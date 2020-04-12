Koronavirüs ve doğaltaş ihracatı

BİR virüsün dünyayı esir aldığı günlerden geçiyoruz hep birlikte...
Sorun sadece virüs değil tabii. Dünya ekonomisi çok ciddi bir darboğazda...
Hürriyet için sürekli spor sayfasına çalışsak da yalnızca spor değil işimiz.
Bir elimiz de doğaltaş sektörünün üzerinde.
Koronanın vurduğu sektördeki son durumu öğrenmek için önceki gün İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nden (İMİB) ocak-mart dönemine ait istatistikleri rica ettik.
İtiraf etmeliyim ki, rakamlar beni çok şaşırttı.
Öyle ki, Ocak-Mart 2020 döneminde Türkiye’nin doğaltaş geliri sadece yüzde 0.16’lık bir gerileme göstermiş ve 376 milyon 146 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.
Aklıma ilk olarak Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya’nın dilinden düşürmediği ‘İnadına üretim, inadına ihracat’ sloganı geldi.
“Bu söz hiçbir zaman böylesine yerine oturmamıştı” diye düşündüm.
Ama rakamlarını dilini yanlış değerlendirmemek için tabloyu bir de İMİB Başkanı Aydın Dinçer’e sormaya karar verdim.
Nasıl olmuştu da doğaltaş sektörü böyle bir dönemde ihracat gelirini en azından geçen yılki seviyede tutmayı başarabilmişti?
***
Başkan Aydın Dinçer, tabloya bütünsel bakmanın yanlış olacağını belirterek girdi söze...
“Blok mermer ile işlenmiş mermer ihracatını ayrı ayrı değerlendirmek gerek. Ocak ayında henüz virüsün etkisi söz konusu değildi. Hem blok, hem de işlenmiş ürün ihracatında artış söz konusuydu. Krizin etkisini tüm sektörlerden önce, şubat ayından itibaren sert bir şekilde hissetmeye başladık. Virüs, blok satışında en büyük müşterimiz olan Çin’le aramızdaki ticareti durma noktasına getirdi” dedi.
Rakamları biraz detaylı incelediğimizde de bu durum net bir şekilde görünüyor.
Blok pazarında 3 aylık bilanço, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 19.43’lük gerilemeyi gösteriyor.
Başkan Dinçer, bloktaki sıkıntının genel rakamlara neden yansımadığını ise, “Şubat ayında virüs henüz Avrupa, ABD ve Körfez ülkelerine sıçramamıştı ve işlenmiş ürün pazarımız genel tabloyu ayakta tuttu. Mart ayında da İtalya’da sıkıntılar artmasına karşın henüz ABD ve Arap pazarı sayesinde işlenmiş ürün satışlarımız devam etti. Ancak, nisan ile birlikte yeni bir dönem başladı. Artık virüsün merkezi ABD ve Avrupa. Ayrıca, Arap ülkelerinde de sokağa çıkma yasakları söz konusu. Gümrükler kapalı. Yani genel tabloda blok pazarındaki sıkıntıyı işlenmiş ürün pazarıyla dengelememiz söz konusu olamayacak” diye özetliyor.
Sonuç mu?
Kötü günler geride kaldı, korkarım ki, daha kötüleri bizi bekliyor!
-----
İzmir bir yıldız kazanıyor
OLDUM olası severim rahat insanları... Olduğu gibi, gönülden, enerjik... İlk tanışmamız Salihli Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği’yle gittiğimiz “Hayırlı olsun” ziyaretiydi. Sonrasında hemşerimiz olarak derneğimizin kahvaltısına konuk oldu. Kalkıp insanlara kahve servisi yapacak kadar alçak gönüllü oluşu, güler yüzü, sohbeti ve doğallığı ile farklıydı.
Kovid-19 nedeniyle eve hapsolunca, insan oturduğu çevreye de daha dikkatli bakıyor. Neredeyse her akşam ilaçlanan sokağına, belediye ekipleri tarafından tüm girişleri tutulan ve maskesiz herkese maske dağıtılan pazar yerlerine, bizzat belediye başkanı eliyle hazırlanan erzak paketlerine...
Gözlemler dışında İzmir’in çeşitli ilçelerinden dostlarla da sohbetler ediyoruz. Herkes aynı kişiden söz ediyor.
Kim mi? Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç...
Üstüne üstlük, Başkan Kılıç tüm bunları yaparken ikinci kez baba olmanın, minik Lila’sını kucağına almanın tadını bile yeterince çıkaramıyor.
Şu süreçteki hizmetlerinden ötürü hem Başkan Erhan Kılıç, hem de sevgili arkadaşım Ali Gündüz bir teşekkürü hak ediyor.
Farkında mısınız bilmem, ama sanırım İzmir bir yıldız kazanıyor.
