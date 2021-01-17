Kalite fark edilir

Hayatın bazen keskin virajları vardır... Orada alacağınız kararlar, gemiyi limana yanaştırıp yanaştıramayacağınızı belirler. Göztepe Yönetimi, şu an öyle bir virajın eşiğinde. Hayır hayır... Yalnızca teknik adam seçimi değil meselem... Kadronun nasıl güçlendirileceğini, teşhis ve tedavinin nasıl ilerleyeceğini merak ediyorum ben.
Bu anlamda dünü, ‘umut verici bir başlangıç’ olarak kabul edebiliriz.
Neden mi? Elbette ki, Peter Zulj yüzünden...
Sezon başından bu yana, orta alanın merkezine, santrfora, bir kanat oyuncusuna ve sağ beke takviye ihtiyacı olduğunu yazıp durduk. ‘Kalite’ eksiğine dem vurduk.
Gördük ki, orta alanın merkezine ‘kalite’ katılmış.
Gördük ki, bir oyuncu bir takımın oyununu tek başına bile farklılaştırabiliyor. Bunu Zulj’un attığı 2 golden bağımsız söylüyorum.
Nasıl mı?
Gelin, Göztepe’nin attığı 2. golü kafanızda canlandırın. Zulj gelmeden önce Göztepe’nin kendi ceza alanı önünde kaptığı bir topu, rakip ceza alanına böyle temiz taşımak için iki Soner’e ihtiyacı vardı! Çünkü Soner’in dışında hiçbir oyuncunun atağı başlatan pası Tripic’in kafasına gönderebilecek bir tekniği yoktu! Ve o pası atan adamın, bir anda ceza alanı önüne ‘ışınlanması’ fizik olarak mümkün değildi. Dün Soner atağı başlattı, Tripic’in indirdiği topu Cherif taşıdı, Zulj bitirici koşuyu yaptı ve parıltılı bir vuruşla ağları buldu.1. golde de Halil ile Zulj’un yaptığı doğru verkaç, önce rakip savunmayı bir anda çaresiz kıldı. Finalde de yine ceza alanı içine koşuyu yapan Zulj net bir plaseyle ikinci golünü attı.
Şunun altını çizelim. Peter Zulj’u sadece tek başına yaptığı katkı ile değerlendirmemek gerek. Göztepe bu hamleyle Soner’in de performansını katlama şansını yakaladı. Geçen yıl yanında Andre Castro’yla çok daha efektif bir görüntü çizen Soner’i önümüzdeki maçlarda sahada görebiliriz. Çünkü artık Soner, yanında sağlıklı pas alıp vereceği bir partnere sahip! Ve rakipler için baskı yapılacak tek adres olmaktan çıkıyor.
Bir de Halil Akbunar etkisi söz konusu olabilir. Halil hızındaki bir oyuncuya doğru zamanda ve doğru şiddette paslar atabilen bir orta saha, onu çok daha tehlikeli bir silah haline getirebilir.
Zulj dışında Halil’in, Mihojevic’in, Berkan’ın ve Soner’in öne çıktığı Konya galibiyeti, Göztepe için 3 puandan çok daha fazla şeyi ifade ediyor. Hem takımın 5 hafta sonra galip gelip türbülanstan çıkması hem de kulübün üzerine çöken kara bulutları biraz olsun dağıtması için adeta ilaç gibi.
Şimdi kritik bir hafta bizi bekliyor. Doğru bir teknik adamı takımın başına getirip, takımın ihtiyaç duyduğu diğer 3 bölgeye de doğru takviyeler yapılabilirse, ligin ikinci yarısını başımız ağrımadan geçirebiliriz.
Göztepe’nin yabancı transferinde isabetli bir seçim yaptığını görmek hem çok garip hem de çok güzel!
Kalite fark edilir
Hayatın bazen keskin virajları vardır... Orada alacağınız kararlar, gemiyi limana yanaştırıp yanaştıramayacağınızı belirler. Göztepe Yönetimi, şu an öyle bir virajın eşiğinde. Hayır hayır... Yalnızca teknik adam seçimi değil meselem... Kadronun nasıl güçlendirileceğini, teşhis ve tedavinin nasıl ilerleyeceğini merak ediyorum ben.
Bu anlamda dünü, ‘umut verici bir başlangıç’ olarak kabul edebiliriz.
Neden mi? Elbette ki, Peter Zulj yüzünden...
Sezon başından bu yana, orta alanın merkezine, santrfora, bir kanat oyuncusuna ve sağ beke takviye ihtiyacı olduğunu yazıp durduk. ‘Kalite’ eksiğine dem vurduk.
Gördük ki, orta alanın merkezine ‘kalite’ katılmış.
Gördük ki, bir oyuncu bir takımın oyununu tek başına bile farklılaştırabiliyor. Bunu Zulj’un attığı 2 golden bağımsız söylüyorum.
Nasıl mı?
Gelin, Göztepe’nin attığı 2. golü kafanızda canlandırın. Zulj gelmeden önce Göztepe’nin kendi ceza alanı önünde kaptığı bir topu, rakip ceza alanına böyle temiz taşımak için iki Soner’e ihtiyacı vardı! Çünkü Soner’in dışında hiçbir oyuncunun atağı başlatan pası Tripic’in kafasına gönderebilecek bir tekniği yoktu! Ve o pası atan adamın, bir anda ceza alanı önüne ‘ışınlanması’ fizik olarak mümkün değildi. Dün Soner atağı başlattı, Tripic’in indirdiği topu Cherif taşıdı, Zulj bitirici koşuyu yaptı ve parıltılı bir vuruşla ağları buldu.1. golde de Halil ile Zulj’un yaptığı doğru verkaç, önce rakip savunmayı bir anda çaresiz kıldı. Finalde de yine ceza alanı içine koşuyu yapan Zulj net bir plaseyle ikinci golünü attı.
Şunun altını çizelim. Peter Zulj’u sadece tek başına yaptığı katkı ile değerlendirmemek gerek. Göztepe bu hamleyle Soner’in de performansını katlama şansını yakaladı. Geçen yıl yanında Andre Castro’yla çok daha efektif bir görüntü çizen Soner’i önümüzdeki maçlarda sahada görebiliriz. Çünkü artık Soner, yanında sağlıklı pas alıp vereceği bir partnere sahip! Ve rakipler için baskı yapılacak tek adres olmaktan çıkıyor.
Bir de Halil Akbunar etkisi söz konusu olabilir. Halil hızındaki bir oyuncuya doğru zamanda ve doğru şiddette paslar atabilen bir orta saha, onu çok daha tehlikeli bir silah haline getirebilir.
Zulj dışında Halil’in, Mihojevic’in, Berkan’ın ve Soner’in öne çıktığı Konya galibiyeti, Göztepe için 3 puandan çok daha fazla şeyi ifade ediyor. Hem takımın 5 hafta sonra galip gelip türbülanstan çıkması hem de kulübün üzerine çöken kara bulutları biraz olsun dağıtması için adeta ilaç gibi.
Şimdi kritik bir hafta bizi bekliyor. Doğru bir teknik adamı takımın başına getirip, takımın ihtiyaç duyduğu diğer 3 bölgeye de doğru takviyeler yapılabilirse, ligin ikinci yarısını başımız ağrımadan geçirebiliriz.
Göztepe’nin yabancı transferinde isabetli bir seçim yaptığını görmek hem çok garip hem de çok güzel!
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