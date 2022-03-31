Şampiyonluğa var mısın Karşıyakalı?

Onlar, Karşıyaka’nın gururları...
Onlar, Zübeyde Hanım’ın kızları...
Siz deyin Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı, ben diyeyim bir rüyayı gerçeğe dönüştürme adına yolu yarılayan devrimciler...
Farkında mısınız? İzmir’in Sultanlar Ligi hasretini dindirme yolunda sessiz sedasız, kendisinden 5 kat bütçeli takımlara meydan okuyarak son dört takım arasına kaldı Karşıyaka... Yarı Final etabında Bursa’da oynadığı üç maçı da 3-2 kazanarak... Geriye düştüğünde pes etmeyerek, öne geçtiğinde sakinliğini koruyarak, inançla, emekle ‘mutluluğun resmini’ çizdiler parkenin üzerine... Hem de 19.8 yaş ortalamalı bir kadroyla!
Dörtlü Finale bu hafta sonu yine Bursa ev sahipliği yapacak. Tek devreli lig usulü oynanacak üç maçın sonunda ilk iki sırayı alan takımlar Sultanlar Ligi’ne çıkacak. Ve inşallah Bursa’dan Karşıyaka’ya ‘yeşil-kırmızı’ bir mutluluk konvoyu olacak.
İlk etabın geçilmesinin ardından Karşıyaka Voleybol A Takım Sorumlusu, dostum Gönen Kansu Karakuş’u aradım tebrik için. Önce takımın durumunu sordum... “Biz bir hayali gerçeğe dönüştürmek için yola çıktık. Bu noktaya geldik. Kızlar inançlı, biz inançlıyız” dedi.
Gazetecilik merakı, “Bu rakiplerle bütçe kıyaslaması yaparsak ne durumdayız” diye ekledim. Cevap, “Rakamları vermeyeyim ama en yakın olduğumuz takımın bütçesi bizim beş katımız” oldu.
“Sizin için yapabileceğim bir şey var mı?” soruma da tüm Karşıyaka camiasına çağrı yaparak şu cevabı verdi sevgili Gönen...
“Sırasıyla Adam Voleybol, İlbank ve Çukurova Belediyesi ile oynayacağız. Özellikle ilk maç bizim için çok çok önemli. Evet bütçe olarak rakiplerimiz bizden önde olabilir ancak Karşıyaka’yı bu üç takımdan ayıran da bir büyük fark var. O da taraftar... Dörtlü Final’deki tek camia takımı biziz. Karşıyaka taraftarının hele hele salon sporlarında nasıl etkili olduğunu, bir takıma nasıl enerji verdiğini, maç aldığını anlatmaya gerek yok. Bu kızlar, 19.8 yaş ortalamasına sahip bir kadroyla 28-29 ortalamasındaki rakiplere meydan okuyarak muhteşem bir mücadele örneği gösterdiler. Antrenörümüz Reşat Yazıcıoğulları ve ekibi, şapka çıkarılacak bir iş başardı. Sonuç olarak Karşıyaka taraftarının desteğini sonuna kadar hak ettiler. Cuma, cumartesi ve pazar Karşıyaka taraftarının Bursa’ya akmasını, bu takımla el ele verip şampiyonluğa ortak olmasını bekliyoruz.”
Geçtiğimiz yıllarda İzmir’in ev sahipliği yaptığı Türkiye Kupası maçlarını salondan izlemiş, tıklım tıklım tribünleri görünce “İzmir’in Sultanlar Ligi’nde bir takımının olmaması çok büyük eksiklik” diye yazmıştım.
Şimdi gün, o eksikliği giderme günü.
Şimdi gün emekle, hırsla, fedakarlıkla, gözyaşıyla, terle yazılmış bu kusursuz öyküye yakışır bir final yapma günü.
Şimdi gün Zübeyde Hanım’ın kızlarını şampiyonluğa taşıma günü.
Ne dersin Karşıyakalı?
Var mısın?
İŞTE MAÇ PROGRAMI
1 Nisan Cuma
14.30 Karşıyaka-Adam Voleybol
2 Nisan Cumartesi
12.00 Karşıyaka-İlbank
3 Nisan Pazar
14.30 Karşıyaka-Çukurova Bld
* Tüm maçlar Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu’nda oynanacak ve TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanacak.
