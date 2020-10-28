Yıkılan okul binalarının akibeti ne oldu?

Gerçekten de göldeki su kaybı artık endişe verici boyutlara ulaşmış durumda.
Sadece bu bölgenin değil belki de Türkiye için en önemli değerlerin başında geliyor İznik Gölü.
Gölün temizliğinden tutun da, su seviyesindeki kayıpların nedenleri, önlemleri ve çözümleri ile ilgili ne yazık ki sayfalar dolusu yazılar da yazsak, öyle görünüyor ki yetkililerden en ufak bir adım gelmeyecek.
Bugüne kadar İznik Gölü’nün içinde bulunduğu olumsuzlukları dile getirip durduk.
Ancak, gölün nimetleri çevreye ve insanlığa faydaları da yok değil.
En önemlisi de göl ürünleri.
Balıkçılık bunlardan birisi.
Hatırlamak gerekirse, bölge için 3 önemli husus önümüzdeki süreçte bölge için hayati öneme sahip.
Birincisi ve en önemlisi Gemlik’te inşa edilecek olan yerli otomobil fabrikası.
İkincisi, üniversitenin içinde bulunduğu durum.
Üçüncüsü ise 2021 Eylül ayında İznik’te yapılacak olan Dünya Göçebe Oyunları.
Bunlar bölge için en önemli ve öncelikli 3 konu.
Örnekleri çoğaltabiliriz.
Örneğin, Orhangazi’nin geçmiş dönemde öne çıkan ama yeni dönem ile birlikte yine rafa kaldırılan Termal Turizm gücü.
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksek Okulu’nda şu an itibarı ile 4 bölüm bulunuyor.
- Bilgisayar Teknolojileri bölümü,
- Elektronik ve Otomasyon bölümü,
- Makine ve Metal Teknolojileri bölümü
- Park ve Bahçe Bitkileri bölümü.
Hatırlanacağı gibi bu dört bölüme ilave olarak Orhangazi Asil Çelik MYO’ya yeni bölüm kazandırılmıştı.
- Otomotiv bölümü.
Gerçekten de hiçbir dönem böylesine çekilme görmemiştim.
Göl seviyesi artık kıyıdan 30 metreden fazla çekilmiş durumda.
Göldeki su seviyesinin bu denli düşmesi elbette bizleri endişelendiriyor.
Çünkü, herkesin bildiği gibi İznik Gölü sadece bölge için değil,
İstanbul ve civarı için de son derece önemli bir göl.
İznik gölü olağanüstü hallerde içme suyu kaynağı olarak dahi kullanılabilecek, bölge tarımı için son derece hayati öneme sahip bir su kaynağı.
Ancak, ne yazık ki yerel imkanlarla göl yolunda şu güne kadar hiçbir çalışma yapılmadı, yapılamadı.
Orhangazi’den İznik Gölü’nün güney yakasından İznik istikametine giden yolun bağlantısıdır Göl Yolu.
Dahası, Orhangazi’ye bağlı 10’a yakın eski köye ulaşımı sağlayan yol.
İlave olarak da yine aynı bölgedeki onlarca sanayi kuruluşuna bağlantı sağlayan bir yol olması hasebiyle, gün içinde binlerce aracın geçtiği bir yol.
Göl Yolu, artık bu trafiğe yetmiyor.
Yetmediği için de sık sık trafik kazası yaşanıyor.
Son birkaç ayda hem ölümlü hem de yaralanmalı bir çok trafik kazasına sahne oldu Göl Yolu.
Belediye bünyesinde faaliyetini sürdüren Tarım A.Ş. Bursa’ya has bir çok tarım ürününe destek oluyor.
Üretimden, pazarlamaya kadar hem müstahsile, hem de bu işin ticaretini yapanlara ciddi destekleri var Tarım A.Ş.’nin.
Siyah inciri, şeftalisi, yaban mersini, böğürtleni, deveci armudu ve daha bir çok ürüne yönelik farklı desteklemeleri var.
