Yurt meselesi başka bahara mı kaldı?

Zeytin diyarı Orhangazi, Gemlik ve İznik’te hasat mevsimi başladı.Marmarabirlik’in geçen hafta fiyatları açıklamasının ardından, birlik başta olmak üzere özel sektör ve tarımsal kalkınma kooperatifleri ve son olarak da Tarım Kredi Kooperatifi zeytin alımlarına başladı.

Her kuruluş da bu yılki alım fiyatlarını belirledi.

Belirlenen fiyatlar üç aşağı beş yukarı birbirine çok yakın.

Bu yıl bölgede zeytin üretiminde rekolte miktarı yüksek, ama genel olarak ince taneli zeytin ağırlıkta.

Yine de ürün miktarının fazla olması üreticiyi sevindirecek boyutta.

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Zeytinde hasat mevsiminin başlaması ile birlikte ciddi de bir kriz baş göstermeye başladı.

Zeytin işçisi...