Koronavirüs ve doğaltaş ihracatı
BİR virüsün dünyayı esir aldığı günlerden geçiyoruz hep birlikte...
Sorun sadece virüs değil tabii. Dünya ekonomisi çok ciddi bir darboğazda...
Hürriyet için sürekli spor sayfasına çalışsak da yalnızca spor değil işimiz.
Bir elimiz de doğaltaş sektörünün üzerinde.
Koronanın vurduğu sektördeki son durumu öğrenmek için önceki gün İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nden (İMİB) ocak-mart dönemine ait istatistikleri rica ettik.
İtiraf etmeliyim ki, rakamlar beni çok şaşırttı.
Öyle ki, Ocak-Mart 2020 döneminde Türkiye’nin doğaltaş geliri sadece yüzde 0.16’lık bir gerileme göstermiş ve 376 milyon 146 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.
Aklıma ilk olarak Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya’nın dilinden düşürmediği ‘İnadına üretim, inadına ihracat’ sloganı geldi.
“Bu söz hiçbir zaman böylesine yerine oturmamıştı” diye düşündüm.
Ama rakamlarını dilini yanlış değerlendirmemek için tabloyu bir de İMİB Başkanı Aydın Dinçer’e sormaya karar verdim.
Nasıl olmuştu da doğaltaş sektörü böyle bir dönemde ihracat gelirini en azından geçen yılki seviyede tutmayı başarabilmişti?
***
Başkan Aydın Dinçer, tabloya bütünsel bakmanın yanlış olacağını belirterek girdi söze...
“Blok mermer ile işlenmiş mermer ihracatını ayrı ayrı değerlendirmek gerek. Ocak ayında henüz virüsün etkisi söz konusu değildi. Hem blok, hem de işlenmiş ürün ihracatında artış söz konusuydu. Krizin etkisini tüm sektörlerden önce, şubat ayından itibaren sert bir şekilde hissetmeye başladık. Virüs, blok satışında en büyük müşterimiz olan Çin’le aramızdaki ticareti durma noktasına getirdi” dedi.
Rakamları biraz detaylı incelediğimizde de bu durum net bir şekilde görünüyor.
Blok pazarında 3 aylık bilanço, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 19.43’lük gerilemeyi gösteriyor.
Başkan Dinçer, bloktaki sıkıntının genel rakamlara neden yansımadığını ise, “Şubat ayında virüs henüz Avrupa, ABD ve Körfez ülkelerine sıçramamıştı ve işlenmiş ürün pazarımız genel tabloyu ayakta tuttu. Mart ayında da İtalya’da sıkıntılar artmasına karşın henüz ABD ve Arap pazarı sayesinde işlenmiş ürün satışlarımız devam etti. Ancak, nisan ile birlikte yeni bir dönem başladı. Artık virüsün merkezi ABD ve Avrupa. Ayrıca, Arap ülkelerinde de sokağa çıkma yasakları söz konusu. Gümrükler kapalı. Yani genel tabloda blok pazarındaki sıkıntıyı işlenmiş ürün pazarıyla dengelememiz söz konusu olamayacak” diye özetliyor.
Sonuç mu?
Kötü günler geride kaldı, korkarım ki, daha kötüleri bizi bekliyor!
-----
İzmir bir yıldız kazanıyor
OLDUM olası severim rahat insanları... Olduğu gibi, gönülden, enerjik... İlk tanışmamız Salihli Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği’yle gittiğimiz “Hayırlı olsun” ziyaretiydi. Sonrasında hemşerimiz olarak derneğimizin kahvaltısına konuk oldu. Kalkıp insanlara kahve servisi yapacak kadar alçak gönüllü oluşu, güler yüzü, sohbeti ve doğallığı ile farklıydı.
Kovid-19 nedeniyle eve hapsolunca, insan oturduğu çevreye de daha dikkatli bakıyor. Neredeyse her akşam ilaçlanan sokağına, belediye ekipleri tarafından tüm girişleri tutulan ve maskesiz herkese maske dağıtılan pazar yerlerine, bizzat belediye başkanı eliyle hazırlanan erzak paketlerine...
Gözlemler dışında İzmir’in çeşitli ilçelerinden dostlarla da sohbetler ediyoruz. Herkes aynı kişiden söz ediyor.
Kim mi? Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç...
Üstüne üstlük, Başkan Kılıç tüm bunları yaparken ikinci kez baba olmanın, minik Lila’sını kucağına almanın tadını bile yeterince çıkaramıyor.
Şu süreçteki hizmetlerinden ötürü hem Başkan Erhan Kılıç, hem de sevgili arkadaşım Ali Gündüz bir teşekkürü hak ediyor.
Farkında mısınız bilmem, ama sanırım İzmir bir yıldız kazanıyor.