Verdiği desteklerle üretici bir nebze olsun rahatlıyor.
Bundan daha da önemlisi tarım ürünlerinin katma değeri yüksek, nitelikli üretilmesine de üretici için yeni ve hatta uluslararası pazarlar da bulmaya devam eden Tarım A.Ş.’nin bir çelişkisi var.
Bilindiği gibi Bursa’nın en önemli tarım ürünlerinin başında zeytin geliyor.
Ancak, gelin görün ki Tarım A.Ş. zeytine destek vermiyor,
Göçebe oyunları, Orta Asya’daki geleneksel sporların ve Türk kültürünün yaşatılması amacı ile düzenleniyor.
En son 2018 yılında Kırgızistan’da ülkenin kuzeyindeki Çopan-Ata şehrinde düzenlenmişti.
Kırgızistan’daki Göçebe Oyunları bu organizasyonun üçüncüsüydü.
Dördüncüsü 2020 yılının eylül ayında Türkiye’de yapılacaktı.
Ancak, Mart ayında patlak veren Korona Virüs salgını oyunların 2021 yılının eylül ayına ertelenmesine neden olmuştu.
Göçebe Oyunları Türk kültürü için son derece önemli ve büyük bir organizasyon.
En son 2018 yılında Kırgızistan’da yapılan oyunlar “Birlikte Güç, Ruhta Güç” sloganı ile yapılmıştı.
Göçebe oyunları, Orta Asya’daki geleneksel sporların ve Türk kültürünün yaşatılması amacı ile düzenleniyor.
En son 2018 yılında Kırgızistan’da ülkenin kuzeyindeki Çopan-Ata şehrinde düzenlenmişti.
Kırgızistan’daki Göçebe Oyunları bu organizasyonun üçüncüsüydü.
Dördüncüsü 2020 yılının eylül ayında Türkiye’de yapılacaktı.
Ancak, Mart ayında patlak veren Korona Virüs salgını oyunların 2021 yılının eylül ayına ertelenmesine neden olmuştu.
Göçebe Oyunları Türk kültürü için son derece önemli ve büyük bir organizasyon.
En son 2018 yılında Kırgızistan’da yapılan oyunlar “Birlikte Güç, Ruhta Güç” sloganı ile yapılmıştı.
Bursa’nın İstanbul’a açılan kapısında, devasa sanayi kuruluşları, tarımdaki ciddi potansiyeli, lojistik olarak son derece önemli ve avantajlı bir yerde bulunması ve Marmara Bölgesi’nin göbeğinde olmasına rağmen istediği sıçramayı bir türlü sağlayamamış bir şehir, Orhangazi.
Orhangazi’nin bu makus talihi ile ilgili hep bir şeyler söylenmiştir bugüne kadar.
Mesela, Orhangazi’nin kocaman bir köy gibi Yalova, Gemlik ve İznik’in arasına sıkışmış bir şehir olduğu söylenir.
Öyledir gerçekten de.
Bunun nedeni ise şehrin büyük bir çoğunluğunun hep küçük olsun, benim olsun mantığı ile yönetilmesinden kaynaklanıyor.
Bu yüzdendir ki hep yerinde saymış, hatta geriye gitmiş dönemleri de var Orhangazi’nin.
İlçenin bir sıçramaya, bir üst lige taşınmaya ihtiyacı var.
Bursa’nın İstanbul’a açılan kapısında, devasa sanayi kuruluşları, tarımdaki ciddi potansiyeli, lojistik olarak son derece önemli ve avantajlı bir yerde bulunması ve Marmara Bölgesi’nin göbeğinde olmasına rağmen istediği sıçramayı bir türlü sağlayamamış bir şehir, Orhangazi.
Orhangazi’nin bu makus talihi ile ilgili hep bir şeyler söylenmiştir bugüne kadar.
Mesela, Orhangazi’nin kocaman bir köy gibi Yalova, Gemlik ve İznik’in arasına sıkışmış bir şehir olduğu söylenir.
Öyledir gerçekten de.
