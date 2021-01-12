Söz sende başkan

Göztepe’de İlhan Palut gitti ama tartışma bitmedi. Şirketteki hisse devrinden Erk Toros’a, hatalı transferlerden yeni oyuncu önerilerine kadar pek çok konu açıklık bekliyor. İşte yatını Başkan Mehmet Sepil’de olan o sorular...
1- Son 6 haftayı 1 puanla geçen ve düşme hattına yaklaşan takımla ilgili tek sorumluluk teknik direktör İlhan Palut’a mı aittir?
2- Size göre Göztepe yeterli ve kaliteli bir kadroya sahip midir?
3- Süper Lig’de 4. sezonunu geçiren ve bu süreçte 34 yabancı oyuncu transferi gerçekleştiren Göztepe’de Beto, Andre Castro, Jahovic ve Demba Ba dışında akılda kalan tek yabancı olmamasının sorumlusu kimdir?
4- Göztepe kulübünde transfer süreçleri nasıl işlemektedir? Seçimleri kim yapmaktadır? Teknik direktörler bu sürecin neresindedir? İlhan Şahin, Aktuğ Sönmez gibi profesyonellerin transfer sürecindeki görev ve sorumluluğu nedir?
5- Guilherme nerededir? Çin’e transfer olacağı söylenen, haftalardır forma giymeyen oyuncuyla ilgili gelinen son nokta nedir? Takımın en kritik oyuncularından birinin böylesine bir bilmece içinde kaybolması normal midir?
6- Gerek taraftarlar arasında gerekse sosyal medyada sıkça konuşulan yüzde 15’lik hisse devri iddiası gerçek midir? Daha önce katıldığınız bir canlı yayında hisse devrine dair her türlü durumda taraftarı bizzat bilgilendireceğinizi açıklamanıza karşın bu suskunluğunuzun sebebi nedir?
7- Sportif Direktör Erk Toros’un, şirketin yüzde 15’ine sahip olan yatırım grubunun temsilcisi olarak göreve getirildiği iddiaları gerçek midir?
8- Ne şekilde göreve getirilmiş olursa olsun, TFF’nin sitesinde halen menajer olarak kaydı bulunan, daha önce görev aldığı kulüplerde ciddi sorunlar yaşamış bir ismin Göztepe’de sportif direktörlük yapması normal midir?
9- Erk Toros’un Kevin adlı bir oyuncuyu antrenmana çıkarmak istediği, İlhan Palut’un “Ben sizden Soner’den iyi oyuncu istiyorum, siz Yalçın’dan kötüsünü getiriyorsunuz” dediği iddiaları gerçek midir?
10- Erk Toros’un kendisiyle bağlantılı oyuncuları Göztepe’ye transfer etmesi sizi rahatsız etmez mi?
Evet, Göztepe size ait bir şirket... “Size ne” diyebilirsiniz. Buna saygı duyarız. Ancak biz o Göztepe’nin bir şirketten öte on binleri peşinde sürükleyen bir sevda olduğunu düşünüyor, o nedenle de bu sorulara cevap arıyoruz.
Söz sende başkan
Göztepe’de İlhan Palut gitti ama tartışma bitmedi. Şirketteki hisse devrinden Erk Toros’a, hatalı transferlerden yeni oyuncu önerilerine kadar pek çok konu açıklık bekliyor. İşte yatını Başkan Mehmet Sepil’de olan o sorular...
1- Son 6 haftayı 1 puanla geçen ve düşme hattına yaklaşan takımla ilgili tek sorumluluk teknik direktör İlhan Palut’a mı aittir?
2- Size göre Göztepe yeterli ve kaliteli bir kadroya sahip midir?
3- Süper Lig’de 4. sezonunu geçiren ve bu süreçte 34 yabancı oyuncu transferi gerçekleştiren Göztepe’de Beto, Andre Castro, Jahovic ve Demba Ba dışında akılda kalan tek yabancı olmamasının sorumlusu kimdir?
4- Göztepe kulübünde transfer süreçleri nasıl işlemektedir? Seçimleri kim yapmaktadır? Teknik direktörler bu sürecin neresindedir? İlhan Şahin, Aktuğ Sönmez gibi profesyonellerin transfer sürecindeki görev ve sorumluluğu nedir?
5- Guilherme nerededir? Çin’e transfer olacağı söylenen, haftalardır forma giymeyen oyuncuyla ilgili gelinen son nokta nedir? Takımın en kritik oyuncularından birinin böylesine bir bilmece içinde kaybolması normal midir?
6- Gerek taraftarlar arasında gerekse sosyal medyada sıkça konuşulan yüzde 15’lik hisse devri iddiası gerçek midir? Daha önce katıldığınız bir canlı yayında hisse devrine dair her türlü durumda taraftarı bizzat bilgilendireceğinizi açıklamanıza karşın bu suskunluğunuzun sebebi nedir?
7- Sportif Direktör Erk Toros’un, şirketin yüzde 15’ine sahip olan yatırım grubunun temsilcisi olarak göreve getirildiği iddiaları gerçek midir?
8- Ne şekilde göreve getirilmiş olursa olsun, TFF’nin sitesinde halen menajer olarak kaydı bulunan, daha önce görev aldığı kulüplerde ciddi sorunlar yaşamış bir ismin Göztepe’de sportif direktörlük yapması normal midir?
9- Erk Toros’un Kevin adlı bir oyuncuyu antrenmana çıkarmak istediği, İlhan Palut’un “Ben sizden Soner’den iyi oyuncu istiyorum, siz Yalçın’dan kötüsünü getiriyorsunuz” dediği iddiaları gerçek midir?
10- Erk Toros’un kendisiyle bağlantılı oyuncuları Göztepe’ye transfer etmesi sizi rahatsız etmez mi?
Evet, Göztepe size ait bir şirket... “Size ne” diyebilirsiniz. Buna saygı duyarız. Ancak biz o Göztepe’nin bir şirketten öte on binleri peşinde sürükleyen bir sevda olduğunu düşünüyor, o nedenle de bu sorulara cevap arıyoruz.
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