Turizm için adımlar yavaşladı mı?

Geçen yıl mayıs ayında TÜRSAB Güney Marmara başkanlığı Orhangazi ve İznik’te Fransız bir turizmci grubunu ağırlamıştı.Bu grubun bölgeye geliş amacı Bursa-Orhangazi-İznik Trettik rotası ile ilgili incelemelerdi.Konuyu biraz açmakta fayda var.
Ulusal ve uluslararası turizm acentelerinin belli bölgeler için doğa turizmi ve trekking turları için araştırmaları oluyor.
Bu araştırmalar neticesinde ise belirlenen rotalar, Avrupa’nın saygın turizm sitelerinde yer alıyor.
Böylece, bu rotalarda gezi ve trekking planlayan gezginler için de alternatifler oluşturulmuş oluyor.
TÜRSAB Güney Marmara başkanlığı bu bölgenin en azından trekking turlarına açılması için çok çaba gösterdi.
Bu çalışmaların Orhangazi’deki takipçisi de TÜRSAB Güney Marmara yönetiminde de yer alan Orhangazi TSO Meclis üyesi Muhammet Ali Varlı oldu.
Geçen yıl mayıs ayında yapılan ziyaretlerde de öncülük etmişti.
Ve bu turların neticesinde yapılan info gezileri sonrasında Bursa-Orhangazi-İznik rotaya eklendi.
Böylece ilk tur grubunun da nisan ve mayıs aylarında bölgeye geleceği açıklandı.
Öncelikle bu çalışmanın Orhangazi’de turizm faaliyetlerinin somut olarak bir yerlerden başlaması adına son derece önemliydi.
Şimdi başlamış oldu.
*
Bilindiği gibi Orhangazi tarım ve sanayi gücü ile öne çıkan bir ilçe.
Son 5-6 yılda bu iki değere bir halka daha eklemek için ciddi çalışmalar yapılmıştı.
Bu çalışmalara öncülük eden kuruluş da Orhangazi TSO oldu.
Daha önce özellikle doğa turizmi konusunda Orhangazi TSO’nun Sugören, Yeniköy üstü, Üreğil bölgesine kadar uzanan Mavi-Yeşil yol projesine yaptıkları katkı ile hatırlıyoruz.
O dönemde elle tutulur adımlar atılmıştı.
Devamında doğa turizmi konusundaki bu adım da Mavi-Yeşil yolu tamamlayıcı bir unsur olacak.
*
Turizm konusunda bölgenin aslında ciddi avantajları mevcut.
En önemlisi Bursa merkezin tarihi dokusu.
İznik’in asırlar öncesinden gelen tarihi özellikleri ve değerleri.
Orhangazi bölgesi için de doğa ve termal turizmini eklediğinizde, bu rotanın avantajlarının hayli çok olduğunu söyleyebiliyoruz.
Ancak, Orhangazi’de geçmişte turizm için ciddi adımlar atılsa da, son dönemlerde bu çalışmaların sekteye uğradığını görebiliyoruz.
En basitinden termal turizm için plan çalışmaları dahi yapılmışken, termal turizm konusunda yeni adımlar atılmaması, yapılmış adımların da yarım bırakılması aslında termal turizminin sekteye uğramasına neden oluyor.
Bu konudaki çalışmaların yarım bırakılmaması, devam ettirilmesi şart.
Orhangazili yöneticiler ilçeye yeni katma değerler yaratmak istiyorsa, bu konuda elini daha çabuk tutmalı, atılacak adımları da desteklemelidir.
*
Hafta sonundaki karlı havada Keramet Ilıca tesislerine kaplıca keyfi yaşamak için şehir dışından gelenler olmuştu.
Tesisler bu haldeyken bile bölgede tanınan bilinen bir yer olduğunu hafta sonu tekrar görmüş olduk.
Gebze’den gelen 15 kişilik bir grup kış ortasında karlar arasında termal keyfi yaşadı.
Bu da demek oluyor ki, bölgede gerçekleştirilebilecek tesisleşme ile birlikte bölge ciddi manada ziyaretçi çekecektir.
Bu bölgelerin ulaşım açısından kolay bir noktada olması, İstanbul, Kocaeli, Sakarya gibi şehirlere çok yakın olması, bölgeden yaz-kış gelebilecek ziyaretçi ihtimali, bölgenin önemini bir kat daha artırıyor.
Dolayısıyla bu hususa biraz daha fazla önem verilmesi de beklentiler arasında.
