Yarım kalan yatırımlar ne olacak? 

Evet, dünya ve hatta ülkemiz bir koronavirüs illeti ile boğuşuyor.Tüm enerjimizi bu illetten kurtulmak için harcıyoruz.
Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere.
Sağlık Bakanlığı ve devletin tüm kurumları bu mücadeleyi veriyor.
Son haftalarda ortaya çıkan rakamlar da gösteriyor ki verilen mücadele karşılık bulmaya başladı.
Düşen vaka sayıları, ölümler ve artan iyileşen vatandaş sayısı bizleri sevindirmeye başladı.Elbette mücadele bitmedi.
Uzun süre de bitecek gibi görünmüyor.
Asla rehavete kapılmadan, salgın tedbirlerini yine en üst seviyede tutarak bu mücadelemizi mutlaka vereceğiz.
*
Türkiye salgın ile mücadele ederken, özellikle yatırımlar konusunda da aksaklığa meyil vermemek için devlet kurumları gerekli önlemleri alıyor.
Türkiye genelinde büyük projeler hız kesmeden devam ediyor.
Bununla birlikte bir çok belediye virüse rağmen yatırımlarını ve projelerini sürdürüyor.
Ancak, bu durum Orhangazi’de öyle değil.
Orhangazi neredeyse tüm yatırımlarında şalter indirmiş durumda.
Buna bağlı olarak sanki şehri yönetenlerin de virüsten mütevellit bir rehavet izleri var.
Nasıl olsa virüs var, ‘Salgın ile ilgili yapabildiğimizi yapalım’, gerisi çok da mühim değil.
*
Oysa virüs sonrasında hayat devam edecek.
İnsanlar günlük yaşantılarına belki de kısa bir süre sonra dönecek.
Millet, yine hem devletten hem yerel yönetimden olması gereken hizmetleri talep edecek.
Bırakın yeni projeler üretmeyi, en azından hem milletin cebindeki paranın heba olmaması, hem de başlayan projelerin bir an önce tamamlanıp hizmete girmesi için vatandaşların talepleri olacak.
*
Peki Orhangazi’de, yarım kalan ve tamamlanmayı bekleyen projeler neler?
En önemli proje şehrin tam orta yerinde her gelen geçenin yüzüne bir şekilde bakan kültür merkezi.
Bildiğiniz gibi kültür merkezi projesinde bırakın virüs dönemini öncesinde de zaten Büyükşehir Belediyesi’nin ödenek yetersizliği bahanesi ile proje durmuştu.
Kültür Merkezi inşaatında neredeyse 1 yıldır hiç bir çalışma yapılmıyor,
Proje yarım bekliyor.
Dahası, yapılan kısımlar da çürümeye terk edilmiş durumda.
Bu konuda Büyükşehir Belediyesinin acil önlem alıp projenin tamamlanması ve hizmete girmesi için bir adım atması gerekiyor.
Büyükşehir Belediyesi ile bu iletişimi kuracak olan da yine yerel yönetimdir.
*
Diğer bir proje ise Hürriyet Mahallesinde kaderine terkedilmiş durumda olan Hürriyet Sosyal Tesisi.
Mahalledeki sivil toplum kKuruluşları için planlanan alt katı ticaret merkezi, üst katları ise sosyal tesis olarak planlanan Hürriyet Sosyal Tesisleri’nde de tam 1 yıldır çalışma yapılmıyor.
Aldığımız bilgi, Orhangazi Belediyesi’nin yüklenici firmaya ödeme yapmadığı binanın yapılan bölümünün de belediye yönetimi tarafından yüklenici firmaya verildiği konunun tamamen yüklenici firmanın insafına bırakıldığı yönünde.
Şayet böyleyse, bu ciddi bir skandaldır,
Acilen bu hatadan dönülüp zaten büyük bir kısmı tamamlanan tesisin kalan ödemelerinin tamamlanarak bir an önce Hürriyet mahallesinin hizmetine sunulması gerekmektedir.
*
Göl Sahil projesinde de yarım kalan bölümler var.
Bu projenin de Büyükşehir Belediyesinin yatırımı olduğunu biliyoruz.
Dolayısıyla artık bitme aşamasına gelen projenin küçük düzenlemelerinin de yapılarak bir an önce hizmete girmesini tüm Orhangazi halkı beklemektedir.
*
Önemli projelerden birisi de Nadır Deresi ıslah projesi.
Bu konuda bir devlet yatırımı.
DSİ eli ile sürdürülen ıslah çalışmalarında belli bir seviyeye kadar gelinmişti.
Ancak kalan bölüm için DSİ’nin 2020 yılı yatırım planına alması gereken ödenekler var.
Bu konuda atılması gereken adımların muhatabı da ilçedeki siyasi iradedir.
*
Bizden söylemesi...
Dünya ve ülkemiz milletimizin de yardımı ve desteği ile bu virüs illetinden bir gün mutlaka kurtulacak.
İşte o gelecek güzel günler için, devletin paralarının ziyan olmaması için, Orhangazi’nin daha yaşanabilir bir kent olması için,
Virüs ile mücadele ederken bu tür yatırım adımlarının da bir yandan sürdürülmesi gerekmekte.
