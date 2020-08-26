Tarım A.Ş. zeytini gündemine alır mı?

Bursa’nın tarım ürünleri değerine değer katan bir kuruluşumuz var. Türkiye’de ilk ve tek, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş.
Belediye bünyesinde faaliyetini sürdüren Tarım A.Ş. Bursa’ya has bir çok tarım ürününe destek oluyor.
Üretimden, pazarlamaya kadar hem müstahsile, hem de bu işin ticaretini yapanlara ciddi destekleri var Tarım A.Ş.’nin.
Siyah inciri, şeftalisi, yaban mersini, böğürtleni, deveci armudu ve daha bir çok ürüne yönelik farklı desteklemeleri var.
Verdiği desteklerle üretici bir nebze olsun rahatlıyor.
Bundan daha da önemlisi tarım ürünlerinin katma değeri yüksek, nitelikli üretilmesine de üretici için yeni ve hatta uluslararası pazarlar da bulmaya devam eden Tarım A.Ş.’nin bir çelişkisi var.
Bilindiği gibi Bursa’nın en önemli tarım ürünlerinin başında zeytin geliyor.
Ancak, gelin görün ki Tarım A.Ş. zeytine destek vermiyor,
Zeytin ile ilgili de hiçbir çalışması ne yazık ki yok.
Bu hususta daha önce yine bu satırlardan “Tarım A.Ş. zeytini ne zaman gündemine alacak?” diye bir yazı yazmıştım.
Geçen yıl aralık ayındaki bu yazıdan sonra Tarım A.Ş.’nin zeytine yönelik çalışmaları da gündemine aldığını duymuştuk.
Ancak o tarihten bugüne bu konuda hiçbir somut adıma rastlayamadık.
Konu şimdi de CHP’nin gündemine girdi.
CHP Orhangazi ilçe başkanı Ender Teke, Tarım A.Ş.’nin zeytine de destek olması talebinde bulundu.
*
Tarım A.Ş. önceki belediye başkanı Recep Altepe zamanında ilk etapta deveci armudu ve siyah incir için oluşturulmuştu.
Ancak Şeftali, deveci armudu, ahududu, yaban mersini ve siyah incire Tarım A.Ş’nin ciddi katkısı oldu bugüne kadar.
Şeftali, deveci armudu, ahududu, yaban mersini ve siyah incire Tarım A.Ş’nin ciddi katkısı var.
Tarım A.Ş.’nin bu ürünlere ve dolayısıyla da Bursalı çiftçiye katkısı asla yadsınamaz.
Güzel işler yapılıyor.
Bu noktada akıllara şu soru geliyor;
“Neden zeytin için de bir şeyler yapılmıyor?”
Öyle ya, zeytin Bursa bölgesinin en önemli tarım ürünleri arasında yer alıyor.
Zeytinden doğrudan ve dolaylı yönden Bursa bölgesinde en az 100 bin kişi yararlanıyor.
Tüccarı, ticareti, lojistiği ve daha bir çok farklı sektörü ile birlikte zeytinden dolayı bölgede ekmek yiyen en az 300 bin aile vardır.
Bu da neredeyse Bursa nüfusunun yüzde 15’ine tekabül ediyor.
*
Belki diyeceksiniz ki Marmarabirlik var.
Birlik destek versin zeytinciye.
Evet bu haklı bir söyle olabilir.
Ama rekabetin ve farklılıkların olduğu bir ortam varsa, rekabetten oluşacak fayda, çiftçiye yansıyacaktır.
Tarım A.Ş.’nin zeytinciye vereceği destek ile birlikte müstahsil maliyetini düşürebilir,
Zeytini daha fazla para edebilir,
Üretici daha çok kazanabilir.
*
Sosyal medyada bir paylaşım dikkatimi çekti.
Zeytin fiyatları ile ilgili
Öyle ki bir zeytinci dostumuz 12 liraya müstahsilden alınan zeytinin kilosunun 40 ile 50 TL arasında marketlerde yer aldığını fotoğraf ile paylaşmış.
Zeytin kilogram fiyatını 50 TL düşününce, üreticinin de bu işten büyük paralar kazandığını sanabilirsiniz.
Ama kazın ayağı öyle değil.
İşte Tarım A.Ş. bu gibi durumlarda devreye girebilir.
50 TL’ye satılan zeytinden üreticinin cebine daha fazla para girmesini sağlayabilir.
Hepsi bir yana, Tarım A.Ş. bir Bursa markasıysa, Bursa’nın en önemli tarımsa markası zeytine öyle yada böyle destek olmalıdır.
Üretici bunu bekliyor.
