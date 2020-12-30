Yerli otomobil ve Orhangazi

Orhangazi, Marmara’nın göbeğinde, İstanbul’a bir adım, Bursa’ya yarım adım, İzmir’e iki adım mesafede.

Türkiye nüfusunun ve Türkiye ekonomisinin lokomotofi olan Marmara Bölgesi’nde yer almasına rağmen tarih boyunca bir çok fırsatı kaçırmış.

Deyim yerindeyse koskoca bir köy havasında kalmış bir ilçe.

Ne yazık ki...

Geçmişte kabuğunu kırmak için dönemsel olarak adımlar atsa da, bu adımlar değişen yönetim kademeleri nedeniyle hep sekteye uğramış.

Küçük olsun benim olsun mantığı ile yönetilmiş ve yönetilmeye devam eden bir ilçe. Bu gerçeği ticaret yapan, sanayinin içindeki herkes biliyor.

Kaçan bir çok fırsat olmuş.

Tarihi biraz geriye aldığımızda, 1980’li yılların sonlarından başlayıp 2000’li yıllara kadar bölgede her şehir kendi çapında yükünü alıp ilerlerken, Orhangazi ne yazık ki her türlü gelişimden geride kalmış.