Turizm için adımlar yavaşladı mı?
Geçen yıl mayıs ayında TÜRSAB Güney Marmara başkanlığı Orhangazi ve İznik’te Fransız bir turizmci grubunu ağırlamıştı.Bu grubun bölgeye geliş amacı Bursa-Orhangazi-İznik Trettik rotası ile ilgili incelemelerdi.Konuyu biraz açmakta fayda var.
Ulusal ve uluslararası turizm acentelerinin belli bölgeler için doğa turizmi ve trekking turları için araştırmaları oluyor.
Bu araştırmalar neticesinde ise belirlenen rotalar, Avrupa’nın saygın turizm sitelerinde yer alıyor.
Böylece, bu rotalarda gezi ve trekking planlayan gezginler için de alternatifler oluşturulmuş oluyor.
TÜRSAB Güney Marmara başkanlığı bu bölgenin en azından trekking turlarına açılması için çok çaba gösterdi.
Bu çalışmaların Orhangazi’deki takipçisi de TÜRSAB Güney Marmara yönetiminde de yer alan Orhangazi TSO Meclis üyesi Muhammet Ali Varlı oldu.
Geçen yıl mayıs ayında yapılan ziyaretlerde de öncülük etmişti.
Ve bu turların neticesinde yapılan info gezileri sonrasında Bursa-Orhangazi-İznik rotaya eklendi.
Böylece ilk tur grubunun da nisan ve mayıs aylarında bölgeye geleceği açıklandı.
Öncelikle bu çalışmanın Orhangazi’de turizm faaliyetlerinin somut olarak bir yerlerden başlaması adına son derece önemliydi.
Şimdi başlamış oldu.
*
Bilindiği gibi Orhangazi tarım ve sanayi gücü ile öne çıkan bir ilçe.
Son 5-6 yılda bu iki değere bir halka daha eklemek için ciddi çalışmalar yapılmıştı.
Bu çalışmalara öncülük eden kuruluş da Orhangazi TSO oldu.
Daha önce özellikle doğa turizmi konusunda Orhangazi TSO’nun Sugören, Yeniköy üstü, Üreğil bölgesine kadar uzanan Mavi-Yeşil yol projesine yaptıkları katkı ile hatırlıyoruz.
O dönemde elle tutulur adımlar atılmıştı.
Devamında doğa turizmi konusundaki bu adım da Mavi-Yeşil yolu tamamlayıcı bir unsur olacak.
*
Turizm konusunda bölgenin aslında ciddi avantajları mevcut.
En önemlisi Bursa merkezin tarihi dokusu.
İznik’in asırlar öncesinden gelen tarihi özellikleri ve değerleri.
Orhangazi bölgesi için de doğa ve termal turizmini eklediğinizde, bu rotanın avantajlarının hayli çok olduğunu söyleyebiliyoruz.
Ancak, Orhangazi’de geçmişte turizm için ciddi adımlar atılsa da, son dönemlerde bu çalışmaların sekteye uğradığını görebiliyoruz.
En basitinden termal turizm için plan çalışmaları dahi yapılmışken, termal turizm konusunda yeni adımlar atılmaması, yapılmış adımların da yarım bırakılması aslında termal turizminin sekteye uğramasına neden oluyor.
Bu konudaki çalışmaların yarım bırakılmaması, devam ettirilmesi şart.
Orhangazili yöneticiler ilçeye yeni katma değerler yaratmak istiyorsa, bu konuda elini daha çabuk tutmalı, atılacak adımları da desteklemelidir.
*
Hafta sonundaki karlı havada Keramet Ilıca tesislerine kaplıca keyfi yaşamak için şehir dışından gelenler olmuştu.
Tesisler bu haldeyken bile bölgede tanınan bilinen bir yer olduğunu hafta sonu tekrar görmüş olduk.
Gebze’den gelen 15 kişilik bir grup kış ortasında karlar arasında termal keyfi yaşadı.
Bu da demek oluyor ki, bölgede gerçekleştirilebilecek tesisleşme ile birlikte bölge ciddi manada ziyaretçi çekecektir.
Bu bölgelerin ulaşım açısından kolay bir noktada olması, İstanbul, Kocaeli, Sakarya gibi şehirlere çok yakın olması, bölgeden yaz-kış gelebilecek ziyaretçi ihtimali, bölgenin önemini bir kat daha artırıyor.
Dolayısıyla bu hususa biraz daha fazla önem verilmesi de beklentiler arasında.