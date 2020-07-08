Tarımın önemi yeniden gündemde

Türkiye’nin tarım politikalarının değişmesi gerektiğini, tarımda yeni ve doğru atılımlar yapılması gerektiğini sürekli söyleriz.
Tarım, çok hakim olduğumuz bir konu olmasa da, en azından üretim miktarları, üretimde artan kalite, daha da önemlisi gıda ihracatı rakamlarına bakınca, konu ile ilgili bir şey bilmesek de, rakamların ortaya koyduğu realiteyi de anlayabiliyoruz.
Türkiye ise uluslararası ticaretin durma noktasına geldiği bu dönemde gıda ürünleri ihracatını 2020’nin ilk 5 ayında önceki yıla göre yüzde 118 artırdı.
Toplam gıda ürünleri ihracatı 38 milyar 706 milyon 423 bin 467 TL’ye ulaşırken en büyük artış yüzde 415 ile şeker, şeker ürünleri ve bal kategorilerinde yaşandı.
*
Bursa bölgesi tarım üretiminde son yıllardaki artışlarının yanı sıra, kaliteli, nitelikli ürünleri ile dikkat çekiyor.
Bursa’yı düşünürken, hep Cengiz Numanoğlu’nun “Burası Bursa” şiiri aklıma gelir.
Büyük usta Bursa’yı şiiri ile anlatırken, tarihi özellikleri ile anlatmış.
Öyle güzel tarif etmiş ki Bursa’yı, “Bursa işte ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi” diye de her okuyan yorum yapar.
Cengiz Numanoğlu’nun Bursa şiirinde eksik olan yan ise Bursa’nın tarımı.
Bursa tarihi, turizmi ve ekonomisi ile bilinirken, bağrındaki verimli toprakları ile de Türkiye’nin en değerli bölgeleri arasında yer alıyor.
Bu özelliği ise çoğu zaman dikkatlerden kaçan bir şehirdir Bursa.
*
Bursa’daki tarımsal ürünler ile ilgili bir araştırma yapınca karşınıza klasik ortaokul öğrencileri için hazırlanmış ürünler ile ilgili kaynaklara rastlarsınız.
Buğday, arpa, mısır, yulaf, pirinç, fasülye, bakla bezelye diye de sıralanır gider.
Oysa, son 15 yıla bakıldığında Bursa’nın çok nitelikli tarım ürünlerine de rastlarsınız.
Bunlardan en önemlisi ise zeytindir.
15 yıl öncesine kadar Bursa’nın İznik, Orhangazi, Gemlik ve Mudanya gibi ilçelerindeki zeytin ağacı sayısı da, zeytin üretim miktarı da yüzde 100 seviyesinde artış göstermiş, dahası zeytin ve zeytinyağı üretiminde de ihracat rakamları her geçen gün artan bir ivmede olmuştur.
Buna ilave olarak sebze ve meyve çeşitlerinin her biri başta Karacabey ve Kemalpaşa olmak üzere, özellikle İznik ve Orhangazi, İznik Gölü havzasında yetişiyor.
Ve bu üretimdeki en önemli unsur ise üretilen özellikle meyvelerin ihracata yönelik olduğunu görebiliyoruz.
*
Tarımsal üretimde Orhangazi, Gemlik ve İznik için ayrı bir parantez açmak gerekiyor.
Zeytin üretiminde öncü olan bölge, Türkiye’nin değil, dünyanın en kaliteli sofralık zeytinini de üreten bir özelliğe sahip.
İznik gölü havzasında yetişen sofralık siyah zeytini başka bir yerde bulma şansınız da yok.
Kivi, kiraz, çilek gibi meyvelerin yanı sıra,
Boyalıca bölgesinde yetişen kaliteli fasülye ve domates de yine ihracat kalitesinde ürünler olarak dikkat çekiyor.
*
Koronavirüs salgınında da gördük ki ülkeler için en önemli unsur tarım üretimi.
Türkiye tarım üretiminde kendi kendine yeten, hatta ciddi ihracat rakamlarına ulaşan bir ülke.
Ama yine de bugünkü tarım üretiminin de yeterli olmadığını, tarımda daha sağlam reformlar yapılması gerektiğini biliyoruz.
Bunun için Bursa İl Tarım Müdürlüğü’nün de, tarım üretiminin üst seviyede olduğu ilçelerdeki tarım müdürlüklerinin de ziraat odalarının da artık elini biraz daha fazla taşın altına koyması gerekiyor.
Tarımsal üretim için üreticiye her türlü eğitim desteğinin verilmesi, bu desteklerin de artırılması gerekiyor.
‘Biz bize yeteriz’den ziyade, biz ürettiklerimizle tüm Avrupa’ya da Asya’ya da yeteriz diyerek, tarımsal üretimi işte o seviyelere taşımamız gerekiyor.
Bunun için yapılması gereken bilinçli ve daha fazla desteklenen tarım anlayışının hakim olması gerekiyor.
