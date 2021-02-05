Yeni bir kulüpte göreve başlıyorsun… İlk iki maç, sıfır puan.
Hele ki bu yenilgilerin birini, ligin dibindeki takıma karşı alıyorsun. Düşme hattıyla puan farkı 4’e inmi
Haliyle biraz gerilir insan... Arayışa girer...
Ne yapar mesela?
İsim olarak bir şeyler vadeden ancak sahaya her çıkışında çıldırtan hatalar yapan Gassama’yı bir de kendi denemek ister... Yanılır! O Gassama, Malatyaspor’un golünde 15 metre gerisinden gelen rakibinin kaleciden dönen topu tamamlayışında ‘genel izleyici’ rolünü üstlenir. Evet Gassama’nın yerine sahaya süreceğin Murat Paluli ‘bir Cafu değil’ ama yapma hocam! İlla deneyeceksen, Kerim’i dene...
***
Arayışlar sadece Gassama ile sınırlı değildir! Takıma geldiğinden bu yana 4 maçta 3 gol atan Peter Zulj’a kanca atar hoca. O Zulj ki, transferde karavanaları artık kanıksamış, koşmaktan başka işlevi olmayan adamları izlemekten gözleri kanamış Göztepe taraftarı için çölde bir vahadır! Bataklıkta açan güldür. Topla savaşanların arasında o topla sevişmeyi bilen adamdır! Dün forvet arkasında denediğin Diabate’yi Tripic’in yerine sol kanatta dene, stoperde dene, hatta kalede dene. Ama Zulj’u bu takımdan kesme hocam!
***
Bir de... Dün 2 gol atmasına rağmen söylüyorum, ne Ndiaye ne de Ideye’yi Adis ile kıyaslama hocam. Biz bu Makedon’u PTT 1.Lig günlerinden, Eskişehir’e karşı oynadığı inanılmaz finalden, “Süper Lig’de ne yapabilir” derken art arda sıraladığı günlerden iyi biliriz. Diğerlerinde bunun kırıntısını ararsın ama Adis’de futbol aklı vardır hocam. Yapma hocam... Göztepe taraftarının sloganını unutma. No Adis, no party hocam!
***
Ve lütfen fikstüre bak hocam. Evet İzmir’de hava 20 derece! Çiçekler, böcekler, güneş... Ama 3 gün önce hepimizi şoke eden seli unutma hocam. Gaziantep (D), Başakşehir, Fenerbahçe (D) üçgenini yanılma ihtimalinin fazla olacağı denemelerle geçirmek, ne size ne de Göztepe’ye hiç yaramaz gibi duruyor.
Bilginize hocam.
Yapma hocam!
Yeni bir kulüpte göreve başlıyorsun… İlk iki maç, sıfır puan.
Hele ki bu yenilgilerin birini, ligin dibindeki takıma karşı alıyorsun. Düşme hattıyla puan farkı 4’e inmi
Haliyle biraz gerilir insan... Arayışa girer...
Ne yapar mesela?
İsim olarak bir şeyler vadeden ancak sahaya her çıkışında çıldırtan hatalar yapan Gassama’yı bir de kendi denemek ister... Yanılır! O Gassama, Malatyaspor’un golünde 15 metre gerisinden gelen rakibinin kaleciden dönen topu tamamlayışında ‘genel izleyici’ rolünü üstlenir. Evet Gassama’nın yerine sahaya süreceğin Murat Paluli ‘bir Cafu değil’ ama yapma hocam! İlla deneyeceksen, Kerim’i dene...
***
Arayışlar sadece Gassama ile sınırlı değildir! Takıma geldiğinden bu yana 4 maçta 3 gol atan Peter Zulj’a kanca atar hoca. O Zulj ki, transferde karavanaları artık kanıksamış, koşmaktan başka işlevi olmayan adamları izlemekten gözleri kanamış Göztepe taraftarı için çölde bir vahadır! Bataklıkta açan güldür. Topla savaşanların arasında o topla sevişmeyi bilen adamdır! Dün forvet arkasında denediğin Diabate’yi Tripic’in yerine sol kanatta dene, stoperde dene, hatta kalede dene. Ama Zulj’u bu takımdan kesme hocam!
***
Bir de... Dün 2 gol atmasına rağmen söylüyorum, ne Ndiaye ne de Ideye’yi Adis ile kıyaslama hocam. Biz bu Makedon’u PTT 1.Lig günlerinden, Eskişehir’e karşı oynadığı inanılmaz finalden, “Süper Lig’de ne yapabilir” derken art arda sıraladığı günlerden iyi biliriz. Diğerlerinde bunun kırıntısını ararsın ama Adis’de futbol aklı vardır hocam. Yapma hocam... Göztepe taraftarının sloganını unutma. No Adis, no party hocam!
***
Ve lütfen fikstüre bak hocam. Evet İzmir’de hava 20 derece! Çiçekler, böcekler, güneş... Ama 3 gün önce hepimizi şoke eden seli unutma hocam. Gaziantep (D), Başakşehir, Fenerbahçe (D) üçgenini yanılma ihtimalinin fazla olacağı denemelerle geçirmek, ne size ne de Göztepe’ye hiç yaramaz gibi duruyor.
Bilginize hocam.
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