n zaman önce yayÄ±mladÄ±klarÄ± ‘Cehennem’ ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n çok hoÅŸuma gittiÄŸini, önümüzdeki dönemde baÅŸka nasÄ±l çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yolda olduÄŸunu sorunca güzel haberler aldÄ±m. SanatçÄ±nÄ±n State51 etiketiyle yayÄ±mlamak üzere hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 6 ÅŸarkÄ±lÄ±k bir enstrümantal albümün yolda olduÄŸunu hatta hemen ardÄ±ndan da 9 ÅŸarkÄ±dan oluÅŸan vokalli bir albüm daha çÄ±kartacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.
Arctic Monkeys ve Placebo heyecanÄ±!
TÄ±pkÄ± eski zamanlarda olduÄŸu gibi daha bugünden 7-8 ay sonra olacak konserlerin duyurularÄ±nÄ± almaya baÅŸladÄ±k. Herhalde duymayan kalmamÄ±ÅŸtÄ±r ama ben de yazmasam olmazdÄ±. 9-10 AÄŸustos 2022 tarihlerinde Zorlu PSMâ€™de Arctic Monkeys sahne alacak.
SÃ¶z konusu konserin duyurusundan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra geÃ§tiÄŸimiz hafta biletler satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ± ve bitti. GÃ¶z aÃ§Ä±p kapayÄ±ncaya kadar iki gÃ¼nlÃ¼k konserin tÃ¼m biletleri satÄ±ldÄ±. Biletlerini erken alanlar ÅŸanslÄ±lar, daha sonra alÄ±rÄ±m diyerek erken davranmayanlar bu seferlik Arctic Monkeysâ€™i canlÄ± izleme ÅŸansÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±.
Arctic Monkeysâ€™i en son 2013 senesinde son Rockâ€™n Cokeâ€™ta izlemiÅŸtim. The Prodigy, La Roux, Everything Everything, Ellie Goulding ve Editorsâ€™un da sahne aldÄ±ÄŸÄ± unutamadÄ±ÄŸÄ±m o son efsane festivalde Arctic Monkeysâ€™in sahneye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± anÄ± ve kalabalÄ±ÄŸÄ±n Ã§Ä±ldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sahneyi hala hatÄ±rlÄ±yorum. Ä°ngiliz grubun yeniden Ä°stanbulâ€™da sahne alacak olmasÄ± gerÃ§ekten son zamanlarda duyduÄŸum en iyi haber.
GÃ¼zel haberler Arctic Monkeys ile bitmiyor. Â PSM Loves Summer kapsamÄ±nda 18 Temmuz 2022â€™de Zorlu PSMâ€™de Placebo da sahne alacak. Arctic Monkeys gibi biletler Ä±ÅŸÄ±k hÄ±zÄ±yla biter mi bilmiyorum ama grubun Ã§ok uzun zamandÄ±r hem turnede olmamasÄ± hem de yeni yÄ±la yepyeni bir albÃ¼mle girecek olmalarÄ± bence bu konseri Ã§ok daha iÅŸtahlÄ± bir hale getiriyor. Â
25 Martâ€™ta yayÄ±mlanacak olan grubun 8. albÃ¼mÃ¼ olan â€˜Never Let Me Goâ€™ hakkÄ±nda Ã§Ä±kan her haber ÅŸimdilik en Ã¶nemli gÃ¼ndemim. YayÄ±mladÄ±klarÄ± yeni teklileri â€˜Beautiful Jamesâ€™ ve â€˜Surrounded by Spiesâ€™ ile sevenlerini Ä±sÄ±ndÄ±ran grubu seneler sonra yeniden canlÄ± izleyecek olmak beni ÅŸimdiden heyecanlandÄ±rÄ±yor.
Yeni Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ
Ufuk Beydemir â€“ Ellerin Uzansa
GeÃ§tiÄŸimiz hafta Ufuk Beydemirâ€™in yeni ÅŸarkÄ±sÄ± yayÄ±mlandÄ±. â€˜Ellerin Uzansaâ€™ insanlarÄ±n kalabalÄ±ktan gÃ¼n geÃ§tikÃ§e soyutlaÅŸma halini anlatÄ±yor. ÅžarkÄ± her ne kadar bu duyguyu aktarsa da, dinledikÃ§e bir umut aÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtmeliyim.Ââ€˜Ellerin Uzansaâ€™ ilk notadan retro hissini veriyor.