Tarımın önemi yeniden gündemde
Türkiye’nin tarım politikalarının değişmesi gerektiğini, tarımda yeni ve doğru atılımlar yapılması gerektiğini sürekli söyleriz.
Tarım, çok hakim olduğumuz bir konu olmasa da, en azından üretim miktarları, üretimde artan kalite, daha da önemlisi gıda ihracatı rakamlarına bakınca, konu ile ilgili bir şey bilmesek de, rakamların ortaya koyduğu realiteyi de anlayabiliyoruz.
Türkiye ise uluslararası ticaretin durma noktasına geldiği bu dönemde gıda ürünleri ihracatını 2020’nin ilk 5 ayında önceki yıla göre yüzde 118 artırdı.
Toplam gıda ürünleri ihracatı 38 milyar 706 milyon 423 bin 467 TL’ye ulaşırken en büyük artış yüzde 415 ile şeker, şeker ürünleri ve bal kategorilerinde yaşandı.
*
Bursa bölgesi tarım üretiminde son yıllardaki artışlarının yanı sıra, kaliteli, nitelikli ürünleri ile dikkat çekiyor.
Bursa’yı düşünürken, hep Cengiz Numanoğlu’nun “Burası Bursa” şiiri aklıma gelir.
Büyük usta Bursa’yı şiiri ile anlatırken, tarihi özellikleri ile anlatmış.
Öyle güzel tarif etmiş ki Bursa’yı, “Bursa işte ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi” diye de her okuyan yorum yapar.
Cengiz Numanoğlu’nun Bursa şiirinde eksik olan yan ise Bursa’nın tarımı.
Bursa tarihi, turizmi ve ekonomisi ile bilinirken, bağrındaki verimli toprakları ile de Türkiye’nin en değerli bölgeleri arasında yer alıyor.
Bu özelliği ise çoğu zaman dikkatlerden kaçan bir şehirdir Bursa.
*
Bursa’daki tarımsal ürünler ile ilgili bir araştırma yapınca karşınıza klasik ortaokul öğrencileri için hazırlanmış ürünler ile ilgili kaynaklara rastlarsınız.
Buğday, arpa, mısır, yulaf, pirinç, fasülye, bakla bezelye diye de sıralanır gider.
Oysa, son 15 yıla bakıldığında Bursa’nın çok nitelikli tarım ürünlerine de rastlarsınız.
Bunlardan en önemlisi ise zeytindir.
15 yıl öncesine kadar Bursa’nın İznik, Orhangazi, Gemlik ve Mudanya gibi ilçelerindeki zeytin ağacı sayısı da, zeytin üretim miktarı da yüzde 100 seviyesinde artış göstermiş, dahası zeytin ve zeytinyağı üretiminde de ihracat rakamları her geçen gün artan bir ivmede olmuştur.
Buna ilave olarak sebze ve meyve çeşitlerinin her biri başta Karacabey ve Kemalpaşa olmak üzere, özellikle İznik ve Orhangazi, İznik Gölü havzasında yetişiyor.
Ve bu üretimdeki en önemli unsur ise üretilen özellikle meyvelerin ihracata yönelik olduğunu görebiliyoruz.
*
Tarımsal üretimde Orhangazi, Gemlik ve İznik için ayrı bir parantez açmak gerekiyor.
Zeytin üretiminde öncü olan bölge, Türkiye’nin değil, dünyanın en kaliteli sofralık zeytinini de üreten bir özelliğe sahip.
İznik gölü havzasında yetişen sofralık siyah zeytini başka bir yerde bulma şansınız da yok.
Kivi, kiraz, çilek gibi meyvelerin yanı sıra,
Boyalıca bölgesinde yetişen kaliteli fasülye ve domates de yine ihracat kalitesinde ürünler olarak dikkat çekiyor.
*
Koronavirüs salgınında da gördük ki ülkeler için en önemli unsur tarım üretimi.
Türkiye tarım üretiminde kendi kendine yeten, hatta ciddi ihracat rakamlarına ulaşan bir ülke.
Ama yine de bugünkü tarım üretiminin de yeterli olmadığını, tarımda daha sağlam reformlar yapılması gerektiğini biliyoruz.
Bunun için Bursa İl Tarım Müdürlüğü’nün de, tarım üretiminin üst seviyede olduğu ilçelerdeki tarım müdürlüklerinin de ziraat odalarının da artık elini biraz daha fazla taşın altına koyması gerekiyor.
Tarımsal üretim için üreticiye her türlü eğitim desteğinin verilmesi, bu desteklerin de artırılması gerekiyor.
‘Biz bize yeteriz’den ziyade, biz ürettiklerimizle tüm Avrupa’ya da Asya’ya da yeteriz diyerek, tarımsal üretimi işte o seviyelere taşımamız gerekiyor.
Bunun için yapılması gereken bilinçli ve daha fazla desteklenen tarım anlayışının hakim olması gerekiyor.