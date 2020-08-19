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Hikmet Demirkol

Hikmet Demirkol

hikmetd@gmail.com

Alanis ile Bıraktığımız Yerden Devam!

19 Ağustos 2020

Alanis Morissette 9. stüdyo albümü ‘Such Pretty Forks In The Road’u yakın zaman önce yayımladı. 8 sene sonra Alanis’ten yeni bir şeyler duymak gerçekten de dünyalara bedel. 2020 Corona virüsü tarafından ele geçirilmeseydi aslında Alanis’in senesi olacaktı.

25 sene önce bizi gerçek anlamda Alanis Morissette ile tanıştıran, toplamda 33 milyon satan ‘Jagged Little Pill’ albümü için bu sene özel bir turne düzenlenecekti. Albümün 25. yılı sebebiyle albümdeki şarkıların orijinallerinin yanı sıra daha önce yayınlanmamış canlı performans versiyonlarının da yer aldığı 25. yıl özel ‘Jagged Little Pill’ albümü senenin başlarında yayımlanmıştı. Ayrıca geçtiğimiz senenin sonunda Broadway’de müzikali başlayan ‘Jagged Little Pill’ 2020 senesinde de Garbage ve Liz Phair’in de katılımıyla büyük bir turneyle yeniden Alanis’i sahnelere taşıyacaktı.

Ve fakat malum pandemi dönemi sebebiyle bu özel konser planı 2021’e ertelendi. Bütün bunlar olurken Alanis bir de yeni albüm müjdesini senenin başında vermişti. Hem 25. yıl etkinliği bir yandan gümbür gümbür geliyordu, bir yandan da Alanis yeni albümüyle bahar ayında konserlerin başlangıcıyla yeniden müzikseverle birlikte olacaktı. Evdeki hesap çarşıya uymadı, albüm yayınlanması planlanan tarihten birkaç ay sonra yani Temmuz ayının sonunu buldu. Her zaman olduğu gibi kendi hayatına, yaşadıklarına ışık tutan şarkıların pandeminin en tepe yaptığı dönemde yayınlanmasının yanlış bir zamanlama olduğunu düşünen Alanis en azından albümü sene bitmeden yayınladığı için ben ziyadesiyle mutluyum.

2008 senesinde Alanis Morissette’i Park Orman’da Masstival kapsamında izleyebilmiş şanslı kitleden biri olarak yeni turnesinde onu tekrar canlı izlemeyi gerçekten çok istiyordum. 2021’de kader bizi kendisiyle bir araya getirebilecek mi henüz bu sorunun cevabı bilinmezlerle dolu olsa da yeni albümü ‘Such Pretty Forks In The Road’ en azından şimdilik elimizdeki en güzel hediye. 90’lardaki Alanis Morissette yayınladığı her albümde müziğine ve kendi felsefesine yenilikler katsa da bence temelde rock kadın vokal olarak özünü pek de kaybetmedi. Her albümde kendi derinlerine inen, hayata bakışını, haksızlıkları, mutlulukları ve hüzünlerini müziğinde harmanlayan Morissette 25 yılı aşan kariyerine bir de otobiyografi sığdırmayı planlıyor. Kitabın yazımına dair henüz çok net bilgiler olmasa da, çok uzak olmayan ufukta böyle bir kitabın yayınlanacağı artık bilinen bir gerçek.

Such Pretty Forks In The Road’ birçoklarının özlediği Alanis’in geri geldiği bir albüm. 3 çocuk annesi olan ve artık hayatının belki de en olgun dönemini yaşayan bir kadın şarkıcı için şarkı sözlerinde ilk güne kıyasla en ufak bir değişiklik olmadığının kanıtı bir albüm var karşımızda. Hikâye anlatımı kendine has olan Alanis Morissette bu albümde bence müzikal anlamda da çok uçlara gitmeden kendi janrasını en güzel biçimde sunduğunu düşünüyorum. 11 şarkılık yeni albüm Alanis nostaljimi yeniden uyandırdı. Yeni şarkıları bayıla bayıla dinlerken arada eski şarkılarına dönüş yapıp ne severdim sizi diyerek kendime ziyafet yapıyorum.

