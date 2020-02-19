Yurt için yine sanayi devi devreye giriyor

Orhangazi’de üniversite binası bilindiği gibi birkaç yıldır hizmet vermeye başladı.
Uludağ Üniversitesi Orhangazi Asil Çelik Meslek Yüksek Okulu bugünkü hali ile son derece modern, rezerv alanları ile de hem büyümeye hem yeni üniversite için son derece uygun bir bina oldu.
Üniversite binası bugün hizmet veriyor, ama bu binanın yapılış hikayesi çok eskilere dayanıyor.
UÜ Orhangazi MYO’nun Belediyeye ait eski soğuk hava deposunda hizmet verdiği dönemlerde binanın okula yakışmadığı fikri ile yeni bir bina yapılması için kollar sıvanmıştı. O dönemde belde belediyesi olan Yeniköy Belediyesi’nin merhum belediye başkanı İbrahim Çelikten üniversite binası için arsa tahsisini hiç düşünmeden gerçekleştirmişti. Arsa tamamdı ama, maliyeti yüksek olan binanın yapılması en büyük sorundu. Nitekim o dönemde önce üniversite yapma ve yaşatma derneği kuruldu. O günkü UÜ rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran’ın da katılımı ile yine bugün aramızda olmayan ORMO eski Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mühendis Orhan Öcalgiray ile protokol imzalanmıştı. O gün itibarı ile binanın yapımını büyük oranda Orhan Öcalgiray üstlenmişti. Ancak gelin görün ki bu bir türlü gerçekleşmedi.
*
Yeniköy’de o dönemin belediye başkanı İbrahim Çelikten’in görev süresi tamamlanmış, arsanın 3 yıllık şartlı tahsis dönemi de bitmişti. Bir anlamda üniversite binası hayali suya düşmek üzereydi ki, işte o dönemde OTSO Başkanı olan Ergün Efendioğlu ve o dönemin OTSO yönetimi devreye girdi. Hem oda hem üniversite derneğini harekete geçirdi.
O dönemde 150 bin TL maliyetle üniversitenin projesi Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanmıştı. İş kalmıştı binanın yapımına. İşte o dönemde birçok alternatif arasında kalınmasına rağmen, siyasi erk ve Orhangazi TSO’nun devreye girmesi ile Asil Çelik fabrikası inşaat yapımını üstlenmişti. Ve tam 6 milyonluk bir yatırımla üniversite binası tamamlanarak hizmete girmiş oldu.
*
Bugüne kadar da ihtiyaca fazlası ile yanıt vererek eğitimini sürdürdü. Ancak gelin görün ki, üniversite binası son derece modern olmasına rağmen, öğrenci yurt binası gibi önemli ve çok büyük bir eksiği vardı. Bu konuda üniversite binası yapıldığından bu yana yerel yöneticiler, siyasiler, STK’lar sürekli bu iş üzerinde durdu.
Çareler arandı. Öğrenci yurtlarını yapmakla yükümlü Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu devreye sokuldu.
Ancak, öğrenci mevcudunun yetersiz olmasından dolayı KYK yurt binası projesini bir türlü hayata geçir(e)medi. Bu durum hiç de iyi bir haber olmadığı için, yerel yönetim farklı çareler peşinde koşmaya başladı. İşte tüm görüşmeler ve çareler dönüp dolaşıp bir noktada düğümlenince, devreye yine bir firma giriyor.
*
Bir süredir üzerinde çalışılan ve planlanan öğrenci yurt binası ile ilgili yine bildik bir firma devreye giriyor.
Üniversite binasını yapan Asil Çelik fabrikasının büyük ortaklarından ve 2 yıl önce Döktaş fabrikasını da satın alan GÜRİŞ.
Evet, Orhangazi’ye yurt binası yapılması konusu GÜRİŞ firmasının üst yönetiminin gündeminde.
Konu tam anlamı ile şekillendikten sonra yurt binası ile ilgili çalışmaların da başlayacağını umuyorum. Şayet GÜRİŞ yurt binasını da Orhangazi’ye kazandırırsa, okul binasından sonra bu konu tam anlamı ile ‘bal-kaymak’ olacak.
Ve şayet bu proje gerçekleşirse, Asil Çelik ve GÜRİŞ firması Orhangazi’ye bugüne kadar yapılmış olan en büyük eğitim yatırımını da yapmış olacak.
*
Tabii ki olayın bu seviyeye gelmesinin arkasında gizli kahramanlar da var.
Umarım GÜRİŞ’in yurt binası projesi hayata geçer de, biz de hem GÜRİŞ firmasındaki eğitim gönüllüsü patronları, hem bu işin arka planındaki gizli kahramanları paylaşma şansı yakalarız.