Bunun nedeni ise şehrin büyük bir çoğunluğunun hep küçük olsun, benim olsun mantığı ile yönetilmesinden kaynaklanıyor.
Bu yüzdendir ki hep yerinde saymış, hatta geriye gitmiş dönemleri de var Orhangazi’nin.
İlçenin bir sıçramaya, bir üst lige taşınmaya ihtiyacı var.
Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve İl Turizm Müdürlüğü birçok çalıştay ve planlama ile Bursa turizminin geleceğini tartışıyor.
Bursa genelini değerlendirdiğimizde elbetteki sadece Bursa merkez değil, ilçelerde de turizm konusunda ciddi potansiyeller var.
İşte bu potansiyelin kente katkısını daha da artırmak için bir çok kesim kafa patlatıyor.
Bursa turizminin önemli unsurlarından birisi de İznik bölge turizmi.
İznik’te kapalı olan müzenin açılması, diğer turizm değerlerinin yeniden ortaya çıkarılma çabalarını da izliyor, görüyoruz.
Bursa’nın turizmdeki bir diğer önemli objesi ise Termal Turizm.
Bildiğiniz gibi sıcak su kaynaklarının da olduğu Bursa’da öne çıkan merkezdeki termal kaplıcalar, İnegöl Oylat ve Orhangazi’deki Keramet Ilıca.
Biliyoruz ki, her aile, her ebeveyn çocuğunun akademik eğitim almasını ister, tıp okumasını, hukuk okumasını, mühendislik fakültelerini okuyup iyi eğitim alıp mesleğini eline almasını ister.
Ama ülkenin fabrika işçisine de, teknikere de vasıflı çalışana da ihtiyacı var.
Bugün, Bursa ve tüm bölgesindeki sanayi kuruluşlarının yaşadığı en büyük sorun ne yazık ki kalifiye eleman.
Yeteri kadar kalifiye eleman olmaması, ara eleman kıtlığı sanayicinin de en büyük meseleleri arasında yer alıyor.
Dolayısıyla mesleki eğitimin önü daha da açılmalı, mesleki eğitim veren okulların kalite standardı yükseltilmeli, ortaokul sonrasında öğrencilerin buralara yönlendirilmeli. Kısacası mesleki eğitim oranının artırılması gerekli.
Yaz ayları güzel, denize girmek güzel, piknik yapmak güzel de, bu dönemlerin bir de kabusu var: Boğulmalar.
Devlet yahut yerel yönetimler bulundukları bölgelerde ne kadar tedbir alsa da, yaz aylarında üzücü boğulma vakaları ile yine karşı karşıya kalıyoruz.
Bu durum ne yazık ki İznik Gölümüz için de geçerli.
Her yıl gölde yaşanan boğulmalar birçok ocağa ateş düşürüyor.
Yaz dönemlerinde plaj bölgelerinde işte bu boğulma olaylarına karşı önlemler alınır.
Denize ya da göle girilebilecek bölgeler devletin ilgili kurumlarınca belirlenir.
Yetmez, yerel yönetimler kanalı ile de cankurtaran hizmetleri verilir.
Festival birçok kurum tarafından düzenlenirken, Altın Zeytin Ödülleri Kaymakamlık tarafından organize ediliyordu.
Geride kalan 4 yılda durum böyleydi.
Ancak ne olduysa bu yıl oldu.
Geçmiş yıllarda yapılan Altın Zeytin Ödülleri Kasım ayındaki zeytin festivalinin bitiminde, yani finalinde yapılırken, geçen yıl kasım ayında Altın Zeytin Ödül töreni düzenlenemedi.
Bunda en büyük etken ise Orhangazi Belediyesi’nin hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da “Para yok” yaklaşımıydı.
Daha açık ifadeyle, Kaymakamlık bu yıl da Altın Zeytin Ödül törenini ısrarla yapmak isterken, Belediye yine birçok hususta olduğu gibi “gerek yok” mantığı ile olaya yaklaşmıştı.
