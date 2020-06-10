Üniversitenin yeni bölümü 1 yıl gecikecek

Uludağ Üniversitesi, Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksek Okulu’na yeni bölüm onayı daha önce çıkmıştı.
İlk olarak geçen yılın sonlarında, 2020 yılının ilk aylarında gündeme gelen, Orhangazi MYO yönetiminin özellikle üzerinde durup Üniversite senatosundan da onayını alınan Otomotiv bölümü için okul 1 yıl daha bekleyecek.
Hatırlanacağı gibi, Orhangazi MYO’da mevcut bölümlere ilave olarak açılacak olan Otomotiv bölümü için bu yıl öğrenci alımı yapacaktı.
Ancak YÖK kanununa göre öğrenci alınabilmesi ve bölümün bu yılki tercih formlarına girebilmesi için bölüme en az 3 yeni öğretim görevlisi alımı yapılması gerekiyordu.
Ne yazık ki Üniversite bu bölüm için 3 yeni öğretim görevlisi alımı yapmayınca, bölüme öğrenci alımı 1 yıl ertelenmiş oldu.
Neyse ki bölümün açılması ile ilgili üniversite senatosunun onayı var, dolayısıyla 1 yıl gecikmeli de olsa Otomotiv bölümünün açılacak olması bölge için son derece önemli.
*
UÜ Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO’da ahlen 4 bölüm bulunuyor.
Bilgisayar Teknolojileri bölümü
Elektronik ve Otomasyon bölümü
Makine ve Metal Teknolojileri bölümü
Ve Park ve Bahçe Bitkileri bölümü.
Bu 4 bölüme beşinci olarak Otomotiv bölümünün eklenmesi son derece önemli.
Açıkça söylemek gerekirse, aslında otomotiv bölümü Orhangazi’de geç kalınmış bir bölüm.
Hatta ilave olarak Orhangazi MYO’da gerekli bölümlerden birisi de döküm bölümü olmalıydı.
Bundan önce Otomotiv bölümü aslında üniversitenin kurulduğu 2002 yılında ilk açılan bölümlerden birisi olmalıydı.
Çünkü, Orhangazi bölgesi otomotiv yan sanayi devlerinin faaliyet gösterdiği bir ilçe.
Türkiye’de hatta Avrupa’da faaliyet gösteren büyük otomobil fabrikalarının yan sanayileri Orhangazi’de faaliyet gösteriyor.
Bu otomotiv yan sanayi kuruluşları her geçen gün büyüyen ve gelişen bir yapıya sahip.
Dolayısıyla bu sektördeki tüm fabrikaların en çok ihtiyaç duyabilecekleri yetişmiş ara eleman Otomotiv bölümlerinde eğitim görmüş öğrenciler olacaktır.
Ne yazık ki üniversitenin kuruluşundan neredeyse 20 yıl sonra Orhangazi bu bölüme kavuşmuş olacak.
Otomotiv bölümünün zamanlaması da en azından iyi.
Zararın neresinden dönülürse kârdır anlayışı ile baktığımızda, otomotiv sektörü bölümünün üniversitede olması, buradan yetişecek kalifiye elemanların Orhangazi ve Gemlik bölgesindeki sanayi kuruluşlarında iş bulma olasılığını artıracağı gibi, bu fabrikalara da hazır eleman yetiştirme şansı yakalamış olacak.
*
Otomotiv bölümünü önemli kılan bir diğer etken ise Gemlik’te inşa edilecek olan Yerli Otomobil fabrikası.
Bu ay içinde temellerinin atılması beklenen ve yılda 175 bin otomobil üretme kapasitesine sahip olacak. Yerli otomobil fabrikası en az 4 bin kişiyi istihdam edecek.
Fabrikanın ve üretimin devamlılığını da düşündüğünüzde, UÜ Orhangazi MYO’nun açılacak olan otomotiv bölümünde yetişecek ara elamanlar bir o kadar daha önem arzetmiş olacak.
*
Tabi yapılana, yapılmak istenene yada yapılmış olana sahip çıkma noktasında Orhangazi nerede?
Daha açık ifadeyle, Orhangazi’yi bugün idare edenler bu konularla ne kadar ilgili.
Mesela, üniversitenin ihtiyaçları, talepleri ve gelecek planlarının içinde bugünün Orhangazili idarecileri ne kadar ilgili?
Daha da ileri gidersek, Orhangazi, Gemlik ve İznik bölgesi için olası bağımsız yeni bir üniversite konusunda bugünün idarecileri ne kadar ilgili, yada ne kadar kıllarını kıpırdattılar?
Açık söylemek gerekirse işte bu noktada bir boşvermişlik, banane tavrı söz konusu.
Mevcut Meslek Yüksek Okulunun varlığını sürdürmesi ve gelişmesi, okulun en büyük sorunu olan yurt probleminin çözülmesi; ve dahası, yeni bağımsız bir üniversite kurulması için kim ne kadar uğraşıyor, ne yapıyor?
Görünen şu…
Hiçbir şey yapan yok.