Tarım A.Ş. zeytini gündemine alır mı?
Bursa’nın tarım ürünleri değerine değer katan bir kuruluşumuz var. Türkiye’de ilk ve tek, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş.
Belediye bünyesinde faaliyetini sürdüren Tarım A.Ş. Bursa’ya has bir çok tarım ürününe destek oluyor.
Üretimden, pazarlamaya kadar hem müstahsile, hem de bu işin ticaretini yapanlara ciddi destekleri var Tarım A.Ş.’nin.
Siyah inciri, şeftalisi, yaban mersini, böğürtleni, deveci armudu ve daha bir çok ürüne yönelik farklı desteklemeleri var.
Verdiği desteklerle üretici bir nebze olsun rahatlıyor.
Bundan daha da önemlisi tarım ürünlerinin katma değeri yüksek, nitelikli üretilmesine de üretici için yeni ve hatta uluslararası pazarlar da bulmaya devam eden Tarım A.Ş.’nin bir çelişkisi var.
Bilindiği gibi Bursa’nın en önemli tarım ürünlerinin başında zeytin geliyor.
Ancak, gelin görün ki Tarım A.Ş. zeytine destek vermiyor,
Zeytin ile ilgili de hiçbir çalışması ne yazık ki yok.
Bu hususta daha önce yine bu satırlardan “Tarım A.Ş. zeytini ne zaman gündemine alacak?” diye bir yazı yazmıştım.
Geçen yıl aralık ayındaki bu yazıdan sonra Tarım A.Ş.’nin zeytine yönelik çalışmaları da gündemine aldığını duymuştuk.
Ancak o tarihten bugüne bu konuda hiçbir somut adıma rastlayamadık.
Konu şimdi de CHP’nin gündemine girdi.
CHP Orhangazi ilçe başkanı Ender Teke, Tarım A.Ş.’nin zeytine de destek olması talebinde bulundu.
*
Tarım A.Ş. önceki belediye başkanı Recep Altepe zamanında ilk etapta deveci armudu ve siyah incir için oluşturulmuştu.
Ancak Şeftali, deveci armudu, ahududu, yaban mersini ve siyah incire Tarım A.Ş’nin ciddi katkısı oldu bugüne kadar.
Şeftali, deveci armudu, ahududu, yaban mersini ve siyah incire Tarım A.Ş’nin ciddi katkısı var.
Tarım A.Ş.’nin bu ürünlere ve dolayısıyla da Bursalı çiftçiye katkısı asla yadsınamaz.
Güzel işler yapılıyor.
Bu noktada akıllara şu soru geliyor;
“Neden zeytin için de bir şeyler yapılmıyor?”
Öyle ya, zeytin Bursa bölgesinin en önemli tarım ürünleri arasında yer alıyor.
Zeytinden doğrudan ve dolaylı yönden Bursa bölgesinde en az 100 bin kişi yararlanıyor.
Tüccarı, ticareti, lojistiği ve daha bir çok farklı sektörü ile birlikte zeytinden dolayı bölgede ekmek yiyen en az 300 bin aile vardır.
Bu da neredeyse Bursa nüfusunun yüzde 15’ine tekabül ediyor.
*
Belki diyeceksiniz ki Marmarabirlik var.
Birlik destek versin zeytinciye.
Evet bu haklı bir söyle olabilir.
Ama rekabetin ve farklılıkların olduğu bir ortam varsa, rekabetten oluşacak fayda, çiftçiye yansıyacaktır.
Tarım A.Ş.’nin zeytinciye vereceği destek ile birlikte müstahsil maliyetini düşürebilir,
Zeytini daha fazla para edebilir,
Üretici daha çok kazanabilir.
*
Sosyal medyada bir paylaşım dikkatimi çekti.
Zeytin fiyatları ile ilgili
Öyle ki bir zeytinci dostumuz 12 liraya müstahsilden alınan zeytinin kilosunun 40 ile 50 TL arasında marketlerde yer aldığını fotoğraf ile paylaşmış.
Zeytin kilogram fiyatını 50 TL düşününce, üreticinin de bu işten büyük paralar kazandığını sanabilirsiniz.
Ama kazın ayağı öyle değil.
İşte Tarım A.Ş. bu gibi durumlarda devreye girebilir.
50 TL’ye satılan zeytinden üreticinin cebine daha fazla para girmesini sağlayabilir.
Hepsi bir yana, Tarım A.Ş. bir Bursa markasıysa, Bursa’nın en önemli tarımsa markası zeytine öyle yada böyle destek olmalıdır.
Üretici bunu bekliyor.