Nihayetinde, bu yıl tayini gerçeklemesi beklenen Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz, geldiği günden bu yana düzenlediği programı bu yıl da yapıp öyle veda etmeyi düşünüyordu.
Tarım, çok hakim olduğumuz bir konu olmasa da, en azından üretim miktarları, üretimde artan kalite, daha da önemlisi gıda ihracatı rakamlarına bakınca, konu ile ilgili bir şey bilmesek de, rakamların ortaya koyduğu realiteyi de anlayabiliyoruz.
Türkiye ise uluslararası ticaretin durma noktasına geldiği bu dönemde gıda ürünleri ihracatını 2020’nin ilk 5 ayında önceki yıla göre yüzde 118 artırdı.
Toplam gıda ürünleri ihracatı 38 milyar 706 milyon 423 bin 467 TL’ye ulaşırken en büyük artış yüzde 415 ile şeker, şeker ürünleri ve bal kategorilerinde yaşandı.
*
Bursa bölgesi tarım üretiminde son yıllardaki artışlarının yanı sıra, kaliteli, nitelikli ürünleri ile dikkat çekiyor.
Bursa’yı düşünürken, hep Cengiz Numanoğlu’nun “Burası Bursa” şiiri aklıma gelir.
Büyük usta Bursa’yı şiiri ile anlatırken, tarihi özellikleri ile anlatmış.
Cumalıkızık 2014 yılında Dünya mirası olarak kaydedildi.
Haliyle de Cumalıkızık’ın koruma altına alınması da böylece hem ulusa hem de uluslar arası boyuta taşınmıştı.
Cumalkızık’ın eşsiz güzelliği de herkesin dilindedir.
Peki, Cumalıkızık kadar önemsenecek, aynı değeri görecek başka yerlerimiz yok mu bu bölgede?
Aslında birçok Bursa köylerinde benzer tarihi değerlere rastlayabilirsiniz.
Bursa’nın her köşesi tarih ve doğal güzellikle dolu.
Bunlara örnek verebileceğimiz yerlerden bir kaçı da Orhangazi’de.
Pazar akşamı Bursa’da şiddetli bir yağış oldu.
Kestel’in bazı köyleri, Orhangazi’nin bazı köyleri ile İznik’te sel felaketleri yaşandı.
Ne yazık ki sel felaketinde 6 vatandaşımızı da kaybettik.
Haziran ayı biterken etkili olan bu yağmurlar bazı çevrelerin de farklı yorumuna neden oluyor.
İklim dengelerini bozduk, durum böyle oldu.
Bilimsel bir açıklaması var mı yok mu bilemiyoruz.
Ancak, son dönemlerde yağan şiddetli yağmurlar,
Yıkılan okul binalarının akibeti ne oldu?
2020 yılının başlarında, henüz pandemi dünyayı ve ülkemizi vurmadan önce Bursa Valiliğinin Şubat ayında bir kararı olmuştu.
Bursa Valiliği, 2019 yılı boyunca Bursa genelindeki tüm okullarda olası depremlerde riskli okul binalarının tespiti için bir çalışma başlatmıştı.
Bu çalışma 2019 yılı sonunda tamamlanmış 2020 yılının ilk aylarında ise rapor haline getirilerek Valiliğe sunulmuştu.
Kontrolleri Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı yapmış, Bursa genelinde toplam 24 okul riskli bulunarak yıkım kararı verilmişti.
Valilik bu kararı 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının sömestir tatili esnasında açıklamış,, okulların yıkımına ise hemen başlanacağını belirtmişti.
Bursa genelinde belirlenen bu 24 okul binasının artık kullanılmaması, buralarda eğitim gören okulların en yakın bölgelerde başka okul binalarına taşınmaları talimatı verilmişti.
Nitekim, bu resmi karar sonrasında tüm bu 24 okul için, ilgili Milli Eğitim Müdürlükleri gerekli planlamayı yapıp bu okullardaki öğrencileri başka okullara taşımıştı.
Nihayet, bu taşınma ve şubat tatilinin tamamlanmasından sonra ikinci yarı yıl başlamıştı.