KadÄ±kÃ¶y Jeremy StÃ¼dyolarÄ±nda kaydedilen â€˜Ellerin Uzansaâ€™nÄ±n sÃ¶z ve bestesi Ufuk Beydemirâ€™e, dÃ¼zenlemesi Cihan ReÅŸit KÃ¶se ve Ali Can Vatanperverâ€™e ait. ÅžarkÄ±nÄ±n prodÃ¼ktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ AlbÃ¼lkadir Ã‡Ä±ÄŸsar ve Ufuk Beydemir ortaklaÅŸa Ã¼stlenmiÅŸler.
Erkan GÃ¼leryÃ¼z â€“ Of
â€˜Sezen Sokaktaâ€™ Belgesiâ€™nin yÄ±ldÄ±zÄ± Erkan GÃ¼leryÃ¼z geÃ§tiÄŸimiz hafta nefis bir ÅŸarkÄ± yayÄ±mladÄ±. Sezen Aksuâ€™nun sÃ¶zÃ¼ ve bestesinde imzasÄ± olan â€˜Ofâ€™ Erkan GÃ¼leryÃ¼zâ€™Ã¼n 2022â€™de yayÄ±mlamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± â€˜Minimalâ€™ albÃ¼mÃ¼nde yer alan ÅŸarkÄ±lardan bir yenisi olarak karÅŸÄ±mÄ±zda. DÃ¼zenlemesinde Erkan GÃ¼leryÃ¼z, Soner KÄ±vanÃ§, Ã–mer GÃ¶ktepeliler ve Can GÃ¼neÅŸâ€™in imzasÄ± yer alÄ±rken, yaylÄ± tambur Ã–mer GÃ¶ktepeliler, klasik gitar ise Can GÃ¼neÅŸ tarafÄ±ndan kaydedilmiÅŸ.
SanatÃ§Ä±nÄ±n 2022â€™de yayÄ±mlanacak olan â€˜Minimalâ€™ albÃ¼mÃ¼nden ilk olarak â€˜GÃ¼n Ola Harman Olaâ€™ daha sonra â€˜Sormaâ€™ ve â€˜Ä°ki Simitâ€™ yayÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±. SÃ¶z konusu projenin dinleyicisiyle buluÅŸan son halkasÄ± â€˜Ofâ€™un eski dÃ¶nem filmleri andÄ±ran performans video klibinin yÃ¶netmenliÄŸini ise Erkan GÃ¼leryÃ¼z kendisi Ã¼stlenmiÅŸ.
In Hoodies â€“ Planetarium / Set Sail Sinking
In Hoodies de geÃ§en hafta yeni teklisini yayÄ±mlayan isimlerdendi. â€˜Planetarium / Set Sail Sinkingâ€™ teklisiyle ile yine bambaÅŸka bir bakÄ±ÅŸ yakalamÄ±ÅŸ In Hoodies. ÅžarkÄ± dinleyicisini biraz karanlÄ±k gÃ¼nlere Ä±ÅŸÄ±nlÄ±yor. Yeni tekli geleceÄŸe dair belirsizlikler, iklim koÅŸullarÄ±nÄ±n zorlaÅŸmasÄ± ve Ã¶zgÃ¼r dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin kÄ±sÄ±tlanmasÄ± gibi temalar odaÄŸa taÅŸÄ±yor. In Hoodiesâ€™in etkileyici vokali, ÅŸarkÄ±nÄ±n hikayesine uygun altyapÄ±sÄ± dinledikÃ§e insanÄ± etkisi altÄ±na alÄ±yor.
Ä°ki versiyonla yayÄ±mlanan ÅŸarkÄ±da In Hoodiesâ€™e synthesizer ve drum machineâ€™de Zeynep Oktar, Ã§elloda Yasemin Ã–zler eÅŸlik etmiÅŸ. HOOD Baseâ€™de kayÄ±tlarÄ± tamamlanan â€˜Planetarium / Set Sail Sinkingâ€™in prodÃ¼ktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Zeynep Oktar ve In Hoodies Ã¼stlenmiÅŸ, miks ve masteringâ€™i ise yine Zeynep Oktar tamamlamÄ±ÅŸ. ÅžarkÄ±nÄ±n nefis kapak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda ise BÃ¼lent GÃ¼ltek imzasÄ± var.
In Hoodies yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± hem iÅŸitsel hem de gÃ¶rsel disiplinlerin ortaklaÅŸa kucaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir noktada dinleyicisiyle buluÅŸturuyor. Bu bakÄ±ÅŸla â€˜Planetarium / Set Sail Sinkingâ€™i illÃ¼stratÃ¶r BÃ¼lent GÃ¼ltekâ€™in solo sergisi â€˜Planetaryumâ€™ ile paralel olarak yazmÄ±ÅŸ.