Yarım kalan yatırımlar ne olacak?
Evet, dünya ve hatta ülkemiz bir koronavirüs illeti ile boğuşuyor.Tüm enerjimizi bu illetten kurtulmak için harcıyoruz.
Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere.
Sağlık Bakanlığı ve devletin tüm kurumları bu mücadeleyi veriyor.
Son haftalarda ortaya çıkan rakamlar da gösteriyor ki verilen mücadele karşılık bulmaya başladı.
Düşen vaka sayıları, ölümler ve artan iyileşen vatandaş sayısı bizleri sevindirmeye başladı.Elbette mücadele bitmedi.
Uzun süre de bitecek gibi görünmüyor.
Asla rehavete kapılmadan, salgın tedbirlerini yine en üst seviyede tutarak bu mücadelemizi mutlaka vereceğiz.
*
Türkiye salgın ile mücadele ederken, özellikle yatırımlar konusunda da aksaklığa meyil vermemek için devlet kurumları gerekli önlemleri alıyor.
Türkiye genelinde büyük projeler hız kesmeden devam ediyor.
Bununla birlikte bir çok belediye virüse rağmen yatırımlarını ve projelerini sürdürüyor.
Ancak, bu durum Orhangazi’de öyle değil.
Orhangazi neredeyse tüm yatırımlarında şalter indirmiş durumda.
Buna bağlı olarak sanki şehri yönetenlerin de virüsten mütevellit bir rehavet izleri var.
Nasıl olsa virüs var, ‘Salgın ile ilgili yapabildiğimizi yapalım’, gerisi çok da mühim değil.
*
Oysa virüs sonrasında hayat devam edecek.
İnsanlar günlük yaşantılarına belki de kısa bir süre sonra dönecek.
Millet, yine hem devletten hem yerel yönetimden olması gereken hizmetleri talep edecek.
Bırakın yeni projeler üretmeyi, en azından hem milletin cebindeki paranın heba olmaması, hem de başlayan projelerin bir an önce tamamlanıp hizmete girmesi için vatandaşların talepleri olacak.
*
Peki Orhangazi’de, yarım kalan ve tamamlanmayı bekleyen projeler neler?
En önemli proje şehrin tam orta yerinde her gelen geçenin yüzüne bir şekilde bakan kültür merkezi.
Bildiğiniz gibi kültür merkezi projesinde bırakın virüs dönemini öncesinde de zaten Büyükşehir Belediyesi’nin ödenek yetersizliği bahanesi ile proje durmuştu.
Kültür Merkezi inşaatında neredeyse 1 yıldır hiç bir çalışma yapılmıyor,
Proje yarım bekliyor.
Dahası, yapılan kısımlar da çürümeye terk edilmiş durumda.
Bu konuda Büyükşehir Belediyesinin acil önlem alıp projenin tamamlanması ve hizmete girmesi için bir adım atması gerekiyor.
Büyükşehir Belediyesi ile bu iletişimi kuracak olan da yine yerel yönetimdir.
*
Diğer bir proje ise Hürriyet Mahallesinde kaderine terkedilmiş durumda olan Hürriyet Sosyal Tesisi.
Mahalledeki sivil toplum kKuruluşları için planlanan alt katı ticaret merkezi, üst katları ise sosyal tesis olarak planlanan Hürriyet Sosyal Tesisleri’nde de tam 1 yıldır çalışma yapılmıyor.
Aldığımız bilgi, Orhangazi Belediyesi’nin yüklenici firmaya ödeme yapmadığı binanın yapılan bölümünün de belediye yönetimi tarafından yüklenici firmaya verildiği konunun tamamen yüklenici firmanın insafına bırakıldığı yönünde.
Şayet böyleyse, bu ciddi bir skandaldır,
Acilen bu hatadan dönülüp zaten büyük bir kısmı tamamlanan tesisin kalan ödemelerinin tamamlanarak bir an önce Hürriyet mahallesinin hizmetine sunulması gerekmektedir.
*
Göl Sahil projesinde de yarım kalan bölümler var.
Bu projenin de Büyükşehir Belediyesinin yatırımı olduğunu biliyoruz.
Dolayısıyla artık bitme aşamasına gelen projenin küçük düzenlemelerinin de yapılarak bir an önce hizmete girmesini tüm Orhangazi halkı beklemektedir.
*
Önemli projelerden birisi de Nadır Deresi ıslah projesi.
Bu konuda bir devlet yatırımı.
DSİ eli ile sürdürülen ıslah çalışmalarında belli bir seviyeye kadar gelinmişti.
Ancak kalan bölüm için DSİ’nin 2020 yılı yatırım planına alması gereken ödenekler var.
Bu konuda atılması gereken adımların muhatabı da ilçedeki siyasi iradedir.
*
Bizden söylemesi...
Dünya ve ülkemiz milletimizin de yardımı ve desteği ile bu virüs illetinden bir gün mutlaka kurtulacak.
İşte o gelecek güzel günler için, devletin paralarının ziyan olmaması için, Orhangazi’nin daha yaşanabilir bir kent olması için,
Virüs ile mücadele ederken bu tür yatırım adımlarının da bir yandan sürdürülmesi gerekmekte.