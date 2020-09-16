Üniversite için yeni dönem

Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksek Okulu’nda bu yıl 4 ayrı bölüm için kontenjanların tamamı doldu.
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksek Okulu’nda şu an itibarı ile 4 bölüm bulunuyor.
- Bilgisayar Teknolojileri bölümü,
- Elektronik ve Otomasyon bölümü,
- Makine ve Metal Teknolojileri bölümü
- Park ve Bahçe Bitkileri bölümü.
Hatırlanacağı gibi bu dört bölüme ilave olarak Orhangazi Asil Çelik MYO’ya yeni bölüm kazandırılmıştı.
- Otomotiv bölümü.
Normal koşullarda bu yıl yani 2020-2021 Eğitim Öğretim dönemi için yeni kurulan otomotiv bölümü için de öğrenci alımı yapılacaktı.
Ancak yaz dönemi ve öncesinde üniversite yönetimi otomotiv bölümüne akademisyen alımını yapmayınca otomotiv bölümünün açılması ne yazık ki 1 yıl ertelenmiş oldu.
Neyse, bu konuda geç olsun, güç olmasın deyip geçelim.
GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 40 ARTTI
En azından mevcut 4 bölümdeki öğrenci kontenjan sayıları geçen yıla oranla yüzde 40 oranında artarak 190’a çıkmıştı.
Geçen yıllarda Orhangazi MYO’nun, yurt sorunundan dolayı öğrenci kayıtları, kontenjanların dolması ve öğrencilerin birebir okulda eğitim gören öğrenci sayısı ile ilgili sorunlar yaşanıyordu.
Orhangazi’de Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı bir yurt olmamasından dolayı Orhangazi MYO’yu kazanan öğrenciler ne yazık ki kayıt yaptırmadan yada kaydını dondurarak ayrılmak zorunda kalıyordu.
Bu da okuldaki öğrenci sayısının belli seviyelere ulaşmasına engel oluyordu.
Yeni eğitim öğretim sezonu için ise başka bir sorun var.
Tüm dünyanın ve Türkiye’nin de yaşadığı COVID-19 sorunu.
Bu yılki üniversite sınav sonuçlarına göre Orhangazi’deki 4 bölümde toplam 190 öğrenci kontenjanı yer alıyordu.
Tercihler ve yerleştirmeler geride kaldı.
***
Kayıt durumu ile ilgili Orhangazi Asil Çelik MYO Müdürü Doç. Dr. Fatih Karpat ile görüştüm.
Fatih hoca, bu yılki 190 kontenjanın tamamının dolduğunu, tüm öğrencilerin kayıtlarını yaptırdığını söyledi.
Bu durum, geçen yıllara oranla aslında sevindirici bir durum.
Bunda tabii ki koronavirüs salgını nedeniyle eğitimin uzaktan eğitimle başlayacak olmasının da etkisi çok büyük.
Öğrenciler okulda eğitim görmeyip, online eğitim göreceği için kayıtlarda sorun yaşanmayacak.
YURT SORUNU HALA VAR
Ama UÜ Orhangazi Asil Çelik MYO’nun yurt sorunu yerli yerinde halen duruyor.
Ve birilerinin de artık bir şeyler yapma vakti geldi de geçiyor bile.
Bu yıl 190 yeni öğrenci, gelecek yıl açılacak yeni otomotiv bölümü ile birlikte bu kontenjanın 250 civarına çıktığında, önceki dönem öğrencilerini de saydığınızda okulun öğrenci mevcudu 800 ile 1000 civarı olacak demektir.
Bu da okulun acil yurt ihtiyacının yeniden gündeme gelmesi anlamına gelecek.
***
Kredi yurtlar kurumu Orhangazi’ye neden bir yurt binası yapmıyor peki?
Yapılan görüşmelerde yetkililerin karşısına çıkan gerekçe okulun öğrenci mevcudunun yetersiz olduğu çıkıyor.
Yani KYK 800 öğrencinin altındaki şehirlere yurt binası inşa etmiyor.
Dolayısıyla böyle bir prosedüre takılınca, yurt binası da Orhangazi için şimdilik hayal anlamına geliyor.
Bu konuda bizim duyumlarımıza göre Orhangazi’deki dev bir sanayi kuruluşunun devrede olduğu, yapılan görüşmeler neticesinde Orhangazi’ye bir yurt binası kazandırılabileceği konuşuluyor.
Bu konu yaklaşık 1 yıldır ilçenin gündeminde.
Ancak bugüne kadar bu konuda somut bir adım atılmadığı için yurt binası hususu da askıda bekliyor.
***
Velhasıl sözün özüne gelecek olursak.
Uludağ Üniversitesi Orhangazi Asil Çelik MYO bir anlamda kaderine bırakılmış gibi bir görüntü var.
Bu şehrin yöneticileri, bu şehrin karar vericileri tabiri caizse üniversitenin üzerinden ellerini tamamen çekmiş gibi bir görüntü hakim.
Ne okulun son durumu ile ilgili, ne de yurt binası konusunda bırakın bir çalışma yapılmasını, bu hususlar hangi aşamada bilen dahi yok.
***
Üniversite Orhangazi için hayati öneme sahip.
Seneye bünyesinde açılacak olan yeni otomotiv bölümü ile birlikte, daha da önem kazanacak.
Orhangazi, Gemlik ve Bursa’nın bir otomotiv ve otomotiv yan sanayi kentleri olduğu gerçeğini de göz önünde bulundurursak, üniversitenin önemi bir o kadar daha artıyor.
Dolayısıyla mümkünse şehrin yöneticileri de durumu buna göre değerlendirirlerse daha iyi olacak.
