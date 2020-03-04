Yerli otomobil için süreç hızlanıyor

Türkiye’ye yeni vizyon katacak olan Yerli Otomobil’in fabrikası ile ilgili süreç hızlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Aralık tarihinde Yerli Otomobilin tanıtımını yaparken, fabrikasının da Gemlik’te kurulacağını ifade etmişti.
Gemlik’teki fabrika ise Gençali Mahallesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait arsanın bir bölümüne yapılacağı duyurulmuştu.
Yerli otomobilin aralık ayındaki tanıtımından sonra sadece Türkiye’de değil, dünyada ve özellikle de otomotiv devi ülkelerde geniş yankı uyandırmıştı.
Elektrikli olarak üretilecek olan yerli otomobil Türkiye’ye olduğu kadar da Bursa’ya, fabrikanın yapılacağı Gemlik’e, ve hemen dibindeki sanayi kenti Orhangazi’ye de ciddi katkılar sağlayacak.
Yerli otomobil ile ilgili her ne kadar bazı çevreler ‘hayal’ ‘yapılamaz’ ‘olmaz’ gibi laflar üretseler de, fabrikanın kurulması ile ilgili süreç beklenenden de hızlı işlemeye başladı.
Fabrikanın Gemlik’te kurulacağının açıklanmasının üzerinden tam 2 ay geçti.
Bu dönemde arsa ile ilgili çeşitli resmi işlemler başlatılmıştı.
Son adım, yani arsanın resmiyete kavuşması ise önceki gün yapılan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde atıldı.
Yerli otomobilin yapılacağı arsa ile ilgili plan değişikliği için Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı.
Toplantının tek gündem maddesi plan değişikliğiydi.
Büyükşehir Meclisinde Alinur Aktaş’ın başkanlık yaptığı toplantıda, daha önce askeri alan olan arsa, yapılan plan değişikliği ile sanayi alanına dönüştürüldü.
Böylece fabrikanın yapılması ile ilgili inşaat süreci artık resmen başlayabilecek.
*
Fabrika ile ilgili süreci zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce açıklamıştı.
Bahsedilen süreçte de aksama yaşanmadan devam ediyor.
Bürokrasiyi hızlı geçmek devletin tüm kademeleri de zaten devrede.
Cumhurbaşkanı Yaz aylarının başında fabrika inşaatının başlayacağının sinyalini vermişti.
Mecliste alınan karar ile bu takvimin de aksaklığa uğramadan işleyeceğini görüyoruz.
*
Yerli otomobilin arsası ile ilgili plan değişikliğinin görüşüldüğü meclis toplantısında bir güzel olay daha yaşandı.
Plan değişikliğine iktidar ve muhalefet meclis üyelerinin tamamı kabul oyu kullandı.
Karar oy birliği ile alındı.
Böylesine önemli ve ülke menfaatine olan bir konuda iktidar ve muhalefetin bir olması da takdir edilecek bir görüntü oldu.
Böylece artık fabrika inşaatının ihale sürecini bekleyeceğiz.
Büyükşehir Meclisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da dediği gibi, fabrika Türkiye ekonomisine olduğu gibi, Bursa ekonomisine de büyük katkı sağlayacak
Bölgeye de büyük değer katacak.
Toplantıda Alinur Aktaş konu ile ilgili farklı da bir detay paylaştı.
Alinur Aktaş, “2018 yılında Mart ayında külliyede Cumhurbaşkanımızla yaklaşık bir saat görüşme yaptım. Bu söz konusu yeri de ben söyledim. Askeri hara olarak kullanılan alanın ülke ekonomisi, şehir ekonomisi açısından rantabl kullanılmadığını ifade ettim” diyerek aslında yerli otomobilin daha 2018 yılında Cumhurbaşkanının kafasına yerleştirildiğini de ortaya koymuş oldu.
*
2 ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesi ile başlayan yerli otomobil heyecanı, Bursa, Gemlik ve Orhangazi bölgesinde fazlasıyla hissedilmeye devam ediyor.
Otomotiv yan sanayi merkezi olan Orhangazi,
Yereli otomobil konusunda bir pay alma, katkı sağlamanın da hesabını yapıyor.
Bu konuda her ne kadar yerel yönetimden ve Orhangazi’nin dinamiklerinden henüz somut bir adım atılmamış olsa da,
İş dünası en azından bu konu üzerinde somut adımlar ve çalışmalar yürütmeye başladı.
Bu konudaki detayları da günü geldiğinde paylaşacağız.