Şampiyonluğa var mısın Karşıyakalı?
Onlar, Karşıyaka’nın gururları...
Onlar, Zübeyde Hanım’ın kızları...
Siz deyin Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı, ben diyeyim bir rüyayı gerçeğe dönüştürme adına yolu yarılayan devrimciler...
Farkında mısınız? İzmir’in Sultanlar Ligi hasretini dindirme yolunda sessiz sedasız, kendisinden 5 kat bütçeli takımlara meydan okuyarak son dört takım arasına kaldı Karşıyaka... Yarı Final etabında Bursa’da oynadığı üç maçı da 3-2 kazanarak... Geriye düştüğünde pes etmeyerek, öne geçtiğinde sakinliğini koruyarak, inançla, emekle ‘mutluluğun resmini’ çizdiler parkenin üzerine... Hem de 19.8 yaş ortalamalı bir kadroyla!
Dörtlü Finale bu hafta sonu yine Bursa ev sahipliği yapacak. Tek devreli lig usulü oynanacak üç maçın sonunda ilk iki sırayı alan takımlar Sultanlar Ligi’ne çıkacak. Ve inşallah Bursa’dan Karşıyaka’ya ‘yeşil-kırmızı’ bir mutluluk konvoyu olacak.
İlk etabın geçilmesinin ardından Karşıyaka Voleybol A Takım Sorumlusu, dostum Gönen Kansu Karakuş’u aradım tebrik için. Önce takımın durumunu sordum... “Biz bir hayali gerçeğe dönüştürmek için yola çıktık. Bu noktaya geldik. Kızlar inançlı, biz inançlıyız” dedi.
Gazetecilik merakı, “Bu rakiplerle bütçe kıyaslaması yaparsak ne durumdayız” diye ekledim. Cevap, “Rakamları vermeyeyim ama en yakın olduğumuz takımın bütçesi bizim beş katımız” oldu.
“Sizin için yapabileceğim bir şey var mı?” soruma da tüm Karşıyaka camiasına çağrı yaparak şu cevabı verdi sevgili Gönen...
“Sırasıyla Adam Voleybol, İlbank ve Çukurova Belediyesi ile oynayacağız. Özellikle ilk maç bizim için çok çok önemli. Evet bütçe olarak rakiplerimiz bizden önde olabilir ancak Karşıyaka’yı bu üç takımdan ayıran da bir büyük fark var. O da taraftar... Dörtlü Final’deki tek camia takımı biziz. Karşıyaka taraftarının hele hele salon sporlarında nasıl etkili olduğunu, bir takıma nasıl enerji verdiğini, maç aldığını anlatmaya gerek yok. Bu kızlar, 19.8 yaş ortalamasına sahip bir kadroyla 28-29 ortalamasındaki rakiplere meydan okuyarak muhteşem bir mücadele örneği gösterdiler. Antrenörümüz Reşat Yazıcıoğulları ve ekibi, şapka çıkarılacak bir iş başardı. Sonuç olarak Karşıyaka taraftarının desteğini sonuna kadar hak ettiler. Cuma, cumartesi ve pazar Karşıyaka taraftarının Bursa’ya akmasını, bu takımla el ele verip şampiyonluğa ortak olmasını bekliyoruz.”
Geçtiğimiz yıllarda İzmir’in ev sahipliği yaptığı Türkiye Kupası maçlarını salondan izlemiş, tıklım tıklım tribünleri görünce “İzmir’in Sultanlar Ligi’nde bir takımının olmaması çok büyük eksiklik” diye yazmıştım.
Şimdi gün, o eksikliği giderme günü.
Şimdi gün emekle, hırsla, fedakarlıkla, gözyaşıyla, terle yazılmış bu kusursuz öyküye yakışır bir final yapma günü.
Şimdi gün Zübeyde Hanım’ın kızlarını şampiyonluğa taşıma günü.
Ne dersin Karşıyakalı?
Var mısın?
İŞTE MAÇ PROGRAMI
1 Nisan Cuma
14.30 Karşıyaka-Adam Voleybol
2 Nisan Cumartesi
12.00 Karşıyaka-İlbank
3 Nisan Pazar
14.30 Karşıyaka-Çukurova Bld
* Tüm maçlar Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu’nda oynanacak ve TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanacak.