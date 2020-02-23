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Hasan Ercazip

Hasan Ercazip

Rota şaştı

23 Şubat 2020

Göztepe’yi bugün Süper Lig’de bulunduğu konuma getiren en büyük etken direkt oyun becerisi. İlhan Palut ile birlikte becerili ayaklar ile çabuk ayaklar arasındaki bağlantının en üst düzeye taşınması, Avrupa hayallerine uzanan bir macerayı başlatmıştı. Bu beceriyi destekleyen ana unsur da alan parselleme başarısıydı.

Dün iç sahada olmasına karşın oyun üstünlüğünün ele alınamamasında da ana etken aynıydı. Ligde üçlü savunma oynayan tek takım olan Gaziantep, özellikle ilk yarıda alana çok daha iyi yayıldı. Üstün fizik kalitelerini, Göztepe’yi andıran direkt oyun becerileriyle de birleştirince “Kolay lokma değilim” mesajını en sert şekilde hissettirdi konuk ekip.

 

İkinci yarıda alanı daha doğru paylaşan, topu hakimiyetine alan Göztepe, buna rağmen üretim sıkıntısını aşamadı.

Teşhis belliydi: Göztepe’nin A Planı işlemiyordu.

Palut’un tedavi modeli, ön alanda çok hareketsiz kalan Kamil Wilczek’in son vuruş kalitesi yerine Jerome’un dinamizmiydi. Ve diri Jerome, altın değerindeki kafa dokunuşuyla kilidi açtı.

 

Sonrasında maçın kırılma anı Serdar Gürler’in bomboş ve kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Günay’a teslim ettiği toptu. Serdar orada galibiyeti sigortalayamayınca, Gaziantep’in maç boyu dikkat çeken yan top üstünlüğü son dakika golü olarak tabelayı belirledi.

 

Gaziantep sınavını Göztepe adına bir ‘rota maçı’ olarak görmek mümkün... Kazanması halinde yeni şarkılar söyleme, yeni hayallere yelken açma şansı bulacaktı sarı-kırmızılılar. Bakalım aynı şans yine ellerimize gelecek mi?

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