Yurt için yine sanayi devi devreye giriyor
Orhangazi’de üniversite binası bilindiği gibi birkaç yıldır hizmet vermeye başladı.
Uludağ Üniversitesi Orhangazi Asil Çelik Meslek Yüksek Okulu bugünkü hali ile son derece modern, rezerv alanları ile de hem büyümeye hem yeni üniversite için son derece uygun bir bina oldu.
Üniversite binası bugün hizmet veriyor, ama bu binanın yapılış hikayesi çok eskilere dayanıyor.
UÜ Orhangazi MYO’nun Belediyeye ait eski soğuk hava deposunda hizmet verdiği dönemlerde binanın okula yakışmadığı fikri ile yeni bir bina yapılması için kollar sıvanmıştı. O dönemde belde belediyesi olan Yeniköy Belediyesi’nin merhum belediye başkanı İbrahim Çelikten üniversite binası için arsa tahsisini hiç düşünmeden gerçekleştirmişti. Arsa tamamdı ama, maliyeti yüksek olan binanın yapılması en büyük sorundu. Nitekim o dönemde önce üniversite yapma ve yaşatma derneği kuruldu. O günkü UÜ rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran’ın da katılımı ile yine bugün aramızda olmayan ORMO eski Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mühendis Orhan Öcalgiray ile protokol imzalanmıştı. O gün itibarı ile binanın yapımını büyük oranda Orhan Öcalgiray üstlenmişti. Ancak gelin görün ki bu bir türlü gerçekleşmedi.
*
Yeniköy’de o dönemin belediye başkanı İbrahim Çelikten’in görev süresi tamamlanmış, arsanın 3 yıllık şartlı tahsis dönemi de bitmişti. Bir anlamda üniversite binası hayali suya düşmek üzereydi ki, işte o dönemde OTSO Başkanı olan Ergün Efendioğlu ve o dönemin OTSO yönetimi devreye girdi. Hem oda hem üniversite derneğini harekete geçirdi.
O dönemde 150 bin TL maliyetle üniversitenin projesi Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanmıştı. İş kalmıştı binanın yapımına. İşte o dönemde birçok alternatif arasında kalınmasına rağmen, siyasi erk ve Orhangazi TSO’nun devreye girmesi ile Asil Çelik fabrikası inşaat yapımını üstlenmişti. Ve tam 6 milyonluk bir yatırımla üniversite binası tamamlanarak hizmete girmiş oldu.
*
Bugüne kadar da ihtiyaca fazlası ile yanıt vererek eğitimini sürdürdü. Ancak gelin görün ki, üniversite binası son derece modern olmasına rağmen, öğrenci yurt binası gibi önemli ve çok büyük bir eksiği vardı. Bu konuda üniversite binası yapıldığından bu yana yerel yöneticiler, siyasiler, STK’lar sürekli bu iş üzerinde durdu.
Çareler arandı. Öğrenci yurtlarını yapmakla yükümlü Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu devreye sokuldu.
Ancak, öğrenci mevcudunun yetersiz olmasından dolayı KYK yurt binası projesini bir türlü hayata geçir(e)medi. Bu durum hiç de iyi bir haber olmadığı için, yerel yönetim farklı çareler peşinde koşmaya başladı. İşte tüm görüşmeler ve çareler dönüp dolaşıp bir noktada düğümlenince, devreye yine bir firma giriyor.
*
Bir süredir üzerinde çalışılan ve planlanan öğrenci yurt binası ile ilgili yine bildik bir firma devreye giriyor.
Üniversite binasını yapan Asil Çelik fabrikasının büyük ortaklarından ve 2 yıl önce Döktaş fabrikasını da satın alan GÜRİŞ.
Evet, Orhangazi’ye yurt binası yapılması konusu GÜRİŞ firmasının üst yönetiminin gündeminde.
Konu tam anlamı ile şekillendikten sonra yurt binası ile ilgili çalışmaların da başlayacağını umuyorum. Şayet GÜRİŞ yurt binasını da Orhangazi’ye kazandırırsa, okul binasından sonra bu konu tam anlamı ile ‘bal-kaymak’ olacak.
Ve şayet bu proje gerçekleşirse, Asil Çelik ve GÜRİŞ firması Orhangazi’ye bugüne kadar yapılmış olan en büyük eğitim yatırımını da yapmış olacak.
*
Tabii ki olayın bu seviyeye gelmesinin arkasında gizli kahramanlar da var.
Umarım GÜRİŞ’in yurt binası projesi hayata geçer de, biz de hem GÜRİŞ firmasındaki eğitim gönüllüsü patronları, hem bu işin arka planındaki gizli kahramanları paylaşma şansı yakalarız.