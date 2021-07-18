Tokyo’ya giderken...

Çaykur Rizespor, bir önceki deplasmanda Galatasaray’ı 4-3 yenmiş, sezonun önemli sürprizlerinden birine imza atmıştı. Net bir şekilde söyleyebiliriz ki, bu maçı ve Karadeniz temsilcisinin genel deplasman oyununu çok iyi analiz etmiş Göztepe teknik ekibi... Rize kanatlarda boş alan bulduğunda özellikle Baiano ve Samudio ile çok etkili olabiliyor. Maçın ilk yarısında gördük ki, Göztepe için bu tehdidi bertaraf etmek temel hedef gibiydi. Özellikle kanatlardaki ikililer birbirine yardımcı oldu, takım bütünlüğü neredeyse hiç bozulmadı.

İşin savunma tarafı tamamdı ama hücumda etkinlik sağlanamayınca, ilk yarıda ortaya izlemesi işkenceye dönen bir maç çıktı maalesef! Öyle ki 45 dakika boyunca kalecilerin adını duymadık neredeyse!

İkinci yarıyla birlikte takım bütünlüğünü koruyarak, baskı kalitesini biraz daha artırdı Göztepe. Bu baskı, defansif anlamda çok da üst düzey bir takım olmayan Rize’nin savunmadaki konforunu kaçırmaya yetti. Kilidi açacak bir gol bekliyorduk ki, Halil günün çilingiri oluverdi.

Yiğidi öldür, hakkını ver...

Göztepe’nin transferlerini ve bir futbol aklıyla hareket etmemesini çok eleştirdim bu köşeden. Ideye’den Mihojevic’e, Megyeri’den Burekovic’e kadar eleştirilerimin de arkasındayım.

Ancak bu sezonun iki kazanımının altını çizmekte biraz geciktiğimin de farkındayım.

Obinna dünkü görüntüsüyle gerçekten bu takım için ne denli önemli bir parça olduğunu gösterdi. Geldiğinde de her topa koşan bir oyuncuydu. Ancak kazandığı topları kullanma becerisi arttıkça çok daha özel bir isim haline geldi.

Ve Ndiaye... Sezona Ideye’nin arkasında başladı, emeğiyle formayı aldı, golleriyle takımına önemli katkı yaptı. Göztepe’nin iki çalışkan karıncası, bu performanslarıyla alkışı hak etti.