Yerli otomobil için süreç hızlanıyor
Türkiye’ye yeni vizyon katacak olan Yerli Otomobil’in fabrikası ile ilgili süreç hızlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Aralık tarihinde Yerli Otomobilin tanıtımını yaparken, fabrikasının da Gemlik’te kurulacağını ifade etmişti.
Gemlik’teki fabrika ise Gençali Mahallesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait arsanın bir bölümüne yapılacağı duyurulmuştu.
Yerli otomobilin aralık ayındaki tanıtımından sonra sadece Türkiye’de değil, dünyada ve özellikle de otomotiv devi ülkelerde geniş yankı uyandırmıştı.
Elektrikli olarak üretilecek olan yerli otomobil Türkiye’ye olduğu kadar da Bursa’ya, fabrikanın yapılacağı Gemlik’e, ve hemen dibindeki sanayi kenti Orhangazi’ye de ciddi katkılar sağlayacak.
Yerli otomobil ile ilgili her ne kadar bazı çevreler ‘hayal’ ‘yapılamaz’ ‘olmaz’ gibi laflar üretseler de, fabrikanın kurulması ile ilgili süreç beklenenden de hızlı işlemeye başladı.
Fabrikanın Gemlik’te kurulacağının açıklanmasının üzerinden tam 2 ay geçti.
Bu dönemde arsa ile ilgili çeşitli resmi işlemler başlatılmıştı.
Son adım, yani arsanın resmiyete kavuşması ise önceki gün yapılan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde atıldı.
Yerli otomobilin yapılacağı arsa ile ilgili plan değişikliği için Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı.
Toplantının tek gündem maddesi plan değişikliğiydi.
Büyükşehir Meclisinde Alinur Aktaş’ın başkanlık yaptığı toplantıda, daha önce askeri alan olan arsa, yapılan plan değişikliği ile sanayi alanına dönüştürüldü.
Böylece fabrikanın yapılması ile ilgili inşaat süreci artık resmen başlayabilecek.
*
Fabrika ile ilgili süreci zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce açıklamıştı.
Bahsedilen süreçte de aksama yaşanmadan devam ediyor.
Bürokrasiyi hızlı geçmek devletin tüm kademeleri de zaten devrede.
Cumhurbaşkanı Yaz aylarının başında fabrika inşaatının başlayacağının sinyalini vermişti.
Mecliste alınan karar ile bu takvimin de aksaklığa uğramadan işleyeceğini görüyoruz.
*
Yerli otomobilin arsası ile ilgili plan değişikliğinin görüşüldüğü meclis toplantısında bir güzel olay daha yaşandı.
Plan değişikliğine iktidar ve muhalefet meclis üyelerinin tamamı kabul oyu kullandı.
Karar oy birliği ile alındı.
Böylesine önemli ve ülke menfaatine olan bir konuda iktidar ve muhalefetin bir olması da takdir edilecek bir görüntü oldu.
Böylece artık fabrika inşaatının ihale sürecini bekleyeceğiz.
Büyükşehir Meclisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da dediği gibi, fabrika Türkiye ekonomisine olduğu gibi, Bursa ekonomisine de büyük katkı sağlayacak
Bölgeye de büyük değer katacak.
Toplantıda Alinur Aktaş konu ile ilgili farklı da bir detay paylaştı.
Alinur Aktaş, “2018 yılında Mart ayında külliyede Cumhurbaşkanımızla yaklaşık bir saat görüşme yaptım. Bu söz konusu yeri de ben söyledim. Askeri hara olarak kullanılan alanın ülke ekonomisi, şehir ekonomisi açısından rantabl kullanılmadığını ifade ettim” diyerek aslında yerli otomobilin daha 2018 yılında Cumhurbaşkanının kafasına yerleştirildiğini de ortaya koymuş oldu.
*
2 ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesi ile başlayan yerli otomobil heyecanı, Bursa, Gemlik ve Orhangazi bölgesinde fazlasıyla hissedilmeye devam ediyor.
Otomotiv yan sanayi merkezi olan Orhangazi,
Yereli otomobil konusunda bir pay alma, katkı sağlamanın da hesabını yapıyor.
Bu konuda her ne kadar yerel yönetimden ve Orhangazi’nin dinamiklerinden henüz somut bir adım atılmamış olsa da,
İş dünası en azından bu konu üzerinde somut adımlar ve çalışmalar yürütmeye başladı.
Bu konudaki detayları da günü geldiğinde paylaşacağız.