Üniversite için yeni dönem
Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksek Okulu’nda bu yıl 4 ayrı bölüm için kontenjanların tamamı doldu.
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksek Okulu’nda şu an itibarı ile 4 bölüm bulunuyor.
- Bilgisayar Teknolojileri bölümü,
- Elektronik ve Otomasyon bölümü,
- Makine ve Metal Teknolojileri bölümü
- Park ve Bahçe Bitkileri bölümü.
Hatırlanacağı gibi bu dört bölüme ilave olarak Orhangazi Asil Çelik MYO’ya yeni bölüm kazandırılmıştı.
- Otomotiv bölümü.
Normal koşullarda bu yıl yani 2020-2021 Eğitim Öğretim dönemi için yeni kurulan otomotiv bölümü için de öğrenci alımı yapılacaktı.
Ancak yaz dönemi ve öncesinde üniversite yönetimi otomotiv bölümüne akademisyen alımını yapmayınca otomotiv bölümünün açılması ne yazık ki 1 yıl ertelenmiş oldu.
Neyse, bu konuda geç olsun, güç olmasın deyip geçelim.
GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 40 ARTTI
En azından mevcut 4 bölümdeki öğrenci kontenjan sayıları geçen yıla oranla yüzde 40 oranında artarak 190’a çıkmıştı.
Geçen yıllarda Orhangazi MYO’nun, yurt sorunundan dolayı öğrenci kayıtları, kontenjanların dolması ve öğrencilerin birebir okulda eğitim gören öğrenci sayısı ile ilgili sorunlar yaşanıyordu.
Orhangazi’de Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı bir yurt olmamasından dolayı Orhangazi MYO’yu kazanan öğrenciler ne yazık ki kayıt yaptırmadan yada kaydını dondurarak ayrılmak zorunda kalıyordu.
Bu da okuldaki öğrenci sayısının belli seviyelere ulaşmasına engel oluyordu.
Yeni eğitim öğretim sezonu için ise başka bir sorun var.
Tüm dünyanın ve Türkiye’nin de yaşadığı COVID-19 sorunu.
Bu yılki üniversite sınav sonuçlarına göre Orhangazi’deki 4 bölümde toplam 190 öğrenci kontenjanı yer alıyordu.
Tercihler ve yerleştirmeler geride kaldı.
***
Kayıt durumu ile ilgili Orhangazi Asil Çelik MYO Müdürü Doç. Dr. Fatih Karpat ile görüştüm.
Fatih hoca, bu yılki 190 kontenjanın tamamının dolduğunu, tüm öğrencilerin kayıtlarını yaptırdığını söyledi.
Bu durum, geçen yıllara oranla aslında sevindirici bir durum.
Bunda tabii ki koronavirüs salgını nedeniyle eğitimin uzaktan eğitimle başlayacak olmasının da etkisi çok büyük.
Öğrenciler okulda eğitim görmeyip, online eğitim göreceği için kayıtlarda sorun yaşanmayacak.
YURT SORUNU HALA VAR
Ama UÜ Orhangazi Asil Çelik MYO’nun yurt sorunu yerli yerinde halen duruyor.
Ve birilerinin de artık bir şeyler yapma vakti geldi de geçiyor bile.
Bu yıl 190 yeni öğrenci, gelecek yıl açılacak yeni otomotiv bölümü ile birlikte bu kontenjanın 250 civarına çıktığında, önceki dönem öğrencilerini de saydığınızda okulun öğrenci mevcudu 800 ile 1000 civarı olacak demektir.
Bu da okulun acil yurt ihtiyacının yeniden gündeme gelmesi anlamına gelecek.
***
Kredi yurtlar kurumu Orhangazi’ye neden bir yurt binası yapmıyor peki?
Yapılan görüşmelerde yetkililerin karşısına çıkan gerekçe okulun öğrenci mevcudunun yetersiz olduğu çıkıyor.
Yani KYK 800 öğrencinin altındaki şehirlere yurt binası inşa etmiyor.
Dolayısıyla böyle bir prosedüre takılınca, yurt binası da Orhangazi için şimdilik hayal anlamına geliyor.
Bu konuda bizim duyumlarımıza göre Orhangazi’deki dev bir sanayi kuruluşunun devrede olduğu, yapılan görüşmeler neticesinde Orhangazi’ye bir yurt binası kazandırılabileceği konuşuluyor.
Bu konu yaklaşık 1 yıldır ilçenin gündeminde.
Ancak bugüne kadar bu konuda somut bir adım atılmadığı için yurt binası hususu da askıda bekliyor.
***
Velhasıl sözün özüne gelecek olursak.
Uludağ Üniversitesi Orhangazi Asil Çelik MYO bir anlamda kaderine bırakılmış gibi bir görüntü var.
Bu şehrin yöneticileri, bu şehrin karar vericileri tabiri caizse üniversitenin üzerinden ellerini tamamen çekmiş gibi bir görüntü hakim.
Ne okulun son durumu ile ilgili, ne de yurt binası konusunda bırakın bir çalışma yapılmasını, bu hususlar hangi aşamada bilen dahi yok.
***
Üniversite Orhangazi için hayati öneme sahip.
Seneye bünyesinde açılacak olan yeni otomotiv bölümü ile birlikte, daha da önem kazanacak.
Orhangazi, Gemlik ve Bursa’nın bir otomotiv ve otomotiv yan sanayi kentleri olduğu gerçeğini de göz önünde bulundurursak, üniversitenin önemi bir o kadar daha artıyor.
Dolayısıyla mümkünse şehrin yöneticileri de durumu buna göre değerlendirirlerse daha iyi olacak.