Yıldızlar: Smiling, Reasons I Drink, Diagnosis, Sandbox Love, Nemesis 

Oscar’ımı Verdim Gitti: Ablaze, Losing The Plot, Reckoning

Placebo’dan ‘Lost Tapes’ Konserleri

2020 senesi yeni bir Placebo albümünün yılı olacaktı. Pandemi bu çıkışı belirsiz durumu sürüklese de grup bu dönemde en azından boş durmuyor, yenilikler peşinde koşuyor. Bu yaz birçok festivalde konser vermeleri beklenirken pandemi sebebiyle tüm etkinlikler iptal olduğu için Placebo eski konserlerinden bir potpuri hazırlayarak yüreklere su serpti.

Yaz turnesi kapsamında kendileri canlı çalamayacak olsalar da 24 senelik bir zaman geçidiyle geçmiş senelerden daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış konserlerini Youtube kanallarından yayınlamaya karar veren grup adeta turne planı gibi bu konserleri duyurdular.

‘Lost Tapes’ özel Placebo yaz konser yayınlarının planı şu şekilde:

14 Ağustos- Phoenix Festival, UK (1996)

21 Ağustos- Belfort, France (1997)

28 Ağustos- Paleo, Switzerland (2009)

4 Eylül - Guadalajara, Mexico (2009)

11 Eylül - Sziget, Hungary (2012)

12 Eylül - Arenal, Spain (2014)

18 Eylül - Viva Latino, Mexico (2014)

19 Eylül - Positivus, Latvia (2015)

Konser tarihlerine bakınca İstanbul’a defalarca gelen grubun bir tane de İstanbul konserini keşke yayınlasaydı diye içimden geçirdim. Özellikle H2000 veya Rock’n Coke konserlerinin bu formata nefis yakışacağını düşünüyorum. Belki devamında onlara da sıra gelir diyerek evrene pozitif mesajlar gönderiyorum.

Melis Güven’den Yeni Şarkı: ‘Karşında’

Melis Güven geçtiğimiz hafta nefis bir şarkı yayınladı. ‘Karşında’ adlı yeni single’ın söz ve müziği Melis Güven’e ait prodüksiyonu ise Eren Erdol’un imzasını taşıyor.  Single’ın Gürkan Şerbetçi imzalı kapak görseli Melis Güven’in renklerle dolu fon üzerindeki siluetini ortaya koyuyor.

Kapak görseline detaylıca bakınca çizimdeki Melis Güven’in sadece dudakları olduğunu göreceksiniz. Buradaki dudak vurgusu aslında sadece kendini ifade etmek istediği için yapılan bir dokunuş.  Melis Güven yeni şarkısı ‘Karşında’ ile kendi iç dünyasında bastırdığı duyguları dışa vuruyor. 

Melis’in kendine has özgün ve yenilikçi müzik tarzı çok hoşuma gidiyor. Yayınladığı şarkıları ‘Kum’, ‘Sus’, NO.1 ile yaptığı ‘Karabasan’dan sonra gelen ‘Karşında’ bundan sonra nasıl bir şarkı ile karşılaşacağız merakını daha da güçlendiriyor. Dilerim bundan bir sonraki yeni Melis Güven çalışması bir albüm olur dileğimi de buraya bırakıyorum.

 

Kulağımdaki Şarkılar

Melis Güven – Karşında

Anıl Piyancı – Döndüm Durdum

Karya Çandar – Bu Nasıl Bi Rüya?

Charlie Puth – Hard On Yourself

Dua Lipa, Madonna, Missy Elliot – Levitating (The Blessed Madonna Remix)

Merve Deniz – Geçti De

Martino – Kül Olsun

Ayşegül Aldinç - Lunapark

LANY – you!

The Killers – Dying Bread

Aytac Ozalp, Kubilay Aydın ft. Nicole – Want You Now

BOMBAYS – Exotic

Miley Cyrus – Midnight Sky

The Japanese House, Justin Vernon – Dionne

Biffy Clyro – Space

Holy Humberstone – Drop Dead

Burna Boy, Stormzy – Real Life

Alicia Keys feat. Khalid – So Done

Burna Boy feat. Chris Martin – Monsters You Made

 

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