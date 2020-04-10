Günlük hayatın koşuşturması, temposu, heyecanı... Öyle bir yoğunluk ki, insanın değerlendirmeleri de daha kısa metrajlı oluyor. Kovid 19’a bir de bu açıdan bakmak gerek. Virüs nedeniyle evdeyiz ve bu kendi adıma fotoğraflara daha geniş açıdan bakma şansı demek... İzliyoruz, okuyoruz, düşünüyoruz... Türk sporuna da bu pencereden bakma zamanı.
Kabul etmek gerekiyor ki artık yeni bir dönem bekliyor bizi... Çoğu ‘son kullanma tarihi gelmiş’ dünya yıldızlarını izlediğimiz, boyumuzu aşan kontratlarla borca battığımız, kısacası bol keseden harcadığımız günlerin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son 2-3 yıldır zaten etkisini gösteren ekonomik sıkıntılar, Korona sonrası yepyeni bir dönemin geleceğinin işareti.
Artık devir, ‘kıt kaynakları en doğru şekilde kullanma’ devri...
Bu anlamda şanslı bir kulüp Göztepe. Sağlıklı bir ekonomik yapının üzerine kurulmuş, borç yükünden uzak kalmayı başarmış, yepyeni stadıyla yeni gelir kaynaklarına kavuşmuş... Tüm bunları bir araya getirdiğimizde, yeni dönemin yıldızlarından biri olma kapısı açılıyor Sarı-Kırmızılılara. Öncelikle bu noktaya gelinmesinde Başkan Mehmet Sepil’e teşekkür etmek gerek.
Ancak fotoğraftaki güzellikler gibi, eksiklere de bakmak şart.
Göztepe’nin ekonomik açıdan olduğu gibi ‘futbol yönetimi’ açısından da sağlam temellere oturtulmaya ihtiyacı var.
Güçlü bir oyuncu tarama ekibi, hem yurt içi hem yurt dışında potansiyeli keşfetme hünerine sahip bir futbol aklı, altyapıdan veya dışarıdan gelen yetenekleri takıma kazandırabilen bir teknik ekip.
Yakın dönemde bunları detaylı olarak analiz edeceğiz.
Çünkü geçen yılın son 5 dakikasına ligde kalmayı başaran takımla, bu yıl Avrupa hayalleri kuran arasındaki uçurumu ortadan kaldırmanın yolu, bu yapıyı oluşturmaktan geçiyor.
Göztepe ve geniş açı
Günlük hayatın koşuşturması, temposu, heyecanı... Öyle bir yoğunluk ki, insanın değerlendirmeleri de daha kısa metrajlı oluyor. Kovid 19’a bir de bu açıdan bakmak gerek. Virüs nedeniyle evdeyiz ve bu kendi adıma fotoğraflara daha geniş açıdan bakma şansı demek... İzliyoruz, okuyoruz, düşünüyoruz... Türk sporuna da bu pencereden bakma zamanı.
Kabul etmek gerekiyor ki artık yeni bir dönem bekliyor bizi... Çoğu ‘son kullanma tarihi gelmiş’ dünya yıldızlarını izlediğimiz, boyumuzu aşan kontratlarla borca battığımız, kısacası bol keseden harcadığımız günlerin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son 2-3 yıldır zaten etkisini gösteren ekonomik sıkıntılar, Korona sonrası yepyeni bir dönemin geleceğinin işareti.
Artık devir, ‘kıt kaynakları en doğru şekilde kullanma’ devri...
Bu anlamda şanslı bir kulüp Göztepe. Sağlıklı bir ekonomik yapının üzerine kurulmuş, borç yükünden uzak kalmayı başarmış, yepyeni stadıyla yeni gelir kaynaklarına kavuşmuş... Tüm bunları bir araya getirdiğimizde, yeni dönemin yıldızlarından biri olma kapısı açılıyor Sarı-Kırmızılılara. Öncelikle bu noktaya gelinmesinde Başkan Mehmet Sepil’e teşekkür etmek gerek.
Ancak fotoğraftaki güzellikler gibi, eksiklere de bakmak şart.
Göztepe’nin ekonomik açıdan olduğu gibi ‘futbol yönetimi’ açısından da sağlam temellere oturtulmaya ihtiyacı var.
Güçlü bir oyuncu tarama ekibi, hem yurt içi hem yurt dışında potansiyeli keşfetme hünerine sahip bir futbol aklı, altyapıdan veya dışarıdan gelen yetenekleri takıma kazandırabilen bir teknik ekip.
Yakın dönemde bunları detaylı olarak analiz edeceğiz.
Çünkü geçen yılın son 5 dakikasına ligde kalmayı başaran takımla, bu yıl Avrupa hayalleri kuran arasındaki uçurumu ortadan kaldırmanın yolu, bu yapıyı oluşturmaktan geçiyor.