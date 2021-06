12 yıl sonra gelen albüm

İngiliz grup Pale Waves geçtiğimiz hafta ikinci albümleri ‘Who Am I?’ı yayımladılar. Geçtiğimiz şubat ayında grup Halsey ile çıktıkları turnede, Almanya konserine giderlerken çok ciddi bir trafik kazası atlatmışlardı. Şans eseri grup üyeleri herhangi bir ciddi yaralanma yaşamadan bu kazadan kurtuldular ancak turne devamındaki konserlerin bir kısmını da iptal etmişlerdi.

Mart ayında dünyada artan Covid-19 vakaları sonrasında turnelerinin tümden iptal olması, aynı dönemde üzerinde çalıştıkları ikinci albümün stüdyo çalışmalarını da etkilemiş. Grubun bir kısmı Los Angles’ta kalırken, bir kısmı evlerine Manchester’a dönmüş. Grubun vokali Barton Gracie ilk albümleri ‘My Mind Makes Noises’u yazarken daha çok 80’ler temasından beslendiklerini, yeni albümün ise daha çok 90’lar rock ve punk havasına yakın olduğunu belirtmiş. Özellikle bu albüme Alanis Morissette’nin şarkılarının ve şarkıcı kimliğinin büyük ilham olduğunu belirten Barton Gracie, tıpkı onun albümleri gibi etkileyici bir iş yapmak istediklerini belirtmiş.

Albümden yayınlanan ilk single ‘Change’i ‘Who Am I?’ın en iddialı şarkılarından biri olan ‘She is My Religion’ ikinci single olarak takip etmişti. Geçtiğimiz Ocak ayında ‘Easy’ albümden çıkan üçüncü single olurken, albümün yayınlanmasına kısa bir süre kala son single olarak ‘You Don’t Own Me’ çıkmıştı. Grubu SXSW’da 3 sene önce canlı izlediğimden beri enerjileri, performansları aklımdan çıkmıyor. İlk albümlerindeki yakaladıkları başarı, ‘Who Am I?’ ile katlanarak artacağına inanıyorum. Özellikle ilk albümde duygularını ve hayata bakışını daha dolaylı aktardığını söyleyen Barton Gracie, yeni şarkılarda çok daha samimi bir dille kendisini anlatmış.

Yıldızlar: Change, Easy, Who Am I?, Fall To Pieces, You Don’t Own Me

Oscar’ımı Verdim Gitti: She’s My Religion

Ruhu besleyen besteler: Hania Rani

19 Şubat’ta PSM Online’da Hania Rani dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Genç sanatçı ile bu özel konser öncesi bir araya geldik. Yeni dönemde online konserlerin hayatımıza girmesiyle, bu durumun etkinlik sektörüne yansımasını sorduğumda, daha önceleri kimi dinleyicinin konserlere mesafeler sebebiyle katılamamasının bu sayede ortadan kalktığına sevindiğini belirtti. Covid’in hayatımıza kattığı bu yeni durum, tüm bu zor koşullar bittiğinde de hayatımızda kalacağını düşündüğünü belirtirken, hayatın özellikle de eğlence sektörünün bu değişimi net bir şekilde işleyişine katacağını düşündüğünü söyledi.

Hania Rani, 7 yaşında piyano çalarak başladığı bu yolculukta ailesinin her zaman desteğini yanında hissetmiş. Her ne kadar ailesi müzik okulundaki bu hevesinin geçici olacağını düşünse de, o hayatının en temeline yerleşmiş bir tutkuyu çok küçük yaştan keşfetmiş.