Üniversitenin yeni bölümü 1 yıl gecikecek
Uludağ Üniversitesi, Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksek Okulu’na yeni bölüm onayı daha önce çıkmıştı.
İlk olarak geçen yılın sonlarında, 2020 yılının ilk aylarında gündeme gelen, Orhangazi MYO yönetiminin özellikle üzerinde durup Üniversite senatosundan da onayını alınan Otomotiv bölümü için okul 1 yıl daha bekleyecek.
Hatırlanacağı gibi, Orhangazi MYO’da mevcut bölümlere ilave olarak açılacak olan Otomotiv bölümü için bu yıl öğrenci alımı yapacaktı.
Ancak YÖK kanununa göre öğrenci alınabilmesi ve bölümün bu yılki tercih formlarına girebilmesi için bölüme en az 3 yeni öğretim görevlisi alımı yapılması gerekiyordu.
Ne yazık ki Üniversite bu bölüm için 3 yeni öğretim görevlisi alımı yapmayınca, bölüme öğrenci alımı 1 yıl ertelenmiş oldu.
Neyse ki bölümün açılması ile ilgili üniversite senatosunun onayı var, dolayısıyla 1 yıl gecikmeli de olsa Otomotiv bölümünün açılacak olması bölge için son derece önemli.
*
UÜ Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO’da ahlen 4 bölüm bulunuyor.
Bilgisayar Teknolojileri bölümü
Elektronik ve Otomasyon bölümü
Makine ve Metal Teknolojileri bölümü
Ve Park ve Bahçe Bitkileri bölümü.
Bu 4 bölüme beşinci olarak Otomotiv bölümünün eklenmesi son derece önemli.
Açıkça söylemek gerekirse, aslında otomotiv bölümü Orhangazi’de geç kalınmış bir bölüm.
Hatta ilave olarak Orhangazi MYO’da gerekli bölümlerden birisi de döküm bölümü olmalıydı.
Bundan önce Otomotiv bölümü aslında üniversitenin kurulduğu 2002 yılında ilk açılan bölümlerden birisi olmalıydı.
Çünkü, Orhangazi bölgesi otomotiv yan sanayi devlerinin faaliyet gösterdiği bir ilçe.
Türkiye’de hatta Avrupa’da faaliyet gösteren büyük otomobil fabrikalarının yan sanayileri Orhangazi’de faaliyet gösteriyor.
Bu otomotiv yan sanayi kuruluşları her geçen gün büyüyen ve gelişen bir yapıya sahip.
Dolayısıyla bu sektördeki tüm fabrikaların en çok ihtiyaç duyabilecekleri yetişmiş ara eleman Otomotiv bölümlerinde eğitim görmüş öğrenciler olacaktır.
Ne yazık ki üniversitenin kuruluşundan neredeyse 20 yıl sonra Orhangazi bu bölüme kavuşmuş olacak.
Otomotiv bölümünün zamanlaması da en azından iyi.
Zararın neresinden dönülürse kârdır anlayışı ile baktığımızda, otomotiv sektörü bölümünün üniversitede olması, buradan yetişecek kalifiye elemanların Orhangazi ve Gemlik bölgesindeki sanayi kuruluşlarında iş bulma olasılığını artıracağı gibi, bu fabrikalara da hazır eleman yetiştirme şansı yakalamış olacak.
*
Otomotiv bölümünü önemli kılan bir diğer etken ise Gemlik’te inşa edilecek olan Yerli Otomobil fabrikası.
Bu ay içinde temellerinin atılması beklenen ve yılda 175 bin otomobil üretme kapasitesine sahip olacak. Yerli otomobil fabrikası en az 4 bin kişiyi istihdam edecek.
Fabrikanın ve üretimin devamlılığını da düşündüğünüzde, UÜ Orhangazi MYO’nun açılacak olan otomotiv bölümünde yetişecek ara elamanlar bir o kadar daha önem arzetmiş olacak.
*
Tabi yapılana, yapılmak istenene yada yapılmış olana sahip çıkma noktasında Orhangazi nerede?
Daha açık ifadeyle, Orhangazi’yi bugün idare edenler bu konularla ne kadar ilgili.
Mesela, üniversitenin ihtiyaçları, talepleri ve gelecek planlarının içinde bugünün Orhangazili idarecileri ne kadar ilgili?
Daha da ileri gidersek, Orhangazi, Gemlik ve İznik bölgesi için olası bağımsız yeni bir üniversite konusunda bugünün idarecileri ne kadar ilgili, yada ne kadar kıllarını kıpırdattılar?
Açık söylemek gerekirse işte bu noktada bir boşvermişlik, banane tavrı söz konusu.
Mevcut Meslek Yüksek Okulunun varlığını sürdürmesi ve gelişmesi, okulun en büyük sorunu olan yurt probleminin çözülmesi; ve dahası, yeni bağımsız bir üniversite kurulması için kim ne kadar uğraşıyor, ne yapıyor?
Görünen şu…
Hiçbir şey yapan yok.