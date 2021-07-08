Süper Lig’de 40 maçın tümünde oynayan tek oyuncu...
Sadece istikrarıyla değil, üretimiyle de geçtiğimiz yıl en parlak performans gösteren Türk kanat oyuncusu...
Dile kolay, tüm kulvarlarda oynadığı 42 maçta 10 gol, 14 asist üretmiş.
Ve bu performansına karşın, dilinden ‘adaleti, hakkı, hukuku’ düşürmeyenler tarafından Euro2020 aday kadrosuna layık görülmemiş.
Bu performans Galatasaray’da, Beşiktaş’ta, Fenerbahçe’de ya da özellikle Trabzonspor’da forma giyen bir oyuncu tarafından sergilenmiş olsa, o oyuncunun Türk Milli Takımı’ndan çıkarılması mümkün olabilir miydi?
Tabii ki hayır!
*
Siz sanıyor musunuz ki, bu tablonun farkında değil Halil?
Siz sanıyor musunuz ki, biraz niyetlense İstanbul ekiplerinden birinin kapısından içeri giremeyecek, o Milli Takım’ın formasını anında cebine koyamayacak Halil?
Peki o ne yapıyor?
Kariyerinin en parlak döneminde, transfer sayfalarının manşetlerini süsleyebileceği günlerde, Galatasaray ve Beşiktaş’tan teklif almışken kendisini 5 yıl daha Göztepe’ye bağlayan bir sözleşmeye imza atıyor.
*
Göztepe formasını 3 farklı ligde giyen...
Gün be gün, önce bir Süper Lig oyuncusu, ardından bu ligin parlak yıldızlarından biri haline gelen...
Sahada yer aldığı her an, Göztepe için elinden gelen ne varsa veren.
Taraftarın deyimiyle ‘Göztepe’nin çocuğu’ olan...
Benim her zaman ‘Göztepe için bir futbolcudan fazlası’ diye yazdığım Halil Akbunar, Göztepe için bir ‘bayrak adamdır’ artık...
Roma için Totti... Liverpool için Gerrard... Milan için Maldini... Galatasaray için Metin Oktay ne ise, Göztepe için Halil odur artık...
Gün gelecek sahada hatalı pas atacak... Gün gelecek gol kaçıracak... Ama bu gerçek artık hiç değişmeyecek.
Selam olsun Büyük Halil’e...
Selam olsun, onu kadroda tutmayı başaran Göztepe yönetimine...
O şimdi bayrak adam
Süper Lig’de 40 maçın tümünde oynayan tek oyuncu...
Sadece istikrarıyla değil, üretimiyle de geçtiğimiz yıl en parlak performans gösteren Türk kanat oyuncusu...
Dile kolay, tüm kulvarlarda oynadığı 42 maçta 10 gol, 14 asist üretmiş.
Ve bu performansına karşın, dilinden ‘adaleti, hakkı, hukuku’ düşürmeyenler tarafından Euro2020 aday kadrosuna layık görülmemiş.
Bu performans Galatasaray’da, Beşiktaş’ta, Fenerbahçe’de ya da özellikle Trabzonspor’da forma giyen bir oyuncu tarafından sergilenmiş olsa, o oyuncunun Türk Milli Takımı’ndan çıkarılması mümkün olabilir miydi?
Tabii ki hayır!
*
Siz sanıyor musunuz ki, bu tablonun farkında değil Halil?
Siz sanıyor musunuz ki, biraz niyetlense İstanbul ekiplerinden birinin kapısından içeri giremeyecek, o Milli Takım’ın formasını anında cebine koyamayacak Halil?
Peki o ne yapıyor?
Kariyerinin en parlak döneminde, transfer sayfalarının manşetlerini süsleyebileceği günlerde, Galatasaray ve Beşiktaş’tan teklif almışken kendisini 5 yıl daha Göztepe’ye bağlayan bir sözleşmeye imza atıyor.
*
Göztepe formasını 3 farklı ligde giyen...
Gün be gün, önce bir Süper Lig oyuncusu, ardından bu ligin parlak yıldızlarından biri haline gelen...
Sahada yer aldığı her an, Göztepe için elinden gelen ne varsa veren.
Taraftarın deyimiyle ‘Göztepe’nin çocuğu’ olan...
Benim her zaman ‘Göztepe için bir futbolcudan fazlası’ diye yazdığım Halil Akbunar, Göztepe için bir ‘bayrak adamdır’ artık...
Roma için Totti... Liverpool için Gerrard... Milan için Maldini... Galatasaray için Metin Oktay ne ise, Göztepe için Halil odur artık...
Gün gelecek sahada hatalı pas atacak... Gün gelecek gol kaçıracak... Ama bu gerçek artık hiç değişmeyecek.
Selam olsun Büyük Halil’e...
Selam olsun, onu kadroda tutmayı başaran Göztepe yönetimine...