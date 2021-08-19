Kaf Kaf için göreve

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın konuğuyduk önceki gece...
Türkiye’de bir ilke imza attıkları projeleri KSK Fan Zone’u ziyaret ettik. Mavişehir’de, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’na yaklaşık 100 metre mesafede, yeşillikler içinde gerçekten çok şık bir mekan... Özellikle basketbol maçları öncesinde, sonrasında o mekanda oluşacak atmosferle kısa sürede Karşıyaka’nın en özel adreslerinden biri olmaya aday.
Ne mutlu ki, bu mekan aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü’ne de önemli bir ‘akar gelir’ olacak. KSK Fan Zone’un cirosunun yüzde 15’i kulübe aktarılacak.
Öncelikle böyle bir projeyi hayata geçiren Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı ve KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı’yı kutlamak gerek. Karşılıklı bir ‘kazan-kazan’ anlaşması olarak düşündüğüm bu proje, umuyorum ki hem belediye hem de kulüp için önemli bir gelir kaynağı olacak.
*
Yemekte Karşıyaka adına aldığımız tek güzel haber KSK Fan Zone da değildi. Büyükkarcı, transfer yasağını kaldırma adına atılan adımları aktarırken artık tünelin ucundaki ışığın göründüğünü anladık. Dile kolay, kulübün önünde dağ gibi duran 120 ayrı dosyadan geriye 11’i kalmış. Hatta yönetim, bu sorunların aşılması durumunda takıma nasıl takviye yapılacağı konusunda da hayli yol almış. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 7 yeni oyuncu, şimdiden takımla birlikte çalışmaya başlamış.
Sözün özü, Karşıyaka Yönetimi futbol takımını armasına yakışmayan yerlerden çıkarmak için var gücüyle çalışıyor.
*
Ancak...
Kongre sonrası başlatılan ve 1000 TL’ye satılan “3 yıllık kombine” biletlere ilginin henüz istenen düzeyde olmaması yönetimin canını sıkıyor.
Türkiye’de kent bilincinin en yüksek olduğu, aidiyetin en derinden hissedildiği noktalardan biri Karşıyaka...
Evet kimse futbol takımının bulunduğu yerden mutlu değil... Evet, rakip takımların ismi bile ağızda ekşi bir tat bırakıyor. Şüphesiz ki Ay-Yıldızlı o armaya o lig yakışmıyor.
Ancak Karşıyaka bu çileden kurtulacaksa, bir futbol devrimi yaşayacaksa bunun olmazsa olmazı taraftar.
Devrimler dipten gelen hareketlerle olur. Önderleri vardır ama ateşleyen halktır.
Tribünleri dolu, enerjisi yüksek, yelkenleri şişmiş bir Kaf Kaf’ın yolunun açık olacağını kestirmek güç değil.
Öyleyse gün dayanışma, gün safları sıklaştırma günü...
Şimdi değilse ne zaman?
Kaf Kaf için göreve
Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın konuğuyduk önceki gece...
Türkiye’de bir ilke imza attıkları projeleri KSK Fan Zone’u ziyaret ettik. Mavişehir’de, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’na yaklaşık 100 metre mesafede, yeşillikler içinde gerçekten çok şık bir mekan... Özellikle basketbol maçları öncesinde, sonrasında o mekanda oluşacak atmosferle kısa sürede Karşıyaka’nın en özel adreslerinden biri olmaya aday.
Ne mutlu ki, bu mekan aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü’ne de önemli bir ‘akar gelir’ olacak. KSK Fan Zone’un cirosunun yüzde 15’i kulübe aktarılacak.
Öncelikle böyle bir projeyi hayata geçiren Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı ve KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı’yı kutlamak gerek. Karşılıklı bir ‘kazan-kazan’ anlaşması olarak düşündüğüm bu proje, umuyorum ki hem belediye hem de kulüp için önemli bir gelir kaynağı olacak.
*
Yemekte Karşıyaka adına aldığımız tek güzel haber KSK Fan Zone da değildi. Büyükkarcı, transfer yasağını kaldırma adına atılan adımları aktarırken artık tünelin ucundaki ışığın göründüğünü anladık. Dile kolay, kulübün önünde dağ gibi duran 120 ayrı dosyadan geriye 11’i kalmış. Hatta yönetim, bu sorunların aşılması durumunda takıma nasıl takviye yapılacağı konusunda da hayli yol almış. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 7 yeni oyuncu, şimdiden takımla birlikte çalışmaya başlamış.
Sözün özü, Karşıyaka Yönetimi futbol takımını armasına yakışmayan yerlerden çıkarmak için var gücüyle çalışıyor.
*
Ancak...
Kongre sonrası başlatılan ve 1000 TL’ye satılan “3 yıllık kombine” biletlere ilginin henüz istenen düzeyde olmaması yönetimin canını sıkıyor.
Türkiye’de kent bilincinin en yüksek olduğu, aidiyetin en derinden hissedildiği noktalardan biri Karşıyaka...
Evet kimse futbol takımının bulunduğu yerden mutlu değil... Evet, rakip takımların ismi bile ağızda ekşi bir tat bırakıyor. Şüphesiz ki Ay-Yıldızlı o armaya o lig yakışmıyor.
Ancak Karşıyaka bu çileden kurtulacaksa, bir futbol devrimi yaşayacaksa bunun olmazsa olmazı taraftar.
Devrimler dipten gelen hareketlerle olur. Önderleri vardır ama ateşleyen halktır.
Tribünleri dolu, enerjisi yüksek, yelkenleri şişmiş bir Kaf Kaf’ın yolunun açık olacağını kestirmek güç değil.
Öyleyse gün dayanışma, gün safları sıklaştırma günü...
Şimdi değilse ne zaman?