Okulların yıkımına ise sıralı bir şekilde başlanmış, Bursa genelindeki bu 24 okulun tamamının yıkımı gerçekleşmişti.
*
Bursa Genelinde yıkım kararı alınan okullar şunlardı:
Gemlik Atatürk İlkokulu A bloğa,
Gemlik Zübeyde Hanım Anaokulu Cumhuriyet İlkokulu ve Halitpaşa İHO’ya
Karacabey Cumhuriyet İlkokulu C blok ve Adnan Menderes Ortaokuluna
Karacabey 14 Eylül Ortaokulu B bloğa
Kestel Musa Fırat Coşkun Ortaokulu A bloğa
Mudanya Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu A bloğa
Mustafakemalpaşa Yalıntaş Ortaokulu A bloğa
Nilüfer Nedim Öztan İlkokulu NOSAB İlkokuluna
Orhangazi Erenlen M.T.A.L. Mehmet Akif Ersoy Ortaokuluna
Orhangazi Atatürk İlkokulu A bloğa
Orhangazi Sölöz Ortaokulu Gürleler İlkokuluna
Osmangazi Hürriyet Anadolu Lisesi A bloğa
Osmangazi Hüma Hatun MTAL Bahadır Aydın Ortaokuluna
Osmangazi Merinos İlkokulu Atatürk Anadolu Lisesi’nin B bloğa
Osmangazi Sönmez İlkokulu Şehit Doğan Sevinç Ortaokuluna
Osmangazi Sönmez İmam Hatip Ortaokulu Kamil Sarıaydın İlkokuluna
Osmangazi Yunuseli Hacı Naciye Kanaliçi İlkokulu 23 Nisan Ortaokuluna
Osmangazi Mithatpaşa İlkokulu Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi’ne
Osmangazi Başaran İlkokulu Kırcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yenişehir Akçeşme İlkokulu TOKİ Orhangazi Ortaokuluna
Yıldırım Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi A, B ve C blokları Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesine
Yıldırım Namazgah İhsan Dikmen İlkokulu Emir Buhari Ortaokuluna
Yıldırım Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu B blok, Ali Rıza Bey İmam Hatip Ortaokuluna
Yıldırım Şerif Artış İlkokulu B blok, A bloğa taşınacak.
*
O dönemde valilik bu yıkım kararlarını duyururken bir şeyin de altını çizmişti: “Yıkım kararı alınan eğitim binalarının en kısa sürede yıkılarak yeniden yapımı için tüm çalışmalar başlatılmıştır.”
Ancak yıkımın üzerinden aylar geçmesine ve yeni eğitim öğretim yılına girilmesine rağmen okulların inşaatı ile ilgili şu ana kadar hiçbir resmi açıklama yapılmadı.
Evet, Mart ayından itibaren tüm dünya bir pandemi sarmalına girmiş, neredeyse öncelikli tüm projeler ve planlamalar da rafa kalkmıştı.
Ancak;
Eğitim başka bir şey.
Eğitimin mutlaka her konuda önceliği olmalıdır.
Belki bugün pandemiden dolayı uzaktan eğitim ve haftada iki günlük eğitimler varken okul binaları ve derslik sıkıntıs yaşanmıyor.
Ama bu hep böyle gidecek diye de bir şey yok.
Umuyor ve bekliyoruz ki, hayat normale dönecek; çocuklar da okullarına kavuşacak.
İşte o zaman yıkımı yapılan ve başka okul binalarına taşınan bu okulların yaşadığı sorunlar da gün yüzüne çıkmış olacak.
Bu konuda Bursa Valiliği ya da Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün planlaması hangi aşamada bilmiyoruz,
Bu konuda herhangi bir açıklama da yok.
Hem öğrenci velileri hem eğitimcilerin beklentisi, yıkılan bu okul binaların yerlerine yenilerinin yapılması yönünde.
Eğitim konusunda her geçen günün kayıp olduğunu da düşünürsek, bu konuda biraz aceleci davranılmasını bekliyoruz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle